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Новости Политика Украины
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Зеленский (16555) США (23194) Шабунин (464) САП (1948) Ермак Андрей (1186) Офис Президента (1693)

Зеленский просит США увеличить помощь, при этом продолжает плевать на собственные обязательства по избранию руководителя САП, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский просит США увеличить помощь, при этом продолжает плевать на собственные обязательства по избранию руководителя САП, - Шабунин

Почему США должны делать больше обещанного, если Зеленский не выполняет свои обязательства перед ними, в частности, по проведению конкурса на руководителя Антикоррупционной прокуратуры?

Об этом пишет в Фейсбук глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"На фоне подготовки россиян к вторжению власти Зеленского просят у США увеличения помощи, при этом продолжают плевать на собственные обязательства. Почему США должны делать больше, чем уже делают, если Зеленский не делает даже того, что сделать обязался? Почему бы это? С 2014 года США предоставили Украине помощи в сфере безопасности более чем на 2,5 млрд долл. На прошлой неделе мы получили от США еще 80 тыс. кг боеприпасов, что было четвертой поставкой в ​​рамках дополнительной помощи, которую Байден направил в Украину в августе. В ответ на это офис Зеленского в очередной раз демонстративно сорвал заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя САП", - заявил он.

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"Сделано это было руками главы комиссии Екатерины Коваль. …Но я вернусь к своему ключевому вопросу: Почему США должны делать больше обещанного, если Зеленский забил на первое же свое обязательство перед ними? Может, Татаров с Ермаком нам это объяснят? А лучше не нам, а – правительству США", – резюмировал Шабунин.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Ну, Зеля думает, что в США одни ЛОХи, которых можно доить, кормя пустыми обещаниями.
А он, типа - неЛОХ.
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22.11.2021 11:35
+6
Чому ми не в НАТІ?
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22.11.2021 11:30
+6
А Зеля *****. Два лаптя пара.
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22.11.2021 11:43
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О, альбинос нарисовался.
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22.11.2021 11:29 Ответить
Чому ми не в НАТІ?
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22.11.2021 11:30 Ответить
Юлька приде лад наведе
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22.11.2021 12:20 Ответить
о ШАБУНЯ !! і хто "барига" ???
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22.11.2021 11:30 Ответить
Ой ой ой ...а хто єто все сделал
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22.11.2021 11:33 Ответить
Там написано, хто це зделал - такий же поц зелений, як і ти.
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22.11.2021 11:41 Ответить
Так а хто вот ентого "зеленого", к власти привел? Шабуня уже забыл?
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22.11.2021 13:08 Ответить
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22.11.2021 11:34 Ответить
А Зеля *****. Два лаптя пара.
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22.11.2021 11:43 Ответить
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22.11.2021 12:23 Ответить

