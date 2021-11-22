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АЭС (479) атомная энергетика (281) Галущенко (176) Минэнерго (217)

Впервые в истории украинские АЭС будут работать на максимальной мощности, – Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Впервые в истории украинские АЭС будут работать на максимальной мощности, – Галущенко

Впервые в истории в работе будут находиться все 15 энергоблоков украинских АЭС.

Украинские атомные электростанции в феврале, впервые в истории, будут работать на максимальной мощности – 15 энергоблоков. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко на Международной конференции "Атомные возможности для развития Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Будем работать 14 энергоблоками, в феврале есть возможность включить 15 энергоблок. Такого раньше не было. Мы изменили отношение к атомной генерации", - сказал он.

При этом глава компании "Энергоатом" Петр Котин уточнил, что примерно с 1 по 15 февраля 2022 года энергоблок на Ривненской АЭС, который сейчас выведен в ремонт, будет подключен к системе.

Таким образом, впервые в истории будут находиться все 15 энергоблоков украинских АЭС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 17 млрд кубометров газа закачано в украинские хранилища, - Галущенко

НАЭК "Энергоатом" планировал проходить текущий отопительный сезон с подключенными 14 атомными энергоблоками из 15-ти.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
"Ми змінили ставлення до атомної генерації", - сказав він.

тому що просрали вугільну
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22.11.2021 13:05
+21
Зелень просрала все.
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22.11.2021 13:07
+21
Как ЗЕшобла предлагала майнить на АЭС криптовалюту вместо электроэнергии они уже не помнят.

Как Энергоатом довели до ручки они уже не помнят.

Как внезапно оказалось, что Украине своей электроэнергии не хватает, они уже не помнят.

Зато теперь "Впервые на арене!!!", не смотря на то, что раньше без лишней помпы все работало и Украина электроэнергию экспортировала, а не закупала.
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22.11.2021 13:28
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Правила форума Совет форумчан
Ну добре. 60% потреб закриють. А решта 40 і пікові навантаження? З Макшанії?
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22.11.2021 13:02 Ответить
Нехай працюють, заробляють кошти на виплати зєльоній єнєргєтиці.
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22.11.2021 13:04 Ответить
А ядерне паливо за що купувати? В кредит?
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22.11.2021 13:05 Ответить
ядерна енергетика то пережиток недокомунізованої епохи
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22.11.2021 13:08 Ответить
Комуністичні реактори? Дуже цікаво. Це Карл Маркс придумав?
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22.11.2021 13:10 Ответить
Бери більше! Електрика - то пережиток недокомунізованої епохи! Лампачка Ільічя! Елєктріфікация всєй страни!
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22.11.2021 13:24 Ответить
Вообще-то,Эдисона та лампа.Стырили,как принято.
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22.11.2021 14:23 Ответить
Ну, то такоє...
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22.11.2021 15:23 Ответить
Социализм, это есть коммунизм минус электрофикация всей страны
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23.11.2021 23:56 Ответить
Пока ничего лучше не придумали.
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22.11.2021 13:32 Ответить
як чудово що в Україні у всю працють 14 блоків - сама екологічно чиста енергія
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22.11.2021 14:22 Ответить
Якби ще не гріли озера та річки - їм би ціни не було б.
А так - уран - це подарунок далеких зірок, які вже загинули.
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22.11.2021 15:20 Ответить
Вже купують у Луки.
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22.11.2021 13:06 Ответить
Всегда не запускают все энергоблоки не просто так!!!! Запустить все в работу - нарваться на аварию! Часть реакторов всегда находится на тех.обслуживании (плановый ремонт загрузка/разгрузка топлива).

И кстати что с топливом АЭС? Закупили необходимое количество или за пару месяцев сожгут все запасы и будем сосать брынзу (типа лишь бы зиму продержаться, а там что-то придумаем, да и вагнергейт рассосется....). А если закупили то у кого и где взяли деньги?????
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22.11.2021 13:53 Ответить
"Ми змінили ставлення до атомної генерації", - сказав він.

тому що просрали вугільну
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22.11.2021 13:05 Ответить
Зелень просрала все.
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22.11.2021 13:07 Ответить
Как ЗЕшобла предлагала майнить на АЭС криптовалюту вместо электроэнергии они уже не помнят.

Как Энергоатом довели до ручки они уже не помнят.

Как внезапно оказалось, что Украине своей электроэнергии не хватает, они уже не помнят.

