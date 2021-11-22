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Страны Запада могут предоставить вооружение и технику, но воевать вместо нас не будут, - "слуга народа" Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Страны Запада могут предоставить вооружение и технику, но воевать вместо нас не будут, -

Не стоит надеяться, что страны Запада окажут значительную помощь в виде вооруженных сил, если Российская Федерация осуществит полномасштабное вторжение на территорию Украины. Максимум, на что можно рассчитывать – это предоставление вооружения и военной техники.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп от "Слуги народа" представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Без помощи наших западных партнеров достаточно сложно будет противостоять возможному расширению агрессии Российской Федерации... Но говорить о том, что на данный момент мы без помощи наших западных партнеров не справимся – тоже не совсем корректно. Будет тяжело, но наши вооруженные силы готовы дать адекватный ответ таким агрессивным действиям, которые, к большому сожалению, спрогнозировать никто не может, потому что залезть в голову главному инициатору и движущему механизму Путину точно никто не может", - сказал "слуга народа".

По его мнению, больше всего следует рассчитывать на помощь вооружением и военной техникой.

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"Вряд ли стоит ожидать, что за нас на нашей территории будет кто-то воевать, к сожалению. Будут воевать наши вооруженные силы. Но материально-техническое обеспечение и помощь военной техникой и вооружением - это то, чего очень быстро может быть расширен перечень... А еще это и экономический, и дипломатический аспект противодействия возможной агрессии", - объяснил нардеп.

Относительно того, возможна ли помощь Запада живой военной силой, Вениславский предположил: "Конечно, может быть размещение определенных военных контингентов на территории Украины. Разрешение на это Верховная Рада предоставляет. В этом году также было дано разрешение на временное пребывание на территории Украины военных формирований. В случае необходимости я убежден, что мы можем быстро внести изменения в постановления и предоставить разрешение для других военных формирований".

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Топ комментарии
+31
ні, за нас воювати не треба,
воювати треба за себе...
разом з нами
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22.11.2021 20:32
+27
да, как бы, это то что и надо!..
желающих воевать у нас достаточно для победы..
для победы не хватает современного высокоточного оружия, актуальной развед/информации, современной логистики, современного ПВО и ПРО, и адекватного проукраинского руководства, вместо гавенных клоунов/малоросов..
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22.11.2021 20:33
+22
Україні потрібен Порох.
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22.11.2021 20:40
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ні, за нас воювати не треба,
воювати треба за себе...
разом з нами
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22.11.2021 20:32 Ответить
А так звані "Слуги уроду"тим паче за нас воювати не будуть! От же: гуртуємося,українці!
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22.11.2021 21:18 Ответить
+100

Пару-трійку дивізій їхтамнетів (точніше, їхтутнетів) з Польші та Прибалтики по-любому не завадить.
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22.11.2021 21:34 Ответить
кожна країна повинна вювати за себе сама...
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12.01.2022 14:11 Ответить
Не факт. З такими монстрами, як запоребрік, практично жодна країна сама не впорається. До того ж, як правильно сказав Енді, Польща та Прибалтика воюватимуть не тільки за нас, а й за себе, бо вони - наступні.
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12.01.2022 14:17 Ответить
Поэтому мы закатали миллиарды в асфальт, и провалили финансирование ВСУ, денежное содержание, крайний раз повышалось при "барыге". Но нет худа без добра, кацапы с ветерком до Киева доедут, а тут и ЗЕ с Ермаком, с хлебом и солью...
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22.11.2021 20:32 Ответить
И скажите, что дед в 2019 был не прав.

