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"О том, чтобы иностранные войска воевали на территории Украины с нашей стороны, пока речь не идет", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Министерство иностранных дел прилагает все усилия для предотвращения нападения России на Украину, но о привлечении иностранных войск на территорию Украины речь пока не идет.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"О том, чтобы иностранные войска воевали на территории Украины с нашей стороны, пока речь не идет. Единственные иностранные войска, ведущие боевые действия на территории Украины, - это российские войска", - сказал он.

Кулеба также назвал возможное наступление российских войск одним из сценариев, который, безусловно, лежит на столе российского руководства.

"Сейчас мы прилагаем все усилия для того, чтобы его предотвратить, но это не отменяет потребность в максимальном укреплении нашей обороноспособности, потому что никогда невозможно полностью предусмотреть действия Российской Федерации", - отметил министр.

Также читайте: Вероятность нового наступления России зависит от двух факторов, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
а зря. вова так боялся натовских баз в Украине, что мы просто обязаны ему поднасрать))
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22.11.2021 14:38
+5
Кулеба, ганчірка дЄрьмака, закрий краще своє "поддувало" і не неси хєрні.
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22.11.2021 14:38
+4
Звісно не йдеться.... Зрадники при владі !!!
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22.11.2021 14:41
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а зря. вова так боялся натовских баз в Украине, что мы просто обязаны ему поднасрать))
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22.11.2021 14:38 Ответить
Кулеба, ганчірка дЄрьмака, закрий краще своє "поддувало" і не неси хєрні.
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22.11.2021 14:38 Ответить
ну так позвольте любезнийший. кто вас в подочистку назначил?
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22.11.2021 14:52 Ответить
Звісно не йдеться.... Зрадники при владі !!!
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22.11.2021 14:41 Ответить
Да как ты и ежу понятно что никто не будет свои жизни гробить тут, разве что по контракту какие то ЧВК привлекать.
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22.11.2021 14:43 Ответить
це якраз те питання, котре не повинно стосуватися каSSабських свиней !🐖
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22.11.2021 14:45 Ответить
Разведка США: до вторжения России в Украину остались считанные недели
22 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 10



Разведка США предупреждает европейских союзников о растущей вероятности вторжения России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) на территорию Украины.


Об этом сообщает CBS News со ссылкой на знакомых с ситуацией американских чиновников, передает сегодня Finanz.ru.

По данным американских военных, начало российской военной операции увязано с погодой: она может стартовать в течение нескольких недель, когда наступят холода.

На границе с Украиной сосредоточены десятки тысяч российских солдат, причем в отличие от апрельского наращивания группировки, на этот раз Вашингтон не склонен считать происходящее блефом.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс встречалась с руководством НАТО и чиновниками Польши на этой неделе, предупредив их о возможном вторжении российской армии в Донбасс.

Хейнс отправилась в Европу после того, как с двухдневным визитом в Москву слетал глава ЦРУ Уильям Бернс.

Редкий для практики двухсторонних отношений визит закончился безрезультатно, утверждают источники CBS.

Бернс пытался предупредить Кремль о последствиях возможной украинской операции, но его переговоры, вопреки ожиданиям США, прошли на повышенных тонах и сопровождались спорами, говорят источники.

На данный момент вблизи украинской границы сосредоточена группировка из 92 тысяч российских военных, заявил в интервью Military Times Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В тему - Россия готовит нападение на Одессу и Мариуполь в начале 2022 года - ГУР Минобороны

По его словам, российская операция может начаться в январе или феврале 2022 года и стать куда более разрушительной, чем конфликт 2014 года, унесший жизни 14 тысяч человек.

Учения «Запад-2021», которые Россия провела совместно с Беларусью, продемонстрировали возможность быстрой переброски крупных воинских формирований - до 3,5 тысячи десантников и бойцов спецназа за раз, сказал Буданов.

