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Новости Политика Украины
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журналистика (3167) Зеленский (16555) пропаганда (3473) цензура (1325) телевидение (855) Большая стройка (722)

Новостийщики канала "Дом" получали негласные указания хвалить Зеленского: каждый раз это было произведение на тему "как хорошо похвалить президентские программы", - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новостийщики канала

Телеканал "Дом", созданный для вещания на оккупированных территориях Украины, получал негласные указания освещать позицию украинской власти и максимально вспоминать президента Владимира Зеленского и его проекты.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на бывших работников телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Ксения Герасименко, отвечавшая на канале за новости, передавала указания по написанию новостей от Офиса президента, ругала работников за то, что они "победу показали не как победу", а затем зачищала эти сообщения в мессенджерах", - пишет издание.

"Указания также поступали от Максима Кречетова, который сначала работал креативным редактором. Кречетов подтверждает, что за время работы на канале был частым гостем Банковой, но уверяет: ездил только за тем, чтобы "узнать государственную позицию по тем или иным вопросам", и никогда "не подчинялся и тем более не был источником цензуры"", - добавляет издание.

Об отсутствии цензуры на "Доме" изданию также заявила Татьяна Попова, которая вела программы "На самом деле мир" и "Код безопасности".

"Относительно указаний, о которых бывшие работники говорят на условиях анонимности: часть из них были письменными и четкими, как "словарь" терминов для новостей и программ. Так фронт нужно было называть только "линией разграничения", а боевиков - "незаконными вооруженными формированиями". Нельзя было использовать слова: "война", "конфликт", "враг".

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Часть указаний были устными или "и так понятными с позиции Ксении", руководительницы новостей", - отмечает издание.

"Работники должны были постоянно упоминать в новостях Зеленского, ОП, президентские программы "Большое строительство", кредиты "5-7-9%" и хорошо отзываться о тогдашнем руководителе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексее Резникове", - добавляет издание.

"Каждый раз это было произведение на тему "как хорошо похвалить президентские программы", и каждый раз было сложно угадать, как именно это нужно сделать", – рассказала одна из бывших работниц телеканала.

"Кто-то открывает трубу – "Дом" едет, кто-то открывает остановку, как в России – "Дом" едет. Сделали метр вверх по "Большому строительству", мы уже достаем эти видео из архивов, рассказываем, как по всей стране все развивается. Фактически, это канал – пресс-служба Офиса президента. И ни в коем случае мы не упоминали Петра Порошенко. Это была какая-то идея фикс, что он очень плохой человек", – поделился другой экс-сотрудник канала.

"Периодом незначительного ослабления требований относительно "количества Зеленского" в новостях работники "Дома" называют назначение Алексея Мацуки на должность шеф-редактора телеканала – до этого он занимался направлением Востока. В начале ноября этого года он ушел с канала", - добавляют журналисты.

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"От Мацуки указания "меньше показывайте Зеленского" не было. Единственное, когда мы не хотели давать 8 минут монолога Зеленского, мы просили: "Можно 2?". И он говорил, что да", – вспоминает бывшая работница

