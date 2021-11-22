РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15279 посетителей онлайн
Новости Общество Борьба с коронавирусом
17 424 140
вакцина (3815) Киев (24549) Рубан Олег (124)

Киевляне перестали делать вторую прививку от COVID-19, нужно вносить изменения в постановление Кабмина, - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Общество

Киевляне перестали делать вторую прививку от COVID-19, нужно вносить изменения в постановление Кабмина, - Рубан

После первой прививки от COVID-19 люди не делают вторую.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вакцинировалось более 60% населения (Киева. – Ред.) первой дозой, и Киев является лидером по вакцинации. Существует проблематика, что люди сделали первую дозу вакцинации, а вторую не делают", – отметил он.

По словам Рубана, следует вносить изменения в постановление Кабмина об обязательности второй дозы.

Также читайте: Pfizer заявляет о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 среди подростков

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
Кияни подивились на Європу, яка щепилась і все одно закривається на локдаун і зрозуміли, що ця вакцина повна фігня.
показать весь комментарий
22.11.2021 16:28
+22
А потом и третью, и четвёртую... и десятую.
показать весь комментарий
22.11.2021 16:21
+16
Та белорусы страну уже проср"ли, нечего им соболезновать, они теперь, как и хотели, в СССР
показать весь комментарий
22.11.2021 16:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну так типа вечный двигатель не изобрели?от лохи,а воз со товарищи уже преуспели
показать весь комментарий
22.11.2021 20:44 Ответить
> "Хорошо что туберкулез, сифилис, спид ... не являются инфекционными заболеваниями.
Иначе заставили бы и эти тесты каждые 3 дня делать. "

Я не знаю, может вы не в курсе, но эти нормы уже есть давным-давно. Чтобы преподавать, например, нужно как минимум подтвердить отсутствие тубика. А если, например, заразить партнёра вич, имея соответствующий диагноз и зная об этом, то может настать вполне себе уголовная ответственность. Точно так же, как и если заниматься преподаванием, будучи с открытой формой туберкулёза.
показать весь комментарий
22.11.2021 20:34 Ответить
Я в курсе.
НО! Справку от преподавателя требуют только при поступлении на работу. А по коронавирусу каждые 3 дня.

Но писал не об этом. Что в маршрутках, автобусах ... эти болезни не передаются?
показать весь комментарий
23.11.2021 08:57 Ответить
Потому что тубик развивается очень медленно и нет необхимости проверять человека каждые три дня, условно. Ковидом можно заразиться, в течении нескольких дней не иметь симптомов (или лёгкие симптомы) и перезаражать кучу людей вокруг, потом получить тяжёлое течение и через две недели отъехать на тот свет.