Зато теперь "Впервые на арене!!!", не смотря на то, что раньше без лишней помпы все работало и Украина электроэнергию экспортировала, а не закупала.
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22.11.2021 13:28 Ответить
Та, що пропонувала, голосніше за всіх кричить, що все просрали
Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі - це фіаско влади, - ексміністерка енергетики Буславець Джерело: https://censor.net/ua/n3297170
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22.11.2021 13:50 Ответить
То есть, пора доставать с антресолей противогазы и счетчики Гейгера?
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22.11.2021 13:08 Ответить
Лопати і простирадла, блін. Зелені ідіоти ще й таке витворити можуть...
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22.11.2021 13:45 Ответить
Идиоты, ваше "нове ставлення" грозит новым Чернобылем. Раньше потому все реакторы вместе и не работали, потому что пока один работает - у второго ППР. Зеленые безграмотные питарасы дорвались до власти.
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22.11.2021 13:08 Ответить
ну так там же на реакторі тупі люди з вищою освітою працюють , не те що великі і всезнающі ветерани коментарів цензорнет
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22.11.2021 13:12 Ответить
І Чорнобиль теж коментатори цензорнет?...
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22.11.2021 13:15 Ответить
Звісно! Кожен поважний коментатор знає графік ППР, капітальних ремонтів, мінімальний контрольований рівень потужності атомних енергоблоків, а також має шапочку з фольги на випадок, якщо їх увімкнуть усі разом!
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22.11.2021 13:30 Ответить
Ну, навіть коли Галущенко був в Енергоатомі, менше 10 енергоблоків з 15 не працювало Та й ті 5 спеціально на ППР були переведені, щоб дати можливисть ТЕС заробляти сверхдоходи. Це ж Україна
Навіть прцюючі 14 з 15 реакторів (тобто 93%) не дотягують до норматива завантаженості 98%, по якому працюють АЕС на Заході.
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22.11.2021 13:31 Ответить
Вранье. С ныне закрытытой Чернобыльской работали и 16-ть.
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22.11.2021 13:14 Ответить
тогда уже 20, в Чернобыле было 4 блока
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22.11.2021 14:47 Ответить
Два блока были реакторы - размножители оружейного плутония -
поэтому кучма и закрыл последний по требованию успешных бизнесменов из США и Израиля.
Чем лишил Украину возможности быстрого создания тактического ЯО.
Теперь ....маемо,шо маемо...
Ким имеет всего 2 водородных заряда и 17 тактических и то остановил Д. ТРАМПа свою армаду авианосцев..
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22.11.2021 21:16 Ответить
Это неправда, РБМК никакого отношения к получению оружейного плутония не имели и не имеют. На территории Украины подобных реакторов нет и никогда не было. Лишь сырье добывалось когда-то, обогащение урана и получение плутония происходило в Челябинске-40 (ныне Озерске) Челябинской обл. РСФСР.
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23.11.2021 01:50 Ответить
; 4- й блок ЧАЭС был как раз аналогичен блокам Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) - крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция (4187,6 МВт) с реакторами размножителями.
Изучайте рассекреченные документы причины катастрофы ЧАЭС...
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23.11.2021 22:53 Ответить
На 4-м энергоблоке ЧАЭС, такой же реактор РБМК, как и на других блоках.
"По первоначальному техническому заданию реактор должен был быть двухцелевым, то есть при изменении теплотехнических параметров мог нарабатывать оружейный плутоний. Однако, при проработке проекта от этой идеи было решено отказаться, и в дальнейшем реактор проектировался как одноцелевой - для производства электрической и тепловой энергии."
Максимум, что он мог нарабатывать - радиоактивные изотопы йода, кобальта, молибдена и т.п. для медицинских целей в небольших количествах.
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24.11.2021 10:30 Ответить
https://www.bbc.com/russian/science/2012/04/120413_andreyev_chernobyl_mistakes

Ю. А.: Причина всей аварии - в программе испытаний. Уже через много лет после аварии, где-то в 2000 году, я наложил программу испытаний на очевидную версию причин аварии и увидел, что если выполнять программу испытаний буквально, от первого до последнего пункта, то аварии избежать невозможно - реактор закипает, циркуляция воды по технологическим каналам прекращается, и реактор плавится, пар выходит в межреакторное пространство, и от давления пара, как из кастрюли, крыша реактора выбрасывается в воздух вместе с топливом.

