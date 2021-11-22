С 9 декабря в Украине расширяют перечень профессий для обязательной COVID-вакцинации, - Ляшко. ВИДЕО
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В Украине с 9 декабря вступает в силу приказ Минздрава о расширении перечня профессий, для которых вакцинация против COVID-19 является обязательной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"С 9 декабря вступает в силу приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация является обязательной. На этот раз речь идет о: работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и др.). Обращаюсь к работникам указанных профессий: не откладывайте все на последний день или неделю. Сделайте прививку сегодня. Это защита вас и ваших родных", - сказал Ляшко
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Цирк...😁
Євросоюз - аналогічно. Станом на 20.11.21:
Модерна - 158 401
Пфайзер - 574 427
Астра Зенека - 410 479
Янссен - 37 814
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Всього - 1 181 121
Загальна картинка згідно офіційних даних ВООЗ ускладнень/смертей від вакцинації станом на 12.11.21 (порівняльна):