Владимир Горбулин рассказал в интервью газете "Факты", опубликованном 17 января 2019 года, что не представляет шоумена Владимира Зеленского во главе украинской армии.
"Это и смешно, и трагично. [Американский политолог Збигнев] Бжезинский как-то сказал: "Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия". Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя…" - отметил он.
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22.11.2021 21:19 Ответить
"уходящего", он не явится, опыт с повестками подсказывает
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23.11.2021 08:56 Ответить
Пакуйте чемоданы,ваше мнение до сраки
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22.11.2021 20:33 Ответить
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22.11.2021 21:11 Ответить
То нехай нададуть зброю-це краще аніж постійне занепокоєння...
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22.11.2021 20:33 Ответить
да, как бы, это то что и надо!..
желающих воевать у нас достаточно для победы..
для победы не хватает современного высокоточного оружия, актуальной развед/информации, современной логистики, современного ПВО и ПРО, и адекватного проукраинского руководства, вместо гавенных клоунов/малоросов..
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22.11.2021 20:33 Ответить
Prisoner of consciousness #NotOurTsar@Mortis_Banned
5 ч

В США число сторонников отправки войск в Украину в случае российского вторжения впервые превысило число противников.
Погуглил для сравнения: похожие цифры в пользу помощи британцам были в сентябре 1940 года, когда Франция была оккупирована, а немцы бомбили Лондон.

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22.11.2021 20:59 Ответить
они уже и воевать согласны, лишь бы от корыта не оторвали. скоро выборы
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22.11.2021 20:35 Ответить
То надавайте, Тим більше мокшам буде складніше напасти, якщо будуть знати що у нас багато ******** зброї
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22.11.2021 20:36 Ответить
Це той,що Єрмака відмазував по вагнергейту.Вояка.Тільки з якого боку
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22.11.2021 20:37 Ответить
Ермак возглавит оборону епть
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22.11.2021 20:40 Ответить
У меня все слуги в блокноте записаны.

https://www.youtube.com/watch?v=jhnWWDRMVI8
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22.11.2021 20:38 Ответить
пускай вернут Украине ядерное оружие и могут идти нах - причем все,.. и Запад и Восток, и Юг и Север
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22.11.2021 20:39 Ответить
Україні потрібен Порох.
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22.11.2021 20:40 Ответить
Причому "бездимний"
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22.11.2021 21:06 Ответить
Причём, сухой!
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22.11.2021 22:54 Ответить
Странно читать от слуги якобы народа про «наші збройні сили», «за нас воювати ніхто не буде» - какое отношение они вообще имеют к украинской армии?

