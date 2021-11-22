Новостийщики канала "Дом" получали негласные указания хвалить Зеленского: каждый раз это было произведение на тему "как хорошо похвалить президентские программы", - СМИ
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Телеканал "Дом", созданный для вещания на оккупированных территориях Украины, получал негласные указания освещать позицию украинской власти и максимально вспоминать президента Владимира Зеленского и его проекты.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на бывших работников телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.
"Ксения Герасименко, отвечавшая на канале за новости, передавала указания по написанию новостей от Офиса президента, ругала работников за то, что они "победу показали не как победу", а затем зачищала эти сообщения в мессенджерах", - пишет издание.
"Указания также поступали от Максима Кречетова, который сначала работал креативным редактором. Кречетов подтверждает, что за время работы на канале был частым гостем Банковой, но уверяет: ездил только за тем, чтобы "узнать государственную позицию по тем или иным вопросам", и никогда "не подчинялся и тем более не был источником цензуры"", - добавляет издание.
Об отсутствии цензуры на "Доме" изданию также заявила Татьяна Попова, которая вела программы "На самом деле мир" и "Код безопасности".
"Относительно указаний, о которых бывшие работники говорят на условиях анонимности: часть из них были письменными и четкими, как "словарь" терминов для новостей и программ. Так фронт нужно было называть только "линией разграничения", а боевиков - "незаконными вооруженными формированиями". Нельзя было использовать слова: "война", "конфликт", "враг".
Часть указаний были устными или "и так понятными с позиции Ксении", руководительницы новостей", - отмечает издание.
"Работники должны были постоянно упоминать в новостях Зеленского, ОП, президентские программы "Большое строительство", кредиты "5-7-9%" и хорошо отзываться о тогдашнем руководителе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексее Резникове", - добавляет издание.
"Каждый раз это было произведение на тему "как хорошо похвалить президентские программы", и каждый раз было сложно угадать, как именно это нужно сделать", – рассказала одна из бывших работниц телеканала.
"Кто-то открывает трубу – "Дом" едет, кто-то открывает остановку, как в России – "Дом" едет. Сделали метр вверх по "Большому строительству", мы уже достаем эти видео из архивов, рассказываем, как по всей стране все развивается. Фактически, это канал – пресс-служба Офиса президента. И ни в коем случае мы не упоминали Петра Порошенко. Это была какая-то идея фикс, что он очень плохой человек", – поделился другой экс-сотрудник канала.
"Периодом незначительного ослабления требований относительно "количества Зеленского" в новостях работники "Дома" называют назначение Алексея Мацуки на должность шеф-редактора телеканала – до этого он занимался направлением Востока. В начале ноября этого года он ушел с канала", - добавляют журналисты.
"От Мацуки указания "меньше показывайте Зеленского" не было. Единственное, когда мы не хотели давать 8 минут монолога Зеленского, мы просили: "Можно 2?". И он говорил, что да", – вспоминает бывшая работница
"Главный редактор издания "Детектор-медиа" Отар Довженко считает, что вместо канала контрпропаганды, который должен разрушать нарратив российской пропаганды и одновременно не полемизировать с ней, "Дом" стал просто государственным русскоязычным телеканалом", - резюмирует издание.
Пожалуйста, подождите...
Він середній акторішка, якому посміхнулась вдача і трапилось опинитися на шлаху олігарха, який ******** поливати брудом опонентів за допомогою сатири! От і вся історія успіху і весь "талант"
камінгаут Чекалкіна-спєцпропагандиста
https://www.youtube.com/watch?v=S1TTae8-9M4&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
Профессиональный пиарщик умеет специальное образование, а этот шибздик из криворожской подворотни не имеет ни какого, кроме среднего, образования.
У неї ступні виросли?
Памятаєте, з якими ратицями вони поїхала у Ватикан до Папи Римського?
(а на тому фото...де ноги догори...фотошоп)))) точняк! ))) бо там не тільки
ратички отпалиступні виросли а й сама довжина ніг))) от майстри фотошопу...от... ))))
Ми розуміє одне одного з півслова.
Схоже, що дійсно фотошоп.
одного речення тексту , все йшло під фонограмму , за виключенням окремих вигуків !
Гнати тварюку потрібно негайно , поки не злив Украіну кремлівському ублюдку , так як вагнерівці , це тільки початок його діяльності 😡
Та й на форумах значна кількість постів обов"язково завдання , щось добре про Пєтю написати .
Причьому доходить до комедного , коли в темах нейтральних згадується "сивочолий" .
Той же софок , тільки вид з боку !
Й поки не було виступу Бурби тому й не падав значно рейтинг Зе-нелоха , бо люди як на правому березі , так й на лівому саме так сприймали слова Фофіка .
А тепер побачите , як почне валитися рейтинги ЗЕ-плеснявих .
