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"Северный поток - 2" не преследует цели увеличения поставок газа в Европу: "Газпром" не использует более 100 млрд куб. м мощностей украинской системы, - Оператор ГТС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) рассматривает проект "Северный поток-2" как неотъемлемую часть агрессии России против нашего государства, которая была начата в 2014 году.

Об этом в Фейсбуке сообщил Оператор ГТС Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Северный поток-2" не преследует коммерческих целей; не повышает энергобезопасность; не выступает как надежный партнер Европы. В связи с этим мы рассматриваем проект "Северный поток-2" как неотъемлемую часть агрессии Российской Федерации против Украины, которая началась в 2014 году", - считает Оператор ГТС.

В компании сообщили, вопреки заявлениям российских экспертов, "Северный поток-2" не преследует цели увеличить поставки газа в Европу. Его годовая пропускная способность — 55 млрд кубометров.

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"Вместо этого мощность украинской ГТС — 146 млрд куб. м в год, а судя по заказам, несмотря на дефицит газа в Европе в этом году, "Газпром" использует лишь немногим более 40 млрд куб. м наших мощностей. Свободная мощность составляет более 100 млрд куб. м - почти вдвое больше возможности "Северного потока-2". То есть имеющихся мощностей достаточно, чтобы обеспечить потребности европейцев", - добавили в компании.

Также в компании отметили, что "Северный поток-2" не повысит надежность газоснабжения Европы. По сравнению с ГТС Украины, которая имеет три транзитных коридора, состоящих из дублирующих газопроводов, и прямые выходы в пять государств, он состоит лишь из двух "нитей", проходящих по дну Балтийского моря, напомнил глава ОГТСУ.

"Возможна сертификация и запуск этого российского газопровода экономически ослабляет Украину и открывает путь для дальнейших агрессивных действий РФ против Украины. Ведь "Северный поток-2" не обеспечит Европу дополнительным газом, а будет просто перенаправлять существующие потоки газа", - добавили в компании.

Северный поток - 2 не преследует цели увеличения поставок газа в Европу: Газпром не использует более 100 млрд куб. м мощностей украинской системы, - Оператор ГТС 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
А Украина не использует свои ресурсы, за 30 лет можно было отказаться от импорта энергоносителей вообще, и самим стать экспортерами. Еще можно было летом уголь по дешевке купить для своих ТЕЦ, но опять не срослось. Я вот думаю, сейчас у нас Президент актер, и все его друзья, актеры во власти, значит следующим Президентов нужно выбирать таксиста, те точно все знают...
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22.11.2021 17:06
+3
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22.11.2021 17:44
+3
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22.11.2021 17:49
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Gheorghe Bandu @C0TUS

- Передай там всем, чтоб они не думали тебя сносить, а то вы ж меня знаете, я ж нападу!
- Спасибо, Владимир Владимирович, передам!..
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22.11.2021 17:00 Ответить
Точно , так и бьіло до 2019г. И еще , "жму руку , обнимаю!"
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22.11.2021 18:08 Ответить
враньё
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22.11.2021 18:42 Ответить
Геніїв побільшало...
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22.11.2021 17:00 Ответить
"Північний потік - 2" - грязная политика .
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22.11.2021 17:01 Ответить
А Украина не использует свои ресурсы, за 30 лет можно было отказаться от импорта энергоносителей вообще, и самим стать экспортерами. Еще можно было летом уголь по дешевке купить для своих ТЕЦ, но опять не срослось. Я вот думаю, сейчас у нас Президент актер, и все его друзья, актеры во власти, значит следующим Президентов нужно выбирать таксиста, те точно все знают...
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22.11.2021 17:06 Ответить
после наркомана, разве что психбольного) я за киву лично проголосую, если он выставит свою кандидатуру!))
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22.11.2021 17:19 Ответить
А шо вам мешает дойче порнухой обсмотреться , чем глазеть на этого заунывного рукоблуда?....ПХИ....
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22.11.2021 17:28 Ответить
каждое недоразумение должно быть доведено до абсурда ©

