3 917 47
Польша готова оплатить возвращение мигрантов из Беларуси в их страны, - Моравецкий
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Польша готова оплатить возвращение беженцев и мигрантов из Беларуси на родину.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье, 21 ноября, после переговоров с главой правительства Эстонии Каей Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
"Мы готовы в любой момент оплатить возвращение мигрантов в их страны", - цитирует Моравецкого "Польское радио".
В частности, власти Польши обсуждают эту тему по дипломатическим каналам с руководством Ирака и других ближневосточных стран, отметил глава польского правительства. По его словам, белорусские силовики препятствуют возвращению находящихся на границе мигрантов в свои страны.
Топ комментарии
+28 Антон Ищенко
показать весь комментарий22.11.2021 10:51
+22 Севирин Арт
показать весь комментарий22.11.2021 10:51
+13 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий22.11.2021 10:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ситуація надзвичайно серйозна та небезпечна. Використовуючи теперішні події на польсько-білоруському кордоні як відволікаючий маневр, головний удар Путін спрямує по Україні, на кордонах з якою вже концентрує свої війська. І тоді мігранти з території Білорусі стануть інструментом московської окупації з півночі, як так звані «зелені чоловічки» у 2014 році в Криму.
Тому вимагаємо негайно проголосувати наш законопроект
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про мораторій на розміщення таборів біженців на території України»
Завданням цього Закону є захист національної безпеки України, інтересів територіальних громад та внутрішньо переміщених осіб від загрози розміщення пунктів тимчасового розміщення біженців (далі - таборів біженців) на території України.
Стаття 1. Ввести мораторій на розміщення таборів біженців на території України до закінчення російсько-української війни, повернення окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей, Криму до складу України та до повернення внутрішньо переміщених осіб на звільнені від окупації території.
Стаття 2. Мігранти, які незаконно перетнули державний кордон України і яких затримано під час такої спроби, позбавляються права на отримання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, і видворяються з території України.
Таким особам забороняється в'їзд на територію України строком від шести місяців до трьох років.
Стаття 3. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування забороняється укладати угоди та договори про розміщення таборів біженців.
Стаття 4. Контроль за дотриманням мораторію на розміщення таборів біженців на території України здійснює Міністерство внутрішніх справ України.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного після дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
б) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Що думаєте, товариство? Потрібен такий закон
дураки и слабаки
Завтра же Лукашенко скажет:
"Вы должны мне заплатить за 100500 мильонов не пущенных мигрантов!"
И из Ирака он опять в федеральный округ Парашной ********* "Беларуссия" вернётся и снова пойдёт в Польшу.
сколько мигранта не отвози домой он все равно в Европу лезет
Як казав "Мальчіш-Кібальчіш" - "нам бы день простоять да ночь продержаться!"