Украина не готова отказаться от угольной генерации к 2035 году, - вице-премьер Стефанишина (обновлено)
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Кабинет Министров Украины не утверждал официальные документы об отказе от угольной генерации до 2035 года в рамках международной инициативы Powering Past Coal Alliance (PPCA).
Об этом сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Правительство не одобряло официальных документов, которые декларировали бы такую амбицию (об отказе от угольной генерации до 2035 года. - Ред.). Поэтому Министерство энергетики должно провести переговоры с Альянсом, чтобы скорректировать эту цифру в соответствии с расчетами действующей Энергетической стратегии, которые осуществлялись в том числе Укрэнерго. Потому что это не отражает нашу официальную позицию, сейчас ведутся консультации относительно корректировки этих данных", - сообщила Стефанишина.
Напомним, 4 ноября стало известно, что более 40 стран мира, в том числе Украина, договорились постепенно прекратить использование угля для производства электроэнергии. Угольные электростанции в Украине считаются одним из самых больших загрязнителей воздуха в Европе.
14 ноября на Климатическом саммите в Глазго заключили новое соглашение, направленное на предотвращение опасного изменения климата. Оно подразумевает поэтапный отказ от использования угля для генерации электроэнергии.
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а у нас ни мозгов,ни фильтров...
Никто от вас, зебилов, другого давно уже не ждет .
Вернется Порох - будем восстанавливать.
А ваша задача - выморить голодом и холодом кугутов, которые за вас голосовали.
сыды там у сэбэ на-сэли та дывысь кыно пра-галабародька.
А также сумму ожидаемых инвестиций в возобновление работы разрезов (или ИП Сидоров будет шахты строить?), обогащения, прогнозные сроки, ожидаемые объемы добычи (в осязаемые времена не превышала 1 млн. т в год), себестоимость энтой добычи. Наложит это на прогнозные цены на уголь в мире лет так на 15-20 (или сколько там окупаемость ожидается) и накинет стоимость денег во времени, учет политические и экономические мировые и страновые риски. И выдаст маленький столбик чисел для понимания, золотую ли он жилу нашел.
а шо там с планом переданным Джо Байдену о трансформации Украины? )))
о которм никто не слышал и в глаза не видел )))
Питання риторичне)
Безперсективная и тупая команда ЗЕ.
На саміті щодо клімату понад 40 країн зобов'язалися відмовитися від вугілля. Серед них і Україна