В маршрутках и автобусах передаются, конечно. Именно поэтому нужны 1)маски, 2) по возможности дистанция и 3) вакцинация, она снижает период заразности, и, соответственно, коэффициент распространения. Последний фактор работает, когда вакциной покрыто 80% населения, а не как в Украине.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:21 Ответить
Если бы все га@доны были на полках аптек, а не сидели в ВР, то возможно уже и СПИД победили.
показать весь комментарий
22.11.2021 17:20 Ответить
Выбрали на свою голову... А думали что они будут бороться с коррупцией и оккупантами. Но не тут то было. Они с народом борются.
показать весь комментарий
22.11.2021 17:21 Ответить
Луганську обл. виводять з червоної зони, бо знизилась кількість захворівших і госпіталізованих,але.... Луганська обл. займає ос таннє місце за кількістю вакцинованих.
В чому прикол?
показать весь комментарий
22.11.2021 17:24 Ответить
Філософський експеримент для антивакцинатора.
Дочекайтеся, коли усі підуть з дому, щоб ніхто цього не бачив, беріть целофановий пакет та одягайте на голову. І так легенько затягніть собі на шиї, щоб повітря не поступало... Коли очі почнуть вилазити на лоба, прийде розуміння, що таке ковід і чи треба вакцинуватися.
показать весь комментарий
22.11.2021 18:16 Ответить
Судя по всему ты на себе эксперимент по кислородному голоданию уже провел. С поражением участвков твоего жиденького ума
показать весь комментарий
22.11.2021 19:08 Ответить
А нашо таку муйню робити? Що це дасть? Тільки підтвердить те що ти довбень якщо таке робиш. Бо то що Ви запропонували ніякого відношення до ковіду не має якщо не запускати хворобу. Щойно перехворів. Так того що Ви тут розписали взагалі немає. Температура вище 37,4 не підіймалася і то періодами. Так, запах та смак пропали, але після одуження повернулися одразу. Загальне самопочуття під час хвороби легше ніж від деяких ГРВІ було та грипу коли хворів. Правда я лікувався одразу не дивлячись на те що зарозумаки кажуть, що ліки від вірусу не допомагають. Я просто слухав поради сімейного лікаря іта їх виконував. Власне так само робила і моя дружина. Ну і звісно з сімейним нам пощастило. Гарний лікар. За що йому велика подяка.
показать весь комментарий
22.11.2021 19:53 Ответить
А тепер побачите які розумні у вас будуть дітки (татку, де море?)
Це, якщо вони будуть взагалі.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:04 Ответить
Моїм діткам вже 29, 26 та 16. Вже дві онуки є. Одній вже два роки, іншій півтори місяці. На розум дітей поки що не жаліюся. Дві старші доньки з вищою освітою. Син готується до вступу у виш. А що не так?
показать весь комментарий
22.11.2021 22:11 Ответить
От бачите, з розумом вже не все гаразд.

