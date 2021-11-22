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ДТП (7443) залог (465) прокуратура (4868) Харьков (6531) Фильчаков Александр (3)

"Необходимо значительно увеличить сумму залога для подозреваемых в ДТП", – харьковский прокурор Фильчаков

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Авто

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков выступает за усиление ряда норм законодательства в отношении участников ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Itta.info.

"Предлагаю на законодательном уровне рассмотреть несколько важных вопросов. Во-первых, вернуть уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания. Во-вторых, внести изменения в ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения – ред.) УК Украины", – сказал Фильчаков, выступая на выездном заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности в Харькове в понедельник.

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По его мнению, отказ водителя от прохождения осмотра состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения следует приравнять к нахождению в состоянии такого опьянения.

Фильчаков также выступает за криминализацию совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого причинены легкие телесные повреждения, а также предусмотрение уголовной ответственности для водителей, управляющих транспортными средствами, несмотря на то, что по решению суда они лишены такого права.

Кроме того, по мнению руководителя Харьковской облпрокуратуры, следует ограничить применение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для лиц, осужденных за совершение ДТП, в результате которых погибли два и более человек, а также значительно увеличить сумму залога для подозреваемых в ДТП. "Значительно увеличить размер залога как альтернативного вида меры пресечения с учетом таких факторов, как полученный доход, имеющиеся объекты недвижимости и т.д.", - сказал Фильчаков.

Как сообщалось, 11 ноября в Харькове на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской автомобиль Toyota Land Cruiser, ехавший на красный сигнал светофора, сбил переходящих дорогу 13-летних мальчика и девочку. Оба пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести, стабильное.

Водителю внедорожника объявлено о подозрении по ч.2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения), поскольку анализ мочи показал, что на момент совершения ДТП мужчина находился в состоянии наркотического опьянения метадоном.

По информации отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, водитель внедорожника в мае этого года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на один год. Кроме того, в прошлом году он являлся фигурантом уголовного производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, однако дело было закрыто. Законность решения о ее закрытии проверяет прокуратура.

12 ноября Киевский райсуд Харькова избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 340,5 тыс. грн. Прокуратура подала апелляцию с требованием установить залог в размере 10 млн грн. 18 ноября Харьковский апелляционный суд частично удовлетворил жалобы прокуратуры, установив залог в сумме 3 млн. 178 тыс. грн.
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Топ комментарии
+5
Олександр Трухін очолить комісію Верховної Ради по безпеці дорожнього руху
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22.11.2021 20:37
+3
А прокуроров и судей предлагаю амнистировать на месте.
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22.11.2021 19:59
+3
амнестировать топором
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22.11.2021 20:28
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А прокуроров и судей предлагаю амнистировать на месте.
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22.11.2021 19:59 Ответить
амнестировать топором
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22.11.2021 20:28 Ответить
Якщо особу зловлено "на гарячому" то протягом 72 годин такий злочинець має постати перед судом і отримати призначене покарання. І вже знаходячись в колонії нехай наймає адвокатів які будуть писати апеляції. Якщо злочинець визнає свою вину то покарання може бути мінімальним, але якщо намагається уникнути покарання, то в цьому випадку витрати на розслідування, експертизи, засідання, роботу слідчих та оперативників, адвокатів, судей та прокурорів зростають в геометричній прогресії. В випадку доведення слідчими органами складу злочину є абсолютно беззаперечним фактом намагання злочинця уникнути відповідальності і це веде до максимально тяжкого покарання для "упоротого придурка". Не розумію яка може бути застава і з якого дива її призначати в випадку коли загинули люди і злочинець був схоплений на місці злочину?
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22.11.2021 20:14 Ответить
Цілком закономірні вимоги, але навіть їх задоволення навряд чи щось змінить як це видно з посиленням адмінвідповідальності за управління автомобілем в стані алкогольного чи наркотичного сп*яніння.
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22.11.2021 20:22 Ответить
у нас много хороших Законов....но они бессильны перед всесильными (пардон за тавтологию)...
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22.11.2021 20:24 Ответить
А для подозреваемых в корупции после этих ДТП сумму бубут увеличивать ?
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22.11.2021 20:26 Ответить
да,такой закон нужен,но внести его с поправкой_"для жителей Харькова и области".
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22.11.2021 20:33 Ответить
Олександр Трухін очолить комісію Верховної Ради по безпеці дорожнього руху
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22.11.2021 20:37 Ответить
Правоохранители на ДТП неплохо зарабатывают.
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22.11.2021 20:51 Ответить
И это тот город, в котором массово увольняются полицейские.
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22.11.2021 20:54 Ответить
можно просто не выпускать его под залог)
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22.11.2021 20:55 Ответить
товарищ сралин, надо увеличить квоту на расстрелы...
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22.11.2021 21:09 Ответить
Бла-бла-бла)) Пустые разговоры. Там всю ментовскую систему надо сверху донизу перетрясти, чтобы у каждого жителя не было даже мысли в голове о том, что любую проблему можно уладить за 200 баксов. Хотя, о чем это я?)) После прецедента с Трухиным можно ВСЕ (и не только в Харькове) для тех, у кого есть эти 200 баксов, а особенно для друзей ЗЕдента
Пусть харьковский прокурор Фильчаков посмотрит очередное видео, как в Харькове привыкли ездить. Такое впечатление, что там устроили охоту на пешеходов))

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22.11.2021 21:11 Ответить
Как всегда мусора пытаются все перевернуть с ног на голову!
Проблема убийц на дорогах, состоит не в том, что они выходят под залог и удирают.
Все суть в том, что они за взятки, просто уходят от ответственности.
Поэтому, можно хоть миллион долларов залога требовать, но в конечном итоге, это повлияет на сумму взятки для следователя/прокурора/судьи.
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22.11.2021 21:24 Ответить
залог в нашей стране и есть сумма узаконенной взятки)
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22.11.2021 21:47 Ответить
Ну вот наконец то дельное, прорывное предложение от прокурора причём. Скорее бы так. Могут---когда захотят. Надо доверять прокурорам больше. Там такой задел для реформ, прогресса, новаций всяких. Даже чуть напомнило из прошлого далёкого---стишки ужастики детские. *Мальчик едет на машине---весь размазанный по шине*. И ещё вдруг попёрло из той эпохи и в тему сегодняшнюю---*Звёздочки, косточки, ноженьки в ряд---трамвай переехал отряд октябрят*.
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22.11.2021 22:06 Ответить
Треба щоби трухіних не відмазували...
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22.11.2021 23:00 Ответить
 
 