Дайте только оружие и щас бубочка с фаворитомсвоим Ермаком быстро всех врагов порвут.
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22.11.2021 20:42 Ответить
Ми в курсі шо Бубон воювати не буде. Хоч дай йому автоматичне піаніно.
Побачимо тільки його зелений зад. який мелькатиме в сторону Лондона.
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22.11.2021 20:42 Ответить
воювати замість нас не будуть.-вместо просто уклонистов и четыреждыуклонистов-пианистов-главнокомандующих воевать конечно не будут.
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22.11.2021 20:43 Ответить
Вазелинского на передовую,при виде его перепуганой рожи противник будем деморализован
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22.11.2021 20:44 Ответить
Та це вже психотропна зброя, і ядерної непотрібно!
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22.11.2021 21:09 Ответить
Довбойоба кусок ти кончений!
Знаєш що таке літак??? Чмо ти неоподатковане! Знаєш що таке бомбардування???
Навіть якщо один Раптор зіб'є корито під назвою СУ або МіГ то ти ******* навіть не знаєш скільки кварталів залишиться цілими.
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22.11.2021 20:46 Ответить
Якщо чесно, то більш підлої брехливої сцикливої тупої влади я ще не бачив. Янукович на їх тлі просто профессор.
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22.11.2021 20:49 Ответить
З таким гівнокомандуючим як у нас немає сенсу комусь відправляти свої війська до України, ЗЄля вже повоював у своїй тупій макітрі, та ще моча може стукнутив голову і когось з іноземних військових посадить до тюрми з видуманим обвинуваченням, або здуру відтермінує якусь спецоперацію.
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22.11.2021 20:54 Ответить
Твари "зеленые" , да если кремлевская крыса со своими орками попрет , то через час уже никого из сраной "элиты" не будет в Украине , а что вас держит ? Жены и детки за границей , деньги в офшорах , вы же подонки здесь просто на вахте .
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22.11.2021 21:04 Ответить
а почему?
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22.11.2021 21:05 Ответить
А зелені будуть воювати?
А чи не вони брехали українцям що можна просто зупинити війну?
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22.11.2021 21:05 Ответить
Та мало чого вони брехали , нам то шо с того
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22.11.2021 21:10 Ответить
А как же? Выпустят Марьянку Безуглую на врага в атаку, московиты и разбегутся в ужасе с воплями - смерть идёт! СМЕРТЬ! Получится психическая атака.
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22.11.2021 21:13 Ответить
З вуст пліснявих холуїв це звучить принизливо.
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22.11.2021 21:06 Ответить
Цікаво те, що служки зробили все можливе щоб провалити державне оборонне замовлення на цей рік.
Чого варто лише їх трюки з Нептуном.
Замінити кразівську базу на татру, а через це здорожчання недокупити тих самих ракет Нептун
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22.11.2021 21:34 Ответить
Здорожчання? Просто закатали в асфальт та половину вкрали. Ось взнаєм якщо доживем.
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22.11.2021 21:52 Ответить
слуги урода то точно воевать не будут, сдриснут в парашку снимать свадьбы
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22.11.2021 21:08 Ответить
Була залізна дивізія а тепер зелена 😏
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22.11.2021 21:09 Ответить
Та вона відразу пожовтіє!
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22.11.2021 21:11 Ответить
Вениславский, а вот лично ты пойдёшь воевать? Оружием тебя западные "партнёры" обеспечат. И я на берцы денег дам.
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22.11.2021 21:11 Ответить
Дайте йому парабеллум.
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22.11.2021 21:13 Ответить
Дайте ему селёдки.
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22.11.2021 21:17 Ответить
Та можна і це, при умові вперед хвостом в горло.
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22.11.2021 21:20 Ответить
я так понял ты не пойдешь... старый пердун в лужу
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22.11.2021 21:26 Ответить
Будут еще, как будут , только потом и на своей территории
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22.11.2021 21:13 Ответить
А сами "слуги" будут сражаться? Сомневаюсь я однако
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22.11.2021 21:13 Ответить
Ага, аж роту сформируют. Аж бегом.
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22.11.2021 21:16 Ответить
слышу в твоем голосе сарказм, и упрощение до абсурда.. тебе так удобнее воспринимать?
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22.11.2021 21:20 Ответить
вояки, слюнявящие бабло от коломоя. так и от куйла отслюнявят, он больше даст
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22.11.2021 21:25 Ответить
"Уставшие от войны" выбрали клоуна (проплаченного Беней) и без понятия про гидність... Ляди, посмотрите в зеркало на ваше хлебало. Потому что вы свое хлебало для обещаний открыли, а туда ничего не упало... Только жопа ваша себя неважно чувствует потому что именно ей и голосовали за клована...
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22.11.2021 21:29 Ответить
П'ятий Президент Петро Порошенко під час Міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі закликав союзників надати Україні більше летального оборонного озброєння. Про це пише в аналітичній статті про результати форуму у Галіфаксі впливове американське видання Politico.

«Петро Порошенко, президент України з 2014 по 2019 роки, сказав в інтерв'ю, що Захід на чолі зі США повинен надати його країні більше «летальної оборонної зброї», домагатися того, щоб Україна стала членом НАТО. А також змінити свою позицію щодо газопроводу «Північний потік-2» і посилити санкції для Москви», - пише видання.

