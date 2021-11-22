РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4275 посетителей онлайн
Новости Общество
3 416 52
майдан (4138) преступления против Майдана (269) Закревская Евгения (96)

Через два года обвиняемые по делам Майдана могут избежать наказания, поскольку истечет срок давности из-за затягивания в судах, - Закревская

Новости Цензор.НЕТ Общество

Через два года обвиняемые по делам Майдана могут избежать наказания, поскольку истечет срок давности из-за затягивания в судах, - Закревская

Через два года истекают сроки давности во всех преступлениях, кроме убийств. По делам Майдана назначаются 3-4 заседания в год, которые не проходят.

Об этом в Facebook сообщает адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

"Если ничего не изменить. Если суды будут идти, как идут сейчас. Через два года все беркуты, следователи, прокуроры по делам:

- по разгону Майдана 30 ноября 2013 г.;
- по избиению на Банковой 1 декабря 2013 г.;
- по штурму Майдана 11 декабря;
- по январским событиям на Грушевского;
- по избиению Автомайдана и протестующих с желтого автобуса 23 января 2014 г.;
- по избиению, давке, 18 февраля;
- по выдаче оружия титушне 20 февраля

избегнут наказания. Дела закроют по истечении сроков давности. Приговоров не будет", - подчеркнула Закревская.

Также читайте: "Дела Майдана": ГБР сообщило о новом подозрении девяти бывшим чиновникам времен Януковича

По словам адвоката, через два года истекают сроки давности во всех преступлениях, кроме убийств.

"Это именно те беркута, следователи и прокуроры, которые не убежали. Подавляющее большинство продолжает работать в полиции, прокуратуре. Они останутся на своих должностях с полным ощущением безнаказанности. Безнаказанности, доказанной в суде. И все это не потому, что "ничего не расследуется". Все эти дела расследованы. И маринуются в судах уже три, четыре, пять, а то и шесть лет. А потому, что по делу назначаются 3-4 заседания в год, которые не проходят", - отметила она.

"Именно эта никому не интересная трясина "ничего не происходит" именно она и является самой успешной стратегией защиты обвиняемых. Именно она не находит никакого сопротивления общества, судебной системы, профессионального сообщества. Именно она безальтернативно приведет к освобождению обвиняемых от ответственности. К поражению судебной системы и гражданского общества. К триумфу безнаказанности. Это будет приговором нам. А не им", - подытожила Закревская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 80% фигурантов по "делам Майдана" - должностные лица высшего и среднего звена, - прокурор Донской

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
татаров старається, щоб так і сталося. Не просто так Гундос призначив антимайданівеця вирішувати справи майдану. Володя і вся його малороська команда на виборах у 2004 році і у 2010 році підтримували "патрію регіонів" і Януковича. А знали про це 73%?
показать весь комментарий
22.11.2021 11:28
+8
Основная масса людей Украины не забудет этого никогда.
А законы можно и пересмотреть. Главное думать при на выборах надо, чтоб у власти были люди болеющие за Украину, за украинский народ!
показать весь комментарий
22.11.2021 12:03
+7
Через 2 рочки сплине час...- Це з якого переляку злочини проти людяност почали мати брак ДАВНИНИ У часi? ХМЫ...
показать весь комментарий
22.11.2021 12:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
татаров старається, щоб так і сталося. Не просто так Гундос призначив антимайданівеця вирішувати справи майдану. Володя і вся його малороська команда на виборах у 2004 році і у 2010 році підтримували "патрію регіонів" і Януковича. А знали про це 73%?
показать весь комментарий
22.11.2021 11:28 Ответить
А знаєте засновника ПР - міністра Януковича?
показать весь комментарий
22.11.2021 11:33 Ответить
Знаем и что?
показать весь комментарий
22.11.2021 12:13 Ответить
В учредительных документах партии рыгов всё это есть. Даже в кеше гугла сохранился их сайт и там история партии есть..... Это тебе подсказка, если что:

показать весь комментарий
22.11.2021 12:26 Ответить
Любишь рабиновича с кивой?
показать весь комментарий
22.11.2021 13:09 Ответить
Так Тімофеев на контролі все держить .Скоро навіть не зеленський буде керувати державою
показать весь комментарий
22.11.2021 11:32 Ответить
та він реально ніколи і не керував
показать весь комментарий
22.11.2021 19:36 Ответить
Так и будет, к бабке не ходи
показать весь комментарий
22.11.2021 11:36 Ответить
Ще довго реформа судів "по-новому" відхаркуватиметься кров'ю
показать весь комментарий
22.11.2021 11:42 Ответить
хороші у нас закони для злочинців, і це в той час коли в європі судять ссевців
показать весь комментарий
22.11.2021 11:47 Ответить
Дідусь Линч посміхається десь поряд....
показать весь комментарий
22.11.2021 11:47 Ответить
Дедушка Линч был судьей, который возомнил себя богом и дал сам себе полномочия судить людей на свое усмотрение, без участия защиты и обвинения. Если почитать историю то не все так радужно как принято считать.
показать весь комментарий
22.11.2021 12:01 Ответить
Конечно. Это не отменяет факта, что суд и приговор за несправедливое решение может быть вынесет и исполнен очень быстро. И никакая "неприкосновенность" никого не защитит.
показать весь комментарий
22.11.2021 12:25 Ответить
Точно так же могут завтра линчевать и тебя. И ничто тебе не поможет. Об этом ты не подумал? Или ты думаешь, что линчевать будешь ты? НКВДисты тоже так думали, пока их линчевать не начали.
показать весь комментарий
22.11.2021 12:59 Ответить
Если кто-то умышленно ущемляет законные интересы, то этот кто-то должен быть готов к "ответке" любым действенным способом.

