Украинского воина Уберта Мрачковского, которого убили российские наемники на Донбассе, похоронили в Хмельницкой области

Сегодня, 22 ноября, в городе Хмельницкий состоялась торжественная церемония прощания с Убертом Валерьевичем Мрачковским, 1988 года, старшим солдатом, военнослужащим 8-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций ВС Украины, погибшего 19 ноября в зоне проведения ООС от пулевого ранения несовместимого с жизнью.

Об этом идет речь в материале издания АрмияИnform, сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня в Хмельницком на плацу воинской части Сил специальных операций в последний путь провели 33-летнего старшего солдата Уберта Мрачковского, погибшего 19 ноября 2021 года от вражеской пули во время выполнения боевого задания в Луганской области.

Попрощаться с отчаянным героем, патриотом Украины, военнослужащим, побратимом, сыном и отцом двоих детей пришло много жителей и гостей города Хмельницкий, офицеров Командования ССО, представителей государственной и местной власти, друзей, родных и близких Уберта Валерьевича, волонтеров, представителей патриотических общественных организаций и просто неравнодушных и благодарных за подвиг земляков.

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Он начал свою армейскую службу со строчной в 80-м ОАЭМП в 2006-м (сегодня 80-я ОГШБр). В 2014 году участвовал в боях за Савур-Могилу в составе 51-й ОМБр. Был ранен, однако после выздоровления вернулся на фронт. Участвовал в боях за Дебальцево в составе 128-й ОГШБр. В ноябре 2015 года награжден орденом "За мужество" III степени. Указом президента Украины от 21.11.2021 старший солдат Уберт Мрачковский (посмертно) награжден орденом "За мужество" II степени. Остались жена и двое детей.

Командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины генерал-майор Григорий Галаган выразил искренние соболезнования родным и близким Уберта Мрачковского и поблагодарил погибшего героя за победу и самую дорогую цену, высшее пожертвование, которое тот отдал в деле защиты Родины от врага в российско-украниской войне. Обращаясь к его родным, поблагодарил мать и жену за сына и мужа и вручил грамоту уважения от Главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного.

"Он был одним из лучших и самых результативных воинов нашего подразделения. Это защитник Украины, который стоит самых высоких государственных наград. Спасибо, друг Уберте! Мы продолжим, мы отомстим! Почивай с миром!" – сказал в своем прощальном слове командир подразделения, в котором служил Уберт.

Похоронили старшего солдата Уберта Мрачковского на Аллее Славы Хмельницкого городского кладбища. Его надгробие стало 34-м по счету тех жителей Хмельницкого, которые с 2014 года погибли за свободу и целостность Украины на Донбассе.