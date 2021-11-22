"Необходимо значительно увеличить сумму залога для подозреваемых в ДТП", – харьковский прокурор Фильчаков

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков выступает за усиление ряда норм законодательства в отношении участников ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Itta.info.

"Предлагаю на законодательном уровне рассмотреть несколько важных вопросов. Во-первых, вернуть уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания. Во-вторых, внести изменения в ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения – ред.) УК Украины", – сказал Фильчаков, выступая на выездном заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности в Харькове в понедельник.

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По его мнению, отказ водителя от прохождения осмотра состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения следует приравнять к нахождению в состоянии такого опьянения.

Фильчаков также выступает за криминализацию совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого причинены легкие телесные повреждения, а также предусмотрение уголовной ответственности для водителей, управляющих транспортными средствами, несмотря на то, что по решению суда они лишены такого права.

Кроме того, по мнению руководителя Харьковской облпрокуратуры, следует ограничить применение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для лиц, осужденных за совершение ДТП, в результате которых погибли два и более человек, а также значительно увеличить сумму залога для подозреваемых в ДТП. "Значительно увеличить размер залога как альтернативного вида меры пресечения с учетом таких факторов, как полученный доход, имеющиеся объекты недвижимости и т.д.", - сказал Фильчаков.

Как сообщалось, 11 ноября в Харькове на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской автомобиль Toyota Land Cruiser, ехавший на красный сигнал светофора, сбил переходящих дорогу 13-летних мальчика и девочку. Оба пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести, стабильное.

Водителю внедорожника объявлено о подозрении по ч.2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения), поскольку анализ мочи показал, что на момент совершения ДТП мужчина находился в состоянии наркотического опьянения метадоном.

По информации отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, водитель внедорожника в мае этого года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на один год. Кроме того, в прошлом году он являлся фигурантом уголовного производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, однако дело было закрыто. Законность решения о ее закрытии проверяет прокуратура.

12 ноября Киевский райсуд Харькова избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 340,5 тыс. грн. Прокуратура подала апелляцию с требованием установить залог в размере 10 млн грн. 18 ноября Харьковский апелляционный суд частично удовлетворил жалобы прокуратуры, установив залог в сумме 3 млн. 178 тыс. грн.