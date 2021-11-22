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ДТП (7443) ПДД (531) Венедиктова (727)

За 10 месяцев в Украине произошло 1 844 ДТП с летальным исходом, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Общество

За 10 месяцев в Украине произошло 1 844 ДТП с летальным исходом, - Венедиктова

За 10 месяцев этого года в Украине произошло 1844 ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"За 10 месяцев у нас зарегистрировано почти 11 тысяч уголовных производств по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. - Ред.) Уголовного кодекса. С летальным исходом - 1844", - отметила Венедиктова.

По ее словам, наибольшее количество ДТП с погибшими и погибшими пешеходами зафиксировано в Днепропетровской области, за ней следуют Львовская, Харьковская и Киевская области.

Говоря о причинах ДТП со смертельным исходом, Венедиктова назвала четыре самых распространенных: "Четыре топ-причины, которые нам называет статистика. На первом месте - превышение безопасной скорости. Более 1 тыс. погибших. На втором - нарушение правил маневрирования. На третьем - выезд на полосу встречного движения. На четвертом – переход пешеходов в неустановленном месте".

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Топ комментарии
+3
Смертельні ДТП найчастіше стаються через перевищення швидкості, - Венедіктова .-Дважды два - четыре;Уходя, гасите свет;Сила вся в кефире. Доктор наук продолает удивлять своими открытиями.
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22.11.2021 16:53
+2
Зелені чоловічки:
Інформатори з поліції нащебетали цікаву інформацію щодо горезвісного ДТП з Олександра Трухіна на бориспільській трасі.
По-перше, у поліції є відео з місця ДТП. На ньому видно, що «слуга» був за кермом і коли вийшов був п'яний. Це було чути навіть без алкотестера.
По-друге, експертиза встановила, що Трухін навіть не гальмував. Гальмувало саме авто, завдяки автоматичній системі. У поліції навіть кажуть, що «слуга» не гальмував, бо тупо заснув за кермом…
Повний букет, щоб посадити Трухіна. Але ця справа на лічному контролі Президента. Тому Трухін як той пам'ятник, котрий стоїть, а не сидить
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22.11.2021 16:54
+2
Смертельні ДТП стаються тому,що є каста недоторканих,яких ніколи не притягнуть до відповідальності,скільки б людей вони не скалічили чи вбили і в якому стані б не були...Вони плюють на ПДР,але найгірше те,що на них рівняється і хоче брати приклад мажорна скоробагата братія...Стає модним,стає престижним гнати п"яним чи обдовбаним поза двісті км по центру міста,і вина в цьому лишень ота с...ка з розкосими очима що називає себе генпрокурором...
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22.11.2021 17:06
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То есть, пьяные как бы не в счет?
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22.11.2021 16:45 Ответить
Пьяные при детепе вобщемто чтото вот из этого списка и нарушают. Сам по себе пьяный причиной детепе не бывает.
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22.11.2021 17:12 Ответить
Нужно нормально ездить, а не "летать", то будет меньше летальных исходов
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22.11.2021 17:34 Ответить
Смертельні ДТП найчастіше стаються через перевищення швидкості, - Венедіктова .-Дважды два - четыре;Уходя, гасите свет;Сила вся в кефире. Доктор наук продолает удивлять своими открытиями.
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22.11.2021 16:53 Ответить
Уже цензор изменил название))) а я и сам думаю, почему мой комментарий здесь)
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22.11.2021 16:53 Ответить
Но статья определяется в интернете и по названию, приведенному выше.
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22.11.2021 17:19 Ответить
Зелені чоловічки:
Інформатори з поліції нащебетали цікаву інформацію щодо горезвісного ДТП з Олександра Трухіна на бориспільській трасі.
По-перше, у поліції є відео з місця ДТП. На ньому видно, що «слуга» був за кермом і коли вийшов був п'яний. Це було чути навіть без алкотестера.
По-друге, експертиза встановила, що Трухін навіть не гальмував. Гальмувало саме авто, завдяки автоматичній системі. У поліції навіть кажуть, що «слуга» не гальмував, бо тупо заснув за кермом…
Повний букет, щоб посадити Трухіна. Але ця справа на лічному контролі Президента. Тому Трухін як той пам'ятник, котрий стоїть, а не сидить
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22.11.2021 16:54 Ответить
Смертельні ДТП стаються тому,що є каста недоторканих,яких ніколи не притягнуть до відповідальності,скільки б людей вони не скалічили чи вбили і в якому стані б не були...Вони плюють на ПДР,але найгірше те,що на них рівняється і хоче брати приклад мажорна скоробагата братія...Стає модним,стає престижним гнати п"яним чи обдовбаним поза двісті км по центру міста,і вина в цьому лишень ота с...ка з розкосими очима що називає себе генпрокурором...
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22.11.2021 17:06 Ответить
Если посмотреть на то как ездят в Киеве, я бы не сказал что носятся одни мажорные авто. Напротив, дятлов за рулем не дорогих авто или машин среднего класса на намного больше. Сдаётся мне это в Вас говорит пролетарская ненависть к буржуазии..
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22.11.2021 19:08 Ответить
Орест Орест у нас немає буржуазії ! Наволоч яка була при владі в 90х розікрала країну і фактично влаштували геноцид народу , а зараз підросли їхні личинки , дітки - мажори які позбавленні будь якої людяності і совісті .Так що не потрібно називати біосміття буржуазією.
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22.11.2021 19:22 Ответить
Как известно, криворукие и тупоголовые не в состоянии зарабатывать деньги. И тут они, вдруг, нащупали "золотую жилу" - камеры автоматической фиксации скорости. Камеры показали фантастические показатели по прибыльности. (бОльшие деньги приносит только торговля наркотиками и оружием).
Сейчас в срочном порядке закупается огромное кол-во таких камер, которые будут устанавливаться в каждом месте, где водитель физически может быстро ехать.
Никакого отношения к профилактике ДТП такие камеры не имеют! А чтобы у обычных водителей не возникало лишних вопросов "почему государство залезает в карманы граждан" развернута пропагандистская компания. Спикерами которой выступают все жополизы и назначенцы Зеленского. Удивлен, что сам Зе, до сих пор, не запилил видосик об ужасных последствиях превышения скорости.

P.S.
С таким же успехом можно утверждать, что причиной ДТП являются автомобили.
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22.11.2021 17:47 Ответить
Смертей за 10 місяців, як від корони за 2 дні. А тепер скажіть, хто більш небезпечний для суспільства, алкаш за кермом, чи антиваксер?
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22.11.2021 17:53 Ответить
Самий дисциплінований водій той, хто випимши або забув права - доведено життєвим досвідом
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22.11.2021 19:13 Ответить
Все раскрыты, а с Трухиным решить никак не могут) Клоуны зеленые!
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22.11.2021 19:17 Ответить
Генпрокуратура не реагує на звернення потерпілих в смертельниї дтп ,може розкаже скільки кримінальних справ по дтп пішло в суд та засуджено, а не наводить статистикую,як статуправління
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22.11.2021 20:03 Ответить
 
 