Украина не готова отказаться от угольной генерации к 2035 году, - вице-премьер Стефанишина (обновлено)

Кабинет Министров Украины не утверждал официальные документы об отказе от угольной генерации до 2035 года в рамках международной инициативы Powering Past Coal Alliance (PPCA).

Об этом сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Правительство не одобряло официальных документов, которые декларировали бы такую ​​амбицию (об отказе от угольной генерации до 2035 года. - Ред.). Поэтому Министерство энергетики должно провести переговоры с Альянсом, чтобы скорректировать эту цифру в соответствии с расчетами действующей Энергетической стратегии, которые осуществлялись в том числе Укрэнерго. Потому что это не отражает нашу официальную позицию, сейчас ведутся консультации относительно корректировки этих данных", - сообщила Стефанишина.

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Напомним, 4 ноября стало известно, что более 40 стран мира, в том числе Украина, договорились постепенно прекратить использование угля для производства электроэнергии. Угольные электростанции в Украине считаются одним из самых больших загрязнителей воздуха в Европе.

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14 ноября на Климатическом саммите в Глазго заключили новое соглашение, направленное на предотвращение опасного изменения климата. Оно подразумевает поэтапный отказ от использования угля для генерации электроэнергии.