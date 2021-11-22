Некоторые страны ЕС считают, что Украине пока рано вступать в НАТО, впрочем, мы сможем их убедить, - Данилов

Необходимо убедить некоторые страны ЕС в том, что Украине нужно вступить в НАТО.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, готова ли Канада поддержать заявку Украины на вступление в НАТО, Данилов сказал: "Не думаю, что Канаде будет сложно поддержать такое предложение. Проблема в других странах, входящих в ЕС и считающих, что это делать пока рано. Впрочем, мы сможем их убедить и рано или поздно Украина станет членом Альянса".

Комментируя информацию о так называемой "усталости" от Украины, ее постоянных проблем, секретарь СНБО отметил, что, находясь в Канаде, ничего об этом не слышал.

"Нет, не было ничего подобного. Я могу с уверенностью сказать, что мы четко осознаем, где находимся, и что нужно делать", - добавил Данилов.

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