Людям просто набридлі пусті гасла без "змістового наповнення" й подвійні стандарти .
Ось й обвалиться зазаз усі ЗЕ-бобіки , але Пєті з цього "обвалу" залишиться лише дрібні крохи .
У тебе два варіанти. "Усі погані", "не буду голосувати" - не варіант. Треба обрати одного. Кого?
Може бути Тимошенко - Порошенко . Може бути Разумков - Порошенко , Разумков - Тимошенко , а скоріше всього буде йще хтось й парі чи то з Порошенко , чи то з Тимошенко, чито з Разумковим з кимось невідомим поки - містером Х ...
В усіх парах , я за Тимошенко - бо в її програмі - земля й ще перехід на парлементаризм . Разумков з Порошенко ... скоріше за Порошенко . Особливо , якщо він поставить в програму перевести країну на ******** парламетську систему (презідентська - це анахронізм... ніша для тоталітарізму) . Тому не вважаю поганим , що в 2019 обрали ЗЕ-нелоха .
Бо в Україні гидко , коли хтось на 10 років захоплює абсолютну владу . А Разумков корисний для Ради але він мене нагадує Кучмо з Літвіним на пару .
За за таку тезу , що не може бути в країні влада гуртка , який підтримує 10..15..20% виборців .
А Порошенко , Разумков , Тимошенко - не кажучи про усих інших -- це лідери 10...15...20% .
В тому й були крайщими часами 2008 рік , коли була більшість "Батьківщини" й НУНСа й був паритет . В 2014 був шанс й майже 304 голоси . Але Порошенко не захотів парітету , а захотів йще посаду ручного й зручного прем"єра .
Коли я був дитиною дивився добрий фільм про бородатих геологів і я думав, що всі бородаті люди розумні. Згодом я зрозумів, що це не так.
Згодом я думав, що всі мешканці Ізраїлю розумні люди. Але і тут я помилявся...
В наступній Раді коаліція буде грати більшу роль в рази .
А тіж самі Бровари - 400 років ... Бровари дуже проукраїнське містечко (як й уся Київщина) . Але там така жесть зараз коїться , такий бандитизм . Бо це лівобережжя Дніпра . А Ірпень й Буча на правому берегу й були на Московії "тільки" 200 років . Й та чистійше .
Ім"я вулиці йще повинні заслужити ... а до того нехай будуть так й називатися "ганьби Членіну" . Поки сцяти у ліфтах не припинять . Або проспект "шибельника Жукова" ...
В цьому я не бачу жодної різниці з "5-м" , або "Прямим" ...
то придивіться.
5й та прямий належать та утримуються порошенком, г=г - коломойським, україна24 - ахметовим.
на-ле-жать. ут-ри-му-ють-ся.
отже, я не очікую від цих каналів критики щодо їхніх власників й не шукаю на них об'єктивної оцінки (хоча я тв взагалі й не дивлюся).
а от оце - "дом", належить державі та утримується з державного бюджету, себто за "гроші платників податків" - людей.
і отут мені зовсім не байдуже, що за мої податки створене та утримується кацапсько-совкове, зеленське-оспівувальне лайно.
а от так званий телеканал "дом" належить державі та утримується з державного бюджету, тобто з моїх грошей серед іншого, й отут мені зовсім не байдуже, що та як вони роблять.
а роблять вони виключно кацапсько-совковий та ще, як от з'ясувалося, зеленсько-оспівувальний контент. а воно мені треба такий контент? ***** не треба.
https://www.youtube.com/watch?v=5KMD7lOUxaE
Але видно, що є такі телевізійники з Дому, що за гроші і в церкві перднуть…
Потім будуть все людно попіл на голову сипати…. Скільки їх таких піховшеків…
Слава Україні та смерть окупантам і їїзрадникам!!
Дурдом
@durdominua
·
1 ч
Ублажители
5 ч. ·
К сожалению в Украине всегда находятся те, кто хотят ограничить свободу слова и те, кто готов обслуживать любую хотелку власти, если власть платит пару копеек. Но не часто эти две позицию одновременно занимает бывший журналист. Теперь это именно так и штатным пропагандоном Банковой, который ещё и тявкает на журналистов, стал Сергій Лещенко. Сначала он по команде с Банковой тявкал на Мирослава Барчук. И даже написал на неё жалобу по рекомендации из ОП. А причина в том, что Барчук озвучила пример попытки вмешательства в редакионную политику программы "Зворотний відлік" на Суспільному. Офису президента это не поноавилось и они спустили на Барчук свою ручную шавку. Недорогенького Сергуню Лещенко. А затем атака на всех журналистов, со стороны Лещенко, по команде из ОП, стала системной.
