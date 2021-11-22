Полиция составила админпротокол на лидера партии "Демсокира" Гудыменко за нецензурную брань во время протеста на Банковой. ВИДЕО

Сотрудники Национальной полиции составили протокол на лидера политической партии "Демократична сокира" Юрия Гудыменко. Его обвиняют в нецензурной брани во время протеста 21 ноября возле Офиса Президента.

Об этом Гудыменко сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"Пришла полиция составлять на меня протокол за вчера. Ну-ну", – написал он.

На странице "Демократичної сокири" в фейсбуке говорится, что административный протокол был составлен по статье о мелком хулиганстве.

"Вчера вечером Гудыменко Юрий Владимирович совершил ужасное преступление, а именно нецензурно ругался возле Банковой. В то же время мы видим, что представители этой службы (Нацполиции. – Ред.) совершили гораздо более ужасное преступление: они не допускали мирных граждан на Банковую, где у нас была зарегистрирована и подана заявка о проведении акции протеста", - прокомментировал Гудыменко.

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Он пообещал обратиться в суд и "спросить, что ужаснее": когда полиция не допускает граждан или когда граждане нецензурно ругаются.