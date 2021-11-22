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Новости Политика Украины Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (4339) здоровье (1377) Саакашвили (3303) Елизавета Ясько (78)

"Слуга народа" Ясько о состоянии Саакашвили: Я испугалась, потому что знала, что состояние критическое, но не знала, что настолько

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько рассказала о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в программе на телеканале "Украина 24".

"Несколько минут назад я вышла из военного госпиталя, который частично уже превратился в тюрьму, так как в том месте, где находится Михаил Саакашвили, очень много охраны, поставлена сигнализация, решетки. Психологическая атмосфера создана такая, чтобы было ощущение тюрьмы.

К сожалению, когда в последний раз я его видела чуть больше недели назад, он был в гораздо лучшем состоянии, чем сегодня. Я увидела, что он очень ослаблен физически, морально. Сейчас начинается реабилитация, но есть много диагнозов и симптомов, есть проблемы с внутренними органами, с головным мозгом. На данный момент не знаю, как возможно лечение в условиях несвободы. Это очень тяжело с созданными нормами. Он изолирован от мира, мало кто к нему может попасть. Поэтому ситуация плохая на самом деле", — сказала она.

Ясько рассказала, насколько изменились условия содержания Саакашвили.

"Ситуация такая, что в госпитале уже есть аппаратура. В тюрьме в Глдани, где он был, это была пытка — и физически, и психологически. Постоянное давление разными спосолбами — и криками заключенных, и со стороны врачей, и со стороны властей постоянно создавалась атмосфера, чтобы ему было плохо, не предоставлялась никакая помощь. Сейчас уже создано начало курса, как его выводить из критического состояния. Я сегодня немного испугалась, потому что знала, что состояние критическое, но не знала, что настолько. Личного врача сейчас пускают, но этого недостаточно. Нужно более 25 медицинских экспертов, которые должны постоянно анализировать состояние здоровья. Сказать, что состояние стабильное, нельзя. В таком состоянии, когда человек истощен за 50 дней, за 2-3 дня нельзя стабилизировать. Это вопрос недель", — сказала она.

Читайте также: К лечению Саакашвили необходимо подключить психолога и психиатра, - личный врач Кипшидзе

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
та, пішла ти нах , курва зебільна , разом зі своїм страдальцєм-пропєлєром...
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22.11.2021 15:03
+15
Мега новина. Всі її чекали з нетерплячкою. От прям спати не могли люди, так чекали.
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22.11.2021 15:03
+13
О Саакашвили каждый день больше информации чем новостей с фронта, обубитых и раненых бойцах
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22.11.2021 15:13
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Правила форума Совет форумчан
хер обвис??
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22.11.2021 14:45 Ответить
читай внимательнее - юнона уже у авоськи с котлетами...
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22.11.2021 15:37 Ответить
Хотів би побачити, як законна жінка цього обригана їй патли б повиривала.
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22.11.2021 14:46 Ответить
Нет повести печальнее на свете....)
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22.11.2021 14:47 Ответить
Всі топ політики за гратами раптово стають критичними,на волі їх нічо не бере-ні віскі дороге ,ні горілочка ,ні переїдання ,ні нюхання коксу
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22.11.2021 14:56 Ответить
Мега новина. Всі її чекали з нетерплячкою. От прям спати не могли люди, так чекали.
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22.11.2021 15:03 Ответить
та, пішла ти нах , курва зебільна , разом зі своїм страдальцєм-пропєлєром...
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22.11.2021 15:03 Ответить
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22.11.2021 15:20 Ответить
-мойша,мне так плохо,так плохо
-терпи сара,кому сейчас хорошо?
сара помирает.
-сара,шож ты не сказала,что тебе хуже всех?

