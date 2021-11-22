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В Николаеве подросток за 250-650 грн предоставлял доступ к фейковому приложению "Дія", где можно было создать COVID-сертификат, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Николаеве подросток за 250-650 грн предоставлял доступ к фейковому приложению

В Николаеве подросток за деньги предоставлял доступ к фейковому приложению "Дія", где можно было создать фальшивый COVID-сертификат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Николаев разоблачен несовершеннолетний в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 1 ст. 361 УК Украины).

По данным следствия, юноша за деньги предоставлял доступ к сайту, похожему на приложение "Дія". В специальном редакторе по желанию клиентов он мог создать фальшивые копии Cоvid-сертификатов.

За доступ к сайту житель Николаева принимал от 250 до 650 гривен. Денежные средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов Российской Федерации, с которого затем подросток переводил средства на карточный счет.

После оплаты он посылал заказчику архив с программным обеспечением, клиенту оставалось его инсталлировать на собственный смартфон. На сайте было авторизовано более тысячи пользователей.

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В результате санкционированного обыска правоохранители нашли на компьютере и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения "Дія", переписку с покупателями, сведения о продаже архива и полученные средства.

В настоящее время принимаются меры по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения, привлечению к ответственности лиц, которые приобрели услугу.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
новый работник минцифры
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22.11.2021 14:05
+8
Кто уже эту дию только не взламывал уже. Теперь мамкины хакеры умудряются)))
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22.11.2021 14:04
+7
Нічого дивного. В країні 73% ідіотів.
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22.11.2021 14:16
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Кто уже эту дию только не взламывал уже. Теперь мамкины хакеры умудряются)))
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22.11.2021 14:04 Ответить
писал криворукий ЕПАМ поетому каждий мамкин хакер сможет
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22.11.2021 14:08 Ответить
Ну тут как бы дело в другом, саму базу данных Дии врядли кто ломал. Просто делают похожие на нее клоны приложения, а куар коды фейковые никогда не пройдут валидацию настоящей дией, той котороой мусарчуки считывают коды у громадян) Не знаю, на что рассчитывали клиенты хлопца, наверное на штраф в 17000 гриваков
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22.11.2021 14:11 Ответить
картинки берут из реальной Дии методом копирования - поетому каждий мамкин хакер сможет
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22.11.2021 14:14 Ответить
Зато школьник умеет программировать и явно не балбес, только видимо жадность фраера сгубила ибо нужно было лучше шифроваться
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22.11.2021 14:18 Ответить
Вряд ли кто ломал?????? Это дело времени. Просто Дия создана так, что ее и ломать не нужно. Проще подделать. Просто тут дело в квалификации создателей ДИЯ что их творение дети уже подделывают
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22.11.2021 14:35 Ответить
Дию еще никому не удалось взломать. Даже премия за это немаленькая назначена.
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22.11.2021 14:28 Ответить
злоДІЮ ніхто і не збирався ламати поки що, а та премія від ботовода Федорова для справжнього хакера, це копійки, а репутація важливіше, ніж маратися ЗЕленим лайном.
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22.11.2021 14:36 Ответить
Ага) А Гео Лерос уже получил премию за сданого коррупционера
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22.11.2021 14:44 Ответить
Дия как и добрая половина софта с данными Украины никому не впарились взламывать, потому что дешевле и быстрее купить у органов
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22.11.2021 15:29 Ответить
Мьі в нєй будім галасавать!
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22.11.2021 16:10 Ответить
новый работник минцифры
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22.11.2021 14:05 Ответить
тобто , хто створить фейк - найде роботу (не на зоні)
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22.11.2021 14:08 Ответить
Малолетка запросто создает фейковое, на секундочку, госприложение!
Все что нужно знать о безопасности этой программы.
Нужно быть полным 73-х процентным зебилом, чтобы добровольно передавать в эту хрень свои персональные данные.
А потом они удивляются, откуда постоянные звонки с лохотронами на персональный номер, звонки мошенников и т.п
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22.11.2021 14:10 Ответить
Нічого дивного. В країні 73% ідіотів.
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22.11.2021 14:16 Ответить
А может, еще и разработчики этого чуда тоже полные и стопроцентные дебилы, которые не в состоянии создать хотя бы мало-мальски защищенную программу?
Собственно, почему они должны быть не дебилами, если народ себе добровольно посадил на голову кучу некомпетентных дебилов, начиная с величайшего лидера всей вселенной и всей его своры дилетантов-любителей.
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22.11.2021 14:20 Ответить
Если ты - клиент банка (любого), то твои персональные данные уже у мошенников.
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22.11.2021 14:21 Ответить
Крайний которого задерживали зделал чуть ли не зеркало дии,со своим серваком и редактором данных, и самое главное - СКАНЕРЫ определяли кукод и шли за ответом к нему а не на дию
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22.11.2021 15:32 Ответить
Україна має талант
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22.11.2021 15:14 Ответить
За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва викрито неповнолітнього на несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ч. 1 ст. 361 КК України).

За даними слідства, юнак за гроші надавав доступ до сайту, що схожий на застосунок "Дія". У спеціальному редакторі за бажанням клієнтів він міг створити фальшиві копії Covіd-сертифікатів. Джерело: https://censor.net/ua/n3300866

так куда он втручався????
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22.11.2021 15:25 Ответить
предоставлял доступ к сайту, похожему на приложение "Дія"

В какие чужие системы он вмешивался?
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22.11.2021 16:16 Ответить
Нужно просто ужесточить законодательство, за фальшивый сертификат давать до 8 лет, а за коррупцию в больших размерах расстрел в военное время, потому что коррупционер это потенциальный предатель государства Украина и все знают куда коррупционер побежит
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22.11.2021 16:20 Ответить
Статью повесили потому что он зарабатывал деньги,а не за копию сайта(хотя 361 статья здесь не причем, больше на мошенничество тянет ) а это самый тяжкий злочин в Украине!
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22.11.2021 17:51 Ответить
максимум что могут сделать - впаять использование чужого товарного знака. он же зарегистрирован? или - нет? а вообще, за то, что протянули закон о приравнивании "дии" к официальным государственным документам (на массово несертифицированных китайских устройствах, ага, а также программного обеспечения в забугорных же (причем исключительно заугорных) "магазинах" левых частных компаний (им ведь дали исходный код? а гражданам - нет, а всякие договора о защите персональных данных с ними заключали? а ответственность у кого какая? и т.п.) нужно сажать и допрашивать всю эту гопкомпанию с пристрастием пока те еще не в Ростове доступны. хотя наверное на общем фоне это выглядит как детский сад, хотя в приличных странах с некоторыми зачатками мозга такое бы завернули и засунули в известное место автору еще на этапе рассмотрения. наверное поэтому у них качество жизни на поряд(ки) выше.
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22.11.2021 18:10 Ответить
Эту дію уже скомпрометировали кругом и всюду.
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22.11.2021 20:45 Ответить
це ще квіточки.
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22.11.2021 21:11 Ответить
Вместе со старой властью, сменять всюду и ПО
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22.11.2021 21:13 Ответить
 
 