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22.11.2021 12:31 Ответить
Приятного аппетита! Добавки?
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22.11.2021 15:37 Ответить
Ну, Зеля думает, что в США одни ЛОХи, которых можно доить, кормя пустыми обещаниями.
А он, типа - неЛОХ.
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22.11.2021 11:35 Ответить
Зеленський просить США збільшити допомогу, при цьому продовжує плювати на власні зобов'язання щодо обрання керівника САП, - Шабунін
Шабунін зробив себе разом, при цьому продовжує чомусь нити
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22.11.2021 11:35 Ответить
А що ти особисто зробив? Шавка олігархів.
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22.11.2021 11:50 Ответить
До сих пор не верится,что этот туповатый наркозависимый паренек Вовочка Зеленский-Президент Украины
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22.11.2021 11:59 Ответить
Увы, это так.
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22.11.2021 12:16 Ответить
Виталька шабунин 3 месяца трусы рвал на себе распинаясь в ФБ, что Вовочка не вкурсах, что это злой и коварный Татаров и подлая Венедиктова саботирують Вовкины обещалки.... шо трапылось? Ринат Леонидыч дал команду фас?
такое же угэ как и лещенка, тока платят теперь другие
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22.11.2021 12:08 Ответить
Все правильно за зекрысу...но когда понимаешь,что этот грантоед,который флюгер,живёт на амерские деньги и имеет больше влияния в штатах-за счёт Сороса ,чем мы -бесит)но хай мочит зекрысу -он наш партнёр по ситуации
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22.11.2021 12:15 Ответить
Ага, списал долги перед бюджетом на 100 миллиардов гривен Бене и просит помощи.
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22.11.2021 12:15 Ответить
Не давати цьому ворожому вибл*дку ніяких коштів !!!
Воно спочатку хай відповість, як були витрачені попередні кредити !
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22.11.2021 12:30 Ответить
Там и все и так ясно,но кто пихает на этот сайт Виталика Шабунина?
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22.11.2021 12:56 Ответить
Чинний український Президент В.Зеленський отримав посаду не в останню чергу завдяки в більшій мірі безглуздим звинуваченням соратників п'ятого Президента П.Порошенка в корупції. Молдавський екс-президент Додон приходив до влади на хвилі антикорупційних виступів проти Демократичної партії і її лідера Влада Плахотнюка. І хоча самі соціалісти Молдови з їхньою проросійською позицією не підтримувалися більшістю населення, Додон сприймався як один із лідерів протестів, а Маріан Лупу, який визнав під час дебатів територіальну цілісність України, сприймався як представник корупційної партії.
От і в Болгарії Румен Радев - нехай навіть соціалісти Болгарії втрачають голоси від одних виборів до інших - сприймається як сміливий генерал, який протистоїть корупційному правлінню партії ГЕРБ колишнього прем'єра Бойко Борисова. А його опонент Герджиков був підтриманий як раз цією партією. Так що, на мій превеликий жаль, «антикорупція» може бути не тільки суспільним запитом, а й технологією, яка дозволяє Кремлю допомагати своїм прихильникам посилювати вплив навіть тоді, коли їх не підтримує більшість населення. Адже прихильники Додона в Молдові не хотіли помічати, що їхній обранець також був пов'язаний із корумпованими кланами. А прихильники Радева не хочуть думати, що болгарські соціалісти, також замішані у багатьох корупційних скандалах і тісно пов'язані з Москвою, не випадково висунули генерала в президенти.
Так чому він повинен соромитися у виразах і думати про реакцію Києва? Йому якраз потрібно продемонструвати свої політичні пріоритети - тим більше, що вплив Москви на Балканах посилюється. Радев же не тільки про російський Крим говорив, але і про безглуздість санкцій проти Росії. Його відповідь на дебатах була справжнім маніфестом політика, який зацікавлений в тому, щоб ці слова помітили.
Чи означає все це, що не потрібно боротися з корупцією? Ні, звичайно - без перемоги над нею навряд чи можливий нормальний розвиток таких країн, як Болгарія, Молдова або Україна. Просто потрібно знати, що технологія «антикорупції» давно вже стала важливим інструментом політичного впливу чекістів. І так, під прапором боротьби з «баригами» і корупціонерами владу будуть втрачати їхні опоненти, зате до влади будуть приходити «антикорупціонери» - у Софії, Кишиневі, Києві і так далі. І переобрати їх потім буде не так-то й просто - Додона ось вдалося, бо була Мая Санду з кращою репутацією, а Радеву на других виборах взагалі не було альтернативи. І з Зеленським ми попрощаємося тільки завдяки його власній некомпетентності і ненаситності, а не через народне прозріння.
Так, і при всьому при тому при всіх цих «антикорупціонерах» та їхніх перемогах рівень корупції буде просто зашкалювати. Ну це ви і самі знаєте. Для цього до Софії їхати не треба, ні.

Віталій Портников
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22.11.2021 13:58 Ответить
шабунин не имеет морального права что то вякать, подстилка
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22.11.2021 17:40 Ответить
 
 