Впервые в истории украинские АЭС будут работать на максимальной мощности, – Галущенко
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Впервые в истории в работе будут находиться все 15 энергоблоков украинских АЭС.
Украинские атомные электростанции в феврале, впервые в истории, будут работать на максимальной мощности – 15 энергоблоков. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко на Международной конференции "Атомные возможности для развития Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Будем работать 14 энергоблоками, в феврале есть возможность включить 15 энергоблок. Такого раньше не было. Мы изменили отношение к атомной генерации", - сказал он.
При этом глава компании "Энергоатом" Петр Котин уточнил, что примерно с 1 по 15 февраля 2022 года энергоблок на Ривненской АЭС, который сейчас выведен в ремонт, будет подключен к системе.
Таким образом, впервые в истории будут находиться все 15 энергоблоков украинских АЭС.
НАЭК "Энергоатом" планировал проходить текущий отопительный сезон с подключенными 14 атомными энергоблоками из 15-ти.
Пожалуйста, подождите...
А так - уран - це подарунок далеких зірок, які вже загинули.
И кстати что с топливом АЭС? Закупили необходимое количество или за пару месяцев сожгут все запасы и будем сосать брынзу (типа лишь бы зиму продержаться, а там что-то придумаем, да и вагнергейт рассосется....). А если закупили то у кого и где взяли деньги?????
тому що просрали вугільну
Как Энергоатом довели до ручки они уже не помнят.
Как внезапно оказалось, что Украине своей электроэнергии не хватает, они уже не помнят.
Зато теперь "Впервые на арене!!!", не смотря на то, что раньше без лишней помпы все работало и Украина электроэнергию экспортировала, а не закупала.
Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі - це фіаско влади, - ексміністерка енергетики Буславець Джерело: https://censor.net/ua/n3297170
Навіть прцюючі 14 з 15 реакторів (тобто 93%) не дотягують до норматива завантаженості 98%, по якому працюють АЕС на Заході.
поэтому кучма и закрыл последний по требованию успешных бизнесменов из США и Израиля.
Чем лишил Украину возможности быстрого создания тактического ЯО.
Теперь ....маемо,шо маемо...
Ким имеет всего 2 водородных заряда и 17 тактических и то остановил Д. ТРАМПа свою армаду авианосцев..
Изучайте рассекреченные документы причины катастрофы ЧАЭС...
"По первоначальному техническому заданию реактор должен был быть двухцелевым, то есть при изменении теплотехнических параметров мог нарабатывать оружейный плутоний. Однако, при проработке проекта от этой идеи было решено отказаться, и в дальнейшем реактор проектировался как одноцелевой - для производства электрической и тепловой энергии."
Максимум, что он мог нарабатывать - радиоактивные изотопы йода, кобальта, молибдена и т.п. для медицинских целей в небольших количествах.
Ю. А.: Причина всей аварии - в программе испытаний. Уже через много лет после аварии, где-то в 2000 году, я наложил программу испытаний на очевидную версию причин аварии и увидел, что если выполнять программу испытаний буквально, от первого до последнего пункта, то аварии избежать невозможно - реактор закипает, циркуляция воды по технологическим каналам прекращается, и реактор плавится, пар выходит в межреакторное пространство, и от давления пара, как из кастрюли, крыша реактора выбрасывается в воздух вместе с топливом.
Конечно, понимание того, что взрыв планировался, меня просто потрясло. И со временем впечатление того, что авария была неслучайной, что ее в определенной степени готовили, только крепли....
Для чего тогда был закрыт 3-й рабочий блок кучмой
15 декабря 2000 года в 13 часов 17 минут по приказу Президента Украины во время трансляции телемоста Чернобыльская АЭС - Национальный дворец «Украина» поворотом ключа аварийной защиты (АЗ-5) навсегда остановлен реактор энергоблока №3 Чернобыльской АЭС. Станция прекратила генерацию электроэнергии.
Точно так же закрыли АЭС с РБМК в Прибалтике.
"Енергоатом" експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.
6 блоків - Вестінгхауз, 9 блоків - ТВЕЛ.
Если всех их ввести в эксплуатацию то даже при пиковых нагрузках они не будут разогнаны более чем на 70%.Хотя их номинальная мощность составляет 75-80%.При том что они способны в избытке обеспечить всю Украину да и давать мощность на экспорт.И это только АЭС без учета ГЭС.А ветровая здесь вообще нужна как кобыле пятая нога.
А ТЄС це минуле і тільки відмивання та регулювання цінової політики олігархами.Вітрова та сонячна при всій своїй енергонезалежності поки що для України найдорожча і нам на сьогодняшній день і нафіг непотрібна,нехай олігархи нею свої оселі забеспечують
для того , чтобы не работала система "Дуга - 2"
я знаю - саду цвесть,
когда такие люди
в стране Зе!билов есть!
все у майбутньому- це ознака чого? вперше в історії, працюватимуть на максимальній потужності - 15 енергоблоків. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко Джерело: https://censor.net/ua/n3300852
мощность в реакторах ?
дайте ему
скуренныйбукварьучебник,
пусть про джоуль почитает
Насправді без перебільшення ВПЕРШЕ в історії України нарід обрав ДЕБІЛА ставленика злочинця Коломойського і Ко. А тепер "маємо, те що маєм"(((