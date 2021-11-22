На блогера Бондаренко, выкрикивавшего "Ганьба" Зеленскому, хотят составить админпротокол: Неизвестные позвонили по телефону и заявили о "последствиях". ВИДЕО

Блогер и общественный активист Ярослав Бондаренко рассказал, что к его знакомым и их родственникам пришли правоохранители после выкриков "Ганьба" в адрес президента Зеленского.

Об этом Бондаренко сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

21 ноября президент Зеленский принял участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших во время Майдана. Когда глава государства в сопровождении политиков и охраны возвращался к автомобилю, собравшиеся возле мемориала с портретами погибших участников Революции Достоинства семьи Небесной Сотни кричали ему вслед: "Ганьба", "Зрадник" и "Малорос".

По его словам, происходит что-то непонятное.

"Уже вторые сутки со мной никто не связывается, все контактные данные в полиции есть. Насчет расследований и так у меня больше тысячи заявлений. По сути, штурмуют маму Юлии Цепун (вдова Героя Небесной Сотни, волонтер, общественная активистка. - Ред.). К ней (Цепун. - Ред.) ломятся в квартиру. Вчера ночью ломились и туда, и туда, и сегодня утром", - рассказал Бондаренко.

Он связывает это с выкриками президенту Зеленскому.

Также смотрите: Активисты на Майдане вывесили баннер с изображением Зеленского и Ермака: "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Мне часто звонят, угрожают или просят, а потом угрожают, удалить какие-то расследования. Вчера был такой же звонок, где-то в 21:30-22:00, я ехал в пути с Банковой домой. Был звонок и на русском мне предложили удалить канал на ютубе в течение трех часов. Сказали, если этого не будет, будут последствия", - продолжил Бондаренко.

Он сообщил, что еще не общался с правоохранителями.

"Они домой приходят к Юлии Цепун, там, где я зарегистрирован, и к ее маме, где я вообще не зарегистрирован. Они ломятся к маме в квартиру и ломятся к Юле в квартиру. Она с ними общалась. Стало понятно, что это за утро они хотят вручить админпротокол. Это за то, что там происходило на Майдане и за "Ганьбу", то, что я там кричал и за пост в фейсбуке. Они просят мои контактные данные, но все мои контактные данные есть. ... Если вопрос касается админпротокола, даже тех же нарушителей ПДД, с визитами домой ночью, утром, к родственникам, понимаем, что такого нет", - подытожил Бондаренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Родственники Героев Небесной Сотни встретили Зеленского криками "позор", "предатель" и "малорос". ВИДЕО



