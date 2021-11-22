РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11356 посетителей онлайн
Новости За рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
5 648 58
Болгария (617) Крым (26017) Радев (19)

Юридически Крым украинский, но находится под контролем России, - пресс-служба президента Болгарии Радева

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Юридически Крым украинский, но находится под контролем России, - пресс-служба президента Болгарии Радева

Пресс-служба президента Болгарии Румена Радева разъяснила позицию главы государства относительно оккупированного Крыма. Ранее во время теледебатов он назвал Крым "русской территорией".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке его суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул в ходе предвыборных дебатов президент Румен Радев, "в настоящее время" Крым находится под контролем России, и более чем ясно, что эта проблема не может быть решена силой", - говорится в заявлении.

"Не раз, как и в ходе дебатов, глава государства выражал озабоченность по поводу этой фактической ситуации, которая ведет к напряженности в международных отношениях, особенно в Черноморском регионе, что имеет прямое отношение к безопасности Болгарии и ее союзников", - сказано в сообщении.

Читайте также: США обеспокоены заявлением президента Болгарии Радева о "российском" Крыме, - посольство в Софии

Также отмечается, что Радев "неоднократно разделял опасения по поводу возможной эскалации напряженности в регионе, и в частности на востоке Украины, и призывал принять адекватные меры по укреплению доверия и диалогу для уменьшения конфронтации и создания условий для мирного урегулирования конфликта".

Как сообщалось, президент Болгарии Румен Радев во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября заявил, что считает Крым "российской территорией", а антироссийские санкции ЕС - неэффективными. 19 ноября МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева в связи с высказываниями главы государства.

ЦИК Болгарии 22 ноября объявила окончательные результаты президентских выборов, согласно которым Радев переизбран на второй срок.

В МИД Украины сообщили, что официальная позиция Болгарии остается неизменной: Крым – украинский.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+40
Не під контролем. А під ОКУПАЦІЄЮ.
показать весь комментарий
22.11.2021 19:46
+31
показать весь комментарий
22.11.2021 19:47
+26
юридично це
президента Болгарії Радева,а по факту це гівно собаче
показать весь комментарий
22.11.2021 19:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"нині" Крим перебуває під контролем Росії, і більш ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою", - йдеться у заяві. Джерело: https://censor.net/ua/n3300961

Всё так, но решена проблема может быть только силой.
показать весь комментарий
22.11.2021 19:44 Ответить
Не під контролем. А під ОКУПАЦІЄЮ.
показать весь комментарий
22.11.2021 19:46 Ответить
Кремлевские консервы взрываются одна за одной. У тупина нет резервов. Да и воздуха в бункере надеюсь что не на недолго. Как только этого упыря не станет нельзя с мокшанией разговаривать лет 20 вообще.
показать весь комментарий
22.11.2021 21:40 Ответить
так где-то же на поверхности есть трубки входа и выхода для воздуха и выхлопа, если кем-то это создано - другой кто-то спокойно сможет это разрушить, до основания
показать весь комментарий
23.11.2021 08:13 Ответить
Если точнее, что аннексия.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:20 Ответить
юридично це
президента Болгарії Радева,а по факту це гівно собаче
показать весь комментарий
22.11.2021 19:46 Ответить
юридично Болгарія в Євро Союзі,
а по факту - "кращий друг рашкованського слона"

