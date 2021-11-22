Стоимость тепла и горячей воды для населения в этом отопительном сезоне не будут расти, - Минрегион

Все 24 областные государственные администрации отчитались о 100% подключении тепла в жилищном секторе. Аналогичный показатель – в учреждениях здравоохранения.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минрегионразвития.

"Все областные государственные администрации отчитались о подключении к теплоснабжению 100% жилищного фонда и медицинских учреждений. В то же время уже сейчас должны позаботиться о том, какими будут предстоящие отопительные сезоны, и активнее работать над повышением энергоэффективности зданий. Это – одна из приоритетных задач для каждого общества. Правительство предоставляет немало возможностей для развития этого направления в громадах. В частности, речь идет о программе "Энергодом" Фонда энергоэффективности", - подчеркнул Чернышев.

Глава Минрегиона добавил, что стоимость тепла и горячей воды в этом отопительном сезоне для населения расти не должны. Это условие, которое зафиксировано в Меморандуме относительно устойчивого прохождения отопительного сезона и регионы должны его соблюдать. Главам областных государственных администраций поручено держать этот вопрос на контроле.

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Напомним, согласно Меморандуму в этом осенне-зимнем периоде обеспечена одна из самых низких на рынке цен на газ для производителей тепла (ТКЭ) для населения — 7 420 грн за тыс куб. м с НДС (согласно трехлетнему договору поставки природного газа, предложенному Нефтегазом в рамках Объема I "Фиксированный"). Для бюджетных организаций и религиозных организаций зафиксирована цена 16,4 грн за куб. м с НДС.