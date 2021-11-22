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Новости Политика Украины
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Украина не готова отказаться от угольной генерации к 2035 году, - вице-премьер Стефанишина (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина не готова отказаться от угольной генерации к 2035 году, - вице-премьер Стефанишина (обновлено)

Кабинет Министров Украины не утверждал официальные документы об отказе от угольной генерации до 2035 года в рамках международной инициативы Powering Past Coal Alliance (PPCA).

Об этом сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Правительство не одобряло официальных документов, которые декларировали бы такую ​​амбицию (об отказе от угольной генерации до 2035 года. - Ред.). Поэтому Министерство энергетики должно провести переговоры с Альянсом, чтобы скорректировать эту цифру в соответствии с расчетами действующей Энергетической стратегии, которые осуществлялись в том числе Укрэнерго. Потому что это не отражает нашу официальную позицию, сейчас ведутся консультации относительно корректировки этих данных", - сообщила Стефанишина.

Читайте также: На Климатическом саммите в Глазго заключили новое соглашение, содержащее четкий план по сокращению использования угля

Напомним, 4 ноября стало известно, что более 40 стран мира, в том числе Украина, договорились постепенно прекратить использование угля для производства электроэнергии. Угольные электростанции в Украине считаются одним из самых больших загрязнителей воздуха в Европе.

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14 ноября на Климатическом саммите в Глазго заключили новое соглашение, направленное на предотвращение опасного изменения климата. Оно подразумевает поэтапный отказ от использования угля для генерации электроэнергии.
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Топ комментарии
+11
т.е. еще и набрехали ))) ну как всегда !!!
а шо там с планом переданным Джо Байдену о трансформации Украины? )))
о которм никто не слышал и в глаза не видел )))
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22.11.2021 18:35
+8
в Японии мусоросжигательные заводы спокойно работают и воздух не отравляют. потому как думают о природе,ставят фильтры и следят за этим,меняют вовремя...
а у нас ни мозгов,ни фильтров...
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22.11.2021 18:45
+6
А еще удивляются, что их с гундосиком послали в Глазго. Т.е. просто не поняли почему Украина упорно отказывается модернизировать самые "грязные ТЭС" в Европе? Украинские угольные ТЭС загрязняют воздух больше, чем вся энергетика Европы

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22.11.2021 17:41
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А еще удивляются, что их с гундосиком послали в Глазго. Т.е. просто не поняли почему Украина упорно отказывается модернизировать самые "грязные ТЭС" в Европе? Украинские угольные ТЭС загрязняют воздух больше, чем вся энергетика Европы

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22.11.2021 17:41 Ответить
в Японии мусоросжигательные заводы спокойно работают и воздух не отравляют. потому как думают о природе,ставят фильтры и следят за этим,меняют вовремя...
а у нас ни мозгов,ни фильтров...
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22.11.2021 18:45 Ответить
Та сворачивайте уже все - уголь, АЭСы, газ, электрику...

Никто от вас, зебилов, другого давно уже не ждет .

Вернется Порох - будем восстанавливать.
А ваша задача - выморить голодом и холодом кугутов, которые за вас голосовали.
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22.11.2021 17:41 Ответить
ніхто ха свиню не проголосує.. його максимум 24%
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22.11.2021 20:07 Ответить
за криворагульну свиню і 10 % не прголосують
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22.11.2021 21:37 Ответить
мнение кугутов никто не спрашивал.