"Главный редактор издания "Детектор-медиа" Отар Довженко считает, что вместо канала контрпропаганды, который должен разрушать нарратив российской пропаганды и одновременно не полемизировать с ней, "Дом" стал просто государственным русскоязычным телеканалом", - резюмирует издание.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+47
Він не піарщик! Він навіть не клоун. Піарив не він, а за нього (той же Розумков у предвиборчу компанію), тексти шуток також писав не він, а інші автори.
Він середній акторішка, якому посміхнулась вдача і трапилось опинитися на шлаху олігарха, який ******** поливати брудом опонентів за допомогою сатири! От і вся історія успіху і весь "талант"
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22.11.2021 13:28
+37
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22.11.2021 13:23
+27
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22.11.2021 13:22
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Клоун професійний піарщик.
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22.11.2021 13:16 Ответить
Він не піарщик! Він навіть не клоун. Піарив не він, а за нього (той же Розумков у предвиборчу компанію), тексти шуток також писав не він, а інші автори.
Він середній акторішка, якому посміхнулась вдача і трапилось опинитися на шлаху олігарха, який ******** поливати брудом опонентів за допомогою сатири! От і вся історія успіху і весь "талант"
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22.11.2021 13:28 Ответить
Тому і провини на ньому мало. Всі питання до мудрого наріду, який захтів цього.
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22.11.2021 13:33 Ответить
Мало, але більш ніж достатньо, для пожиттєвого терміну. На ньому є конкретні злочини, за яки треба відповісти, в не залежності від його розумових здібностей
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22.11.2021 13:37 Ответить
А це вже питання до Бубочки - на що він розраховував без освіти, досвіду і розумових здібностей іти на таку посаду. І головне - треба зробити все, щоб цей телепень нікуди не здриснув.
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22.11.2021 13:42 Ответить
"Тамбовський вовк" йому писав сценарії ... Це відомий факт .
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22.11.2021 13:49 Ответить
Тільки не вовк, а скунс!
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23.11.2021 09:40 Ответить
"Ми танцюєм і поєм кагебістський кавеен":
камінгаут Чекалкіна-спєцпропагандиста
https://www.youtube.com/watch?v=S1TTae8-9M4&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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22.11.2021 16:36 Ответить
Блазень, а не клоун. Клоун - професія, а блазень - життєва позиція. Саме Олена Зе сказала, що називаючи ВаЗеліна клоуном - ви ображаєте цілу професію.
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22.11.2021 13:32 Ответить
ПААААЗВОЛЬТЕ!!!!
Профессиональный пиарщик умеет специальное образование, а этот шибздик из криворожской подворотни не имеет ни какого, кроме среднего, образования.
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22.11.2021 13:53 Ответить
Все помнят, что кремлёвская марионетка был клоуном...Но все уже забыли, что он работал генпродюсером на ФСБшном телеканале "Интер". ..Напрашивается вывод - кто-то на масковии захотел пропихнуть это существо на президентский трон.... И афера получилась.... Мудрый народ поверил голобородьке и отдал ему реальную украину на растерзание, и уничтожение...
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22.11.2021 14:09 Ответить
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22.11.2021 13:22 Ответить
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22.11.2021 13:23 Ответить
Він цим займався до революції, підчас і після. Та й схоже і зараз сидячи в кріслі президента, нюхне пару "дорожок" і давай наярювать на балайайці, а дЄрьмак танцює. Одним словом "скоморх с медвєдьом"
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22.11.2021 14:16 Ответить
Ну вот такая борьба ЗЕ с Медведчуком и Ахметовым. Ага.
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22.11.2021 13:24 Ответить
Є дуже гарний приклад.
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22.11.2021 13:24 Ответить
« "Дом" став просто державним російськомовним телеканалом»
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22.11.2021 13:26 Ответить
зі слова "російськомовним" треба просто виключити слово - мовним ))) воно лишнє...
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22.11.2021 13:56 Ответить
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22.11.2021 13:33 Ответить
Дозвольте запитати, що це за чудак на букву М?)))
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22.11.2021 13:35 Ответить
Ще один маланєц з кагала Зеленського.
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22.11.2021 13:40 Ответить
Вальцман?
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22.11.2021 13:43 Ответить
"Больцман"
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23.11.2021 11:37 Ответить
Ти кацап?
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23.11.2021 13:03 Ответить
Нова Мандель.
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22.11.2021 13:46 Ответить
Мендель по ходу умнее.
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22.11.2021 13:54 Ответить
тут как бы вопрос спорный... ну хоть приятнее смотрелась))))) чем это...это х/зшо...
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22.11.2021 13:57 Ответить
Ну не знаю, не знаю, что вы там приятного увидели в этой толстожопой коротконогой фигуре аля "полено" и жирном щекастом лице, но, как говориться, - о вкусах не спорят.
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22.11.2021 14:26 Ответить
пагадаите пагадите ))) а она ж так старалася )))) правда это уже период после "зеленского" ))))

