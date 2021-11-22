"Поедут через Донбасс. А там ребята резкие": Лукашенко отреагировал на угрозы Польши закрыть границу из-за наплыва мигрантов

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что полякам следует хорошо подумать, прежде чем закрывать границу с Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Белта".

"Еще один момент. Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют - погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют - пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", - сказал глава государства.

"Это я так образно говорю - через Донбасс. Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта", - пояснил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что польская сторона своими заявлениями пытается напугать и играет на обострение ситуации. "Они пытались решить свои внутренние и внешние проблемы за счет давления на Беларусь и показать, кто виноват в проблемах Польши", - заявил глава государства.

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Он напомнил, что внутри самой Польши накопилась масса проблем, включая тему абортов, вопросы фермеров, а в последнее время и женщины, матери уже поднялись в защиту беженцев, которых удерживают на границе.

"Они (власти Польши. - Прим. БЕЛТА) говорят о наших выборах. А вспомните, как победил Дуда (Президент Польши Анджей Джуда. - Прим. БЕЛТА). Там же несколько голосов перевесом. И это была полная фальсификация. И если бы американцы не вмешались, там бы была бойня хуже, чем… Вот все, что происходило у нас в 2020 году, это было бы цветочками. Но американцы вмешались, сказали: стоп, пускай Дуда еще поработает, потом оппозиция придет к власти. Там все внешне управляемо, - заметил белорусский лидер. - Они нас упрекают. Что нас упрекать? Сфальсифицировали выборы, поставили во главе этого Дуду, который побежал уже по странам Балтии, коалицию какую-то собирает от "можа до можа" (фраза "от моря до моря" на польском языке. - Прим. БЕЛТА). Не будет от "можа до можа"! Президент констатировал, что Польше просто надо выбить из Евросоюза финансирование на миллиарды, а им не дают, потому что эта страна не соответствует стандартам Евросоюза. "И второе - отвлечь население Польши от тех проблем, которые там существуют", - отметил он.

"Вот поэтому я честно и откровенно говорю, что отдал распоряжение по всем каналам, чтобы не дать им возможности поиграться на Беларуси. На теме границы и мигрантов", - заявил Александр Лукашенко