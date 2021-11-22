РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4302 посетителя онлайн
Новости За рубежом
5 503 12
Беларусь (7525) Литва (2123) мигранты (951)

В Литве отмечают изменение тактики мигрантов на границе, что затрудняет их выявление

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Литве отмечают изменение тактики мигрантов на границе, что затрудняет их выявление

За прошедшие сутки в Литву из Беларуси не впустили 70 нелегальных мигрантов, их группы изменили тактику при попытке пересечь границу.

Об этом сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы заметили, что изменилась и тактика - представители белорусских силовых структур толкают в Литву небольшие группы - по три, четыре, пять лиц, это на самом деле осложняет как обнаружение таких групп, так их фиксацию и задержание. Однако эти группы были задержаны", - сказал Любаевас в понедельник в интервью телеканалу LRT.

Также читайте: Украина, Польша и Литва будут координировать шаги по безопасности границ

По его словам, как и на минувшей неделе, больше всего нарушений фиксировалось на участке Варенской погранзаставы.

В этом году в Литву проникли более 4 тыс. незаконных мигрантов, с сентября на границе с Беларусью были развернуты 7 тыс. человек.

Вильнюс обвиняет минские власти в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация, а позже в связи с тем, что на границе Беларуси с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение.

Также читайте: Миграционный кризис может быть только прикрытием для активных действий России против Украины, - Минобороны Литвы

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вирус мигрантов, при помощи уссатого таракана мутирует.
показать весь комментарий
22.11.2021 10:28 Ответить
Как там активации статьи НАТО?
https://www.censor.net/ru/news/3299403/polsha_litva_i_latviya_obsujdayut_zapusk_4_stati_nato_dlya_zaschity_territorialnoyi_tselostnosti_premer
показать весь комментарий
22.11.2021 10:31 Ответить
НАТА на "гибриды" - глухая и слепая. и еще - если ЕС примет закон про мигрантов - не принимать мигрантов ВООБЩЕ - решит многие проблемы ЕС.
показать весь комментарий
22.11.2021 11:28 Ответить
Так а что вы думали, что они будут постоянно втупую пытаться прорваться??? Тактика будет постоянно меняться, пока не будет успешной..перестанет быть успешной опять будет меняться
показать весь комментарий
22.11.2021 10:41 Ответить
А нельзя ли эту малую группу в трясине утопить...зашли потерялись на местности и утонули в болоте
показать весь комментарий
22.11.2021 11:34 Ответить
ну так бульбашам і пофіг скільки там тих мігрантів добереться - бульбашам потрібні масові жертви
показать весь комментарий
22.11.2021 11:47 Ответить
Поставити табли4ки *стежка на Герман1ю*, яка веде в трясовину.
показать весь комментарий
22.11.2021 11:57 Ответить
😎 ОЗМ-72 решение этой проблемы.
показать весь комментарий
22.11.2021 11:45 Ответить
Озабоченці на це ніколи не підуть
показать весь комментарий
22.11.2021 12:44 Ответить
miško broliai на допомогу
показать весь комментарий
22.11.2021 13:35 Ответить
арест как сотрудников кгб бсср
показать весь комментарий
22.11.2021 14:02 Ответить
Чудесный лайфак для тупых: - Поставьте знаки "МИНЫ" и сделайте так что- бы, кого-то, из нарушителей разорвало. Больше не полезут нигде - даже если мин не будет.
показать весь комментарий
22.11.2021 14:19 Ответить
 
 