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22.11.2021 14:36 Ответить
Эээээ друг мой штукатурки и профессиональный фотограф с удачным ракурсом творят чудеса. И не такого бегемотика в красавицу превратят.
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22.11.2021 14:39 Ответить
ага! вот теперь и Вы согласитесь, что на это произведение мастеров и современной техники (особенно когда еще молчит... и не дерется)))))) все же приятнее глянуть, чем на ото гееподобное)))
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22.11.2021 14:43 Ответить
Таки шоб да так нет, но от шоб вам было приятно за то то только для вас да.
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22.11.2021 14:57 Ответить
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22.11.2021 14:59 Ответить
Це Юлька?

У неї ступні виросли?

Памятаєте, з якими ратицями вони поїхала у Ватикан до Папи Римського?
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22.11.2021 15:45 Ответить
і я пам"ятаю ))))))
(а на тому фото...де ноги догори...фотошоп)))) точняк! ))) бо там не тільки ратички отпали ступні виросли а й сама довжина ніг))) от майстри фотошопу...от... ))))

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22.11.2021 15:52 Ответить


Ми розуміє одне одного з півслова.
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22.11.2021 16:27 Ответить
До речі, а де її татуха? Чи то був малюнок?

Схоже, що дійсно фотошоп.
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22.11.2021 16:31 Ответить
думаю все ж що фотошоп... довжина ноги... особливо нижче коліна до ратички...ну ніяк не співпада))))
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22.11.2021 16:47 Ответить
І тут Порошенко в штани наклав зеленим потворам
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22.11.2021 13:42 Ответить
Зелене лайно обгадило все навкруги...
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22.11.2021 13:34 Ответить
избиратели опять все обгадили. поменять 4% инфляции на 57% инфляции это уже даже не дурость. это мазохизм
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22.11.2021 13:39 Ответить
Зеблазень - це примхливе чудовисько , яке вискочило на світ божий своіми кривляннями та ************ , так як він ніколи не міг вивчити
одного речення тексту , все йшло під фонограмму , за виключенням окремих вигуків !
Гнати тварюку потрібно негайно , поки не злив Украіну кремлівському ублюдку , так як вагнерівці , це тільки початок його діяльності 😡
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22.11.2021 13:39 Ответить
надіюся , що вже воно своєю смертю не подохне..
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22.11.2021 13:44 Ответить
Зеля, твій дім - тюрма.
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22.11.2021 13:43 Ответить
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22.11.2021 13:44 Ответить
Анал "ДОМ" - це "кокая разніца"
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22.11.2021 13:44 Ответить
В цьому я не бачу жодної різниці з "5-м" , або "Прямим" ...

Та й на форумах значна кількість постів обов"язково завдання , щось добре про Пєтю написати .
Причьому доходить до комедного , коли в темах нейтральних згадується "сивочолий" .

Той же софок , тільки вид з боку !
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22.11.2021 13:54 Ответить
Різниця між "Прямим" та "Домом" у тому, що перший - це проукраїнський канал, а другий - малороський "какаяразніца". Перший стоїть на захисті України, а другий каже "какая разніца, на какой ти уліце жівьош, на уліце Баднери, ілі на уліце Леніна. Главнає ета чтоби чіста била і свет в падъезде гарел".
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22.11.2021 14:04 Ответить
Всім було зрозуміло, що малось на увазі , що це подвіна ганьба , коли на вулуці ім. Бандери в під"їздах засано й вибита лампочка , а на вулиці Члєніна прибранно й світло горить , хоча за визначенням повинно бути з точністю до навпаки .

Й поки не було виступу Бурби тому й не падав значно рейтинг Зе-нелоха , бо люди як на правому березі , так й на лівому саме так сприймали слова Фофіка .

А тепер побачите , як почне валитися рейтинги ЗЕ-плеснявих .

