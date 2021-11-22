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Федоров Михаил (425) Дія (353)

"Дія" не собирает и не хранит данные украинцев, она только подтягивает данные из реестров, – Федоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

Государственный сервис "Дія" не собирает и не хранит личную информацию об украинцах, а лишь отображает данные, содержащиеся в государственных реестрах.

Об этом в интервью телеканала "Дом" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Дія" устроена таким образом, что она не собирает информацию о вас. Когда вы ее установили, она лишь отображает информацию, которая и так давно находится в реестрах. Когда вы получали свой ID-паспорт или загранпаспорт, вы попали в демографический реестр – и когда вы авторизуетесь в "Дії", только из того реестра подтягивается информация о вас. Так же информация о вас подтягивается из реестра водительских удостоверений", - сообщил глава Минцифры.

По словам Федорова, "Дія" не создает новую базу данных и является "очень безопасным продуктом, показывающим информацию, которая уже есть о вас в реестре".

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"И если у вас не подтягивается какой-либо документ, то для вас это важный сигнал, что, оказывается, вы получили этот документ и его используете, а его нет в реестре", - отметил чиновник.

Министр добавил, что авторизуясь в "Дії", украинцы могут увидеть то, что знает о них государство, и получают возможность сами управлять информацией о себе.
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Топ комментарии
+13
Запитання, чому в усьому цивілізованому світі до сіх пір не придумали такої херні, як ця дія?
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22.11.2021 20:55
+12
Повна брехня.
Коли ви генеруєте сєртификат у ДІЇ, то ставите галочку, що згодні з обробкою, ПОШИРЕННЯМ ... інформацію про себе в тому числі і медичну. Галку не ставите - сєртіфіката немає. ДІЯ не тільки збирає дані з реєстрів, але й шантажує вас, якщо ви не відмовитесь від своїх законих прав на конфіденційність медичної інформації.
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22.11.2021 20:59
+12
Небезпека в тому що тепер "хакнувши" Ваш код доступу можна діяти від Вашого імені і Ви ніколи не доведете що то були не Ви. В будь який момент проснутись Ви можете в квартирі яку Ви буцімто продали і маєте "вимітатись" на вулицю під наглядом судових виконавців...
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22.11.2021 20:59
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Черговий зелений брихло, ми всі проектанти, експерти у свері будівництва, спеціалісти по технічному нагляду зараз зареєстровані у порталі державної електронної системи у сфері будівництва, і там всі наші данні де живех інд код телефон емейл і т.д.
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22.11.2021 20:47 Ответить
шок!!!! твой мобильный оператор знает твой номер!!!
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22.11.2021 20:51 Ответить
А чого в тебе нік не Путін проросійский зелебобик
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22.11.2021 20:54 Ответить
потому что ты рашкованский бот) у тебя впн отвалился)
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22.11.2021 20:56 Ответить
Зелебобик обкурений перше вивчі украйську мову і коли вколовся не заходь на патріотичні сайти про путіновський обдолбиш
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22.11.2021 20:58 Ответить
Это вранье, я знаю от разработчиков, из частной фирмы Фёдорова.
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22.11.2021 20:47 Ответить
И много раз такое снилось?
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22.11.2021 20:54 Ответить
Ну поставь себе это дерьмо, потом твои смс и фото будут продаваться, мне без разницы
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22.11.2021 21:29 Ответить
Так уже давно стоит эта программа)) Открою тебе секрет - в андроиде есть настройки прав доступа, и там можно контролировать доступ к флешке и остальным частям твоего телефона)) Да и кстати, а что там такого в смс? я смс уже наверное лет 5 не отправлял, только получаю их в ввиде рекламы))
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22.11.2021 21:52 Ответить
Дия запрашивает полные доступы к файловой системе, без этого она не запускается.
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23.11.2021 09:17 Ответить
Вот специально только что проверил) Нет у нее таких прав)
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23.11.2021 10:23 Ответить
А яка різниця? Що хтось стирить базу даних, що хтось стирить доступ до реєстрів по якому дія підтягує дані. Так чи інакше доступ до усіх баз даних вже є шайки Коломоського-Зеленського-Федорова.
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22.11.2021 20:51 Ответить
Небезпека в тому що тепер "хакнувши" Ваш код доступу можна діяти від Вашого імені і Ви ніколи не доведете що то були не Ви. В будь який момент проснутись Ви можете в квартирі яку Ви буцімто продали і маєте "вимітатись" на вулицю під наглядом судових виконавців...
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22.11.2021 20:59 Ответить
Это точно. Мошенничество перенесется на новый дегетализированный уровень
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22.11.2021 22:17 Ответить
