В Николаеве подросток за 250-650 грн предоставлял доступ к фейковому приложению "Дія", где можно было создать COVID-сертификат, - прокуратура

В Николаеве подросток за деньги предоставлял доступ к фейковому приложению "Дія", где можно было создать фальшивый COVID-сертификат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Николаев разоблачен несовершеннолетний в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 1 ст. 361 УК Украины).

По данным следствия, юноша за деньги предоставлял доступ к сайту, похожему на приложение "Дія". В специальном редакторе по желанию клиентов он мог создать фальшивые копии Cоvid-сертификатов.

За доступ к сайту житель Николаева принимал от 250 до 650 гривен. Денежные средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов Российской Федерации, с которого затем подросток переводил средства на карточный счет.

После оплаты он посылал заказчику архив с программным обеспечением, клиенту оставалось его инсталлировать на собственный смартфон. На сайте было авторизовано более тысячи пользователей.

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В результате санкционированного обыска правоохранители нашли на компьютере и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения "Дія", переписку с покупателями, сведения о продаже архива и полученные средства.

В настоящее время принимаются меры по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения, привлечению к ответственности лиц, которые приобрели услугу.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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