я сподіваюсь на сайті ще є люди, які пам'ятають анекдот про слонів
показать весь комментарий
22.11.2021 20:37 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2021 19:47 Ответить
Все верно.
показать весь комментарий
22.11.2021 19:47 Ответить
Ага, усрались и пошли на попятную. Но слово не воробей и за базар надо отвечать. Так что от самого президента, а не от его шестерок нужны объяснения.
показать весь комментарий
22.11.2021 19:49 Ответить
бубочка сильно объясняется?
показать весь комментарий
22.11.2021 20:03 Ответить
просто ***** заслал денег болгарской вате, мышебратья епта
показать весь комментарий
22.11.2021 19:49 Ответить
може цей кацапський запроданець пояснить
як це юридично український Крим
став перебувати під контролем паРаші
за допомогою війскової операції,
і як це тепер називається юридично правильно ...
показать весь комментарий
22.11.2021 19:50 Ответить
опять камуняку выбрали нищие болгары?
показать весь комментарий
22.11.2021 19:50 Ответить
а краснозадые всегда идут за призывами лагерных савейских коммисаров,
патамушта их лозунг не "подумать и заработать", а "атнять и паделить"
показать весь комментарий
22.11.2021 19:58 Ответить
17.7к гривен средняя зп. ты бы стал работать за 18 косых?)
показать весь комментарий
22.11.2021 20:00 Ответить
ваня,а скоко ср.з\п в Україні?.не по статистике, а по факту
показать весь комментарий
22.11.2021 20:04 Ответить
да поболее, чем ты зарабатываешь)
показать весь комментарий
22.11.2021 20:05 Ответить
иди нах ваня со своими косыми,
а не хочеш нах так иди к свиням на паРашу !
показать весь комментарий
22.11.2021 20:05 Ответить
как легко вычислить рашкованского бота)
показать весь комментарий
22.11.2021 20:06 Ответить
гляди вычислитель сломаешь...
показать весь комментарий
22.11.2021 20:07 Ответить
"...більш ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою." -
«От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его,…» (Мф. 11:12)
показать весь комментарий
22.11.2021 19:52 Ответить
Не под контролем, а под временной оккупацией, болгарин ху*в.
показать весь комментарий
22.11.2021 19:55 Ответить
а ви бачили в які борги загнала Украхну зелена влада https://www.youtube.com/watch?v=ZjjzthV0BRE&t=27s
показать весь комментарий
22.11.2021 20:05 Ответить
Красиво и дипломатично сказанул.И ни тех ни других не обидел,двуличие на лицо.
показать весь комментарий
22.11.2021 20:07 Ответить
Ой, кому, как не болгарам про почки иборжоми….
показать весь комментарий
22.11.2021 20:08 Ответить
Окупация рассией Украинского Крыма
показать весь комментарий
22.11.2021 20:08 Ответить
Юридически президент Болгарии лицо юридическое,а фактически - лепший дружбан Бори Моисеева.
показать весь комментарий
22.11.2021 20:10 Ответить
Не порівнюй.Над Борєй природа "пошуткувала".А цей підарас - ідейний.
показать весь комментарий
22.11.2021 21:34 Ответить
М-да, Болгария тоже "Болгария" только юридически, а па самои деле под контролем раши.
показать весь комментарий
22.11.2021 20:10 Ответить
при совке она даже просилась стать 16-ой республикой, мля
представляете скоко там сейчас совковаты ...
показать весь комментарий
22.11.2021 20:18 Ответить
дали задню, ввімкнули навіть без участі шефа.
показать весь комментарий
22.11.2021 20:11 Ответить
хитрожопые кацапы в своих пропагандонских пугалках, рассказывают болгарам, что болгары стали неблагодарны роSSии за помощь в строительстве энергоинфраструктуры в своё время ,скромно не упоминая о том, что в то время была не одна роSSия, а весь совейский саюс
показать весь комментарий
22.11.2021 20:15 Ответить
Нужно этому болгарскому ватнику невзачай, на какой-нибудь международной пресс-конференции сообщить, что турецкий город Лозенград (ныне г. Киркларели), который болгары считают "частью сердца болгар", был есть и будет турецким... а на разрывы пердаков ихнего МИДа сказать, что мы так считаем ибо политика, мол, дело прагматичное (как заявлял сам Румен Радев), а нам еще дивизионы новых Байрактаров формировать ...
показать весь комментарий
22.11.2021 20:16 Ответить
юридически българия независимая страна. фактически она под контролем Османской порты.
показать весь комментарий
22.11.2021 20:21 Ответить
български полупокер!
показать весь комментарий
22.11.2021 20:23 Ответить
Крим український, Але.- Чтобы да так нет. Знакомый стиль привел к статье Болгаро-еврейский феномен.12.12.2019…..Царь Борис был хорошо знаком с еврейством и его "спекулятивным духом". Этот дух повсюду создавал ненависть у людей, безверие, моральное разложение и измену родине в среде народов. Этот дух спекуляции и отрицания создает в обществе и народах недовольство, ссоры, конфликты, войны и беды между обществами и нациями. Вспомнились Вассерман и Кедми. Вассерман : Гражданская война на Украине - лучший из выходов . 20.05.2014. Яков Кедми: Украина уверенно движется к нацистскому государству 01.02.2018.
показать весь комментарий
22.11.2021 20:32 Ответить
Америкосы только пальчиком погрозили,этому болгарскому радеву...а у него уже трусы в зебру
безхребетные запроданцы!
показать весь комментарий
22.11.2021 20:40 Ответить
Словоблудіє єсть ознака трвми совковою лопатою )) Братушка, мля.
показать весь комментарий
22.11.2021 20:45 Ответить
Болгари споконвіків були і залишаються продажними боягузами.
показать весь комментарий
22.11.2021 20:50 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2021 20:52 Ответить
вата
показать весь комментарий
22.11.2021 20:53 Ответить
Под)(уйловник заднюю включил)
показать весь комментарий
22.11.2021 21:35 Ответить
Поздно разъяснять позицию румена - уже всем все понятно ...
показать весь комментарий
22.11.2021 21:38 Ответить
"і більш ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою" - це якраз темно!! А ясно, як білий день, що як Крим силою параша забрала, так і силою Україна може його забрати також!
показать весь комментарий
22.11.2021 21:47 Ответить
Назовите правильно украинский Крым ОККУПИРОВАН Россией. И все. А то " под контролем" типа не вашим не нашим.. болгарские братушки почти что сербские.. одна разница что влезли чучелком или тушкой в НАТО и ЕС.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:49 Ответить
неттам болгар. одиг турчатник
показать весь комментарий
23.11.2021 00:27 Ответить
Юридично блгария болгопрмька, але перебуває під контролем Росії
показать весь комментарий
23.11.2021 00:17 Ответить
Факты вещь упрямая. Весь контроль Украины, не давать воду, своей же земле????
показать весь комментарий
23.11.2021 00:27 Ответить
Если честно я дебилов за людей не считаю, которые не отличают де факто и де юре. Потому что и так очевидно что де факто Крым под москальской окупацией и ты хоть 100 раз ори что он украинский, де факто сейчас это не так.

Дебилам лоботомию сделать надо, бо все равно мозгов нету. Им надо мордой тыкнуть и задавать вопросы в лоб типа "Какое законодательство сейчас действует в Крыму?", что бы хоть дошла разница между этими понятиями.
показать весь комментарий
23.11.2021 05:31 Ответить
Юридично Болгарія незалежна країна, але перебуває під контролем Росії.
показать весь комментарий
23.11.2021 07:13 Ответить
Ну что ты мелешь, раха себя контроллировать не может, это никчемная, нищая дыра, с которой никто в мире не считается. Которая кроме валенок и галош, с нефтью и газлом не производит. Ты что не читал это на этом сайте 100000000000 раз в статьях и комментариях?
показать весь комментарий
23.11.2021 08:57 Ответить
 
 