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Новости За рубежом
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Беларусь (7526) граница (4742) мигранты (951) Польша (7483)

Около 150 мигрантов пытались прорваться в Польшу: нападением на границу руководили белорусские службы, - польские пограничники

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Около 150 мигрантов пытались прорваться в Польшу: нападением на границу руководили белорусские службы, - польские пограничники

Около 150 мигрантов пытались прорваться на территорию Польши белорусской стороны. По словам польских пограничников, нападение контролировали белорусские спецслужбы.

Об этом сообщили в пограничной службе Польши, передает Цензор.НЕТ.

"21 ноября, на охраняемом участке в Дубиче-Церкевне участке около 150 агрессивных иностранцев пытались прорваться на территорию Польши. Нападение на польскую границу контролировали белорусские службы", - сказано в сообщении прессслужбы ведомства, опубликованном в твиттере.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье, 21 ноября заявил, Польша готова оплатить возвращение беженцев и мигрантов из Беларуси на родину.

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Автор: Анастасія Потіха
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Судячи з відео, що знімалось кимось з поляків (ймовірно прикордонниками), частина мігрантів, що сидять на землі, таки потрапила в Польшу.
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22.11.2021 13:45 Ответить
угу. только далеко не ушли.
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22.11.2021 14:48 Ответить
Надо срочно вызывать Анку кулеметчицу ...
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22.11.2021 13:48 Ответить
Так так так бодро произнес ее товарищ Максим
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22.11.2021 13:51 Ответить
А что в Пильше нету статьи за незаконное пересечение границы? Хотя тут УК не действет когда 2000 мигрантов сразу нада в тюрьмы расспихать... Значит нужны более радикальные меры
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22.11.2021 13:51 Ответить
Прокси мигранты открыто атакуют границу ЕС под прикрытием спецслцужб таракана, которые слепят лазером польских погранцов.
Осуществляется самая настоящая гибридная атака, но ЕС по прежнему глубоко озабочен, по прежнему глубоко обеспокоен, по прежнему планирует собрать консенус стран членов НАТО, чтобы применить 4 статью. Ну а если консесус достигнут не будет, то просто попьют кофе и опять глубоко озаботятся.
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22.11.2021 13:53 Ответить
Феесбешні «мігранти» атакують. ЄС мовчить витріщивши очі….
«Друг валадімір» веде гібридну війну ще з часу Придністров'я …
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22.11.2021 14:17 Ответить
Знищення сьогоднішньої Європи - то є запланований план глобалістів по зміні світу. А тому глобалістські уряди мовчать. Залишились поляки та венгри. Інші здулись.
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22.11.2021 14:27 Ответить
оце це все -"сортирная доктрина" *****... не хотите воевать - будет говнищще...
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22.11.2021 15:40 Ответить
Почему бы сразу за колючкой не поставить таблички на всех необходимых арабских наречиях "Внимание, проход запрещен - мины!" и не заминировать полосу метров в 5, плотно и хаотично, чтобы нельзя было просчитать схему прохождения?
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22.11.2021 15:54 Ответить
После этого вести непрерывную видео фиксацию, чтобы фиксировать как эти "талибанцы" и их кураторы будут посылать перед собой женщин и детей.
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22.11.2021 16:01 Ответить
 
 