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Месяц новых правил поездок между регионами: Правоохранители провели более 91 тыс. проверок. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Месяц новых правил поездок между регионами: Правоохранители провели более 91 тыс. проверок. ИНФОГРАФИКА

С 21 октября 2021 года органы Нацполиции провели 91 165 проверок регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок межобластного значения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители обращали внимание на наличие у водителей, пассажиров, экипажей авиатранспорта документов о вакцинации, соответствующего сертификата или отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена.

Проверки проводились на автотранспорте – 75179; на железнодорожных вокзалах – 15181; в аэропортах – 805.

По выявленным фактам составлено 704 административных протокола по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Наибольшее количество нарушений выявлено в Киевской области - 216, 83 - в Черкасской, 67 - в Полтавской, 54 - в Сумской, 33 - в Винницкой, по 28 - в Запорожской и Хмельницкой, 25 - в Одесской, 23 - в Донецкой, 22 - в Донецкой, Луганской, по 21 – в Днепропетровской и Житомирской областях.

Кроме того, во время проверки соблюдения карантинных ограничений полицейские обнаружили 770 случаев нелегальных перевозок. Следовательно, всего составлено 1066 соответствующих протоколов – 503 протокола по ст. 164 и 563 – по ст. 140 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Месяц новых правил поездок между регионами: Правоохранители провели более 91 тыс. проверок 01
Месяц новых правил поездок между регионами: Правоохранители провели более 91 тыс. проверок 02

Автор: Анастасія Потіха
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Интересно, а этот кадр штраф отсудил?

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22.11.2021 14:48 Ответить
"15 апреля суд отправил протокол об административном правонарушении в отношении Валентина Бурьянова обратно в полицию на дооформление. В ходе заседаний судья, рассматривая протокол, отметил, что в нем не указаны ни свидетели правонарушения, ни понятые, нет подписей и не указано, какой вред причинил правонарушитель."

"Днепровский суд Киеве 20 июля оправдал Валентина Бурьянова, которого полиция в апреле задержала в Гидропарке, когда он переплыл реку."
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22.11.2021 15:54 Ответить
Такое ощущение, что новости из дурдома..
И самое поражающее, что все это воспринимают как что-то нормальное...
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22.11.2021 15:38 Ответить
Влада клоунів, доводить країну до ручки.
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22.11.2021 15:57 Ответить
Просто нужно ссылатся на статьи конституции и не боятся если будут составлять протокол. В суде все эти дела закрываются.
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22.11.2021 16:12 Ответить
На сколько увеличилась раскрываемость краж, ограблений ...?
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22.11.2021 16:21 Ответить
Так это другое
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22.11.2021 16:57 Ответить
Главная цель украинской власти- сделать гражданина преступником по умолчанию
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23.11.2021 15:19 Ответить
 
 