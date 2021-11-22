США обеспокоены заявлением президента Болгарии Радева о "российском" Крыме, - посольство в Софии

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними заявлениями президента Болгарии Румена Радева, в которых он называет оккупированный Крым "российским".

Об этом в Facebook сообщает посольство США в Болгарии, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты, G-7, Европейский Союз и НАТО всегда были четкими и едиными в своей позиции, что, несмотря на попытку аннексии Россией и продолжающуюся оккупацию, Крым является украинским. Все мы, включая Болгарию, на саммите Крымской платформы в августе заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что мы не признаем и не признаем попытки России легитимизировать незаконную оккупацию полуострова. За последние несколько дней мы выразили глубокую обеспокоенность болгарским властям как в Вашингтоне, так и в Софии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев на предвыборных дебатах заявил, что считает Крым российской территорией и заявляет о неэффективности антироссийских санкций ЕС.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что заявление Радева - удар по отношениям с Украиной.

Назвавший Крым "российским" Радев победил на выборах президента Болгарии

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