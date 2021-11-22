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Зеленский (16555) шахматы (133)

"Вы - наша гордость и настоящий интеллект нации!" – Зеленский поздравил сборную Украины по шахматам с победой на чемпионате Европы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мужскую сборную Украины по шахматам с победой в командном чемпионате Европы, состоявшемся в Словении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.

"Поздравляю мужскую сборную Украины с победой на командном чемпионате Европы в Словении! Ни одного поражения в соревнованиях с сильнейшими сборными Европы, заслуженное первое место и золотые медали для наших шахматистов. Вы – наша гордость и настоящий интеллект нации! Так держать!

Также читайте: Мужская сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы

Как сообщалось, мужская сборная Украины по шахматам стала победителем командного чемпионата Европы 2021, завершившегося в словенском городе Чатеж. "Золото" украинцам принесли Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук, набравшие 14 очков.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
А ще чомусь нудота в горлі підходить
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22.11.2021 13:59
+11
грАсмейтер, блін...
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22.11.2021 13:56
+11
и желудок зубами ловлю))))
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22.11.2021 14:09
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22.11.2021 13:56 Ответить
грАсмейтер, блін...
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22.11.2021 13:56 Ответить
А вы когда читаете посты от зеленского, они тоже звучат в вашей голове хриплым гнусавым голосом?
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22.11.2021 13:58 Ответить
А ще чомусь нудота в горлі підходить
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22.11.2021 13:59 Ответить
и желудок зубами ловлю))))
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22.11.2021 14:09 Ответить
Саме через це, намагаюсь не дивитися та не слухати його, тільки читаю, що воно сказало... Тільки таким чином частково позбувся цього ефекту.
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22.11.2021 15:18 Ответить
Гордість і інтелект нації. Чого не скажеш про вітальника.
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22.11.2021 16:37 Ответить
Не, ну а чо?
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22.11.2021 13:57 Ответить
Все мы прекрасно знаем, что это не он писал этот пост, а тот мужик котоорый кривлялся в США на фоне обелиска
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22.11.2021 13:56 Ответить
а в голове все равно гунявое хрипение... старой ржавой калитки ))))
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22.11.2021 14:10 Ответить
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22.11.2021 14:11 Ответить
Мендель что ли???
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22.11.2021 14:12 Ответить
Он за это даже не в курсе, за него посты пишет заместитель заместителя Дерьмака. Эта гнида также не в курсе что каждый день раненые и погибшие.
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22.11.2021 13:57 Ответить
Следствие по делу А. И. Корейко (тайний афшорнік) Бендер ( агент ГРУ син афганского подданого Кремля) )ведет без всяких на то полномочий, и, судя по тексту романа, даже не пытается выдавать себя за представителя власти. Тем не менее жулики и казнокрады трепещут перед ним и наперебой выкладывают нужную информацию.. Чтобы иметь при этом официальное прикрытие, Остап создаёт фальшивую контору «Рога и копыта»(ОПУ) , чьё название стало нарицательным..
кореші Бендера(Єрмака) - Корейко (таємний офшроник) Шура Балаганов (Аферистович), та прочіє сереьожі з мішами.
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22.11.2021 16:26 Ответить
ну хоть не "геноцид нации", уже шаг вперед
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22.11.2021 13:59 Ответить
зЄлєпукін, тут ти правий вони мають інтелект, а ти ПОВНИЙ НОЛЬ, тільки клоуна може з себе видавати!!!!!!!!! "президент" *** твою на ліво, тИ ні хто!!!!!!!!!
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22.11.2021 14:01 Ответить
Ти, вова, наша ганьба і біда.
----
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22.11.2021 14:08 Ответить
А у руля позор и недалекий тупица. Куда плывем?
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22.11.2021 14:09 Ответить
Шо вы все с него смеётесь? У него чёрный пояс по шахматам!
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22.11.2021 14:09 Ответить
Импичмент ходячий
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22.11.2021 14:10 Ответить
Таки прийшов той час. що вже і 73% чіпати не хочеться, і вимітати сміття за ними також. Але завжди так, смітить більшість, меншість за ними прибирає. Навіть в мене вдома, і шо будеш бити тих тварин (домашніх єслі шо), поприбирав. насварив і погладив...
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22.11.2021 14:11 Ответить
Вова, ти розумієш, який ти тупий у порівнянні з ними?
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22.11.2021 14:11 Ответить
Сила тупых заключается в том, что для них недоказуема априори их же тупость.
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22.11.2021 14:15 Ответить
Пусть лучше расскажет сколько вчера первая бледи затратила стирального порошка отстируя маланские труселя!!!!!
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22.11.2021 14:12 Ответить
ну вже хоть с шахматистами мог сфоткаться - те не врежут... ..хотя.... ))))

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22.11.2021 14:12 Ответить
Вечная классика 😀
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22.11.2021 14:18 Ответить
Зеля, твой интеллект тоже позволяет тебе в шахматы играть. Примерно так:
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22.11.2021 14:13 Ответить
Кловану лучше никого не поздравлять вообще. И награждать тоже. Это выглядит как унижение поздравляемых и награждаемых.
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22.11.2021 14:13 Ответить
От зеля зараз ,как кохту высушить! И всех пабидит у те шахматы! В Чапаева!
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22.11.2021 14:15 Ответить
А ты кто
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22.11.2021 14:19 Ответить
шахматы,это примитивнейшая игра. интеллекта в ней не более,чем в голове улитки. имею основание так заявлять потому,что играю в эту игру с шести лет. если быть объективным,то домино лучше.
в шахматах,при одинаковом уровне знаний об этой игре,выиграть нельзя,если не рисковать. то есть риск -"а вдруг",как в игре в очко,когда на руках 16 или 18...
ну и напоследок-вы где нибудь слышали,чтобы шахматист,даже чемпион мира,что то создал благодаря шахматам для страны или для планеты?
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22.11.2021 14:26 Ответить
Дуже добре, проте якщо добре придивитись Українець там лише один, а інші візуально - йудеї.
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22.11.2021 14:28 Ответить
Иудеи интеллект любой нации.
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22.11.2021 14:57 Ответить
дивлячись на зе чмо, що позиціонує себе йудеєм, та впринципі таким він і є не можу з вами погодитись!
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22.11.2021 16:35 Ответить
щось тут не так? "Золото" українцям принесли Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук, які набрали 14 очок.
А знайшов: Ви - наша гордість і справжній інтелект нації! (щось, Зе!Бень взнало).
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22.11.2021 14:40 Ответить
95 - й квартал це також інтелект нації. Тричі відкосити від армії - це треба мати ой який інтелект !
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22.11.2021 15:09 Ответить
Скоро буде тиждень після публікації біллінгів...

Цинічне поздоровлення блазня д Днем Гідності - було
Поздоровлення шахистів, до якого воно не причетне ніяким боком - було
Коментарів стосовно результатів розслідування, де фігурує все його оточення і воно саме - не було, немає і, ймовірно, не буде...
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22.11.2021 15:15 Ответить
Он же не мог сам написать такой текст!
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22.11.2021 17:37 Ответить
Оно не только "великий" музыкант, но ещё и "великий" спортсмен.
И просто "величайший".
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23.11.2021 02:24 Ответить
 
 