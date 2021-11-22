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С 9 декабря в Украине расширяют перечень профессий для обязательной COVID-вакцинации, - Ляшко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Украине с 9 декабря вступает в силу приказ Минздрава о расширении перечня профессий, для которых вакцинация против COVID-19 является обязательной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С 9 декабря вступает в силу приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация является обязательной. На этот раз речь идет о: работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и др.). Обращаюсь к работникам указанных профессий: не откладывайте все на последний день или неделю. Сделайте прививку сегодня. Это защита вас и ваших родных", - сказал Ляшко

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных", - Ляшко сообщил, что в красной зоне карантина смягчат правила перевозок в общественном транспорте. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
Ляшко как биоробот воплощает планы нелюдей. Ему нас-ть на мнение ученого, лауреата Нобелевской премии, вирусолога, профессора Люка Монтенье, который сказал, что массовая вакцинация в период эпидемии недопустима, она ведет к повышению заболеваемости и смертности, появлению новых более опаных штаммов вируса. Этот ученый удивлен тому что эпидемиологи, такие как Ляшко не говорят правду и он сказал, что сам не будет вакцинироваться ни при каких обстоятельствах. Это говорит ученый с мировым именем, а Ляшко кто и что? Откуда он вынырнул? Какие у него работы и какое научное изыскание? Ноль. И оно нам что-то глаголит.
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22.11.2021 12:45
+16
У миллионов доз вакцины истекает срок годности, вот и подгоняют стадо на уколы. А как пели что обязаловки не будет.
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22.11.2021 12:16
+15
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22.11.2021 11:38
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Вскоре зрелую демократию не отличишь от зрелого чекизма. Разве что демократы швабрами насиловать не будут.

Австрия, Чехия и Словакия сажают под домашинй арест всех непривитых. Им запрещено выходить на улицу. Только в крайних случаях если надо купить продукты или пойти в больницу
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22.11.2021 14:52 Ответить
А як же лікарі? Вакциновані лікарі - краща реклама щеплень!
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22.11.2021 15:10 Ответить
А невакцинированные менты так и будут продолжать проверять сертификаты о вакцинации???
Цирк...😁
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22.11.2021 15:22 Ответить
США - офіційно зареєстровані побічні ускладнення від вакцинації проти ковіду станом на 12.11.21 (без врахування смертей і захворювань, які дуже часто сюди не потрапляють).

Євросоюз - аналогічно. Станом на 20.11.21:
Модерна - 158 401
Пфайзер - 574 427
Астра Зенека - 410 479
Янссен - 37 814
---------------------------
Всього - 1 181 121

Загальна картинка згідно офіційних даних ВООЗ ускладнень/смертей від вакцинації станом на 12.11.21 (порівняльна):
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22.11.2021 16:20 Ответить
Порівняльна таблиця від ВООЗ
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22.11.2021 16:23 Ответить
земразота
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22.11.2021 16:52 Ответить
Все вокруг да около... Первым номером с самого начала нужно было записать - ВСЕ работников мед учреждений не зависимо от форм собственности ( от уборщицы, гардеробщицы , сторожа медсестры до главврача, министра здравоохранения и частного стоматолога. 100% и тремя дозами.
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22.11.2021 18:06 Ответить
Я примерно понимаю коронабесов. Это как я, к примеру, ненавижу жирных. И вообще всяких хроников, понаживавших себе болячек по причине тупо свинского образа жизни. Для меня это неполноценные люди, которых я, дай мне власть - не пускал бы ни в транспорт, в магазин и на работу. Покажи, сволочь, кьюар код о том что ты способен 20 раз отжаться от пола - и живи полноценной жизнью. Нет - сиди дома. Коронавирус 2 года как начался, а о том, что нельзя жрать печеньку со сладким чаем на ночь, а утром делать зарядку - говорят с рождения. Было время подготовиться. Ух я бы их.. Но ладно, пока что не я их, а они меня. Вынужден смириться и вакцинироваться. Ваша власть. Молитесь на Ляшко.
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23.11.2021 08:35 Ответить
Такому шнырю тем более с такой яркой фамилией одно послание: пошёл ты вон со своим шмурдяком и коли его себе и своим родычам!
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23.11.2021 09:30 Ответить
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