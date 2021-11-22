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Польша готова оплатить возвращение мигрантов из Беларуси в их страны, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша готова оплатить возвращение мигрантов из Беларуси в их страны, - Моравецкий

Польша готова оплатить возвращение беженцев и мигрантов из Беларуси на родину.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье, 21 ноября, после переговоров с главой правительства Эстонии Каей Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы готовы в любой момент оплатить возвращение мигрантов в их страны", - цитирует Моравецкого "Польское радио".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ намерена мобилизовать ресурсы для помощи мигрантам в Беларуси

В частности, власти Польши обсуждают эту тему по дипломатическим каналам с руководством Ирака и других ближневосточных стран, отметил глава польского правительства. По его словам, белорусские силовики препятствуют возвращению находящихся на границе мигрантов в свои страны.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
В жодномі разі!!!! Жодних поступок білоруському фашистському режиму. Самі навезли, хай самі відвозять. І санкцій додати, щоб х"йлу утримання такракана ще дорожче виходило
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22.11.2021 10:51
+22
Поляки чи здуріли? Мігранти - проблема бульбофюрера!
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22.11.2021 10:51
+13
Польша лучше бы оплатила фотоматериалы в сми стран , откуда беженцев везут , про события на границе . Чтобы дикий народ знал - не платите 2500 долларов за такие экскурсии
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22.11.2021 10:52
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В жодномі разі!!!! Жодних поступок білоруському фашистському режиму. Самі навезли, хай самі відвозять. І санкцій додати, щоб х"йлу утримання такракана ще дорожче виходило
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22.11.2021 10:51 Ответить
Все можно делать по разному. Сначала потребовать у Беларуси забрать мигрантов согласно действующему договору... Если откажутся то оплатить их репатриацию из своего кармана, а потом выставить Беларуси счет со всеми убытками (включая стоимость премиальных пограничникам и стоимость колючей проволоки). Откажутся платить - арест иностранного имущества через суд.....
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22.11.2021 10:57 Ответить
Багато через суд Україна відсудила імущества Макшанії за кордоном?
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22.11.2021 11:55 Ответить
Арешт кілька разів накладувався на майно Газпрому за позивом України, але Рашка виплачувала відсуджену сумму і арешт знімався. Якщо б не виплатила, майно було б конфісковане - це серпом по величі, тому простіше було віддати бабло
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22.11.2021 12:18 Ответить
Як там за майно в Криму? Вже заплатила Макшанія?
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22.11.2021 12:23 Ответить
Злочин ще на етапі скоєння, тому працює лічильник а слідство збирає фактаж. Особисто я не проти штрафувати москалів авансом. Вони ж передбачувані як двічі два - "забрать і раздєліть" не сьогодні так завтра буде скоєно.
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22.11.2021 12:34 Ответить
Поляки чи здуріли? Мігранти - проблема бульбофюрера!
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22.11.2021 10:51 Ответить
Как бы да, но есть те, которые уже проникли и Беларусь их отказывается принимать.... Кроме того, подозреваю, что затраты на выставление кордонов и постоянное нахождение в полной боевой готовности тысяч военных обходится на порядок дороже, чем отправка тех абизян домой
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22.11.2021 11:00 Ответить
Дуже добре. Лукашенко буде брати гроші - привозити - поляки за гроші ЕС - відвозити.
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22.11.2021 11:06 Ответить
А может побольше патронов закупить-один патрон дешевле обратного билета.
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22.11.2021 11:34 Ответить
Польша лучше бы оплатила фотоматериалы в сми стран , откуда беженцев везут , про события на границе . Чтобы дикий народ знал - не платите 2500 долларов за такие экскурсии
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22.11.2021 10:52 Ответить
Правильньій ход , показьівает несчастньім беженцам , кто их цинично использовал и обобрал , а кто протянул руку помощи . Лукашенко уже корежит , имхо
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22.11.2021 10:54 Ответить
Хреновый ход. "турысты" стремились в Германию, Польша их не пустила, в итоге для "турыстов" - поляки сволочи.
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22.11.2021 11:35 Ответить
Почти все те туристы считают, что перед ними граница Германии.
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22.11.2021 15:37 Ответить
Проблемы индейцев, шерифа не ипут
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22.11.2021 17:43 Ответить
Не для того вони припхались туди щоб повертатись.
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22.11.2021 10:55 Ответить
Гитлеру дадут денег на оружие)))
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22.11.2021 10:59 Ответить
Я навіть знаю як. Пропустять на свою територію. І ті хто захоче повернутись - Меркель заплатить за квиток.
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22.11.2021 11:05 Ответить
Народний депутат України від ВО «Свобода» Оксана Савчукзареєструвала в парламенті законопроект «Про мораторій на розміщення таборів біженців на території України» (№6312).

Ситуація надзвичайно серйозна та небезпечна. Використовуючи теперішні події на польсько-білоруському кордоні як відволікаючий маневр, головний удар Путін спрямує по Україні, на кордонах з якою вже концентрує свої війська. І тоді мігранти з території Білорусі стануть інструментом московської окупації з півночі, як так звані «зелені чоловічки» у 2014 році в Криму.

Тому вимагаємо негайно проголосувати наш законопроект

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про мораторій на розміщення таборів біженців на території України»

Завданням цього Закону є захист національної безпеки України, інтересів територіальних громад та внутрішньо переміщених осіб від загрози розміщення пунктів тимчасового розміщення біженців (далі - таборів біженців) на території України.

Стаття 1. Ввести мораторій на розміщення таборів біженців на території України до закінчення російсько-української війни, повернення окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей, Криму до складу України та до повернення внутрішньо переміщених осіб на звільнені від окупації території.

