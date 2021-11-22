"Дія" не собирает и не хранит данные украинцев, она только подтягивает данные из реестров, – Федоров
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Государственный сервис "Дія" не собирает и не хранит личную информацию об украинцах, а лишь отображает данные, содержащиеся в государственных реестрах.
Об этом в интервью телеканала "Дом" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Дія" устроена таким образом, что она не собирает информацию о вас. Когда вы ее установили, она лишь отображает информацию, которая и так давно находится в реестрах. Когда вы получали свой ID-паспорт или загранпаспорт, вы попали в демографический реестр – и когда вы авторизуетесь в "Дії", только из того реестра подтягивается информация о вас. Так же информация о вас подтягивается из реестра водительских удостоверений", - сообщил глава Минцифры.
По словам Федорова, "Дія" не создает новую базу данных и является "очень безопасным продуктом, показывающим информацию, которая уже есть о вас в реестре".
"И если у вас не подтягивается какой-либо документ, то для вас это важный сигнал, что, оказывается, вы получили этот документ и его используете, а его нет в реестре", - отметил чиновник.
Министр добавил, что авторизуясь в "Дії", украинцы могут увидеть то, что знает о них государство, и получают возможность сами управлять информацией о себе.
Пожалуйста, подождите...
Коли ви генеруєте сєртификат у ДІЇ, то ставите галочку, що згодні з обробкою, ПОШИРЕННЯМ ... інформацію про себе в тому числі і медичну. Галку не ставите - сєртіфіката немає. ДІЯ не тільки збирає дані з реєстрів, але й шантажує вас, якщо ви не відмовитесь від своїх законих прав на конфіденційність медичної інформації.
Чи замість сертифікатів піонери почнуть генерувати вовині тисячі?
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врёт как зеленский!
"ПИ*ДИТ КАК ЗЕЛЕНСКИЙ"
https://glavcom.ua/ru/news/takogo-net-nigde-na-svete-ekspert-po-kiberbezopasnosti-obyasnil-chem-opasna-diya-800640.html
эта цяцька для смартфонодвинутых, непуганых инстажлобов..