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Новости За рубежом
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Беларусь (7525) граница (4742) Лукашенко (3502) мигранты (951) Польша (7483)

"Поедут через Донбасс. А там ребята резкие": Лукашенко отреагировал на угрозы Польши закрыть границу из-за наплыва мигрантов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что полякам следует хорошо подумать, прежде чем закрывать границу с Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Белта".

"Еще один момент. Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют - погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют - пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", - сказал глава государства.

"Это я так образно говорю - через Донбасс. Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта", - пояснил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что польская сторона своими заявлениями пытается напугать и играет на обострение ситуации. "Они пытались решить свои внутренние и внешние проблемы за счет давления на Беларусь и показать, кто виноват в проблемах Польши", - заявил глава государства.

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Он напомнил, что внутри самой Польши накопилась масса проблем, включая тему абортов, вопросы фермеров, а в последнее время и женщины, матери уже поднялись в защиту беженцев, которых удерживают на границе.

"Они (власти Польши. - Прим. БЕЛТА) говорят о наших выборах. А вспомните, как победил Дуда (Президент Польши Анджей Джуда. - Прим. БЕЛТА). Там же несколько голосов перевесом. И это была полная фальсификация. И если бы американцы не вмешались, там бы была бойня хуже, чем… Вот все, что происходило у нас в 2020 году, это было бы цветочками. Но американцы вмешались, сказали: стоп, пускай Дуда еще поработает, потом оппозиция придет к власти. Там все внешне управляемо, - заметил белорусский лидер. - Они нас упрекают. Что нас упрекать? Сфальсифицировали выборы, поставили во главе этого Дуду, который побежал уже по странам Балтии, коалицию какую-то собирает от "можа до можа" (фраза "от моря до моря" на польском языке. - Прим. БЕЛТА). Не будет от "можа до можа"! Президент констатировал, что Польше просто надо выбить из Евросоюза финансирование на миллиарды, а им не дают, потому что эта страна не соответствует стандартам Евросоюза. "И второе - отвлечь население Польши от тех проблем, которые там существуют", - отметил он.

