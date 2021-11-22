Через два года обвиняемые по делам Майдана могут избежать наказания, поскольку истечет срок давности из-за затягивания в судах, - Закревская
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Через два года истекают сроки давности во всех преступлениях, кроме убийств. По делам Майдана назначаются 3-4 заседания в год, которые не проходят.
Об этом в Facebook сообщает адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.
"Если ничего не изменить. Если суды будут идти, как идут сейчас. Через два года все беркуты, следователи, прокуроры по делам:
- по разгону Майдана 30 ноября 2013 г.;
- по избиению на Банковой 1 декабря 2013 г.;
- по штурму Майдана 11 декабря;
- по январским событиям на Грушевского;
- по избиению Автомайдана и протестующих с желтого автобуса 23 января 2014 г.;
- по избиению, давке, 18 февраля;
- по выдаче оружия титушне 20 февраля
избегнут наказания. Дела закроют по истечении сроков давности. Приговоров не будет", - подчеркнула Закревская.
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По словам адвоката, через два года истекают сроки давности во всех преступлениях, кроме убийств.
"Это именно те беркута, следователи и прокуроры, которые не убежали. Подавляющее большинство продолжает работать в полиции, прокуратуре. Они останутся на своих должностях с полным ощущением безнаказанности. Безнаказанности, доказанной в суде. И все это не потому, что "ничего не расследуется". Все эти дела расследованы. И маринуются в судах уже три, четыре, пять, а то и шесть лет. А потому, что по делу назначаются 3-4 заседания в год, которые не проходят", - отметила она.
"Именно эта никому не интересная трясина "ничего не происходит" именно она и является самой успешной стратегией защиты обвиняемых. Именно она не находит никакого сопротивления общества, судебной системы, профессионального сообщества. Именно она безальтернативно приведет к освобождению обвиняемых от ответственности. К поражению судебной системы и гражданского общества. К триумфу безнаказанности. Это будет приговором нам. А не им", - подытожила Закревская.
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Если действенный способ остается только один, то он будет использован.
Так понятно, о чем я?
"Точно так же могут завтра линчевать и тебя. "
Конечно, могут. Если я вдруг решу, что я могу действовать "по-беспределу", то вполне логично, что я готов встретить "ответку".
Завтра ты будешь идти по улице и кому то из толпы покажется, что ты предатель. Тебя и линчуют. Я бы хотел на это посмотреть.
1. Если кто-то поступает с кем-то "по-беспределу", то "ответка" может быть любой.
2. Оказаться случайной жертвой маньяка может каждый.
Разницу между п1 и п2 различаете?
Оценку "правильно" или "неправильно" я не использую за ненадобностью.
Так они могут решить, что ты только совершил беспредел и линчуют тебя. Или ты считаешь, что мнение толпы всегда справедливое? А если толпа проплаченная и состоит из титушек? Тебя линчуют и все будут говорить, что правильно сделали.
Толпа ничего не решает. Выбор всегда индивидуальный.
"Так они могут решить, что ты только совершил беспредел и линчуют тебя. "
Да. Если оказаться в племени людоедов, вероятно, сожрут. И они будут считать это нормальным. Зачем переться в это место - это выбор каждого. Что делать с приехавшими людоедами - это выбор каждого. Общество возникает тогда, когда этот выбор приблизиельно одинаковый у группы людей.
Толпа не может сделать выбор, но может действовать. В этом действии нет согласованности или смысла. Стихия.
"Или ты считаешь, что мнение толпы всегда справедливое? "
У толпы нету мения.
"Тебя линчуют и все будут говорить, что правильно сделали. "
Да. Если я окажусь среди этих людей в одиночестве.
То, что этот способ мне не нравится - отдельная история.
С их точки хрения, они имели право линчевать.
А законы можно и пересмотреть. Главное думать при на выборах надо, чтоб у власти были люди болеющие за Украину, за украинский народ!
То нынешние при ситуации -- не будут ''защищать власть ''
Первое надо разобраться кто отдал приказ стрелять
С него и начинать
А то у нас самый виноваты это рядовой / а он под присягой /
Выполнил плохо не выполнил плохо
Куда повернет никто не знает
Бєркутасти - це вільнонаймані працівники, а не військовослужбовці, і за невиконання не тільки злочинного, а будь-якого наказу кримінальної відповідальності не несуть і не несли. Не подобається служба - написав заяву на звільнення - і тю-тю з роботи.
Просто ці виродки отримували задоволення від садизму.
Но понятно, что не БПП с НФ это было невыгодно, и не выгодно сегодня СН.