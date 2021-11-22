Украина не будет подавать воду в оккупированный Крым. Это запрещено законом, - Верещук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина не будет производить подачу воды в оккупированный Крым. Это запрещено всеми возможными регуляторными актами.
Об этом сообщила министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук во время визита в Херсонскую область, информирует Цензор.НЕТ.
"Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно", - подчеркнула Верещук.
По ее словам, Украина достраивает дамбу для сдерживания воды в Северо-Крымском канале, строительство завершено на 90%.
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+16 Иннокентий beer
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Пожалуйста, подождите...
нет воды в Днепре. забудьте! орошайте Херсонскую область.
https://www.youtube.com/watch?v=rj4_tpmJdUM
жжёт руSSкий
язык
черговий зеленський міністр, якому нахєр непотрібне українське законодавство - мелять що заманеться з впевненістю та впертістю дурня.
адже закону, який забороняв би постачання води на тимчасово окуповану територію Криму не існує. це було б все, що треба знати про рівень верещук, якщо в когось досі були в тому сумніви.
але я додам: законопроєкт яким пропонувались зміни до Закону "Про створення вільної економічної зони "Крим"...", щодо заборони водопостачання на період окупації були запропоновані в квітні 2021 року, депутатами від "ЄС" та "Голосу".
цей законопроєкт, навіть, був включений до порядку денного ВР але, не дивлячись на те, що даний законопроект отримав позитивний висновок Комітету з питань бюджету (щодо інших комітетів сайт ВР інформації не містить, отже виходимо з того, що інші комітети не розглядали цей законопроєкт), його зняли з розгляду, як такий, увага! що не рекомендований комітетами.
до речі, зняв з порядку денного, звісно ж, разумков.
ну то що, зеленський електорат, вас не бентежить, що ваші "міністри" законодавство навіть відкривати не хочуть не говорячи вже про те, щоб його вчити?
хоча, про що я, ви неосвіченого малороса президентом обрали .
Сейчас он зам.руководителя всей Альфы в Украине. Вот вам и новые лица, и расследования убийств Майдана.