Сначала Лещенко в эфире абсолютно не олигархического и самого честного канала 1+1 требовал, чтоб спецслужбы занялись Matvey Ganapolsky за его критику власти. Затем Лещенко в своем YouTube канале 18 ноября. призвал Службу безопасности Украины заняться журналисткой Yanina Sokolova из-за публикации ею материалов расследования по срыву спецоперации с "вагнеровцами" и советовал спецслужбе не церемониться с ней. И если честно, то подобное разглагольствование человека, чья жена ездит на заработки в московский ночной клуб, а он пытается оправдывать это промоцией Украины и поддержкой ЛГБТ-сообщества, выглядит просто смешным и крайне тупым.
А теперь у себя на тг-канале он начал гавкать на Шустера. За что? За то, что Шустер назвал трусость власти и позорную неявку представителей власти на эфир началом конца. А ещё за то что Шустер признал, что Арахамия - это классический пример недоразвитого политика, и что власть неадекватная и не понимает, что такое демократия. Лещенко посчитал, что кому-то нельзя говорить о власти так. Власти можно быть тупой, лживой, вороватой, коррумпированной и предательской, а говорить об этом видимо можно лишь тем, кому разрешил хозяин Лещенко и регент Зеленского - Андрей Ермак. Да, репутационный банкрот Лещенко превратился в Пиховшека на минималках. Только Пиховшек мог нагнать жути, а Лещенко вызывает лишь чувство брезгливости по отношению к себе. Он стал настолько мерзок и токсичен, что его даже вышвырнули "Еврооптимисты", с которыми он был с самого начала. И старые заслуги ему не помогли. Слишком уж тухлыми стали его слова и слишком явной стала его служба ОП.
Но теперь Лещенко превратился во врага журналистов и свободы слова. Не знаю, что на него есть у Ермака и сколько должны платить за подобное моральное падение, но теперь Сергей Лещенко стал эталонным мерилом низости, продажности и мерзости. Не зря его стали называть "Тухлый Лещ". А вы посмотрите интервью Шустера. Там всего 8 минут. Но эти 8 минут довели ОП и миньонов Зеленского до истерики. Шустер просто назвал все своими именами.
1 ч ·
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
Де ще знайти в світі подібного президента-фортепіанщика?!
Суббота, 20/11/2021
Владимир Зеленский на фоне начавшегося ухудшения отношений с собственниками крупнейших телеканалов (в первую очередь с Ахметовым, но в перспективе не только с ним) решил форсировать создание своей медиа-империю. Пишет Политика Страны.
Причём частично, как водится, за государственный счёт.
Готовится конкурс на общенациональное цифровое телевещание, который будет проведён под победу в нем гостелеканала «Дом». Он же претендует на победу и в конкурсе на FM-частоты (то есть, на радио). Реклама Дома запущена уже запущена по всей стране.
В конкурсе по распределению региональных цифровых частот для ТВ больше всего частот получила ТРК Аверс, связанная с партнером Коломойского Игорем Палицей.
Глава фракции «Слуга народа» Давида Арахамии сейчас координирует работу по созданию новостного телеканала. Под него уже собираются деньги из разных источников. Студийный комплекс будет развернут в бизнес-центре Парковый.
Внезапно Нацсовет согласовал изменение программной концепции телеканала М2 с музыкальной на информационную. Канал, имеющий цифровую лицензию, входит в медиа-группу Пинчука, но, по слухам, новый информационный канал на базе М2 будет запущен под Офис президента.
По слухам, в Офисе президента под свои потребности хотят превратить в новостной канал и телеканал «Рада». Но по последнему концепция ещё не утверждена.
И это только часть работы, которую в срочном порядке начинает делать Банковая, чтоб создать свою медиаимперию. Но времени для этого осталось у Зе немного. Да и с качеством менеджмента есть проблемы. И далеко не факт, что потраченные силы и средства дадут какой-то эффект.
https://news24ua.com/odno-sploshnoe-ze-zelenskiy-stroit-svoyu-media-imperiyu
Глава фракции «Слуга народа» Давида Арахамии сейчас координирует работу по созданию новостного телеканала. Под него уже собираются деньги из разных источников. Студийный комплекс будет развернут в бизнес-центре Парковый.
Внезапно Нацсовет согласовал изменение программной концепции телеканала М2 с музыкальной на информационную. Канал, имеющий цифровую лицензию, входит в медиа-группу Пинчука, но, по слухам, новый информационный канал на базе М2 будет запущен под Офис президента.
И это только часть работы, которую в срочном порядке начинает делать Банковая, чтоб создать свою медиаимперию. Но времени для этого осталось у Зе немного. Да и с качеством менеджмента есть проблемы. И далеко не факт, что потраченные силы и средства дадут какой-то эффект.
https://news24ua.com/odno-sploshnoe-ze-zelenskiy-stroit-svoyu-media-imperiyu
https://www.youtube.com/watch?v=GL2QjQtEzpw&t=34s