С начала суток войска РФ 4 раза обстреливали наши позиции, потерь нет, - штаб ООС
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С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.
Так, в направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Причепиловки оккупанты дважды совершили обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе Лебединского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе ООС.
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питання... А НАХРЕНА УКРАЇНІ глухонімі спецслужби та державні установи??
Хто буде відкривати провадження на вищевказаних???
це просто ПІСЄЦ, чи ПІРЄЦ якийсь куда вже далі? це все до того, а чи не по заказу саме нашої сторони проходять ці обстріли???
https://www.youtube.com/watch?v=BXgdX6X-GDc
#вагнеровцы
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ЮРІЙ ШВЕЦЬ
...буданов несе стару ОПУшнум муйню- це фейк кремля