Людям просто набридлі пусті гасла без "змістового наповнення" й подвійні стандарти .

Ось й обвалиться зазаз усі ЗЕ-бобіки , але Пєті з цього "обвалу" залишиться лише дрібні крохи .
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22.11.2021 14:29 Ответить
Президентські вибори 2024. Другий тур. Ти громадянин України. Вибір такий: Порошенко / Зеленський. За кого голосуватимеш?
У тебе два варіанти. "Усі погані", "не буду голосувати" - не варіант. Треба обрати одного. Кого?
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22.11.2021 15:30 Ответить
Не буде ніякого ЗЕ-бобіка у другому турі . Тай Порошенко чи буде ?
Може бути Тимошенко - Порошенко . Може бути Разумков - Порошенко , Разумков - Тимошенко , а скоріше всього буде йще хтось й парі чи то з Порошенко , чи то з Тимошенко, чито з Разумковим з кимось невідомим поки - містером Х ...
В усіх парах , я за Тимошенко - бо в її програмі - земля й ще перехід на парлементаризм . Разумков з Порошенко ... скоріше за Порошенко . Особливо , якщо він поставить в програму перевести країну на ******** парламетську систему (презідентська - це анахронізм... ніша для тоталітарізму) . Тому не вважаю поганим , що в 2019 обрали ЗЕ-нелоха .

Бо в Україні гидко , коли хтось на 10 років захоплює абсолютну владу . А Разумков корисний для Ради але він мене нагадує Кучмо з Літвіним на пару .

За за таку тезу , що не може бути в країні влада гуртка , який підтримує 10..15..20% виборців .
А Порошенко , Разумков , Тимошенко - не кажучи про усих інших -- це лідери 10...15...20% .

В тому й були крайщими часами 2008 рік , коли була більшість "Батьківщини" й НУНСа й був паритет . В 2014 був шанс й майже 304 голоси . Але Порошенко не захотів парітету , а захотів йще посаду ручного й зручного прем"єра .
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22.11.2021 16:25 Ответить
Я не казав, буде, чи ні. Я спитав гіпотетично.
Коли я був дитиною дивився добрий фільм про бородатих геологів і я думав, що всі бородаті люди розумні. Згодом я зрозумів, що це не так.
Згодом я думав, що всі мешканці Ізраїлю розумні люди. Але і тут я помилявся...
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22.11.2021 16:59 Ответить
Вы думаете Порошенко пойдёт в президенты после того, как "мудрый нарид" прокатил его в 2019? Захочет разгребать вот это вот всё дерьмо после ЗЕ!? Оно ему надо? Нам повезёт, если он будет министром каким-нибудь. А то останется депутатом и все дела. Головной боли намного меньше
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23.11.2021 12:42 Ответить
Такого не буде , требо готуватися до нової коаліції й найбільш природня , це ЕС й "Батьківщина" . "Голосу" не буде в наступній раді - це нажаль . Бо там багато користних для країни депутатів , хоч я й не підтримую їх економічний блок від слова взагалі .
В наступній Раді коаліція буде грати більшу роль в рази .
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23.11.2021 17:21 Ответить
Доречи, хто писав про те, що на вул. Бандери все засрано, а на вул. Леніна все гаразд? Це ти сам придумав? Чи ти так хочеш, щоб було?
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22.11.2021 15:32 Ответить
А Ви поїздіть по районим центрам . Вочевидь, що у Л"вові усе чисто . Бо Л"вів тільки 50 років був з московитами в одній державі . За усю історію .
А тіж самі Бровари - 400 років ... Бровари дуже проукраїнське містечко (як й уся Київщина) . Але там така жесть зараз коїться , такий бандитизм . Бо це лівобережжя Дніпра . А Ірпень й Буча на правому берегу й були на Московії "тільки" 200 років . Й та чистійше .

