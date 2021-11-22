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Карантинные нормы в "желтой" зоне изменят: Как работники, так и посетители должны иметь полный курс вакцинации от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество

Карантинные нормы в

Среднее время пребывания регионов в "красном" уровне эпидопасности составляет 30-35 дней.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Украине удалось пройти пик заболеваемости без введения общенационального локдауна. Однако расслабляться еще рано. Нужно увеличивать процент вакцинированных украинцев и соблюдать противоэпидемические нормы", - отметил глава Минздрава.

"В настоящее время Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации - как для работников, так и для посетителей", - добавил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне остаются Киев и 18 областей, в двух из них показатели полностью стабилизировались, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Как же вам хочеться стравить людей, что бы между собой выясняли отношения , оскорбляли друг друга, и не мешали вам осваивать деньги за эксперементы над народом Украины.
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22.11.2021 11:18
+10
Гаєчка за гаєчкою, закручують і закручують. Останнім таке янукович робив......
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22.11.2021 11:16
+8
Люди не поймут до сих пор как их нагибают, а потом будем в зеленой колоть вакцину, а потом сапог на голове мусора будет, но уже будет поздно
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22.11.2021 11:23
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МОЗу поставили план, вони його виконують. А у зонуванні фактично ніякого сенсу не буде.
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22.11.2021 11:00 Ответить
По всей европе народ бунтует. Чувствуют люди опастность от этого ковидобесия. Жить хотят!
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22.11.2021 11:34 Ответить
по всей Европе вводятся ЛОКДАУНЫ!
ужесточаются меры к невакцинированным, а в Австрии с дебилами решили бороться крупными штрафами и тюрьмой.
Почему нормальные люди должны страдать из-за дебилов?
нет уж, сидите в зонах и жрите баланду.
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22.11.2021 12:00 Ответить
Дебил - это тот, у кого с головой не в порядке. Два плюс два это не про вас. Если вакцина такая панацея, а в Европе вакцинировано уже процентов 70, то где обещанный коллективный иммунитет? И откуда такое количество заболевших? Неужто вакцинированные болеют? А если болеют, то и заразу разносят не хуже антиваксов. Зато на законных основаниях, пАтАмуШта "сертифификат!" на распространение вируса имеецца!
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22.11.2021 13:49 Ответить
кругом хожу вообще ни разу никто не спросил за сертификат
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22.11.2021 11:05 Ответить
У меня в ресторане недавно спрашивали.
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22.11.2021 11:11 Ответить
И полиция в ресторан дважды заходила пока я там был.

Правда было занято всего 2 столика и ни к кому претензий не было.
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22.11.2021 11:12 Ответить
у меня спрашивали в кафе. Сами работники кафе. Я спокойно показал - покушал, все довольны.
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22.11.2021 12:00 Ответить
Да пофегу както. Сдохнут онлайн магазины - ну и пёс с ними.
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22.11.2021 11:10 Ответить
Гаєчка за гаєчкою, закручують і закручують. Останнім таке янукович робив......
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22.11.2021 11:16 Ответить
Если бы закручивали, вбивают клин в народ!
Запад-восток, мова, религия ... раскололи на крупные части. Теперь стравливают людей внутри.
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22.11.2021 11:36 Ответить
а тепер ще й розділили на "сертифікованих" і "не сертифікованих".
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22.11.2021 11:55 Ответить
люди вообще не равны от рождения.
И делятся они по уровню IQ.
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22.11.2021 12:01 Ответить
угу.. и по цвету кожи.. на статью ты уже набалакал
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22.11.2021 13:23 Ответить
Как же вам хочеться стравить людей, что бы между собой выясняли отношения , оскорбляли друг друга, и не мешали вам осваивать деньги за эксперементы над народом Украины.
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22.11.2021 11:18 Ответить
тебе и твоим хозяевам в Кремле ТОЧНО этого хочется.
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22.11.2021 12:02 Ответить
твоя методичка насчет Кркмля устарела, єто лгунам кажется, что они умные
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22.11.2021 13:36 Ответить
Люди не поймут до сих пор как их нагибают, а потом будем в зеленой колоть вакцину, а потом сапог на голове мусора будет, но уже будет поздно
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22.11.2021 11:23 Ответить
А переболевших "в топку"?
Этих сволочей 3 месяца даже заразить нельзя!
Я молчу, что они разносчиками не могут быть.
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22.11.2021 11:33 Ответить
я маю велику надію, що всіх цих ляшків, степаненків, голубівських, кличків і інших "ковідобісів" будуть з часом судити і вони отримають свое покарання. Мене б влаштував КуЕр-код розжареною кочергою на їх лобі, щоб люди бачили і плювали їм межиочі і заборону відвідувати будь-що назавжди. За кожен знищенний бізнес, кожне самогубство на "карантинах", розбиті сім'ї, знищенні на війні вакцистів проти антиваксів дружби і родинні стосунки, за натравлювання одних людей на інших, за "ковідоістерії" на ТБ, радіо, прессі, за те, що молотили і молотять на цьому гроші і за введення режиму нацизму в Україні.
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22.11.2021 11:57 Ответить
Вау, який пафосний текст. Ну прямо Кiва, котрий з жопзж... Можна вiдразу ступiнь академiка давати... В Тунгусiю тебе б, щоб знав, що таке нацизм...
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22.11.2021 12:34 Ответить
за порівняння з кивою можна й в диню...чи, вибачай, ти з методичкою? якщо проти вакцизму - агент кремля? все що проти дибілизму в Україні, любий протест проти влади - рука кремля? абсолютно всі патріоти України мають буди за вакцинацію, дибілізацію і ковідообмеження??? ну гортай далі методички, вакцоботе...
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22.11.2021 12:43 Ответить
Так, дебiли зустрiчаються i серед патрiотiв. Це звичайна статистика... Ти - яскравий приклад. Це у мене в методичцi так написано...
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23.11.2021 12:36 Ответить
...вот и пришло счастливое время - доставать всё, что так заботливо хранил в оружейном сейфе, чистить и пополнять боеприпасы.
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22.11.2021 12:22 Ответить
грязный отброс
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22.11.2021 14:07 Ответить
То есть по сути остаются только две зоны ЗЕЛЕНАЯ и ЖЕЛТО-ОРАНЖЕВО-КРАСНАЯ. Все ограничения красной остаются в желтой, но увеличение соц стандартов для субсидиантов применять уже будет не нужно. " Молодцы" нашли способ как сэкономить.
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22.11.2021 18:13 Ответить
 
 