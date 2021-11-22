В Литве отмечают изменение тактики мигрантов на границе, что затрудняет их выявление

За прошедшие сутки в Литву из Беларуси не впустили 70 нелегальных мигрантов, их группы изменили тактику при попытке пересечь границу.

Об этом сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы заметили, что изменилась и тактика - представители белорусских силовых структур толкают в Литву небольшие группы - по три, четыре, пять лиц, это на самом деле осложняет как обнаружение таких групп, так их фиксацию и задержание. Однако эти группы были задержаны", - сказал Любаевас в понедельник в интервью телеканалу LRT.

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По его словам, как и на минувшей неделе, больше всего нарушений фиксировалось на участке Варенской погранзаставы.

В этом году в Литву проникли более 4 тыс. незаконных мигрантов, с сентября на границе с Беларусью были развернуты 7 тыс. человек.

Вильнюс обвиняет минские власти в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация, а позже в связи с тем, что на границе Беларуси с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение.

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