Конечно, понимание того, что взрыв планировался, меня просто потрясло. И со временем впечатление того, что авария была неслучайной, что ее в определенной степени готовили, только крепли....
Для чего тогда был закрыт 3-й рабочий блок кучмой
15 декабря 2000 года в 13 часов 17 минут по приказу Президента Украины во время трансляции телемоста Чернобыльская АЭС - Национальный дворец «Украина» поворотом ключа аварийной защиты (АЗ-5) навсегда остановлен реактор энергоблока №3 Чернобыльской АЭС. Станция прекратила генерацию электроэнергии.
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25.11.2021 14:36 Ответить
На закрытии работавших энергоблоков ЧАЭС настаивали наши западные партнеры ввиду более опасной и менее надежной конструкции реакторов этого типа по сравнению с ВВЭРами (двухконтурными водоводяными реакторами, имеющими герметичный корпус).
Точно так же закрыли АЭС с РБМК в Прибалтике.
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26.11.2021 21:02 Ответить
Зеленая падаль настолько быстро и жидко обсирается, что даже их дебильный электорат пребывает в шоке
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22.11.2021 13:14 Ответить
А де там наші "зеленоенергетичні інвестори"?
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22.11.2021 13:17 Ответить
Сплять приколихані інвестиційними нянями - тиха година)
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22.11.2021 13:34 Ответить
Разродились за 30 лет.
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22.11.2021 13:26 Ответить
а можно сделать так что бы и зима наступила в феврале . после подключения ?
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22.11.2021 13:29 Ответить
интересно,где е-анёт в этот раз,после ЗЕлёных экскрементов?
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22.11.2021 13:30 Ответить
Це правильно. Треба нові блоки та нові АЕС будувати.
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22.11.2021 13:32 Ответить
Хорошо хоть атомщики догадались топливом у Росатома заранее запастись.
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22.11.2021 13:32 Ответить
Оператором всіх чотирьох діючих АЕС України є держпідприємство "НАЕК" Енергоатом ", яке купує ядерне паливо за контрактами з компаніями "ТВЕЛ" і Westinghouse Electric Sweden.

"Енергоатом" експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.
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22.11.2021 13:36 Ответить
Ну так, ТВЕЛ входить в Росатом. Шо не так?
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22.11.2021 13:39 Ответить
Westinghouse Electric Sweden
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22.11.2021 13:40 Ответить
"ТВЕЛ" і Westinghouse Electric Sweden