сыды там у сэбэ на-сэли та дывысь кыно пра-галабародька.
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22.11.2021 21:58 Ответить
ахметов будет против, это ж очевидно..., все остальное, пустой базар...
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22.11.2021 18:00 Ответить
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22.11.2021 18:34 Ответить
Если бы Иван Петрович Сидоров был начальником, то строил бы ВИЭ и , одновременно, ГТУ которые бы держали частоту. ГТУ делает Харьков. Где брать газ? Тысячи котельных, сотни промышленных ТЭЦ, 29 городских ТЭЦ работают на газе.Часть из них -прежде всего те, которые когда-то работали на угле, перевести на украинский уголь типа александрийского, волынского, и вот он, газ для ГТУ. И ещё бы присоединился к энергосистеме ЕС .
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22.11.2021 18:03 Ответить
Угля уже несколько лет не хватает. Никакого. Ни александрийского, ни львовского, ни лисичанского. И наращивать его добычу не планируется глобально. Наоборот. До 2030 года закроется еще пара десятков шахт, минимум. Топить ваши котельные могут только отходами свалочными, с/х, лесными и т.д.
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22.11.2021 18:47 Ответить
Угля уже несколько лет не хватает. Никакого. Ни александрийского, ни львовского, ни лисичанского. -Не аргумент. Если бы Иван Петрович Сидоров был начальником, он бы не кричал Всё пропало и не закрывал десятки шахт.Он довёл бы дОбычу александрийского угля до уровня 80-х./ Iз заг. кiлькостi баланс. запасiв (2393 млн т) розробляється й пiдготовлено до освоєння 688,3 млн т. Найбагатший за запасами вугiлля - Олександрiй. р-н. Добувають Б. в. відкритим способом.
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22.11.2021 19:36 Ответить
Ну, если Иван Петрович Сидоров настолько силен в математике, то может он предоставит хотя бы поверхностные расчеты затрат на перевод котлов для сжигания высококалорийного угля на бурый, включая фильтры, котлы, топливную аппаратуру, подготовительные цеха и т.п.
А также сумму ожидаемых инвестиций в возобновление работы разрезов (или ИП Сидоров будет шахты строить?), обогащения, прогнозные сроки, ожидаемые объемы добычи (в осязаемые времена не превышала 1 млн. т в год), себестоимость энтой добычи. Наложит это на прогнозные цены на уголь в мире лет так на 15-20 (или сколько там окупаемость ожидается) и накинет стоимость денег во времени, учет политические и экономические мировые и страновые риски. И выдаст маленький столбик чисел для понимания, золотую ли он жилу нашел.
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22.11.2021 21:45 Ответить
Ну, если Иван Петрович Сидоров настолько силен в математике./Кое -что понимает. У Ивана Петровича Сидорова и у Шерлока Холмса есть общее увлечение- дифференциальные уравнения. /может он предоставит хотя бы поверхностные расчеты затрат на перевод котлов.- Иван Петрович Сидоров когда-то рассчитывал перевод ДКВР-10 или 6,5 с газа на александрийский уголь. Давайте сделаем так. Сейчас ваша очередь предлагать проекты реанимации украинской энергетики для критики их Иваном Петровичем Сидоровым. После чего Иван Петрович Сидоров займётся поиском расчётов ДКВР.
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22.11.2021 22:39 Ответить
Не. Так не делается. Вы предложили себя на пост министра энергетики с четким планом поднятия с колен буроугольной промышленности. Хотелось бы в связи с этим цифирей. Оченно я люблю проекты анализировать. Полет мысли наблюдать.
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22.11.2021 22:45 Ответить
Понятно. Вы-Рабинович. Ситуация стандартная. Иван Петрович Сидоров в танке на фронте воюет. Вы в Ташкенте полет мысли наблюдаете.
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22.11.2021 23:02 Ответить
Ого, да вы словоблуд, Иван Петрович. По типу Обломова. "Вот бы настроить разрезов буроугольных. Да топить бурым углем по всей стране. А вокруг торговцев галантереей посадить, что бы угольщикам приятно было."
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22.11.2021 23:10 Ответить
Ого, да вы словоблуд, Иван Петрович. -См.выше.
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22.11.2021 23:17 Ответить
Мужчина вы неплохой, это видно. В зеленом правительстве легко бы уместились. Там цифры только по графе "откаты" интересны. А у вас такой большой опыт. Ведь, как запроектируешь и осметишь, так потом и откатят. Идея большого вугильництва зашла бы на ура.
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22.11.2021 23:22 Ответить
т.е. еще и набрехали ))) ну как всегда !!!
а шо там с планом переданным Джо Байдену о трансформации Украины? )))
о которм никто не слышал и в глаза не видел )))
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22.11.2021 18:35 Ответить
"Что ж ты, фраер, сдал назад?!". А что "партнёры" скажут?
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22.11.2021 18:47 Ответить
А що Ви хотіли від наркомана почути)))?
Питання риторичне)
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22.11.2021 19:24 Ответить
В таком случае какое будуще готовит нам правительство Украины если еще и 2035-м году будут топить углем?Ведь Ахметов-то не бессмертен.
Безперсективная и тупая команда ЗЕ.
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22.11.2021 18:48 Ответить
А Вы заметили как замолчала бородатая бабушка зеледента? Бабло и золотые слитки будут вывозить не вертолетами...
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22.11.2021 18:54 Ответить
В Ростове-на-Дону в убогих не нуждаются...
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22.11.2021 18:57 Ответить
Сухогрузами, думаете?
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22.11.2021 19:05 Ответить
Пока зебильные дебилы будут за "против вайны" голосовать до тех пор и будут их грабить.
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22.11.2021 19:24 Ответить
Уже подписались на "зеленую"энергетику,теперь государство платит втридорога тов. рыжему,который ,кстати,завез в страну свои китайские батарейки без малейшей пошлины...
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22.11.2021 21:35 Ответить
Как они откажутся? На чем они воровать тогда будут???
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22.11.2021 21:37 Ответить
Уряд не схвалював офіційних документів, які декларували б таку амбіцію (щодо відмови від вугільної генерації до 2035 року. - Ред.). Джерело: https://censor.net/ua/n3300935 а твоя справа - виконувати !
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22.11.2021 23:08 Ответить
Major coal-using countries, including Canada, Poland, South Korea, Ukraine, Indonesia and Vietnam, will phase out their use of coal for electricity generation, with the bigger economies doing so in the 2030s, and smaller economies doing so in the 2040s.
На саміті щодо клімату понад 40 країн зобов'язалися відмовитися від вугілля. Серед них і Україна
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22.11.2021 23:16 Ответить
 
 