Атака, по его словам, вероятно будет включать, удары с воздуха, артиллерии и бронетехники, за которыми последует десантирование на востоке Украины, нападение с моря на Одессу и Мариуполь, а также, возможно, вторжение меньшего масштаба с территории Беларуси.



По словам Буданова, очевидно то, что потенциал, накопленный на границе, позволяет осуществить подобную операцию: увеличилась численность контингента, стало больше техники и продвинутых вооружений, среди которых в том числе - ракетные комплексы «Искандер», способные работать средством доставки как для обычных, так и для ядерных боезарядов.

Военная операция, как считает Буданов, будет сопровождаться попыткой дестабилизиации ситуации внутри Украины.

С конца октября Россия приостановила поставки в страну энергетического угля, усугубляя энергокризис.

«Они хотят спровоцировать беспорядки через протесты и митинги, чтобы показать, что люди против правительства», - сказал Буданов.

Цель - добиться смены правительства, утверждает он: если этого не сделают украинцы, им помогут российские солдаты.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши, по мнению Киева, является частью этого плана. Американские чиновники, впрочем, не уверены в этом, говорят источники CBS.

Глава комитета начальников штабов США Марк Милли в пятницу провел переговоры с генералом Валерием Залужным, главнокомандующим Вооруженными силами Украины с 27 июля 2021 года. Согласно релизу Пентагона, они обсудили ситуацию в Восточной Европе и «вызывающую обеспокоенность активность» России в регионе.

Милли «подчеркнул необходимость продолжения консультаций между региональными союзниками и партнерами и снова заявил о поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины».

Российские власти, напомним, сначала в принципе отрицали переброску войск к Украине, а затем от лица пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова назвали «внутренним делом» любые перемещения армии по российской территории.

В воскресенье Песков заявил об угрозе «провокаций» со стороны Киева на фоне массовых заявлений Запада про якобы подготовку вторжения на Украину.

Теми же словами прокомментировал ситуацию замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

В интервью «Российской газете» он заявил, что растут риски провокаций Киева на крымском направлении и в отношении объектов в Азовском и Черном морях.
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22.11.2021 14:51 Ответить
передает сегодня Finanz.ru.
===
Это что?
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22.11.2021 15:00 Ответить
хто знает кулебяка, куда твоя речь тебя заведет...
никогда не говори никогда !!!
может так статься что именно ты и будешь просить помощи у военных других стран...подставить плечо...
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22.11.2021 14:57 Ответить
********, так спроси у зеличайшего где выполненный гособоронзаказ на 21 год? Уже началось время формирования гособоронзаказа на 22 год.
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22.11.2021 15:00 Ответить
2 гектара под базу НАТО в аренду лет на 99.
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22.11.2021 15:14 Ответить
А дарма.
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22.11.2021 15:22 Ответить
А граждане каких стран готовы умирать за Украину?
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22.11.2021 15:36 Ответить
Вопрос стоит по-другому : "Граждане каких стран готовьі убивать российских военньіх за Украину?". И таких стран немало ...
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22.11.2021 16:16 Ответить
Так ясень пень,что у вас не ведется речь !янелоха оманского только видосики интересуют и ермак.
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22.11.2021 15:39 Ответить
Многозначительное "пока"...
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22.11.2021 15:40 Ответить
А куляба піде воювати ?
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22.11.2021 15:55 Ответить
Не хотят, чтоб нервничал...
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22.11.2021 16:00 Ответить
На стороні терористів можна , а на нашій ні ! кУляба - зепрезерватив !
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22.11.2021 16:06 Ответить
А чому не йдеться, що одразу обісратушки, чи допомога не потрібна?
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22.11.2021 17:08 Ответить
Ох и чепуши... Та не надо за нас воевать, тут речь идёт о тонкой красной линии, если американские военные в том или ином статусе будут хотя бы немножко присутствовать на территории Украины, особенно недалеко от границ, это сразу вполовину снизит риск большой войны с РФ.
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22.11.2021 18:02 Ответить
 
 