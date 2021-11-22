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Тарифы на отопление (691) тарифы (1807) Минрегионразвития (137)

Стоимость тепла и горячей воды для населения в этом отопительном сезоне не будут расти, - Минрегион

Новости Цензор.НЕТ Общество

Стоимость тепла и горячей воды для населения в этом отопительном сезоне не будут расти, - Минрегион

Все 24 областные государственные администрации отчитались о 100% подключении тепла в жилищном секторе. Аналогичный показатель – в учреждениях здравоохранения.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минрегионразвития.

"Все областные государственные администрации отчитались о подключении к теплоснабжению 100% жилищного фонда и медицинских учреждений. В то же время уже сейчас должны позаботиться о том, какими будут предстоящие отопительные сезоны, и активнее работать над повышением энергоэффективности зданий. Это – одна из приоритетных задач для каждого общества. Правительство предоставляет немало возможностей для развития этого направления в громадах. В частности, речь идет о программе "Энергодом" Фонда энергоэффективности", - подчеркнул Чернышев.

Глава Минрегиона добавил, что стоимость тепла и горячей воды в этом отопительном сезоне для населения расти не должны. Это условие, которое зафиксировано в Меморандуме относительно устойчивого прохождения отопительного сезона и регионы должны его соблюдать. Главам областных государственных администраций  поручено держать этот вопрос на контроле.

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Напомним, согласно Меморандуму в этом осенне-зимнем периоде обеспечена одна из самых низких на рынке цен на газ для производителей тепла (ТКЭ) для населения — 7 420 грн за тыс куб. м с НДС (согласно трехлетнему договору поставки природного газа, предложенному Нефтегазом в рамках Объема I "Фиксированный"). Для бюджетных организаций и религиозных организаций зафиксирована цена 16,4 грн за куб. м с НДС.

Автор: Анастасія Потіха
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Невже Ахмєтов з Коломойським заплатять?
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22.11.2021 17:46 Ответить
Та вже какби зросли. За два тижні більше 1000 стягнули. 1500, якщо точно.
А підприємства платять по 37 грн, і вони вкладуть різницю у ціну товару, який ми будемо купувати.
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22.11.2021 17:48 Ответить
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22.11.2021 17:51 Ответить
если уголь приплывет и морозы обождут
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22.11.2021 18:03 Ответить
Из Аргентины за тысячи км,когда-то,приплыл уголь по 108 баксов тонна а пока его разгрузили и довезли до ТЕС за 300 км то он уже начал стоить 320 баксов.Вот такая-то математика в Украине.
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22.11.2021 18:15 Ответить
#вагнеровцы
Вагнергейт / Демченко и Ермак -- кроты России в администрации президента Украины / Видео № 87
ЮРІЙ ШВЕЦЬ

Патрушев в Омані з вовою та Єрмаком
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22.11.2021 18:04 Ответить
НЕ ЗВИЗДИТЕ !!!
уже.. (я понимаю что все тарифы перекинули на местных...но уж хотя бы не звиздите...)
например, цена Гкалл в Днепре была 1579,51 сейчас стала - 1741,32...
вот и весь Меморандум...
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22.11.2021 18:10 Ответить
А нафига поднимать цену если есть способ обобрать до нитки путем внедрения тарифов на поставку воды да еще и фиксированую на год которую фиксацию пересматривают в сторону увеличения почти по квартально.
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22.11.2021 18:12 Ответить
Загнали страну в такое состояние, что типа радость для людей, что год проживут без подорожания. А далее что опять подорожание, а подорожание энергоресурсов приведет опять приведет к росту цен на все
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22.11.2021 18:21 Ответить
Все что нужно заберут в следующем ?
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22.11.2021 18:23 Ответить
Дотерпеть пока Порошенко вернется. При нем лучше будет.
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22.11.2021 18:40 Ответить
 
 