Зеленский просит США увеличить помощь, при этом продолжает плевать на собственные обязательства по избранию руководителя САП, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Почему США должны делать больше обещанного, если Зеленский не выполняет свои обязательства перед ними, в частности, по проведению конкурса на руководителя Антикоррупционной прокуратуры?
Об этом пишет в Фейсбук глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
"На фоне подготовки россиян к вторжению власти Зеленского просят у США увеличения помощи, при этом продолжают плевать на собственные обязательства. Почему США должны делать больше, чем уже делают, если Зеленский не делает даже того, что сделать обязался? Почему бы это? С 2014 года США предоставили Украине помощи в сфере безопасности более чем на 2,5 млрд долл. На прошлой неделе мы получили от США еще 80 тыс. кг боеприпасов, что было четвертой поставкой в рамках дополнительной помощи, которую Байден направил в Украину в августе. В ответ на это офис Зеленского в очередной раз демонстративно сорвал заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя САП", - заявил он.
"Сделано это было руками главы комиссии Екатерины Коваль. …Но я вернусь к своему ключевому вопросу: Почему США должны делать больше обещанного, если Зеленский забил на первое же свое обязательство перед ними? Может, Татаров с Ермаком нам это объяснят? А лучше не нам, а – правительству США", – резюмировал Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
А он, типа - неЛОХ.
Шабунін зробив себе разом, при цьому продовжує чомусь нити
такое же угэ как и лещенка, тока платят теперь другие
Воно спочатку хай відповість, як були витрачені попередні кредити !
От і в Болгарії Румен Радев - нехай навіть соціалісти Болгарії втрачають голоси від одних виборів до інших - сприймається як сміливий генерал, який протистоїть корупційному правлінню партії ГЕРБ колишнього прем'єра Бойко Борисова. А його опонент Герджиков був підтриманий як раз цією партією. Так що, на мій превеликий жаль, «антикорупція» може бути не тільки суспільним запитом, а й технологією, яка дозволяє Кремлю допомагати своїм прихильникам посилювати вплив навіть тоді, коли їх не підтримує більшість населення. Адже прихильники Додона в Молдові не хотіли помічати, що їхній обранець також був пов'язаний із корумпованими кланами. А прихильники Радева не хочуть думати, що болгарські соціалісти, також замішані у багатьох корупційних скандалах і тісно пов'язані з Москвою, не випадково висунули генерала в президенти.
Так чому він повинен соромитися у виразах і думати про реакцію Києва? Йому якраз потрібно продемонструвати свої політичні пріоритети - тим більше, що вплив Москви на Балканах посилюється. Радев же не тільки про російський Крим говорив, але і про безглуздість санкцій проти Росії. Його відповідь на дебатах була справжнім маніфестом політика, який зацікавлений в тому, щоб ці слова помітили.
Чи означає все це, що не потрібно боротися з корупцією? Ні, звичайно - без перемоги над нею навряд чи можливий нормальний розвиток таких країн, як Болгарія, Молдова або Україна. Просто потрібно знати, що технологія «антикорупції» давно вже стала важливим інструментом політичного впливу чекістів. І так, під прапором боротьби з «баригами» і корупціонерами владу будуть втрачати їхні опоненти, зате до влади будуть приходити «антикорупціонери» - у Софії, Кишиневі, Києві і так далі. І переобрати їх потім буде не так-то й просто - Додона ось вдалося, бо була Мая Санду з кращою репутацією, а Радеву на других виборах взагалі не було альтернативи. І з Зеленським ми попрощаємося тільки завдяки його власній некомпетентності і ненаситності, а не через народне прозріння.
Так, і при всьому при тому при всіх цих «антикорупціонерах» та їхніх перемогах рівень корупції буде просто зашкалювати. Ну це ви і самі знаєте. Для цього до Софії їхати не треба, ні.
Віталій Портников