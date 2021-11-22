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Из окна ковид-отделения на Волыни выпрыгнул 78-летний пациент, которого собирались выписывать

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Из окна ковид-отделения на Волыни выпрыгнул 78-летний пациент, которого собирались выписывать

Из окна четвертого этажа ковид-отделения Волынской областной клинической больницы в селе Боголюбы выпрыгнул и погиб пациент. Мужчине было 78 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, информация о происшествии поступила в милицию 21 ноября около 21:00.

По данным полиции, самоубийство совершил 78-летний житель Львовской области. Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения, в котором проходил лечение от коронавируса. Он погиб на месте.

Во время поверхностного осмотра следов насилия не обнаружено, тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства гибели устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 115 с примечанием "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Заведующий ковид-отделением областной больницы Юрий Филипчук сообщил УНИАН, что погибший мужчина лечился у них 21 день и сегодня, 22 ноября, его должны были выписывать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ковид и изоляция сказались на психологическом состоянии детей и подростков, - медик Аноприенко

"Что привело к такой трагедии, сказать трудно. Пациент уже поправился. Возможно, с кем-то поговорил по телефону, потому что телефонов мы же не отбираем у них, они общаются с родственниками. Но однозначно утверждать ничего не могу", - сказал медик.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
Корона, звичайно, порушує мізки, але її не було в 2019 році під час виборів, тому ця хвороба не пов"язана з ковідом, це щось інше.
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22.11.2021 13:49
+7
Может ему просто не было куда идти... Каждый день кто-то самоубивается, хотя оно и не дывно: растут тарифы, платежки по коммунальным растут как и цены на продукты питания, так что я бы не стал связывать это с каранавирисом!!!
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22.11.2021 13:46
+4
Это зебилизм головного мозга, необратимое заболевание.
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22.11.2021 14:00
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Чому я ни сокил ,чому ни литаю ...
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22.11.2021 13:46 Ответить
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22.11.2021 14:25 Ответить
Может ему просто не было куда идти... Каждый день кто-то самоубивается, хотя оно и не дывно: растут тарифы, платежки по коммунальным растут как и цены на продукты питания, так что я бы не стал связывать это с каранавирисом!!!
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22.11.2021 13:46 Ответить
Корона, звичайно, порушує мізки, але її не було в 2019 році під час виборів, тому ця хвороба не пов"язана з ковідом, це щось інше.
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22.11.2021 13:49 Ответить
Это зебилизм головного мозга, необратимое заболевание.
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22.11.2021 14:00 Ответить
Возможно узнать у автора статьи про фотографию? Где и когда была сделана? Спасибо
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22.11.2021 13:53 Ответить
в гугле есть функция поиска по фото. напрягись.
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22.11.2021 14:14 Ответить
найдется же всегда такое недоразумение как вы!? нет там информации про больницу и город
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22.11.2021 16:36 Ответить
нижче я вам привів приклад
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22.11.2021 16:49 Ответить
там нет той информации, что нужна мне
где там инфа о больнице?
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23.11.2021 15:26 Ответить
и о дате?
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23.11.2021 15:28 Ответить
мне нужна инфа по конкретному фото? где и когда сделано
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23.11.2021 16:07 Ответить
Невже не видно, що там з різних лікарень нависмикували...
Тому й немає точної адреси. Звичайне залякування. А потім збирання в отару...
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23.11.2021 16:06 Ответить
именно по этой причине обращалась к автору статьи
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23.11.2021 16:08 Ответить
Повчиться користуватись пошуком. Пригодиться!

Автор Желізняк Олександр - 17:44, 19.10.2021

Ці фото з ковід-лікарні Харкова змусять вас переглянути ставлення до вакцинації
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23.11.2021 16:17 Ответить
Це знов та ж підбірка без посилання на дати і точні адреси
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23.11.2021 16:20 Ответить
дуже дякую
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24.11.2021 12:43 Ответить
Корона руйнує ЦНС, все може бути.
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22.11.2021 13:53 Ответить
Счёт за таблетки выставили наверное
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22.11.2021 13:55 Ответить
Узнал новые тарифы за газ, решил что выгодней прыгнуть.
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22.11.2021 13:59 Ответить
**** Ляшко будет говорить что погиб от ковида
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22.11.2021 14:03 Ответить
Привитый?
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22.11.2021 14:07 Ответить
Дурачок, вылеченный!
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22.11.2021 14:20 Ответить
еще одно недоразумение
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22.11.2021 16:38 Ответить
Выпрыгивают из-за недостатка кислорода - тут надо разбираться. Могли отобрать кислород
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22.11.2021 14:17 Ответить
Еще один дурак - его вылечили, выписывали!
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22.11.2021 14:21 Ответить
У дедушки видно деньги на лечение закончились Его по-этому и выписали. Сегодня заболеть или оперироваться равнозначно расстрелу. Медицина превратилась в бизнес, где лечат только за бабло, больниц не строят, недорогие лекарства перестали производить. Рожу ковидного Ляшка с его рекламой укольчиков и видосики гундосого "вагнеровца" только показывают. Скоро будем лечить по телевизору и интернету.
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22.11.2021 15:26 Ответить
..з "відсутніми легенями", без кисню, відправили діда додому помирати аби не псувати лікарні статистику?
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22.11.2021 15:42 Ответить
 
 