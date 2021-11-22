Юридически Крым украинский, но находится под контролем России, - пресс-служба президента Болгарии Радева
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пресс-служба президента Болгарии Румена Радева разъяснила позицию главы государства относительно оккупированного Крыма. Ранее во время теледебатов он назвал Крым "русской территорией".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке его суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул в ходе предвыборных дебатов президент Румен Радев, "в настоящее время" Крым находится под контролем России, и более чем ясно, что эта проблема не может быть решена силой", - говорится в заявлении.
"Не раз, как и в ходе дебатов, глава государства выражал озабоченность по поводу этой фактической ситуации, которая ведет к напряженности в международных отношениях, особенно в Черноморском регионе, что имеет прямое отношение к безопасности Болгарии и ее союзников", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что Радев "неоднократно разделял опасения по поводу возможной эскалации напряженности в регионе, и в частности на востоке Украины, и призывал принять адекватные меры по укреплению доверия и диалогу для уменьшения конфронтации и создания условий для мирного урегулирования конфликта".
Как сообщалось, президент Болгарии Румен Радев во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября заявил, что считает Крым "российской территорией", а антироссийские санкции ЕС - неэффективными. 19 ноября МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева в связи с высказываниями главы государства.
ЦИК Болгарии 22 ноября объявила окончательные результаты президентских выборов, согласно которым Радев переизбран на второй срок.
В МИД Украины сообщили, что официальная позиция Болгарии остается неизменной: Крым – украинский.
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Всё так, но решена проблема может быть только силой.
президента Болгарії Радева,а по факту це гівно собаче
а по факту - "кращий друг рашкованського слона"
я сподіваюсь на сайті ще є люди, які пам'ятають анекдот про слонів
як це юридично український Крим
став перебувати під контролем паРаші
за допомогою війскової операції,
і як це тепер називається юридично правильно ...
патамушта их лозунг не "подумать и заработать", а "атнять и паделить"
а не хочеш нах так иди к свиням на паРашу !
«От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его,…» (Мф. 11:12)
представляете скоко там сейчас совковаты ...
безхребетные запроданцы!
Дебилам лоботомию сделать надо, бо все равно мозгов нету. Им надо мордой тыкнуть и задавать вопросы в лоб типа "Какое законодательство сейчас действует в Крыму?", что бы хоть дошла разница между этими понятиями.