Украина не будет подавать воду в оккупированный Крым. Это запрещено законом, - Верещук

Украина не будет производить подачу воды в оккупированный Крым. Это запрещено всеми возможными регуляторными актами.

Об этом сообщила министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук во время визита в Херсонскую область, информирует Цензор.НЕТ.

"Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно", - подчеркнула Верещук.

По ее словам, Украина достраивает дамбу для сдерживания воды в Северо-Крымском канале, строительство завершено на 90%.

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