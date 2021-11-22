Некоторые страны ЕС считают, что Украине пока рано вступать в НАТО, впрочем, мы сможем их убедить, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Необходимо убедить некоторые страны ЕС в том, что Украине нужно вступить в НАТО.
Об этом в интервью "Укринформу" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, готова ли Канада поддержать заявку Украины на вступление в НАТО, Данилов сказал: "Не думаю, что Канаде будет сложно поддержать такое предложение. Проблема в других странах, входящих в ЕС и считающих, что это делать пока рано. Впрочем, мы сможем их убедить и рано или поздно Украина станет членом Альянса".
Комментируя информацию о так называемой "усталости" от Украины, ее постоянных проблем, секретарь СНБО отметил, что, находясь в Канаде, ничего об этом не слышал.
"Нет, не было ничего подобного. Я могу с уверенностью сказать, что мы четко осознаем, где находимся, и что нужно делать", - добавил Данилов.
Пожалуйста, подождите...
Воно їздить гуля та очки напина як макака.
що "їх хата з краю",
але Польща
вже так не вважає...
После избрание Байдена была и есть возможность стать военным союзником США, но вышеупомянутые агенты ГРУ будут этим заниматься? Такого позора на весь мир еще не было. И это происходит после Майдана. Фейспалм....
Так признайте открыто и официально "где мы находимся".
Все страны так и считают "украинский народ выбрал ..."
Надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО на найближчому саміті у 2022 році у Мадриді пошле Путіну потужний сигнал від наших західних партнерів. Про це п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» заявив у Канаді в інтерв´ю CBC News.
Порошенко зазначив, що ПДЧ стане стимулом, так би мовити, «морквиною» для того, щоб нинішня українська влада була змушена проводити демократичні реформи. Він сказав, що нарощування російських військ на кордоні з Україною надає нової актуальності 13-річним зусиллям стати частиною західного військового та безпекового альянсу.
«Заява лідерів країн-членів НАТО щодо майбутнього членства України в Альянсі була зроблена ще у 2008 році. Вже минуло 13 років з моменту цієї чіткої заяви щодо відкритих дверей для України», - нагадав Порошенко.
«Коли я брав участь у саміті НАТО у Брюсселі у 2018 році, я сказав: «зараз тут є лідери усіх країн-членів НАТО. Будь ласка, підніміть руки ті, хто підтримує майбутнє членство України у НАТО». Усі підняли руки. Я спитав: «чи є тут хтось, хто виступав би проти?» Ніхто не відгукнувся. Я спитав: «Чи потрібно нам запитувати дозволу, нам, вільній та демократичній країні, найбільшій за територією у Європі, дозволу Путіна, чи дозволяє він нам приєднатися до НАТО, чи не дозволяє? Ви вважаєте це європейським шляхом? Ви вважаєте це демократичним шляхом?» Вони відповіли «ні», - говорить Порошенко.
«І тоді ми зробили заяву, що для членства України у НАТО нам не потрібен дозвіл Путіна. І якщо вже так, чому Україна не може отримати План дій щодо членства? Це - не гарантія вступу, це лише мотивація для реформ. Але Європа потребує демократичної України, Європа потребує європейської України, Європа потребує безпечної України і врешті Європа потребує незалежної від Росії України», - переконаний п'ятий Президент.
Порошенко закликав Канаду як одного з найбільш відданих у питанні євроатлантичної інтеграції України союзника активніше сприяти нашій заявці в НАТО, зазначає CBC News.
Петро Порошенко також наголосив, що йому приємно бачити, що республіканці в Конгресі США розглядають можливість поновлення санкцій проти «Північного потоку 2». За його словами, у будь-якому потенційному західному пакеті стримування необхідно враховувати інтереси України в енергетичній безпеці.
«Не думайте, що робите послугу Україні, а пам'ятайте, що робите інвестицію у власну безпеку. Безпеку абсолютно різного плану: військову безпеку, міграційну безпеку, енергетичну і економічну безпеку, адже, врешті решт, ви дієте на благо власних громадян. І коли всі лідери зрозуміють необхідність діяти саме так, у нас буде успіх», - резюмує Петро Порошенко.
1. Ніколи в історії НАТО не приймав країни, які не контролюють власну територию тому ще після прийому вже НАТО у цілому не буде контролювати власну територію.
2. Ніколи не приймали країни які мають територіальну суперечку з сусідом бо після прийому вже весь НАТО буде мати невизначений кордон, тобто невизначений оборонний периметр.
3. Ніколи НАТО не приймали країну у стані збройного конфлікту з сусідом бо це втягує у цей конфлікт НАТО цілком. А тим паче у конфлікт з ядерною ворожою державою.
Доки Україна самостійно не вирішить ці три проблеми - НАТО не буде ні за якого президента, бо ця халепа країнам НАТО не потрібна.