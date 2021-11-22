Около 150 мигрантов пытались прорваться в Польшу: нападением на границу руководили белорусские службы, - польские пограничники

Около 150 мигрантов пытались прорваться на территорию Польши белорусской стороны. По словам польских пограничников, нападение контролировали белорусские спецслужбы.

Об этом сообщили в пограничной службе Польши, передает Цензор.НЕТ.

"21 ноября, на охраняемом участке в Дубиче-Церкевне участке около 150 агрессивных иностранцев пытались прорваться на территорию Польши. Нападение на польскую границу контролировали белорусские службы", - сказано в сообщении прессслужбы ведомства, опубликованном в твиттере.

Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski🇵🇱.

Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby.#zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье, 21 ноября заявил, Польша готова оплатить возвращение беженцев и мигрантов из Беларуси на родину.

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