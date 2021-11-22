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С начала суток войска РФ 4 раза обстреливали наши позиции, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток войска РФ 4 раза обстреливали наши позиции, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

Так, в направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки оккупанты дважды совершили обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Лебединского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

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В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе ООС.

Автор: Анастасія Потіха
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якщо друзі, близькі та хороші знайомі кажуть президенту, що його оточують корупціонери, жуліки та бандити, він цього не чує, або робе вигляд що не чує. Москаль заявляє на усіх ефірах, у відкриту, що Ермак, головний помічник та радник президента працюе на іноземну спецслужбу і оглох вже не тільки президент, а ще й СБУ, КОНТРРОЗВІДКА,ПРОКУРАТУРА, та РНБО.
питання... А НАХРЕНА УКРАЇНІ глухонімі спецслужби та державні установи??
Хто буде відкривати провадження на вищевказаних???
це просто ПІСЄЦ, чи ПІРЄЦ якийсь куда вже далі? це все до того, а чи не по заказу саме нашої сторони проходять ці обстріли???
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22.11.2021 17:29 Ответить


https://www.youtube.com/watch?v=BXgdX6X-GDc

#вагнеровцы
Вагнергейт / Демченко и Ермак -- кроты России в администрации президента Украины / Видео № 87
ЮРІЙ ШВЕЦЬ

...буданов несе стару ОПУшнум муйню- це фейк кремля
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22.11.2021 17:40 Ответить
 
 