Ім"я вулиці йще повинні заслужити ... а до того нехай будуть так й називатися "ганьби Членіну" . Поки сцяти у ліфтах не припинять . Або проспект "шибельника Жукова" ...
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22.11.2021 16:42 Ответить
Elvic Vic

В цьому я не бачу жодної різниці з "5-м" , або "Прямим" ...

то придивіться.
5й та прямий належать та утримуються порошенком, г=г - коломойським, україна24 - ахметовим.
на-ле-жать. ут-ри-му-ють-ся.
отже, я не очікую від цих каналів критики щодо їхніх власників й не шукаю на них об'єктивної оцінки (хоча я тв взагалі й не дивлюся).
а от оце - "дом", належить державі та утримується з державного бюджету, себто за "гроші платників податків" - людей.
і отут мені зовсім не байдуже, що за мої податки створене та утримується кацапсько-совкове, зеленське-оспівувальне лайно.
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23.11.2021 09:24 Ответить
Який жах! На Прямому та 5-му про таке і не чули!
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22.11.2021 13:54 Ответить
прямий та 5й належать порошенку та утримуються за гроші порошенка, так само як г+г належить та утримується коломойським, україна24 - ахметовим, тож мені зрозуміло й байдуже, що ці канали підносять своїх власників.
а от так званий телеканал "дом" належить державі та утримується з державного бюджету, тобто з моїх грошей серед іншого, й отут мені зовсім не байдуже, що та як вони роблять.
а роблять вони виключно кацапсько-совковий та ще, як от з'ясувалося, зеленсько-оспівувальний контент. а воно мені треба такий контент? ***** не треба.
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23.11.2021 09:17 Ответить
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22.11.2021 13:59 Ответить
зеленский не подонок, он хороший, по этому посадил в тюрьму Кузьменко и Антоненко
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22.11.2021 14:00 Ответить
Всё это ФСБ шные уловки, для создания лица
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22.11.2021 14:02 Ответить
а якого він на російській мові, там що не розуміють української, чи спеціально русифікують і далі
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22.11.2021 14:10 Ответить
ты дурачок или прикидываешься?
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22.11.2021 14:13 Ответить
а мне тоже интересно - почему этот телеканал нарушает закон
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22.11.2021 14:34 Ответить
Не дивно. Там скрізь московський наратив.
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22.11.2021 14:26 Ответить
посмотрите расследование вотчдогс пятничное. там про то как через этот канал ОПа бабло мыло

https://www.youtube.com/watch?v=5KMD7lOUxaE
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22.11.2021 14:28 Ответить
Так глибоко «лизати дупу» зелі не можна, бо за лижуть усі дірки, а воно тоді як же….
Але видно, що є такі телевізійники з Дому, що за гроші і в церкві перднуть…
Потім будуть все людно попіл на голову сипати…. Скільки їх таких піховшеків…
Слава Україні та смерть окупантам і їїзрадникам!!
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22.11.2021 14:28 Ответить
"ДОМ" так може зализати дупу "найвеличнішому", що перевершить Люсю Аферистовича разом з СерЛєщом, що бубочка скоро не зможе навіть висратися,бо "пробка" заважатиме в жопі.
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22.11.2021 14:43 Ответить







Дурдом


@durdominua

·
1 ч



Ублажители

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22.11.2021 15:26 Ответить
Борислав Береза

5 ч. ·



К сожалению в Украине всегда находятся те, кто хотят ограничить свободу слова и те, кто готов обслуживать любую хотелку власти, если власть платит пару копеек. Но не часто эти две позицию одновременно занимает бывший журналист. Теперь это именно так и штатным пропагандоном Банковой, который ещё и тявкает на журналистов, стал Сергій Лещенко. Сначала он по команде с Банковой тявкал на Мирослава Барчук. И даже написал на неё жалобу по рекомендации из ОП. А причина в том, что Барчук озвучила пример попытки вмешательства в редакионную политику программы "Зворотний відлік" на Суспільному. Офису президента это не поноавилось и они спустили на Барчук свою ручную шавку. Недорогенького Сергуню Лещенко. А затем атака на всех журналистов, со стороны Лещенко, по команде из ОП, стала системной.