Если действенный способ остается только один, то он будет использован.

Так понятно, о чем я?

"Точно так же могут завтра линчевать и тебя. "

Конечно, могут. Если я вдруг решу, что я могу действовать "по-беспределу", то вполне логично, что я готов встретить "ответку".
показать весь комментарий
22.11.2021 13:06 Ответить
А как же в истории: Передайте товарищу Сталину, что произошла чудовищная ошибка? Сталинисты тоже думали, что если они будут любить Сталина, то за ними никто не придет.

Завтра ты будешь идти по улице и кому то из толпы покажется, что ты предатель. Тебя и линчуют. Я бы хотел на это посмотреть.
показать весь комментарий
22.11.2021 13:11 Ответить
Кто-то из толпы это может сделать прямо сейчас. Маньяки встречаются.
показать весь комментарий
22.11.2021 13:14 Ответить
То есть ты и действия маньяков считаешь правильными?
показать весь комментарий
22.11.2021 13:15 Ответить
Прочитайте мое сообщение еще раз, пожалуйста.

1. Если кто-то поступает с кем-то "по-беспределу", то "ответка" может быть любой.

2. Оказаться случайной жертвой маньяка может каждый.

Разницу между п1 и п2 различаете?

Оценку "правильно" или "неправильно" я не использую за ненадобностью.
показать весь комментарий
22.11.2021 14:10 Ответить
Что значит по-беспределу? У всех восприятие беспредела разное
показать весь комментарий
22.11.2021 15:29 Ответить
У представителей одной культуры это восприятие очень близкое.
показать весь комментарий
22.11.2021 16:51 Ответить
Патриотам и ватникам этого не говори, они очень сильно удивятся.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:28 Ответить
А кто решает беспредел или нет? Толпа?
Так они могут решить, что ты только совершил беспредел и линчуют тебя. Или ты считаешь, что мнение толпы всегда справедливое? А если толпа проплаченная и состоит из титушек? Тебя линчуют и все будут говорить, что правильно сделали.
показать весь комментарий
22.11.2021 15:32 Ответить
"А кто решает беспредел или нет? Толпа?"

Толпа ничего не решает. Выбор всегда индивидуальный.

"Так они могут решить, что ты только совершил беспредел и линчуют тебя. "

Да. Если оказаться в племени людоедов, вероятно, сожрут. И они будут считать это нормальным. Зачем переться в это место - это выбор каждого. Что делать с приехавшими людоедами - это выбор каждого. Общество возникает тогда, когда этот выбор приблизиельно одинаковый у группы людей.

Толпа не может сделать выбор, но может действовать. В этом действии нет согласованности или смысла. Стихия.

"Или ты считаешь, что мнение толпы всегда справедливое? "

У толпы нету мения.

"Тебя линчуют и все будут говорить, что правильно сделали. "

Да. Если я окажусь среди этих людей в одиночестве.
показать весь комментарий
22.11.2021 16:57 Ответить
Антимайдановцы, например, считали майдановцев беспредельщиками. И что? Имели право линчевать?
показать весь комментарий
22.11.2021 15:34 Ответить
С моей точки зрения, они имели право выбрать наиболее действенный, с их точки зрения, способ. И они его выбрали. Результат этого выбора мы знаем.

То, что этот способ мне не нравится - отдельная история.