6 блоків - Вестінгхауз, 9 блоків - ТВЕЛ.
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22.11.2021 13:44 Ответить
Это точно хорошо, когда оно все будет загружено под завязку(с технической точки зрения и с точки зрения безопасности)?
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22.11.2021 13:36 Ответить
АЕС стоять поперек горла московії і олігархам, тому вони їх мочать. Враховуючи реалії страшнувато.
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22.11.2021 13:36 Ответить
А що говорять ГЕС про яких і Бог забув не говорячи про владу?Влада виходить тільки із потужностей ТЕС які збиткові за то вони є власністю олігархів які диктують ціни в рази більші ніж собівартість електрики але погоди в єнергомережі ніякої не роблять.
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22.11.2021 13:40 Ответить
P.S.Тільки одна АЕС вийдя на номінальну потужність робить не потрібними всі ТЕС України виробляючи електроенергію в декілька разів дешевшу.
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22.11.2021 13:43 Ответить
бачачи твої дописи, не можу дійти згоди- ти сатирик із пробою пера чи поціновувач Зе!біла?
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22.11.2021 14:08 Ответить
До купы. В Украине коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС 63 %, ВИЭ 16 %. В США 76 ГВт СЭС работают с КИУМ 24,5%.
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22.11.2021 13:41 Ответить
Вы упустили из виду то что все украинские АЭС работают на предельном номинале из-за не востребованости ихних мощностей да еще при том что некоторые реакторы просто напросто простаивают.
Если всех их ввести в эксплуатацию то даже при пиковых нагрузках они не будут разогнаны более чем на 70%.Хотя их номинальная мощность составляет 75-80%.При том что они способны в избытке обеспечить всю Украину да и давать мощность на экспорт.И это только АЭС без учета ГЭС.А ветровая здесь вообще нужна как кобыле пятая нога.
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22.11.2021 13:53 Ответить
Неправда. Атомна генерація це десь 25-30%.
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22.11.2021 13:55 Ответить
враньё
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22.11.2021 14:05 Ответить
они (АЭС) способны в избытке обеспечить всю Украину да и давать мощность на экспорт.-Это точно? В 2014-2015 годах было -с точностью до 5 % - так. ТЭС 50% , ГЭС 10 %, АЭС 40%.
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22.11.2021 14:15 Ответить
АЭС 40% при том что они не выходили на мощность и 40-50% от номинала.Да и при том что в этих годах твеллы поставлялись из мокшандии.А как поставки твеллов начались из США (хотя подороже чем предлагала Австалия) нашим-мокшанским министерством энергетики востребовательность электроенергии от АЭС упала до 25-30% при том что проводят активные закупки от Белорусии и мокшандии.Здесь попахивает уже диверсией и саботажем на самом верху власти Украины.
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22.11.2021 14:23 Ответить
АЭС 40% при том что они не выходили на мощность и 40-50% от номинала/ Реакторы ВВЭР-440 и ВВЭР -1000 волгодонский и ижорский заводы проектировали для работы на номинале, турбоустановки К-220-44, К-1000-60/1500 и К-1000-60/3000 ХТГЗ и ЛМЗ проектировали для работы на номинале, электрогенераторы Электротросила и Электротяжмаш проектировали для работы на номинале.
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22.11.2021 14:53 Ответить
А номинал-то(норамальный рабочий режим) 75-80% от максимальной мощности а не как сейчас работают на гране остановки в 25-30%.
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22.11.2021 15:07 Ответить
Номинальный режим ВВЭР -1000 это 1000 МВт. Гонять блок на частичных режимах хочется и колется но Чернобыль не велит.
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22.11.2021 16:06 Ответить
Щоб зупинити генерацію ТЕС достатньо перестати закидати в топку вугілля, щоб зупинити генерацію ГЕС достатньо перекрити шлюз, а от щоб зупинити генерацію АЕС так просто не вийде, тому й ніколи вони не працювали на повну потужність, бо при аварійному відключенні споживачів може статись велика херня. Чорнобиля нам мало?
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22.11.2021 13:54 Ответить
У кожного генератора ГЄС є свій водообвідний канал і достатньо перенаправити потік води і генератор буде зупинений чого не сказати про АЄС де прцес зупинки потребує часу і не малого.Ось тому і потребуються для регулювання розподілу потужностей ГЄС як швидкий регулятор.
А ТЄС це минуле і тільки відмивання та регулювання цінової політики олігархами.Вітрова та сонячна при всій своїй енергонезалежності поки що для України найдорожча і нам на сьогодняшній день і нафіг непотрібна,нехай олігархи нею свої оселі забеспечують
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22.11.2021 14:16 Ответить
Чернобыль вспоминать не надо, это эксперимент камуняк, что бы взорвать реактор нужно поотключать много защит и камуняки с этим справились.
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22.11.2021 14:33 Ответить
Где делся оператор 4 - го блока , который отключал всю защиту , насосы,
для того , чтобы не работала система "Дуга - 2"
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22.11.2021 21:23 Ответить
вступил в компартию и приготовился к бомбардировке атомной станции проклятыми американцами.
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23.11.2021 09:28 Ответить
Сначала,треба их провакцинировать,щоб штат атомщиков слёг по больницам,передав бразды правления пультом АЭС молодым Дятловым
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22.11.2021 14:02 Ответить
все дятловы в рашковании. тот самый дятлов, кстати, тоже оттуда.
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22.11.2021 14:04 Ответить
Ну так метрополия подгребала все основные отрасли и обучала кадра,назначала,распределяла по партийным квотам,а не по качеству знаний.Я к тому,що если костяк сляжет в больницу от Ковиду,рулить останутся стажёры.
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22.11.2021 14:12 Ответить
с чего вдруг?
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22.11.2021 14:13 Ответить
Ну смотри.Основной возраст рулящих главных инженеров 40-50.Ковид бьёт по побочкам,которые наверняка присутствуют.Болезнь выбивает инженера на 2 недели минимум из строя и его заменяет помощник с малым опытом принятия трудных решений в критических ситуациях.А если инженер плохо себя чувствует,то его самочувствие,может отразиться на работе реактора.Если ещё сляжет не один инженер,а несколько...Хватит у нас специалистов,вахтовым методом контролить все процессы?
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22.11.2021 14:27 Ответить
я бы еще и три чернобыльских запустил
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22.11.2021 14:03 Ответить
Я знаю - город будет,
я знаю - саду цвесть,
когда такие люди
в стране Зе!билов есть!