Стаття 2. Мігранти, які незаконно перетнули державний кордон України і яких затримано під час такої спроби, позбавляються права на отримання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, і видворяються з території України.
Таким особам забороняється в'їзд на територію України строком від шести місяців до трьох років.

Стаття 3. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування забороняється укладати угоди та договори про розміщення таборів біженців.

Стаття 4. Контроль за дотриманням мораторію на розміщення таборів біженців на території України здійснює Міністерство внутрішніх справ України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного після дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

б) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Що думаєте, товариство? Потрібен такий закон
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22.11.2021 11:10 Ответить
Це все точкові заходи. Потрібен статус воюючої країни. По якому забороняється торгівля, сполучення, дипломатичні та інші стосунки з країною - ворогом, в тому числі і на розміщення мігрантів. Туди ж включити статті про колаборантів, зрадників і міру покарання.
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22.11.2021 11:20 Ответить
Не стоит класть яйца в одну корзину. Законы должны быть автономными , чтобы их из-за хитроумных крючкотворов из-за одной запятой не могли отменять
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22.11.2021 11:36 Ответить
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22.11.2021 11:08 Ответить
поляки решили унижаться перед гэбнёй...
дураки и слабаки
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22.11.2021 11:11 Ответить
Если дать слабинку, то у фюрера с гауляйтером аппетит разыграется во время еды.
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22.11.2021 11:15 Ответить
Ці мігранти платили таракану від 2к євро. Оплачуючі їх повернення Польща ще раз сама платить за створені їй проблеми, це нонсенс.






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22.11.2021 11:20 Ответить
Для аналогії: злодій приходить і підпалює ваш дім, а ви кажете, ну ок, давай я тобі таксі назад ще оплачу!
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22.11.2021 11:23 Ответить
Може хай поляки зразу заплатять Бульбофюреру гроші, за упущену вигоду, та й все?
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22.11.2021 11:22 Ответить
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22.11.2021 11:25 Ответить
Поляки свихнулись?
Завтра же Лукашенко скажет:
"Вы должны мне заплатить за 100500 мильонов не пущенных мигрантов!"
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22.11.2021 11:26 Ответить
Да чего уж там сразу дайте им гражданство и пособие
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22.11.2021 11:32 Ответить
Це вірне рішення, проблема в тому, що мігрантів цілком можливо немає бажання повертати одна з сторін, оскільки вони дозволяють мати цій стороні цілий арсенал засобів впливу на іншу сторону. Тому замість одних несподівано з'являться нові. Але і вибору у поляків немає, оскільки в очах мігрантів вони основні винуватці невдачі мігрантів і деякі з них можуть вдатися до жорстких дій
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22.11.2021 11:33 Ответить
маровецкий - дурачок. . . . теперь мигрантов - екскурсантов увеличиться в разьі. . . К тому же оплачивать ваши прихоти будут налогоплатильщики Польши и гастарбайтерьі
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22.11.2021 11:33 Ответить
Сравните, что дешевле - стоимость пролёта одного например в Ирак и стоимость прилёта к одному пули.
И из Ирака он опять в федеральный округ Парашной ********* "Беларуссия" вернётся и снова пойдёт в Польшу.
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22.11.2021 11:38 Ответить
народная мудрость :
сколько мигранта не отвози домой он все равно в Европу лезет
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22.11.2021 11:41 Ответить
Байден обосрал РАБссию..
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22.11.2021 11:46 Ответить
я ніпонєл: шо, європейської халяви не буде???
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22.11.2021 11:48 Ответить
500 тысяч тонн тушонки Рузвельта завтра прибутут в Екатеринбург...жрать нима,но РАБссия круче США...
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22.11.2021 11:50 Ответить
Поляки дураки...добьются 39го..стреляйте в погранцов -вы в НАТО !!!!
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22.11.2021 11:56 Ответить
Вы,поляки,простили убийство всего своего правительства -может хватит ???!!!!
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22.11.2021 11:59 Ответить
Такие наивные. Думают что билетиками на самолет отделаются?
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22.11.2021 12:09 Ответить
Почекайте трохи! Спання на бетонній підлозы у металевому неопалюваному ангарі здоров"я не додає! Вже кількість розміщених по районних лікарнях "туристів" за сотню перевалило- в основному ГРЗ та ГРВІ Але є і випадки "ковіду" Ще трохи - і буде масовий "сплеск" І тоді це будуть проблеми чисто Луки і його прихвостнів
Як казав "Мальчіш-Кібальчіш" - "нам бы день простоять да ночь продержаться!"
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22.11.2021 12:21 Ответить
Хих.....для этого их надо вытянуть из ....Беларуси и.....подготовить.!!
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22.11.2021 12:34 Ответить
Зря . Это слабость.
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22.11.2021 12:37 Ответить
"бацька" постриг из них капусту, а Польша готова оплптить их возвращение... - аксюморон какой то.
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22.11.2021 13:01 Ответить
Польща збирається зробити дурницю:як тільки вони поступляться Лукащенко хоть на міліметр-вони програють. Вони оплатять повернення теперішніх пару тисяч "мігрантів", а їм підвезуть десятки тисяч нових.
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22.11.2021 14:06 Ответить
Каждый из этих "беженцев" оставлял в Беларуси залог 3000 долларов если он не вернется домой, кстати Бацька очень рассчитывал что они прорвутся и деньги останутся у него, так вот этих денег с лихвой хватит чтобы их всех вернуть домой.
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22.11.2021 14:27 Ответить
 
 