С их точки хрения, они имели право линчевать.
показать весь комментарий
22.11.2021 16:50 Ответить
Интересная у тебя философия!)) Было бы прикольно, если бы все друг друга линчевали )) и люди ходили бы в магазин стайками, чтобы их никто не выхватил и не линчевал по пути, за то, что он не поет гимн Украины, к примеру ))
показать весь комментарий
22.11.2021 17:42 Ответить
Как все запущено....
показать весь комментарий
22.11.2021 17:59 Ответить
Ты случайно не гопник?) У них похожая философия ))
показать весь комментарий
22.11.2021 17:43 Ответить
Это все, что ты знаеш про гопников?
показать весь комментарий
22.11.2021 17:57 Ответить
Я представляю как ты запоешь, если кто-то решит, что с их точки зрения, они имеют право линчевать тебя.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:26 Ответить
Какая причина может быть для такого решения? Назовите 2....3 наиболее вероятных причины, пожалуйста.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:53 Ответить
На кутні.
показать весь комментарий
22.11.2021 13:55 Ответить
Основная масса людей Украины не забудет этого никогда.
А законы можно и пересмотреть. Главное думать при на выборах надо, чтоб у власти были люди болеющие за Украину, за украинский народ!
показать весь комментарий
22.11.2021 12:03 Ответить
Все верно. А сейчас у власти просто больные люди
показать весь комментарий
22.11.2021 20:54 Ответить
Через 2 рочки сплине час...- Це з якого переляку злочини проти людяност почали мати брак ДАВНИНИ У часi? ХМЫ...
показать весь комментарий
22.11.2021 12:12 Ответить
В 2000-них в Польщі відкопали на пенсії тих міліціянтів, що били кийкам демонстрантів в 1986. І наказали, бо то був злочин проти людяності.
показать весь комментарий
22.11.2021 12:48 Ответить
Если судить прошлых беркутовцев
То нынешние при ситуации -- не будут ''защищать власть ''
Первое надо разобраться кто отдал приказ стрелять
С него и начинать
А то у нас самый виноваты это рядовой / а он под присягой /
Выполнил плохо не выполнил плохо
Куда повернет никто не знает
показать весь комментарий
22.11.2021 12:53 Ответить
Не вмикай дурня, владік. Тих, хто віддавав накази теж судять, правда, заочно, а ци, хто ЦІ ЗЛОЧИННІ НАКАЗИ ВИКОНУВАВ треба карати ЩЕ ЖОРСТОКІШЕ, щоб перед тим, як хапатися за кийок чи трахтамат вмикав мізки чи те, що виросло на їхньому місці.
показать весь комментарий
22.11.2021 13:45 Ответить
Бити антимайданівців - це злочинний наказ чи ні?
показать весь комментарий
22.11.2021 15:52 Ответить
Бити БУДЬ-КОГО - злочин, якщо ЦЕ суперечить ЗАКОНАМ УКРАЇНИ.
показать весь комментарий
22.11.2021 15:57 Ответить
Ну то чому майданівці били поліціянтів?
показать весь комментарий
22.11.2021 15:59 Ответить
То був, переважно, самозахист. З мого особистого досвіду, принаймні. А коли Майданівці 3,14здили мусорів, то"атвєтка" їм прилітала одразу в10 кратному розмірі, чи у вас Є інші приклади?
показать весь комментарий
22.11.2021 16:22 Ответить
А чому мусора в них сніжками кидались?
показать весь комментарий
22.11.2021 16:27 Ответить
А от щодо "виконували наказ під присягою" - неправда.
Бєркутасти - це вільнонаймані працівники, а не військовослужбовці, і за невиконання не тільки злочинного, а будь-якого наказу кримінальної відповідальності не несуть і не несли. Не подобається служба - написав заяву на звільнення - і тю-тю з роботи.
Просто ці виродки отримували задоволення від садизму.
показать весь комментарий
22.11.2021 14:37 Ответить
Так суди напівпусті стоять. Як Порошенко перестав призначати суддів, так Зеленський і продовжує. Працювати нема кому. Хто буде ці справи розглядати?
показать весь комментарий
22.11.2021 12:56 Ответить
Шановна пані Євгенія, як ви ставитесь до ідеї застосування звичаєвого права,наразі ВЕНДЕТИ, до осіб, які по формальним причинам уникнуть покарання чи, навіть, судового вироку? Чи доцільно ЦЕ, чи СПРАВЕДЛИВО?
показать весь комментарий
22.11.2021 13:51 Ответить
Надо отменять в законе положения о сроке давности и выхода из СИЗО под залог (после совершения тяжелого преступления).
Но понятно, что не БПП с НФ это было невыгодно, и не выгодно сегодня СН.
показать весь комментарий
22.11.2021 15:39 Ответить
Через два роки Україну вчергове перевернуть як перевертають пісковий годинник і лівобережна східна частина опиниться зверху...По законам українського жанру вона мала опинитись зверху ще в дев"ятнадцятому,але не старчило піску Криму та Донбасу,та і до влади тоді йшов такий хитровиграний паяц,що за зеленим ніхто не зрозумів його справжній кольор...Тепер все зрозуміло,все збалансувалось,знову піску порівну і прогноз стовідсотково передбачуваний...Отже,все перевернеться,злочинці стануть героями,герої - злочинцями,а в цілому нас поменшає на пару мільйонів знову...
показать весь комментарий
22.11.2021 16:54 Ответить
Компромисс есть компромисс.
показать весь комментарий
22.11.2021 19:16 Ответить
7 лет тянут резину прокуратура, суды... Получают зп не минимальную, квартиры на Лесе Украинке служебные, дачи... Вы бы стали держать таких "работничков" 7 лет?
показать весь комментарий
27.11.2021 22:44 Ответить
 
 