Я ж кажу про майбутніх діток, а не зачатих 16 років тому.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:14 Ответить
Це якщо я почну у 55 років ще діток зачинати, то тоді точно в мене з розумом не все гаразд.
І доречі до чого тут когось зачинати? Не бачу логіки взагалі. Бачу що намагаєтесь недолуго мене образити. Та це у Вас навряд чи вийде. Не таких тролів тут бачив.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:21 Ответить
Не маю жодного наміру когось ображати.
Натомість хочу просто попередити.
Головні наслідки вакцинації - у здоров'ї нащадків.
показать весь комментарий
22.11.2021 23:28 Ответить
Ахах. А хіба я це заперечував? Я взагалі не бачу сенсу в цій вакцинації. Незрозуміло чим та не зрозуміло для чого. Віруси ГРВІ дуже швидко мутують. До того ж вони міжвидові. Тому ніколи ми не зможимо напрацювати завдяки вакцінації так gjdybq імунитет. Виробники вакцин просто не зможуть наздогнати мутації. Та й до самих вакцин від ковід багато питаннь. Їх вплив на людину як на мене ще до кінця не зрозумілий. Та і як показав мій особистий досвід - не такий вже ковід страшний як нам його намагаються виставити. Не тягне він на чуму 21-го сторічча. Ну а вакцинуватися чи ні - хай кожний сам вирішує. Я власне для себе вже вирішив давно. Тому спокіно ось перехворів на ковід і не хвилююся. Для мене ковід це звичайний ГРВІ. Тепер я до "недоторканих" попав. В мене тепер ніхто щонайменше три місяці не буде вимагати вакцинуватися. А там побачимо.
показать весь комментарий
22.11.2021 23:42 Ответить
А який зв'язок між пакетом та ковідом ?
У вас після уколу з логікою не все гаразд.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:08 Ответить
"Кабінету Міністрів України " не існує з серпня 1991 року.Наразі,не існує закона про створення такого,згідно з Конституцією України.... Існуючи "постанови кабміну" не мають підписів і печаток. Тож, щоб припинити владу самоназванців,треба нарешті створити справжній Кабінет Міністрів України !! Та хіба здатна зелена трясовина на такий крок???
показать весь комментарий
22.11.2021 18:41 Ответить
Одумались
показать весь комментарий
22.11.2021 18:45 Ответить
Ольгинцы в Украине все говорят о вредности вакцины, а в родном Лаптестане сам Пыня третью дозу уколол(на словах) ревакцинировался однако.
показать весь комментарий
22.11.2021 20:27 Ответить
Ключове на словах. Кацапу вірити - себе жорстоко надурити.
показать весь комментарий
22.11.2021 20:33 Ответить
Путин смылся в Сочи, чтобы быть подальше от любых вакцин.
И даже там меняет место пребывания, ночуя то в дворце, то на
одной из яхт, записанных на постороннее имя.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:01 Ответить
Лучше бы это х@ло себя из жизни вообще выпилило.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:04 Ответить
Его выпилит окружение, которое он уже своей тупостью достал.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:09 Ответить
Шота покуда к сожалению не заметно что ему как-то там дискомфортно.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:24 Ответить
Брежневу тоже было комфортно всё время.
Пока не стукнули гробом о край могилы.
показать весь комментарий
22.11.2021 23:24 Ответить
як відмовляються від зеленої тисячі...? неблагодарні які...
показать весь комментарий
22.11.2021 20:49 Ответить
Переболевшие охотно подпишут отказ от лечения "ковида" в больнице.
Чтобы никого не давил страх, что они займут чей-то концентратор,
койко-место, судно или лежак в морге.
Но власти же боятся ввести такой документ.
показать весь комментарий
22.11.2021 21:58 Ответить
Врачи говорят о вреде вакцин: https://www.facebook.com/100002326865773/videos/2042859822554695
показать весь комментарий
22.11.2021 22:10 Ответить
Власть будет отбирать детей за отказ от укола
https://www.youtube.com/watch?v=ZbpIOoxQkJM&ab_channel=%D0%AE%D0%A0%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%AE%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%90
показать весь комментарий
22.11.2021 22:26 Ответить
Чиновники --звездоболы. Вторую дозу с лета пытаемся сделать человеку который не передвигается. Все жалобы,что в Минздрав, что во все прививочные службы, что к семейному врачу, заканчиваюися ничем. У них там видосики по любому поводу заготовлены, а от реалий они в кабинетах прячуться.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:32 Ответить
AHA предупреждает о серьезных последствиях вакцинации
Журнал Американской кардиологической ассоциации (AHA Journals) утверждает, что вакцины с мРНК резко усиливают воспаление сердечных мышц, тромбоз, кардиомиопатию и другие сосудистые события после вакцинации. Именно укол вдвое увеличивает риск сердечных приступов. После этого маркеры сохраняются в течение нескольких месяцев. Бустеры, вероятно, усугубят этот эффект. Обратной стороной исследования является то, что в нем участвовало 700 человек, и они не проверяли никого моложе 28 лет. Исходя из этого, ожидается, что эти цифры будут несколько выше.
"Мы пришли к выводу, что мРНК вакцины резко усиливают воспаление эндотелия и инфильтрацию Т-лимфоцитов сердечной мышцы и могут быть причиной увеличения тромбоза, кардиомиопатии и других сосудистых осложнений после вакцинации. Если человек в настоящее время не находится под наблюдением кардиолога, рекомендуется направление к кардиологу. Исследования показали, что некоторые люди из группы риска, которые не были проинформированы , испытали сердечные приступы в течение недель или месяцев после вакцинации."
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
Таких случаев примерно в 35 раз больше, чем у тестовой группы, которую Pfizer использовала для оправдания бустеров и людей в возрасте до 12 лет. Поэтому необходимо требовать немедленного прекращения кампании вакцинации или миллионы людей по всему миру могут стать инвалидами или умереть, что уже, кстати, происходит, но об этом мало говорят.
показать весь комментарий
23.11.2021 00:12 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2021 00:31 Ответить
Це Янелох своєю зетисячою людей злякав. Воно ж за шо не візьметься, то усе перетворюється або на лайно, або на попіл.

Привезли багато Pfizer і наріду це стало не по приколу, а от якби був дефіцит, от тоді б вони стояли у чергах та билися за свою другу вакцину.
показать весь комментарий
23.11.2021 00:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 