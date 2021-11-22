РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4587 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил Война
1 498 6
война (46847) обстрел (20205) ранение (3239) Донбасс (26945)

В результате обстрела со стороны войск РФ ранен украинский воин, с начала суток оккупанты трижды открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате обстрела со стороны войск РФ ранен украинский воин, с начала суток оккупанты трижды открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

В течение текущих суток, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.

Так, в направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки оккупанты дважды совершили обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказали доврачебную помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также читайте: Международные партнеры заверили, что "максимально будут помогать Украине в случае наступления времени "Ч"", - Данилов о возможном вторжении РФ

В результате обстрела со стороны войск РФ ранен украинский воин, с начала суток оккупанты трижды открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС 01
В результате обстрела со стороны войск РФ ранен украинский воин, с начала суток оккупанты трижды открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС 02

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische schweine!
показать весь комментарий
22.11.2021 12:32 Ответить
Жаль ,что не наказали преступников-террористов. Ракеты жалко ?
показать весь комментарий
22.11.2021 12:42 Ответить
Я не могу понять, почему эти террористов ублюдков называют кафирами.
Кафиры - люди не верующие в Аллаха. Перевод "неверный, неверующие"
Хотя догадуюсь - Аллах это же Путин😄
показать весь комментарий
22.11.2021 12:55 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення пораненому !
..........
горіть у пеклі москалі..... гори-палай і вата, що закликала в наш дім чужого солдата...
показать весь комментарий
22.11.2021 13:23 Ответить
Найшвидшого одужання...
показать весь комментарий
22.11.2021 13:24 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам. Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
показать весь комментарий
22.11.2021 14:20 Ответить
 
 