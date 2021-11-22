В результате обстрела со стороны войск РФ ранен украинский воин, с начала суток оккупанты трижды открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

В течение текущих суток, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.

Так, в направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки оккупанты дважды совершили обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказали доврачебную помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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