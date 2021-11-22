"Газпром" предупредил Молдову о прекращении поставок газа через 2 суток в случае неуплаты долгов

Российская газовая компания "Газпром" предупредила Молдову о прекращении поставок газа через 2 суток в связи с нарушением сроков оплаты за потребленный газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Очередной срок текущих платежей – сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены. "Газпром" крайне разочарован неисполнением Молдовой своих контрактных обязательств", - заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Куприянов подчеркнул, что новый контракт с Молдовой был подписан "практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдова вовремя производит 100% текущих платежей за газ".

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