Беспокойство по поводу войск РФ у границ Украины базируется, в частности, на открытых данных, – Госдеп США
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США, когда выражают тревогу по поводу присутствия войск РФ вблизи Украины, основываются не только на секретных данных, но и на информации, размещенной в открытом доступе
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Причины наших опасений все вы можете увидеть в открытом доступе. Кроме того, некоторые наши данные секретны", - объяснил представитель Госдепа на брифинге.
Прайс повторил мнение, что беспокойство США базируется на том, как действовала Россия в прошлом.
Он не стал отвечать на вопросы журналиста о том, какой будет реакция Вашингтона в случае обострения ситуации. "Мы не хотим заранее сообщать о наших планах", – сказал представитель госдепа.
Пожалуйста, подождите...
Це - серйозно!
Тоді Макрон йому відповідав:
- Навіщо? При всій моїй повазі до вас, я буду змушений приєднатися до "Санкцій з аду" та підтримати всі рішення ЄС, США та НАТО. Чому ви не можете зупинитися?
- Там фашисти. А ще турки їм надали Байрактари, та вони бомбять мирних жителів...
- Там на відео сепаратисти з гармати стріляли! Я не буду приймати вашу сторону!
- Ні, там фашисти з Байрактарів обстрілюють мирне населення. Щоб не трапилось, ми пійдем незабаром у наступ. Я сподіваюсь, що ви все обміркуєте та підтримаєте Росію в боротьбі з фашиистами...
Ось такий діалог був.
Статья 5
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на два косяка