"Газпром" предупредил Молдову о прекращении поставок газа через 2 суток в случае неуплаты долгов
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Российская газовая компания "Газпром" предупредила Молдову о прекращении поставок газа через 2 суток в связи с нарушением сроков оплаты за потребленный газ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Очередной срок текущих платежей – сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены. "Газпром" крайне разочарован неисполнением Молдовой своих контрактных обязательств", - заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
Куприянов подчеркнул, что новый контракт с Молдовой был подписан "практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдова вовремя производит 100% текущих платежей за газ".
Пожалуйста, подождите...
А теперь их в суд потащат еще за долг Приднестровья.
Молдове предъявляют долг за поставку газа в оккупированное Приднестровье, который Молдова не признаёт.
https://www.rbc.ru/business/14/02/2020/5e4671dc9a79473e693d0dab
Газ же ж не зброя московитів! Це тільки бізнес так, пані рібентроп?
Поставки газа в Молдову по новому долгосрочному контракту "Газпром" начинает с 1 ноября. Новый договор был подписан сторонами 29 октября сроком на пять лет. Источник: https://censor.net/ru/n3296854
Хитрый план плешивого недоразумения. Месть за Крымскую платформу.
Заключить контракт - Не дождаться оплаты - расторгнуть контракт.
Нищим по 500 давали, они и того не тянут.
большая часть молдовы это долги приднестровья.
7,5 миллиардов долг Приднестровья из переговоров исключен. Молдаване нищие, откуда у них деньги.
Пол миллиона жителей Приднестровья имеют долг 7,5 миллиардов. 15 тысяч на каждого. Куда они его девали (газ)?
Приднестровская ТЭЦ работает на газу, снабжает э.э всю Молдову. Долг вешают на Приднестровье.
Фирташ и Ахметов от зависти воют.
сами прийдут и сами всё отдадут,
и тогда, когда прийдут отдавать
просто -пошлите их нах !
- дровами...
И пох мне ваши тарифы. Ясное дело и субсидии.
Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан ответил на ультиматум о прекращении перекачки газа через 48 часов в случае невыплаты долгов.
Чебан отметил, что в компании получили уведомление «Газпрома». Он объяснил, что речь в данном случае идет об оплате потребления за октябрь и половине оплаты за ноябрь. «У нас возник особый разрыв, потому что в октябре месяце в тарифе цена закупки была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов, над этой проблемой сейчас мы работаем», - заявил глава «Молдовагаза».
Помимо этого, он подчеркнул, что настоящая ситуация была предусмотрена протоколом, который подписали «Газпром» и «Молдовагаз
КоломойскогоПлахотнюка.
Душечка Санду ворует э.энергию у Приднестровья. Вешая на них долги.
доповів доповівідав Бутусов, на ЦЕНЗОРе. Поройся - найдёшь.
Как сказал австрийский философ Людвиг Витгенштейн: «Пределы моего языка - это пределы моего мира».
Мы ещё посмотрим что это за долг.
А Молдова - це приклад того, як не потрібно мати взагалі ніяких спільних справ з московитами!!!