все у майбутньому- це ознака чого? вперше в історії, працюватимуть на максимальній потужності - 15 енергоблоків. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко Джерело: https://censor.net/ua/n3300852
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22.11.2021 14:03 Ответить
В Україны 4 АЕС, Чорнобильську до уваги не беремо, де на них взялось 15 працюючих блоків?????
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22.11.2021 14:05 Ответить
порахував.... дійсно 15 блокв. загальною потужністю майже 14 млн. квт. дай Бог, щоб вдалось запустити всі...
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22.11.2021 14:27 Ответить
А гарантированного минимального потребления хватит? Если реактор затормозить - (безопасно) разогнать не выйдет ещё суток двое.
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23.11.2021 23:46 Ответить
Далекі ви від атомної енергетики значить
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22.11.2021 16:02 Ответить
як любий пересічний громадянин.
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22.11.2021 16:49 Ответить
министр купиль диплом и измеряет
мощность в реакторах ?
дайте ему скуренныйбукварь учебник,
пусть про джоуль почитает
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22.11.2021 14:19 Ответить
але, як мене тішить ця постать (міністр енергетики Герман Валерійович Галущенко) Це перший українець в уряді чи вишукано прихований обрізант (надіюсь, що мене не поріжуть за антисемітизм)?
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22.11.2021 14:26 Ответить
Кто из энергетиков в первой молодости не был атомщиком, тот не был романтиком. Кто во второй, третьей и тд. молодостях приверженец АЭС тот отставший от современной энергетики человек.
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22.11.2021 14:27 Ответить
Современная энергетика - это спалить кучу метана и нефти,получить золотой водород и на нем ездить.
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22.11.2021 14:34 Ответить
Современная энергетика это США. Администрация Байдена объявила о своем намерении возглавить революцию в области чистой энергии, которая приведет к созданию энергетического сектора без выбросов углерода. Решать задачу декарбонизации предполагается за счет инвестирования в возобновляемые источники энергии - ветряную, солнечную и водородную .Обращает на себя внимание отсутствие в этом перечне атомной энергетики и гидростанций.Потребности в инвестициях на эти цели на четыре года 2 трлн долл.
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22.11.2021 14:59 Ответить
Я гляжу,энергоэкспертов тут ,как собак нерезаных.Особенно радует своими глупостями министр.Один только вопрос - а что с деньгами? Сегодня НАЭК не зарабатывает,а увеличивает долги,отдавая гарантованым покупцям электро энергию по копейке!
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22.11.2021 14:30 Ответить
Ну вот и ответили сами на свой вопрос,нужно поднимать цены для населения.Ведь при таких ценах работникам НАЭК уже и на полмиллионные и миллионные зарплаты уже не хватает а тут еще нужны деньги на оздоровление,покупку недвижимости,желательно по дальше от Украины.А дохода то не хватает.
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22.11.2021 15:00 Ответить
Если вы не в курсе - попробуйте разобраться,а не засирайте интернет.И ещё- я вас ни о чем не спрашивал.Популист,вы слишком примитивны.
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22.11.2021 15:39 Ответить
Впервые в истории Украины! А меня это пугает! Не хватало нам второго Чернобыля(((
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22.11.2021 14:52 Ответить
АЭС, при строгом соблюдении ТБ, весьма хороша благодаря дешевизне.
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22.11.2021 14:57 Ответить
Да только дешевое электричество власти не нужно.Правительство за 2.5 лет так и ничего в росте экономики не приуспело и потому держит экономику страны исключительно на налогах.А налог из 56коп и из 1.6гр большая разница плюс 20% ПДВ.
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22.11.2021 15:04 Ответить
Як послухати "зелену шваль", так з моменту обрання ***********, в Україні любі події - це "вперше в історії...".
Насправді без перебільшення ВПЕРШЕ в історії України нарід обрав ДЕБІЛА ставленика злочинця Коломойського і Ко. А тепер "маємо, те що маєм"(((
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22.11.2021 15:23 Ответить
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23.11.2021 01:10 Ответить
В Китае, в ближайшие 12 лет, собираются построить 150 атомных электростанций.
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22.11.2021 15:41 Ответить
Оце перемога!А ще машини будуть по дорогам їздити і Дніпро текти!Це теж здобутки Зеленої влади!
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22.11.2021 16:01 Ответить
брешуть як обычно.
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22.11.2021 16:14 Ответить
 
 