Сначала Лещенко в эфире абсолютно не олигархического и самого честного канала 1+1 требовал, чтоб спецслужбы занялись Matvey Ganapolsky за его критику власти. Затем Лещенко в своем YouTube канале 18 ноября. призвал Службу безопасности Украины заняться журналисткой Yanina Sokolova из-за публикации ею материалов расследования по срыву спецоперации с "вагнеровцами" и советовал спецслужбе не церемониться с ней. И если честно, то подобное разглагольствование человека, чья жена ездит на заработки в московский ночной клуб, а он пытается оправдывать это промоцией Украины и поддержкой ЛГБТ-сообщества, выглядит просто смешным и крайне тупым.

А теперь у себя на тг-канале он начал гавкать на Шустера. За что? За то, что Шустер назвал трусость власти и позорную неявку представителей власти на эфир началом конца. А ещё за то что Шустер признал, что Арахамия - это классический пример недоразвитого политика, и что власть неадекватная и не понимает, что такое демократия. Лещенко посчитал, что кому-то нельзя говорить о власти так. Власти можно быть тупой, лживой, вороватой, коррумпированной и предательской, а говорить об этом видимо можно лишь тем, кому разрешил хозяин Лещенко и регент Зеленского - Андрей Ермак. Да, репутационный банкрот Лещенко превратился в Пиховшека на минималках. Только Пиховшек мог нагнать жути, а Лещенко вызывает лишь чувство брезгливости по отношению к себе. Он стал настолько мерзок и токсичен, что его даже вышвырнули "Еврооптимисты", с которыми он был с самого начала. И старые заслуги ему не помогли. Слишком уж тухлыми стали его слова и слишком явной стала его служба ОП.

Но теперь Лещенко превратился во врага журналистов и свободы слова. Не знаю, что на него есть у Ермака и сколько должны платить за подобное моральное падение, но теперь Сергей Лещенко стал эталонным мерилом низости, продажности и мерзости. Не зря его стали называть "Тухлый Лещ". А вы посмотрите интервью Шустера. Там всего 8 минут. Но эти 8 минут довели ОП и миньонов Зеленского до истерики. Шустер просто назвал все своими именами.
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22.11.2021 15:42 Ответить
Geo Leros

1 ч ·



Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
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22.11.2021 15:43 Ответить
Тепер зрозуміло, для якого сцикуна була вигадана фраза - я в домікє.
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22.11.2021 15:43 Ответить
дом - телеканалізація для жлобів тупорилих, останніх з лохторату Щєлі Неймовірної
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22.11.2021 15:45 Ответить
Зеленский оказывается дремучий совок, а прикидывался прогрессивным реформатором
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22.11.2021 17:53 Ответить
МЫ ( 73 % ) радостно СЕБЕ выбрали ЭТО , Теперь -- кушайте ( не обляпайтесь ) !!!
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22.11.2021 18:10 Ответить
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22.11.2021 21:02 Ответить
Ну як не хвалити такого талановитого піаніста оригінального стилю!
Де ще знайти в світі подібного президента-фортепіанщика?!
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23.11.2021 09:08 Ответить
за деньги налогоплательщиков, между прочим.
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23.11.2021 10:13 Ответить
Про відсутність цензури на "Домі" виданню також заявила Тетяна Попова, яка вела програми "На самом деле мир" і "Код безопасности" --- Татьяна Попова проходила по уголовному делу о хищении 7 000 000 у Альфа банка....
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23.11.2021 10:19 Ответить
фронт нужно было называть только "линией разграничения", а боевиков - "незаконными вооруженными формированиями". Нельзя было использовать слова: "война", "конфликт", "враг" ... и никакой цензуры
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23.11.2021 10:33 Ответить
Одно сплошное Зе: Зеленский строит свою медиа-империю

Суббота, 20/11/2021

Владимир Зеленский на фоне начавшегося ухудшения отношений с собственниками крупнейших телеканалов (в первую очередь с Ахметовым, но в перспективе не только с ним) решил форсировать создание своей медиа-империю. Пишет Политика Страны.

