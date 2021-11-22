"Северный поток - 2" не преследует цели увеличения поставок газа в Европу: "Газпром" не использует более 100 млрд куб. м мощностей украинской системы, - Оператор ГТС

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) рассматривает проект "Северный поток-2" как неотъемлемую часть агрессии России против нашего государства, которая была начата в 2014 году.

Об этом в Фейсбуке сообщил Оператор ГТС Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Северный поток-2" не преследует коммерческих целей; не повышает энергобезопасность; не выступает как надежный партнер Европы. В связи с этим мы рассматриваем проект "Северный поток-2" как неотъемлемую часть агрессии Российской Федерации против Украины, которая началась в 2014 году", - считает Оператор ГТС.

В компании сообщили, вопреки заявлениям российских экспертов, "Северный поток-2" не преследует цели увеличить поставки газа в Европу. Его годовая пропускная способность — 55 млрд кубометров.

Также читайте: Украинские газохранилища могут стать "газовым сейфом" для Европы, - Шмыгаль

"Вместо этого мощность украинской ГТС — 146 млрд куб. м в год, а судя по заказам, несмотря на дефицит газа в Европе в этом году, "Газпром" использует лишь немногим более 40 млрд куб. м наших мощностей. Свободная мощность составляет более 100 млрд куб. м - почти вдвое больше возможности "Северного потока-2". То есть имеющихся мощностей достаточно, чтобы обеспечить потребности европейцев", - добавили в компании.

Также в компании отметили, что "Северный поток-2" не повысит надежность газоснабжения Европы. По сравнению с ГТС Украины, которая имеет три транзитных коридора, состоящих из дублирующих газопроводов, и прямые выходы в пять государств, он состоит лишь из двух "нитей", проходящих по дну Балтийского моря, напомнил глава ОГТСУ.

"Возможна сертификация и запуск этого российского газопровода экономически ослабляет Украину и открывает путь для дальнейших агрессивных действий РФ против Украины. Ведь "Северный поток-2" не обеспечит Европу дополнительным газом, а будет просто перенаправлять существующие потоки газа", - добавили в компании.