Ну то я до слів Федорова, що буцімто вони не зберігають баз даних, але тим не менш їх сервер зберігає доступ до баз даних, тобто хакнувши їх сервер отримаєш зразу доступ до всього-всього. Коротше недарма Федоров ботоводить для Зеленського, такий же ушлий як і уся їх компашка.
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22.11.2021 23:01 Ответить
Да. Все зібране в кучу комусь стане в нагоді. І не лише власнику смартфона.
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22.11.2021 20:53 Ответить
Запитання, чому в усьому цивілізованому світі до сіх пір не придумали такої херні, як ця дія?
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22.11.2021 20:55 Ответить
Придумали, але запровадити не вдається - народ повстає проти втручання у приватне життя і тотального слідкування.
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22.11.2021 21:02 Ответить
за приклад назви країну яка тебе цікавить
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22.11.2021 22:20 Ответить
назви конкретно де ти маєш наувазі я тобі відповім
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22.11.2021 22:19 Ответить
Та ще одна виставляються креслення проекті що порушуе авторські права
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22.11.2021 20:56 Ответить
А потім ці данні різним злочинцям та шахраям випадково попадають.
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22.11.2021 20:59 Ответить
Повна брехня.
Коли ви генеруєте сєртификат у ДІЇ, то ставите галочку, що згодні з обробкою, ПОШИРЕННЯМ ... інформацію про себе в тому числі і медичну. Галку не ставите - сєртіфіката немає. ДІЯ не тільки збирає дані з реєстрів, але й шантажує вас, якщо ви не відмовитесь від своїх законих прав на конфіденційність медичної інформації.
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22.11.2021 20:59 Ответить
я пытался дать запрет на обработку данных - послали. В дальнейшем ДІЮ планируют использовать для вручения повесток в суд, милицию, прокуратуру, использование данных взыскания штрафов, исполнения решений судов, выявления транспорта, которым пользуешься и не являешься владельцем и т.д.
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22.11.2021 21:57 Ответить
вы совершаете какие-то преступления, что боитесь "вручения повесток в суд, милицию, прокуратуру, использование данных взыскания штрафов, исполнения решений судов, выявления транспорта, которым пользуешься и не являешься владельцем"?
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22.11.2021 22:36 Ответить
Справа в тому що штрафи, рішення судів і т.д. в Україні часто не є законними. Дія це клондайк для корумпованих чиновників!
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22.11.2021 22:46 Ответить
Чтобы в Украине кинули за решетку - вовсе не обязатель совершать какие либо преступления.
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23.11.2021 09:19 Ответить
Все правильно, Дією держава намагається перевести фіз осіб ще в більш нижчий статус, прирівнюючи людей до безправних. При постановки галочки й підтвердженні люди самі дають згоду на порушення їхніх прав що гарантуються Конституцією! Це треш!
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22.11.2021 22:21 Ответить
Не п...и, информация о прививках не является конфиденциальной, равно как и справка о состоянии здоровья при приеме на работу.
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23.11.2021 08:15 Ответить
Верить на слово?Можно было б,но не в нашей стране,в которой през предатель-офшорник
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22.11.2021 21:09 Ответить
Питання. А з якого реєстру вона підтягне карточку для вовиної тисячі?
Чи замість сертифікатів піонери почнуть генерувати вовині тисячі?
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22.11.2021 21:12 Ответить
це буде як допомога ФОПам, коли система вибирала, хто може отримати ті 8 тисяч, а хто.."мордою не вийшов".
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22.11.2021 21:15 Ответить
Якщо хтось спочатку користувався цією злоДІєю, а потім передумав та видалив зі смартфона, то все одно вже його дані залишаються в базі "жижиталізаторів", бо, виявляється, щоб остаточно видалитися з цього лайна, треба писати зояву з поясненням та проханням видалити власні дані з бази у МінЦирк лічно ботоводу Фьодорову.
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22.11.2021 21:14 Ответить
Достало, починаєш писати правду, а реально всі данні про ФОПів вже в дії є пишеш свою фамілюю і дія підтягує твої данні, ці зелебобики чи путіноботи з ніками іван іванов або сідор сідоров починають з тебе робити ворога народу ну прямо як в часи савка
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22.11.2021 21:21 Ответить
Это точно, путинского шлака типа Ивана Иванова тут полно😁
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22.11.2021 21:31 Ответить
"Дія" не збирає і не зберігає дані українців" - А ветер тошо деревья ветками машут.
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22.11.2021 21:21 Ответить
дия не хранит, реестры хранят. дия непричем
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22.11.2021 21:27 Ответить
только данные лица в разных позах собирает
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22.11.2021 21:28 Ответить
"Дія" не собирает и не хранит данные украинцев, она только подтягивает данные из реестров, - Федоров Источник: https://censor.net/ru/n3300969

