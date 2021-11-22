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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
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армия РФ (15376) война (46847) вторжение (497) Данилов (1057) Путин (29862) Россия (91279) СНБО (4374)

Международные партнеры заверили, что "максимально будут помогать Украине в случае наступления времени "Ч"", - Данилов о возможном вторжении РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Международные партнеры заверили, что

Международные партнеры окажут Киеву помощь, если Россия решится на вторжение в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам визита в Канаду.

"Единственное, что осталось неизвестным, так это то, наступит ли Путин, и если будет, – то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае и наши партнеры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени "Ч"", – сказал Данилов.

По его словам, партнеры Украины хорошо понимают нынешнюю ситуацию в стране.

"Не секрет, что мы обмениваемся разведывательной информацией, поэтому почти все понимают, что происходит", - отметил секретарь СНБО.

Он также добавил, что призвал международное сообщество приложить усилия к освобождению в Беларуси Марии Колесниковой, которая за свою оппозиционную политическую деятельность получила 11 лет лишения свободы.

"Женщину необходимо освободить. Весь мир должен сплотиться для этого", - подчеркнул Данилов.

Также читайте: "Не планируем и никогда не планировали": в России отреагировали на статью Bloomberg о риске нового вторжения в Украину

Как сообщалось, на прошлой неделе Данилов во главе украинской правительственной делегации принимал участие в Международном форуме безопасности в Галифаксе, где провел ряд встреч с чиновниками из стран-партнеров.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Озабоченность выразят. Было уже.
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22.11.2021 10:36
+9
Особенно жабоеды и фрицы
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22.11.2021 10:39
+8
"обмінюємося розвідувальною інформацією" ??? Ну да, Белінгкет вже розповів про ваш "обмін"....
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22.11.2021 10:38
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Правила форума Совет форумчан
Озабоченность выразят. Было уже.
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22.11.2021 10:36 Ответить
Особенно жабоеды и фрицы
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22.11.2021 10:39 Ответить
Их ОЗАБОЧЕННОСТЬ , ПЕРЕЖИВАНИЕ И СОЧУВСТВИЕ - это главное в нашей победе !!! НО с другой стороны - НИКТО НЕ отправит своих сыновей погибать за Украину - это естественно ..........
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22.11.2021 12:39 Ответить
А Штаты когда то отправляли за Францию, Италию, Британию, Австралию...
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22.11.2021 13:04 Ответить
Ну да, ну да... Там был у них свой интерес - не дать повода СССР остановиться где-то в Португалии.
Ну и заодно сколько спецов и технологий вывезли в США?
А что сейчас?
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22.11.2021 13:12 Ответить
Ця мафіознозрадницька братва РІК ЗАПЕРЕЧУВАЛА ПРО СПЕЦОПЕРАЦІЮ... РІК!!! ЦІЛИЙ РІК !!! набуті розвідниками ЗОЛОТІ ДАНІ ПРО УБИВЦЬ ПУТІНА ТОМАМИ ЛЕЖАЛИ БЕЗ ДІЇ, а якби розвідники їх не підкинули журналістам, вони би їх просто знищили!!!
Й ще хтось ЗЕпроносом пре на Яніну Соклову!!!
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22.11.2021 11:23 Ответить
"обмінюємося розвідувальною інформацією" ??? Ну да, Белінгкет вже розповів про ваш "обмін"....
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22.11.2021 10:38 Ответить
Ждите *** дь нападения ?? А не пробовали ракетную программу ускорять! Су Ки
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22.11.2021 10:42 Ответить
Чим допомагатимуть? Добрим словом? Ще жодна країна, жодного разу не назвала конкретно, які дії вони мають на увазі під поняттям допомоги Україні в разі нападу путлера! Зазвичай все зведеться до: висловимо схвильованість, висловимо стурбованість, назвемо ситуацію неприпустимою. В крайньому разі накладуть ембарго на закупку кацапсткої жувальної гумки на півтора місяці.
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22.11.2021 10:43 Ответить
А эти помощники не в курсе что ч уже случилось больше 7 лет назад?
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22.11.2021 10:48 Ответить
Та не треба чекати того часу! Щоб його попередити "накачуйте" нас новітнім озроєнням, нехай Піськов з його хозяїном сказяться від безсилої злоби
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22.11.2021 10:49 Ответить
Афганську армію вже накачали...
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22.11.2021 11:25 Ответить
Ну і порівняв же, тупіше не придумав?
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22.11.2021 15:15 Ответить
Завдяки покидькам зе, в країні вже давно час повної Ж.
Але крім самих українців тут ніхто не допоможе.
Доречі, в цю дупу Україну штовхала і порожня голова данілова.
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22.11.2021 10:53 Ответить
Вторгнення не буде.
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22.11.2021 10:58 Ответить
ага.. они будут просто максимально озабочены, максимально обеспокоены, ну так далее, но максимально... и под шумок замутят 3 сев поток...
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22.11.2021 11:08 Ответить
Вона суки вже розкручують тему війни для свого спасіння від теми зрадництва -нічого святого
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22.11.2021 11:09 Ответить
Учора Буданов захищав Єрмака , а сьогодні вже волає про співпадіння розвідданих українськи з даними розвідданих заход.
Ага, до заяви Бурби захід не ділився з Україною, сповіщав через ЗМІ а одразу після заяви про кротів у владі - захід став ділитися з кротами...
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22.11.2021 11:15 Ответить
Партнеры, мабуть, не вкуривают, шо в случае начала военных действий в открытую, бубочка автоматом становятся бессрочным президентом , к чему пыня и стремится... Шо шлепер не закончил, клоун продолжает.
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22.11.2021 11:15 Ответить
ЗЫ... пане Данилов, в случае чего, предупредите партнеров. Пыню не нужно, он - в курсах ситуации.
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22.11.2021 11:59 Ответить
а ви що робите для цього? мо держоборнзамовлення виконали? мо створили запаси зброї,палива, завалили замовлення оборонні заводи, підвищили забезпечення війська??? де розроблені раніше нептуни? чому авіація скорочується? чому совкодрочерство процвітає?
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22.11.2021 11:17 Ответить
треба робити так, щоб "обеспокоенність" партнерів виглядала якось ...матеріально
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22.11.2021 11:21 Ответить
Британия вышла из ЕС и НАТО...,а это значит...мочить говноедов Путлера будут по полному тарифу....без Байрактаров Эрдогана и американским оружием системы ... "S",...что это означает...вчера узнал...РЮССКИЙ мир....поссыте в Якутии или в Магадане...