«Якщо США та їхні союзники не зроблять цих кроків, це «підвищить ймовірність» того, що Путін розпочне друге велике вторгнення в Україну, - застерігає Порошенко.
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22.11.2021 21:30 Ответить
Это точно, мы за них тоже воевать не будем, самое интересное ,что они и друг за друга навряд ли будут воевать))
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22.11.2021 21:33 Ответить
Какое подленькое название к статье придумал какой-то подленький человечек : "...
але воювати замість нас не будуть Джерело: https://censor.net/ua/n3300958
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22.11.2021 21:34 Ответить
А кто просил вместо нас воевать? Веникславский, у тебя действительно говорящая фамилия.
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22.11.2021 21:46 Ответить
Ну понятно. Они что, дураки? Готовы предоставить орудия убийства и сюприсматривать как мы будем убивать друг друга. Благодетели.
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22.11.2021 22:12 Ответить
мы это кто?
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22.11.2021 22:22 Ответить
А хто це Українцям "друг"? Піддані ху.ла ? Це Ви мали на увазі ? Або Ви несповна розуму , або звідти , від "друзей"?
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22.11.2021 22:24 Ответить
Ох ці зеслуги бояться , що кацапи по рилу отримають ! Їм же потім цього хазяїн ху.ло не пробачить ! Якби залишився Порошенко , вже б давно американці в Україні були б .
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22.11.2021 22:19 Ответить
так а техника где?
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22.11.2021 22:27 Ответить
Это из той серии, когда Британия послала нахер французов, когда те сдались немцам...
Если мы будем бороться сами, то будет помощь...
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22.11.2021 22:29 Ответить
Фото в статье классное - на фоне Лисичанский НПЗ - собственность роснефти.
В 2014-м это был стратегический объект, который должен был начать снабжать лугандонские республики ГСМ. Завод имеет прямые нефтепроводы с территории рф.
И очень большой вопрос почему его до сих пор не национализировали.
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22.11.2021 22:29 Ответить
Тому що Радбез ООН досі не визнав, що касапія напала на Україну війною. Такий він, жорстокий світ, в якому ми існуємо...
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22.11.2021 22:36 Ответить
країнам "заходу" навіть і зброю не потрібно давати Україні! Єдине, що від них вимагається - це ПРИПИНИТИ КУПЛЯТИ В КАЦАПІВ ГАЗ І НАФТУ!!!!
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22.11.2021 22:57 Ответить
це не новина, треба розстріляти верховну зраду, перебити москальню на Донбасі та в Криму - тоді буде все гуд!
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22.11.2021 23:11 Ответить
Можно бросить свои дома, дома своих родителей и могилы дедов на растерзание мародеров оккупантов, а можно собраться всем украинским миром и дать пи.ды кремлевским бандитам их наемникам и любителям поживиться разграблением Украины. В любом случае отпор будет, страна у нас большая, патриоты есть, помощь будет и у ***** денег не хватит, чтобы заплатить всем военным преступникам за убийства украинцев, поэтому мразина и надеется и брешет пропагандой, чтобы мы сами отдались на поталу натуральному врагу.
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22.11.2021 23:12 Ответить
армии ВСУ нужен дивизионы ОТРК Сапсан с дальностью до 500 км. Если противник будет знать, что в случае войны по нему будут использованы ОТРК "Громы-2 (Сапсан)", , он уже будет думать, а стоит ли лезть. Рискнет или не рискнет руководство - вопрос десятый. Кроме того ОТРК "Сапсан" можно оснастить кассетной б/ч с противотанковыми частями с индивидуальным наведением. Например 50 боевых частей с ИК наведением. Залп пары ракет может остановить танковую бригаду.
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23.11.2021 00:05 Ответить
экс міністр оборони Андрій Таран, який зазначив, що "ступінь готовності всього проекту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок та завершити цю роботу". Додавши, що розробка цього ОТРК має найвищий пріоритет. За попередніми оцінками, лише на закінчення випробувань українського ОТРК необхідно близько $300 мільйонів.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/otrk_sapsan_dlja_zsu_u_minoboroni_rozkrili_shljah_priskorennja_prijnjattja_na_ozbrojennja-2847.html

Плани Міноборони на 2022 рік

https://mil.in.ua/uk/news/rakety-ta-korvety-plany-minoborony-na-2022-rik/
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23.11.2021 00:09 Ответить
вот досада, да Федя ?
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23.11.2021 00:37 Ответить
1) главньій дедьіваяваленок Зизезе
2) оружие дадут ЗеГнидам
3) как сделать , чтобьі оно воевало само,
тк мусора охраняющие Зизезе занятьі,
а лохам оружие давать опасно ?
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23.11.2021 08:20 Ответить
іще один умник розказує нам хто, коли і за кого буде воювати. Ти краще розкажи своєму патрону, що пора вже прикрити лавочку "Велике крадівництво", а ці кошти направити на озброєння ЗСУ. Ми розумієм, що сьогоднішні владні уклоністи вже намазали лижі на свої вілли в заморських країнах, і якщо фашисти Раші ринуть на нас, народ вам цього не пробачить.
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12.01.2022 14:19 Ответить
 
 