уже и ослу понятно, что президентская форма правления стране не подходит, у нас каждый следующий президент хуже предыдущего. нужно конституционная реформа и парламентская форма правления. но(!). двухпалатный парламент и промежуточные выборы каждые два года.
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22.11.2021 17:50 Ответить
Всех тех, кто кидается фразами "после Зеленского я за кого угодно проголосую" (типа хуже уже не будет), следует пи*дить ногами!
Пока мы живы, хуже всегда может быть!!! Хуже не будет только мертвому
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22.11.2021 18:47 Ответить
кого ты там можешь ногами бить, рашкованское чмо)
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22.11.2021 18:48 Ответить
Рускага Ивана кАнешна.
Этого наркомана, как вы изволили выразится, к власти привели именно такие как вы, которым "какая разница....". Если тебе мудаку все равно, сиди себе на диване, дрочи на своего Киву и не мешай тем, кому есть разница!!!!
Разговор окончен
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22.11.2021 18:52 Ответить
доооо)) все по методичке подоляка. но увы. в нашей стране еще полно людей, которые умеют соображать своей головой.
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22.11.2021 18:53 Ответить
тебе даже тот же кива рыло начистит без вопросов) думай. прежде чем открывать свою пасть
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22.11.2021 18:48 Ответить
Вряд ли получится, он уже в рашу лыжи навострил, к братьям по разуму, там таких сразу в госдуму берут, и платят неплохо...
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22.11.2021 20:23 Ответить
А чьо, кухарку слабо? Внатуре, профессионально, похлеще клоуна, облызнямы накормит...ЗЫ ...надеюсь вы спрашивать у 73% неопределившихся...
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22.11.2021 17:27 Ответить
Кухарку так кухарку, конечно все отобрать и поделить, и еще нужно отдать землю рабочим, а заводы крестьянам, может тогда что то получится...
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22.11.2021 20:20 Ответить
Главаря секты Аллатра например. Я б не удивился.
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22.11.2021 21:02 Ответить
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22.11.2021 17:44 Ответить
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22.11.2021 17:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BXgdX6X-GDc

#вагнеровцы
Вагнергейт / Демченко и Ермак -- кроты России в администрации президента Украины / Видео № 87
ЮРІЙ ШВЕЦЬ
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22.11.2021 17:55 Ответить
розкриття виви в Омані у тому числі
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22.11.2021 17:59 Ответить
Зустріч з Патрушевим в Омані - вершина вовиної зради -Швець
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22.11.2021 18:02 Ответить
Иными словами ЗЕ и его ублюдки уже благословят запуск СП-2.А когда Украину уже сделают кацапской губернией?Заигрались в политику ЗЕдебилы и если народ будет молчать завтра проснемся мокшанами.
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22.11.2021 18:02 Ответить
Вся политика тупина направлена против Украины. Это ЧМО из питерских подворотен взял в свои заложники всех рабсиян терактами, за которые платит чеченам регулярную дань. Но там хоть дичь монгольская... За что зебиратели голосовали? За что, зеляди, хоть один разумный аргумент?
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22.11.2021 18:05 Ответить
Ну да, агрессия только России, а вкладывают миллиарды европейские банкиры и никакой коммерции. Где он видел, чтобы вкладывали деньги без коммерции. Это перестраховка есть от агрессии против Украины и конечно желание заработать всегда было и есть на первом месте
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22.11.2021 18:06 Ответить
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22.11.2021 18:11 Ответить
а кто то же верил, что с приходом рашковании будет как в японии) а стало как на сахалине) потому что это и есть рашкования
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22.11.2021 18:44 Ответить
Вот видите, какую разруху после себя японцы на Сахалине оставили
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22.11.2021 18:48 Ответить
 
 