Причём частично, как водится, за государственный счёт.

Готовится конкурс на общенациональное цифровое телевещание, который будет проведён под победу в нем гостелеканала «Дом». Он же претендует на победу и в конкурсе на FM-частоты (то есть, на радио). Реклама Дома запущена уже запущена по всей стране.
В конкурсе по распределению региональных цифровых частот для ТВ больше всего частот получила ТРК Аверс, связанная с партнером Коломойского Игорем Палицей.
Глава фракции «Слуга народа» Давида Арахамии сейчас координирует работу по созданию новостного телеканала. Под него уже собираются деньги из разных источников. Студийный комплекс будет развернут в бизнес-центре Парковый.
Внезапно Нацсовет согласовал изменение программной концепции телеканала М2 с музыкальной на информационную. Канал, имеющий цифровую лицензию, входит в медиа-группу Пинчука, но, по слухам, новый информационный канал на базе М2 будет запущен под Офис президента.
По слухам, в Офисе президента под свои потребности хотят превратить в новостной канал и телеканал «Рада». Но по последнему концепция ещё не утверждена.

И это только часть работы, которую в срочном порядке начинает делать Банковая, чтоб создать свою медиаимперию. Но времени для этого осталось у Зе немного. Да и с качеством менеджмента есть проблемы. И далеко не факт, что потраченные силы и средства дадут какой-то эффект.

https://news24ua.com/odno-sploshnoe-ze-zelenskiy-stroit-svoyu-media-imperiyu
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23.11.2021 10:55 Ответить
В конкурсе по распределению региональных цифровых частот для ТВ больше всего частот получила ТРК Аверс, связанная с партнером Коломойского Игорем Палицей.
Глава фракции «Слуга народа» Давида Арахамии сейчас координирует работу по созданию новостного телеканала. Под него уже собираются деньги из разных источников. Студийный комплекс будет развернут в бизнес-центре Парковый.
Внезапно Нацсовет согласовал изменение программной концепции телеканала М2 с музыкальной на информационную. Канал, имеющий цифровую лицензию, входит в медиа-группу Пинчука, но, по слухам, новый информационный канал на базе М2 будет запущен под Офис президента.
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23.11.2021 11:07 Ответить
По слухам, в Офисе президента под свои потребности хотят превратить в новостной канал и телеканал «Рада». Но по последнему концепция ещё не утверждена.

И это только часть работы, которую в срочном порядке начинает делать Банковая, чтоб создать свою медиаимперию. Но времени для этого осталось у Зе немного. Да и с качеством менеджмента есть проблемы. И далеко не факт, что потраченные силы и средства дадут какой-то эффект.

https://news24ua.com/odno-sploshnoe-ze-zelenskiy-stroit-svoyu-media-imperiyu
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23.11.2021 12:32 Ответить
Нєлох офшорний дав указ хвалити найвеличнішого лідера галактики!
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23.11.2021 11:33 Ответить
новинарня....як звучить...
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23.11.2021 12:33 Ответить
Потому что ни в одной стране не находится столько подонков на время выборов. 73 % сцыкунов,предателей,ворюг,долбо..бов,откровенных ****** избрали себе подобного.Новый канал хочет говорите?Посмотрите как оно сцало глазами,когда у аллеи Небесной сотни ,ему рассказали кто оно!Позор на головы нормальных. суд Линча или черенок Каддафи,его выбор.
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23.11.2021 13:54 Ответить
Абсолютно согласен с Вами, тёзка.
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23.11.2021 14:08 Ответить
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23.11.2021 13:43 Ответить
Как промывают мозги за ваши деньги!
https://www.youtube.com/watch?v=GL2QjQtEzpw&t=34s
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23.11.2021 14:24 Ответить
 
 