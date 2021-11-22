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Новости За рубежом
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Беларусь (7525) Лукашенко (3502) Путин (29862) Навальный (825) Тихановская (390)

"Как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно с Тихановской начну вести переговоры", – Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что готов провести переговоры с оппозиционеркой Светланой Тихановской только при условии, что президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с Алексеем Навальным.

Об этом Лукашенко рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, советовал ли ему Путин, как вести диалог с оппозицией, белорусский диктатор заявил: "Слушайте, Владимир Путин мне ничего не советовал. Вот я с ним сейчас больше часа говорил, и никаких советов с его стороны ни по какому вопросу я не услышал. Я могу параллель провести – вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой (Тихановской. – Ред.) начну вести переговоры".

Отвечая на вопрос, хотел бы он, чтобы Путин и Навальный сели за стол переговоров, Лукашенко сказал: "Это его проблемы. Я в такие хотелки не играю. Для меня, если вы хотите мою точку зрения знать, Навальный - это продажный человек". И Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров, потому что он не оппозиционер, он предатель интересов России".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Колхозник даже не понял, как сам себя опустил.
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22.11.2021 12:49
+5
Это наверное старый рейтинг,ещё до босоногой революции.Сейчас после всего дерьма-я не верю в такие цифры.Возможно на уровне поддержи Жопоблока,не более
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22.11.2021 13:16
+4
савецкий децкий сад
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22.11.2021 12:47
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Нагадую: рейтинг Лукашенка серед українців в Україні близько 35%. Чому ми ще не в НАТІ?
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22.11.2021 12:47 Ответить
Нажаль це правда - Гугл в допомогу.
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22.11.2021 12:55 Ответить
А с потолка. Точнее из методички.
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22.11.2021 13:21 Ответить
мабуть посилання на найточнішого соціолога ********** го..дона.
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22.11.2021 13:38 Ответить
Я б навіть сказав, що це замало...
Мені навіть на Франківщині казали - " дайте його нам, ми його тут в дупу цілувати будемо... " Решта тільки слухала та заздрісно зітхала...
Мовчу вже за підень та схід.
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22.11.2021 14:21 Ответить
Это наверное старый рейтинг,ещё до босоногой революции.Сейчас после всего дерьма-я не верю в такие цифры.Возможно на уровне поддержи Жопоблока,не более
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22.11.2021 13:16 Ответить
это была зеленая тактика "будем жить как в белорусской области". потом оказалось, что белорусской области тотальная нищета и ополоумевший диктатор. тему замяли, но кто то еще на зеленые источники в гугле молится
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22.11.2021 13:35 Ответить
Нам, зубожілим, тільки мріяти про білоруську "нищету". І шмигаль казав, що "... в ЄС нам рано, тепер стоїть задача досягти рівня Білорусі." А що, -- там їхній 1 рубель коштує 10 з гаком гривень. Українські заробітчани і зараз там працюють.
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18.02.2022 16:31 Ответить
враньё
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18.02.2022 20:36 Ответить
савецкий децкий сад
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22.11.2021 12:47 Ответить
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22.11.2021 12:48 Ответить
Своей головы уже нет?
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22.11.2021 12:48 Ответить
В показати пУтлеру "прімер" і провести перемовини раніше ніж "лысеющий карлик"? Ні?🧐
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22.11.2021 12:49 Ответить
Колхозник даже не понял, как сам себя опустил.
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22.11.2021 12:49 Ответить
😁
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22.11.2021 12:50 Ответить
Ну не не знаю, как по мне, больше похоже на условие Путину. Как будто Путин от него требует переговоров с Тихановской, а он ему отвечает "Вот как только ты начнешь переговоры с Навальным...".
Посыл явно предназначался ЕС, но смысл получился совсем другим Получилось что перевел на Путина стрелки
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22.11.2021 13:33 Ответить
Якщо правда, що тіхановські -- агенти фсб, і пуйло хотів усунути від влади Луку, то закономірно, що буде тепер спонукати бацька випустити з в'язниці тіхановського і повернути його жінку. До речі, пуйло і раніше (коли ще Лука не впав після санкцій) -- радив йому провести повторні вибори.
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18.02.2022 16:47 Ответить
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22.11.2021 12:52 Ответить
Дааа, усатый хрен, без заглядывания в задницу ***** ты никак.
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22.11.2021 12:57 Ответить
Ну "наш гарант" там побачив прагнення миру. Це у них як до ворожки (гадалки) сходити.
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22.11.2021 14:09 Ответить
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22.11.2021 13:00 Ответить
Минский мясник.
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22.11.2021 13:18 Ответить
Минско-Кремлевский
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22.11.2021 13:25 Ответить
Бульбен-фюррер скоро срать не сможет сходить без разрешения *****
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22.11.2021 13:23 Ответить
Спокойно, Козлодоев, сядут усе! И надолго.
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22.11.2021 13:26 Ответить
А что сделаешь, если Путин встретится с Немцовым?
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22.11.2021 13:31 Ответить
Или лукашенка? У самозванцев все так неожиданно... Наверно, и другому придется тоже встретиться...
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22.11.2021 14:34 Ответить
Лука так же как и Гитлер своей политикой нивелировал все свои экономические достижения.
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22.11.2021 14:10 Ответить
Два шантажиста. Лука и михуил. Тому -навального подавай, а тому больничку пятизвёздочную! Их в одну палату с длинными рукавами, и пусть себе ведут переговоры. Экс-презики всьож...
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22.11.2021 14:28 Ответить
які поради?))))щось лука себе з "шістки" в партнери підніс...таким як він поради не дають...тільки вказівки...
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22.11.2021 14:50 Ответить
Вы клинические дебилы. Притом все.
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22.11.2021 15:44 Ответить
Прикольно Бацька тролить опонентів.
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22.11.2021 16:00 Ответить
МОЛОДЕЦ !!!
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22.11.2021 18:18 Ответить
А какой резон Тихановской общаться с гражданином Лукашенкой ?
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22.11.2021 23:18 Ответить
 
 