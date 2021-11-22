"Вы - наша гордость и настоящий интеллект нации!" – Зеленский поздравил сборную Украины по шахматам с победой на чемпионате Европы
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мужскую сборную Украины по шахматам с победой в командном чемпионате Европы, состоявшемся в Словении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.
"Поздравляю мужскую сборную Украины с победой на командном чемпионате Европы в Словении! Ни одного поражения в соревнованиях с сильнейшими сборными Европы, заслуженное первое место и золотые медали для наших шахматистов. Вы – наша гордость и настоящий интеллект нации! Так держать!
Вітаю чоловічу збірну України з ♟️ з перемогою на командному чемпіонаті Європи у Словенії! Жодної поразки у змаганнях з найсильнішими збірними Європи, заслужене перше місце й золоті🏅 для наших шахістів. Ви – наша гордість і справжній інтелект нації! Так тримати! pic.twitter.com/RXzExwSntI— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2021
Как сообщалось, мужская сборная Украины по шахматам стала победителем командного чемпионата Европы 2021, завершившегося в словенском городе Чатеж. "Золото" украинцам принесли Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук, набравшие 14 очков.
Пожалуйста, подождите...
кореші Бендера(Єрмака) - Корейко (таємний офшроник) Шура Балаганов (Аферистович), та прочіє сереьожі з мішами.
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в шахматах,при одинаковом уровне знаний об этой игре,выиграть нельзя,если не рисковать. то есть риск -"а вдруг",как в игре в очко,когда на руках 16 или 18...
ну и напоследок-вы где нибудь слышали,чтобы шахматист,даже чемпион мира,что то создал благодаря шахматам для страны или для планеты?
А знайшов: Ви - наша гордість і справжній інтелект нації! (щось, Зе!Бень взнало).
Цинічне поздоровлення блазня д Днем Гідності - було
Поздоровлення шахистів, до якого воно не причетне ніяким боком - було
Коментарів стосовно результатів розслідування, де фігурує все його оточення і воно саме - не було, немає і, ймовірно, не буде...
И просто "величайший".