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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26017) водоснабжение (697) вода (880) Верещук (470)

Украина не будет подавать воду в оккупированный Крым. Это запрещено законом, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина не будет подавать воду в оккупированный Крым. Это запрещено законом, - Верещук

Украина не будет производить подачу воды в оккупированный Крым. Это запрещено всеми возможными регуляторными актами.

Об этом сообщила министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук во время визита в Херсонскую область, информирует Цензор.НЕТ.

"Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно", - подчеркнула Верещук.

По ее словам, Украина достраивает дамбу для сдерживания воды в Северо-Крымском канале, строительство завершено на 90%.

Смотрите также: В оккупированном Крыму продолжают мелеть водоемы. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+16
Коли про це каже ця чорнорота, то треба напружитися.
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22.11.2021 13:43
+12
А кто задал этот вопрос??? Опять вбросы на реакцию люде по подаче воды врагу!!!
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22.11.2021 14:00
+8
«Плевать на регламент, нужен результат»: нардеп-«слуга» Верещук заявила, что украинцам не нужны законы.
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22.11.2021 13:44
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Типа СН и ЗЕ никогда не клали на Конституцию и законы болт.
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22.11.2021 13:42 Ответить
Зеленский и есть закон
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22.11.2021 13:43 Ответить
Коли про це каже ця чорнорота, то треба напружитися.
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22.11.2021 13:43 Ответить
А я бы пустил воду в крым, на пару дней. с ядерными отходами атомных станций. эдакая утилизация
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22.11.2021 13:47 Ответить
Не можна! Крим все ж наш і свого часу ми туди повернемось. Там і так кацапня вже встигла насрати. і нам доведеться це розгрібати.
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22.11.2021 14:15 Ответить
С мужем руководившем "Альфой" по зачистке и поджоге дома профсоюзов на Майдане
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23.11.2021 07:05 Ответить
«Плевать на регламент, нужен результат»: нардеп-«слуга» Верещук заявила, что украинцам не нужны законы.
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22.11.2021 13:44 Ответить
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22.11.2021 13:44 Ответить
опять зеленые про воду начали петь.
нет воды в Днепре. забудьте! орошайте Херсонскую область.
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22.11.2021 13:47 Ответить
Канализацию туда вывести и дерьмо поставлять ,вата дерьмо любит ..
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22.11.2021 13:47 Ответить
"... КТО разгонял Майдан.. муж Верещук... План Бумеранг... Причем здесь Бурба"

https://www.youtube.com/watch?v=rj4_tpmJdUM
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22.11.2021 13:52 Ответить
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22.11.2021 13:54 Ответить
Це заборонено здоровим глуздом.
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22.11.2021 13:54 Ответить
вєРєщучка, а що там з твоїм чоловіком????? Воно взагалі повинно сидіти з кілька десятків років?????!!!!!!!! Ні чого, сяде!!!!!
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22.11.2021 13:55 Ответить
А чего он правда не сидит? уже 7 лет мог бы отсидеть. Там и УДО подошло бы
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23.11.2021 00:12 Ответить
"вода в Крым" -
жжёт руSSкий
язык
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22.11.2021 13:58 Ответить
А кто задал этот вопрос??? Опять вбросы на реакцию люде по подаче воды врагу!!!
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22.11.2021 14:00 Ответить
аванс то они уже взяли)
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22.11.2021 14:08 Ответить
Сама задає дурні питання, сама відповідає. Шоб не забули про неї...
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22.11.2021 14:14 Ответить
говно!ЗЕ!шмара решила напомнить о себе любимой
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22.11.2021 14:27 Ответить
"Це заборонено законом та всіма можливими регуляторними актами. Це неможливо", - наголосила Верещук. Джерело: https://censor.net/ua/n3300861
черговий зеленський міністр, якому нахєр непотрібне українське законодавство - мелять що заманеться з впевненістю та впертістю дурня.
адже закону, який забороняв би постачання води на тимчасово окуповану територію Криму не існує. це було б все, що треба знати про рівень верещук, якщо в когось досі були в тому сумніви.

але я додам: законопроєкт яким пропонувались зміни до Закону "Про створення вільної економічної зони "Крим"...", щодо заборони водопостачання на період окупації були запропоновані в квітні 2021 року, депутатами від "ЄС" та "Голосу".
цей законопроєкт, навіть, був включений до порядку денного ВР але, не дивлячись на те, що даний законопроект отримав позитивний висновок Комітету з питань бюджету (щодо інших комітетів сайт ВР інформації не містить, отже виходимо з того, що інші комітети не розглядали цей законопроєкт), його зняли з розгляду, як такий, увага! що не рекомендований комітетами.

до речі, зняв з порядку денного, звісно ж, разумков.
ну то що, зеленський електорат, вас не бентежить, що ваші "міністри" законодавство навіть відкривати не хочуть не говорячи вже про те, щоб його вчити?
хоча, про що я, ви неосвіченого малороса президентом обрали .
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22.11.2021 14:48 Ответить
К стати, как там ее муженек, руководитель Львовской "Альфы" которая штурмовала и сожгла на Майдане "Дом профсоюзов"?

Сейчас он зам.руководителя всей Альфы в Украине. Вот вам и новые лица, и расследования убийств Майдана.
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22.11.2021 14:50 Ответить
Верещук на цій посаді не тільки за сепарів Донбасу, а й за сепарів Криму турбується.
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22.11.2021 17:02 Ответить
а если б не закон, подавали бы?
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22.11.2021 23:38 Ответить
и это правильно.
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22.11.2021 23:47 Ответить
Крым, это Украина! Возникает когнитивный диссонанс(
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23.11.2021 00:24 Ответить
 
 