=============
врёт как зеленский!
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22.11.2021 21:53 Ответить
спасибо, запатентую новое выражение:
"ПИ*ДИТ КАК ЗЕЛЕНСКИЙ"
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22.11.2021 22:39 Ответить
и даже разработчики операционки смартфонов (абидевшиеся и ставщие хрякерами) даже теоретически через дию ничего не вытянут?...
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22.11.2021 21:56 Ответить
Любая информация, никуда, не девается. Одного фото на вашу камеру более чем достаточно, что бы узнать, где сделано, когда, как и чем. Само фот охранит много инфы. Есть масса способов достать все что нужно. Заливают наивным.
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22.11.2021 22:05 Ответить
Ось цікава стаття розгромна від кіберспеца про цю злоДІЮ. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1813353828849710&set=a.111207682397675
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22.11.2021 22:10 Ответить
«Такого нет нигде на свете». Эксперт по кибербезопасности объяснил, чем опасна «Дія»
https://glavcom.ua/ru/news/takogo-net-nigde-na-svete-ekspert-po-kiberbezopasnosti-obyasnil-chem-opasna-diya-800640.html
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22.11.2021 22:15 Ответить
Зедебіл Федоров, я, як людина, яка понад 40 років займалась цифровими технологіями і має відповідну освіту, задаю одне питання: "Навіщо "Дії" зберігати у окремому сегменті технології персональні дані громадян України, якщо вона має до них повний доступ у будь-який час?" Зедія (докоріна діджеталізація) була створена, більшою частиною, не заради користливості для українців, а заради контролю за ними.
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22.11.2021 22:48 Ответить
якась куйня, ті самі реєстри і є базою даних про нас.. якусь кашу написали, букви ні про що
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22.11.2021 23:08 Ответить
..толковый хакер в "Дие" эпохи безбедности прездобола Зели регистрироваться не станет..
эта цяцька для смартфонодвинутых, непуганых инстажлобов..
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23.11.2021 05:01 Ответить
Не знаю шо там дия, но на днях позвонил в одну интернет контору и они сразу ничего не спрашивая назвали мои адресс, фио и электронную почту ( причём номер тел. у меня относительно новый ,всего пару месяцев как поменял) . Так шо пляски вокруг персональных данных можно засунуть в дупу.
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23.11.2021 07:42 Ответить
 
 