"Вот поэтому я честно и откровенно говорю, что отдал распоряжение по всем каналам, чтобы не дать им возможности поиграться на Беларуси. На теме границы и мигрантов", - заявил Александр Лукашенко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+36
Через Донбасс???? Что ж он так Расеюшку подставляет? Пистон от Путена получит за такие слова!!!
А вообще я хочу на это посмотреть - ехать в ЕС через Донбасс, это все равно что гланды через жопу удалять!!!!
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22.11.2021 13:16
+29
Лукобульбос окончательно поехал.....это уже клиника, причем интенсивная терапия.
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22.11.2021 13:27
+28
боится таракан, что в случаи закрытия границы с Польшей - в Беларуси резко перестанут нерестится креветки, самозарождаться хамон, сыры и прочие санкционные продукты
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22.11.2021 13:24
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у бульболагеря с фуйлом появились новые "варианты" для прощупывания пипла
от же ж гниды
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22.11.2021 13:12 Ответить
боится таракан, что в случаи закрытия границы с Польшей - в Беларуси резко перестанут нерестится креветки, самозарождаться хамон, сыры и прочие санкционные продукты
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22.11.2021 13:24 Ответить
Через Донбасс???? Что ж он так Расеюшку подставляет? Пистон от Путена получит за такие слова!!!
А вообще я хочу на это посмотреть - ехать в ЕС через Донбасс, это все равно что гланды через жопу удалять!!!!
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22.11.2021 13:16 Ответить
У бульбанфюрера кроме глобуса Беларуси ничего нет в наличии.
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22.11.2021 14:01 Ответить
//угрожающий шорох усов
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22.11.2021 13:23 Ответить
Лукобульбос окончательно поехал.....это уже клиника, причем интенсивная терапия.
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22.11.2021 13:27 Ответить
Бульбанфюрер даже не понимает своими картофельно-крахмальными мозгами что ляпнул о регулярной армии рабссеи на территории Украины.
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22.11.2021 13:56 Ответить
Размышляет о выборах чудит тот кто у себя их ни разу вообще не провел
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22.11.2021 13:28 Ответить
А цей придурок не подумав що він отримує доходи від транзиту вантажів через свою територію?
І коли закриється кордон то китайці росіяни казахи поженуть свої вантажі через Україну чи Естонію з Латвією! І хто "пролетить як фанера над Парижем"?!
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22.11.2021 13:29 Ответить
Ну московиты не погонят через прибалтийские страны, будет дано указание с верху создавать напряжение на этом участке. Другие тоже не поедут, москва не пустит скажет что нет необходимой пропускной способности ж/д сообщения. Московиты для этого и затеяли всю эту русофобию. Варшава-Москва через губернию белоруссия 1285 км, Варшава-Москва черз Литву, Латвию - 1391км но это автотранспортом
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22.11.2021 15:21 Ответить
І що на це скаже Китай? Вои вже Росію "ні у що не ставлять!
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22.11.2021 15:27 Ответить
Подарите ему карту кто-нибудь чтоли
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22.11.2021 13:29 Ответить
Бацьку прёт! Ему порошки пить надо, пока не поздно!
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22.11.2021 13:32 Ответить
Крыша в Бульбофюрера едет как и у Михо. Власть портит людей. Клоун тоже не избежал этой участи.
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22.11.2021 13:33 Ответить
Совкодрочка підкацапська зовсім головкою прихворіла.
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22.11.2021 13:39 Ответить
Не понимаю зачем у него берут интервью?звонят политики?он чувствует себя важным из-за этого, закрыть со всех сторон, чтобы кроме России никуда не смогли ездить,так нет как всегда фрау отличилась звонком.
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22.11.2021 13:40 Ответить
Нафига постить каждый бред этого шизика ?! Там что не слово , то клиника шизофрении !
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22.11.2021 13:41 Ответить
Який войовничий тарган... але на кожного таргана є свій тапок
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22.11.2021 13:46 Ответить
Лука, ментально сопоставим с кивой. К счастью, кива не президент.
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22.11.2021 13:46 Ответить
гiвно картопляне
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22.11.2021 13:48 Ответить
Ну ну, поедут. Там ВСУ быстро одвухсотят. Без лишнего рефлексирования.
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22.11.2021 13:49 Ответить
Яке ж воно убоге, який встид, Білоруси вам не соромно? "нам Майдана не нада")))
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22.11.2021 13:49 Ответить
Даже не удивляюсь ,что Польша,которая в НАТО , на нас все скинет -ничему история никого не учит....
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22.11.2021 13:50 Ответить
Этого недофюрера картофельного именно западные демократии и вырастили, вот теперь хлебают это счастье ситечком.
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22.11.2021 13:54 Ответить
Який дурень попреться через даунбас? Хіба що Лукашенко
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22.11.2021 13:56 Ответить
Если поедут через дамбас то они рискуют остаться в поле в трусах...сначала бамбасята отожмут мобилы, кросовки..и возможео еще погонят босяком на разминирование украинских позиций.. А там хлопці зухвалі
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22.11.2021 13:58 Ответить
а куда они попрут через Донбасс??
ну чисто теоретически????
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22.11.2021 14:00 Ответить
лУка, ти ХВОРИЙ!!!!!!! І лікуватися тобі вже за пізДНО!!!!!!!
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22.11.2021 14:05 Ответить
да, у нас ребята резкие.
Огонь будут открывать из огнестрела и на поражение.
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22.11.2021 14:06 Ответить
Дурко є дурко... що з цього Лкавого дурня взяти??
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22.11.2021 14:08 Ответить
Страна в которой людей как в киевской области, пугает страну НАТО в которой 40 миллионов человек )))) Дожились поляки, может отрастите уже себе яйца и что то сделаете.
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22.11.2021 14:17 Ответить
К сожалению, чтобы иметь "железные яйки" и посылать всех нах, надо быть реально сильной и независимой страной. Есть такая страна в которой населения чуток меньше 10 милл. и они воюют и посылают нахер всех "глубоко озабоченных"Вот у них яйки железные даже у особей женского пола, там вся страна как один воин!!! Те бы стразу навели порядок, и отсосал бы картофельный лидер по самые помидоры!!! А поляки, поляки как поляки, они историю херово учат, у них при одном упоминании слова СМОЛЕНСК, уже должна желчь вырабатываться до изжоги!!! Все что хоть как то связано со словом "руський" (или кто под них дудку пляшет) должно вызывать желание отомстить!!!!
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22.11.2021 14:42 Ответить
Русский калька с мардовского рускань, т.е мардва.
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22.11.2021 17:00 Ответить
У бульбана прориваються закладені ще в юності навички політпрацівника. Він вважає, що,якщо після"роботи" рота закрив, зуби почистив значить робоче місце прибрав, але помиляється, дуже помиляється сашко, адже інтерв'ю, як і рукописи, не горять.
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22.11.2021 14:20 Ответить
А на Донбассе еще кто-то кроме пенсионеров да штрафбатникоа из раши остался?
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22.11.2021 14:29 Ответить
Купите этому идиоту глобус.
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22.11.2021 14:32 Ответить
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22.11.2021 14:37 Ответить
Совсем крыша уехала у бульбофюрера!
"Как же от работал в очистке?".
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22.11.2021 14:37 Ответить
Дідуля зовсім "поганий" став....
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22.11.2021 14:47 Ответить
Лукашенку прежде чем ********** с Украиной стоит помнить что Берестейщину отдали белорусам только после 1939 года. До этого она считалась украинской этнической землей, и была нашей и во времена Руси, и в составе УНР. Старики там еще помнят украинский
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22.11.2021 14:47 Ответить
Судя из того что мелет эта м*разь, у него острая форма шизофрении.
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22.11.2021 14:55 Ответить
Ничего не понял, людоед Лукашенко ,окончательно кукухой поехал
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22.11.2021 15:41 Ответить
Ага, лет 25 как…
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22.11.2021 17:48 Ответить
шото усатый ******** много ****** в последнее время... кукан путена на мозжечок давит что-ли?
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22.11.2021 16:52 Ответить
Мозаичный шизофреник с стадии обострения...🤔
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22.11.2021 16:53 Ответить
Пестец маладым рыцпубликам! ****** их иракские/сирийские/иранские оборванцы. Там же, по словам фуйла, рай! Они же как таку красу увидят - х@р куда дальше поедут. Зачем им Европа, когда - вот он, эде! Кстати, мечеть в Донецке есть, имени алика грека.
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22.11.2021 17:47 Ответить
 
 