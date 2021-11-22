За 10 месяцев в Украине произошло 1 844 ДТП с летальным исходом, - Венедиктова
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За 10 месяцев этого года в Украине произошло 1844 ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
"За 10 месяцев у нас зарегистрировано почти 11 тысяч уголовных производств по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. - Ред.) Уголовного кодекса. С летальным исходом - 1844", - отметила Венедиктова.
По ее словам, наибольшее количество ДТП с погибшими и погибшими пешеходами зафиксировано в Днепропетровской области, за ней следуют Львовская, Харьковская и Киевская области.
Говоря о причинах ДТП со смертельным исходом, Венедиктова назвала четыре самых распространенных: "Четыре топ-причины, которые нам называет статистика. На первом месте - превышение безопасной скорости. Более 1 тыс. погибших. На втором - нарушение правил маневрирования. На третьем - выезд на полосу встречного движения. На четвертом – переход пешеходов в неустановленном месте".
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Інформатори з поліції нащебетали цікаву інформацію щодо горезвісного ДТП з Олександра Трухіна на бориспільській трасі.
По-перше, у поліції є відео з місця ДТП. На ньому видно, що «слуга» був за кермом і коли вийшов був п'яний. Це було чути навіть без алкотестера.
По-друге, експертиза встановила, що Трухін навіть не гальмував. Гальмувало саме авто, завдяки автоматичній системі. У поліції навіть кажуть, що «слуга» не гальмував, бо тупо заснув за кермом…
Повний букет, щоб посадити Трухіна. Але ця справа на лічному контролі Президента. Тому Трухін як той пам'ятник, котрий стоїть, а не сидить
Сейчас в срочном порядке закупается огромное кол-во таких камер, которые будут устанавливаться в каждом месте, где водитель физически может быстро ехать.
Никакого отношения к профилактике ДТП такие камеры не имеют! А чтобы у обычных водителей не возникало лишних вопросов "почему государство залезает в карманы граждан" развернута пропагандистская компания. Спикерами которой выступают все жополизы и назначенцы Зеленского. Удивлен, что сам Зе, до сих пор, не запилил видосик об ужасных последствиях превышения скорости.
P.S.
С таким же успехом можно утверждать, что причиной ДТП являются автомобили.