та пройдет ломка,психиатры помогут
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22.11.2021 15:09 Ответить
Товарищ, вы мне мешаете впечатляться!
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22.11.2021 15:56 Ответить
О Саакашвили каждый день больше информации чем новостей с фронта, обубитых и раненых бойцах
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22.11.2021 15:13 Ответить
дура . он в тюрме сидит . какая там должна быть обстановка ? как в пятизвездочном отеле что ли ?
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22.11.2021 15:16 Ответить
Та шо вы все носитесь с этим Карлсоном? Он сам поперся в Грузию и знал, что на него открыты уголовные дела
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22.11.2021 15:18 Ответить
А вот тех кто вчера обгадил ЗЕ на Майдане уже разыскивают компитентные службы но всем пофиг,главное Саака.
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22.11.2021 15:18 Ответить
Пифдец.. да там жирка столько, судя из видео, что еще как минимум год голодать можно... видать насморк испугал Ясько....его бы в подвал ОРДЛО, а так как на курорте в прринципе.. Ясько ты бы так за бойцов наших переживала, а не за грузирна...
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22.11.2021 15:21 Ответить
А почему Слуга Народа не на рабочем месте? Она получает зарплату? Ее отправили в командировку? Или я что-то пропустил? Поправьте меня, если что...
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22.11.2021 15:21 Ответить
Так її "женская доля" покликала до свого коханого, або...сам..Хламідія.
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22.11.2021 22:02 Ответить
Ну что у него проблемы с головным мозгом я с ней согласен.))
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22.11.2021 15:21 Ответить
Елизавета, Миша не позавтракал? или плохо какал после обеда?
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22.11.2021 15:24 Ответить
Нужно более 25 медицинских экспертов, которые должны постоянно анализировать состояние здоровья. Источник: https://censor.net/ru/n3300880


Тогда уж проще добить чем держать возле него 25 врачей.
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22.11.2021 15:24 Ответить
мне вообще плевать на этого прохиндея
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22.11.2021 15:24 Ответить
Міхо швидкої поправки! Людина показала характер.
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22.11.2021 15:31 Ответить
Я мав на увазі: швидкого одужання
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22.11.2021 15:32 Ответить
а путин *****?
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22.11.2021 15:43 Ответить
Это как же Ясько его достала, что Михо из-за неё нелегально перешёл границу и пошёл в тюрьму !?
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22.11.2021 15:45 Ответить
Міша від іншої Лізки втік..Богуцької.
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22.11.2021 22:03 Ответить
Ясно почему Лизка так о Карлсоне беспокоится. Как новость о вентиляторе так и о ней вспоминают. Звязда медийного пространства . Годы уходят, возможностей все меньше
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22.11.2021 15:48 Ответить
Лиза,ты дура. Никому, кроме тебя, этот боров нафиг не нужен.
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22.11.2021 15:54 Ответить
Шукай нового папіка. Старий зламався...
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22.11.2021 16:15 Ответить
Вы б, суки, попали в украинскую реанимацию, где на больных всем похрен, в палаты наведываются через день.
Персонал сутками квасит и вымогает бабло у родственников.
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22.11.2021 16:34 Ответить
цензор, ну правда, кого этот дядька интересует? Вы бы ещё написали, что в Китае мешок риса опрокинулся.
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22.11.2021 16:46 Ответить
ты курва делом займись, тебе платят за парламентскую работу а не за поездки к любимому
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22.11.2021 17:21 Ответить
Шо у Карсона не стоит?! Лизка так у наркоманов и не стоит. Это закономерный итог!
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22.11.2021 18:19 Ответить
Лизочку-дурочку, видать, первой ледью растащило. Не выгорело (печалька). Вдовой загнувшегося героя тоже не светит - от придуркулита не умирают. Придётся переквалифицироваться в декабристки. "Во глубине сибирских руд"© оно б, конечно, поколоритнее было бы, но ежели Сааке кайло в руки ****** тоннель под Казбеком прорубить - тоже будет знаменито.
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22.11.2021 18:59 Ответить
"Юнона і Авос"
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22.11.2021 22:04 Ответить
Шукай іншого папіка,сосна!
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22.11.2021 19:20 Ответить
та сосна тягается по Грузии за наши деньги!!!
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22.11.2021 20:50 Ответить
А как Сенцов без личного врача и 25 медиков выходил из НАСТОЯЩЕЙ голодовки в кацапской северной тюряге, а не постановочной, как у михуила????? Ты, дрянь, этим интересовалась????
Зла не хватает...
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22.11.2021 21:28 Ответить
Умирающий лебедь...
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22.11.2021 21:29 Ответить
О да, страдалец. Дайте ему клетчатое одеялко....
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23.11.2021 07:18 Ответить
Баригошвілі нужєн псіхолог і псіхіатр. Й це не жарт.
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23.11.2021 09:20 Ответить
 
 