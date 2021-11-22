Страны Запада могут предоставить вооружение и технику, но воевать вместо нас не будут, - "слуга народа" Вениславский
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Не стоит надеяться, что страны Запада окажут значительную помощь в виде вооруженных сил, если Российская Федерация осуществит полномасштабное вторжение на территорию Украины. Максимум, на что можно рассчитывать – это предоставление вооружения и военной техники.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп от "Слуги народа" представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Без помощи наших западных партнеров достаточно сложно будет противостоять возможному расширению агрессии Российской Федерации... Но говорить о том, что на данный момент мы без помощи наших западных партнеров не справимся – тоже не совсем корректно. Будет тяжело, но наши вооруженные силы готовы дать адекватный ответ таким агрессивным действиям, которые, к большому сожалению, спрогнозировать никто не может, потому что залезть в голову главному инициатору и движущему механизму Путину точно никто не может", - сказал "слуга народа".
По его мнению, больше всего следует рассчитывать на помощь вооружением и военной техникой.
"Вряд ли стоит ожидать, что за нас на нашей территории будет кто-то воевать, к сожалению. Будут воевать наши вооруженные силы. Но материально-техническое обеспечение и помощь военной техникой и вооружением - это то, чего очень быстро может быть расширен перечень... А еще это и экономический, и дипломатический аспект противодействия возможной агрессии", - объяснил нардеп.
Относительно того, возможна ли помощь Запада живой военной силой, Вениславский предположил: "Конечно, может быть размещение определенных военных контингентов на территории Украины. Разрешение на это Верховная Рада предоставляет. В этом году также было дано разрешение на временное пребывание на территории Украины военных формирований. В случае необходимости я убежден, что мы можем быстро внести изменения в постановления и предоставить разрешение для других военных формирований".
Пожалуйста, подождите...
воювати треба за себе...
разом з нами
Пару-трійку дивізій їхтамнетів (точніше, їхтутнетів) з Польші та Прибалтики по-любому не завадить.
Владимир Горбулин рассказал в интервью газете "Факты", опубликованном 17 января 2019 года, что не представляет шоумена Владимира Зеленского во главе украинской армии.
"Это и смешно, и трагично. [Американский политолог Збигнев] Бжезинский как-то сказал: "Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия". Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя…" - отметил он.
желающих воевать у нас достаточно для победы..
для победы не хватает современного высокоточного оружия, актуальной развед/информации, современной логистики, современного ПВО и ПРО, и адекватного проукраинского руководства, вместо гавенных клоунов/малоросов..
5 ч
В США число сторонников отправки войск в Украину в случае российского вторжения впервые превысило число противников.
Погуглил для сравнения: похожие цифры в пользу помощи британцам были в сентябре 1940 года, когда Франция была оккупирована, а немцы бомбили Лондон.
https://www.youtube.com/watch?v=jhnWWDRMVI8
Дайте только оружие и щас бубочка с фаворитомсвоим Ермаком быстро всех врагов порвут.
Побачимо тільки його зелений зад. який мелькатиме в сторону Лондона.
Знаєш що таке літак??? Чмо ти неоподатковане! Знаєш що таке бомбардування???
Навіть якщо один Раптор зіб'є корито під назвою СУ або МіГ то ти ******* навіть не знаєш скільки кварталів залишиться цілими.
А чи не вони брехали українцям що можна просто зупинити війну?
Чого варто лише їх трюки з Нептуном.
Замінити кразівську базу на татру, а через це здорожчання недокупити тих самих ракет Нептун
«Петро Порошенко, президент України з 2014 по 2019 роки, сказав в інтерв'ю, що Захід на чолі зі США повинен надати його країні більше «летальної оборонної зброї», домагатися того, щоб Україна стала членом НАТО. А також змінити свою позицію щодо газопроводу «Північний потік-2» і посилити санкції для Москви», - пише видання.
«Якщо США та їхні союзники не зроблять цих кроків, це «підвищить ймовірність» того, що Путін розпочне друге велике вторгнення в Україну, - застерігає Порошенко.
але воювати замість нас не будуть Джерело: https://censor.net/ua/n3300958
Если мы будем бороться сами, то будет помощь...
В 2014-м это был стратегический объект, который должен был начать снабжать лугандонские республики ГСМ. Завод имеет прямые нефтепроводы с территории рф.
И очень большой вопрос почему его до сих пор не национализировали.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/otrk_sapsan_dlja_zsu_u_minoboroni_rozkrili_shljah_priskorennja_prijnjattja_na_ozbrojennja-2847.html
Плани Міноборони на 2022 рік
https://mil.in.ua/uk/news/rakety-ta-korvety-plany-minoborony-na-2022-rik/
2) оружие дадут ЗеГнидам
3) как сделать , чтобьі оно воевало само,
тк мусора охраняющие Зизезе занятьі,
а лохам оружие давать опасно ?