БАРАНЫ............
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22.11.2021 11:23 Ответить
"Женщину необходимо освободить. Весь мир должен сплотиться для этого", - подчеркнул Данилов. Источник: https://censor.net/ru/n3300813

...и закупили єлектроєнергию у тех, кто посадил Колесникову...
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22.11.2021 11:23 Ответить
Данилов агент ФСБ РАБссии с 2003 года...
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22.11.2021 11:26 Ответить
Данилов неожиданно прозрел. 12.11.21.Секретарь СНБО в очередной раз подчеркнул, что концентрации войск России непосредственно на границе с Украиной нет.
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22.11.2021 11:28 Ответить
Агентов ФСБ РАБссии и СВР РАБссии в Украине... По фамильям... передал в 2015 году Борис Немцов...,скриншот в Ютьюбе я снял тогда...Рюссишэ бараны...вы даже не быдло...
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22.11.2021 11:32 Ответить
вже напомагали і з Кримом і з Донбасом . кому ми нахер нада
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22.11.2021 11:49 Ответить
Трындеть (упаднически и в безнадеге) - на Волгу... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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22.11.2021 12:02 Ответить
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22.11.2021 12:18 Ответить
Видели мы ваши озабоченности и горящие глаза от ********** денег.
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22.11.2021 12:37 Ответить
 
 