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Беспокойство по поводу войск РФ у границ Украины базируется, в частности, на открытых данных, – Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Беспокойство по поводу войск РФ у границ Украины базируется, в частности, на открытых данных, – Госдеп США

США, когда выражают тревогу по поводу присутствия войск РФ вблизи Украины, основываются не только на секретных данных, но и на информации, размещенной в открытом доступе

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Причины наших опасений все вы можете увидеть в открытом доступе. Кроме того, некоторые наши данные секретны", - объяснил представитель Госдепа на брифинге.

Прайс повторил мнение, что беспокойство США базируется на том, как действовала Россия в прошлом.

Он не стал отвечать на вопросы журналиста о том, какой будет реакция Вашингтона в случае обострения ситуации. "Мы не хотим заранее сообщать о наших планах", – сказал представитель госдепа.

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Топ комментарии
+5
ні, серйозно це все. Я не скажу, що обов'язково посуне танками і авіацією, з десантом; але, якщо буде для нього найменша БЕЗПЕЧНА нагода - таки посуне. А сам розумієш, клоуни таких нагод можуть надати безліч.
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22.11.2021 22:41
+4
Знов наклеп підступних піндосів на "миролюбивих" московських братів !!!)))
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22.11.2021 22:29
+3
Зараз на Еспресо дивлюся "Червона лінія з Сергієм Висоцьким". Друга частина - саме про загрозу на наших кордонах
Це - серйозно!
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22.11.2021 22:28
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Правила форума Совет форумчан
Іхтамнети вже восьмий рік шляються біля наших кордонів.
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22.11.2021 22:22 Ответить
Зараз на Еспресо дивлюся "Червона лінія з Сергієм Висоцьким". Друга частина - саме про загрозу на наших кордонах
Це - серйозно!
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22.11.2021 22:28 Ответить
До речі, завтра передача в запису буде тут: "Червона лінія з Сергієм Висоцьким". Ну, як там швидко адміни телеканалу спрацюють
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22.11.2021 22:32 Ответить
***** колотить понти.
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22.11.2021 22:33 Ответить
ні, серйозно це все. Я не скажу, що обов'язково посуне танками і авіацією, з десантом; але, якщо буде для нього найменша БЕЗПЕЧНА нагода - таки посуне. А сам розумієш, клоуни таких нагод можуть надати безліч.
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22.11.2021 22:41 Ответить
Зараз ***** став рукопожатим, незабаром сертифікують ПП-2, Байден з ним зустрічається. І щоб це все втратити після нападу на Україну? Танунах.
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22.11.2021 22:53 Ответить
Это не понты. Совсем не понты.
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22.11.2021 22:47 Ответить
Ось я тобі пригадаю твій коментар наприкінці зими.
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22.11.2021 22:54 Ответить
Пуйло Макрону відкрито казав, що розпочне агресію незабаром.
Тоді Макрон йому відповідав:

- Навіщо? При всій моїй повазі до вас, я буду змушений приєднатися до "Санкцій з аду" та підтримати всі рішення ЄС, США та НАТО. Чому ви не можете зупинитися?

- Там фашисти. А ще турки їм надали Байрактари, та вони бомбять мирних жителів...

- Там на відео сепаратисти з гармати стріляли! Я не буду приймати вашу сторону!

- Ні, там фашисти з Байрактарів обстрілюють мирне населення. Щоб не трапилось, ми пійдем незабаром у наступ. Я сподіваюсь, що ви все обміркуєте та підтримаєте Росію в боротьбі з фашиистами...

Ось такий діалог був.
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22.11.2021 22:29 Ответить
Так, для справки, от ООН. Хотя, ***** закон не писан...

Статья 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.
2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.
3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
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22.11.2021 22:52 Ответить
Это Гордон под дверями подслушал?
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22.11.2021 23:33 Ответить
Не, лично Харьков сумской под диваном у Микрона сидел
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23.11.2021 07:19 Ответить
Знов наклеп підступних піндосів на "миролюбивих" московських братів !!!)))
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22.11.2021 22:29 Ответить
главное - что есть план...
на два косяка
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22.11.2021 22:37 Ответить
Цей Держдеп такий самий невгамовний ,як Порошенко !!!1 Все капостить аби посварити "братские народи" ,зруйнувати "Русский мир" !!!)))
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22.11.2021 22:41 Ответить
Починаючи з вчора в Україні необхідно закінчити дискусії про те, чи нападе Путін або не нападе Путін. Треба виходити з тезису, що Путін нападе з вірогідністю 100 %. І всі подальші кроки робити виходячи з підготовки до нападу Росії та протидії цьому нападу. Необхідно терміново скликати РадБез ООН, де представнику України наголосити, що Україна готується до нападу збройних сил РФ, який буде робити Росія. Україна наголошує, що не має планів на збройне визволення Ордло та Криму. Також, необхідно наголосити про те, що Росія шукає привід для збройної агресії проти України, так званий Казус Беллі, і що Україна не збирається і николи цього не робила накшталт терактів на обєктах інфраструктури РФ. Наголосити, що збройна агресія РФ відбудеться або безпосередньо збройними силами РФ, або їх квазі сателітами - Ордло, помністю наповненими зброєю РФ за 8 років. Треба наголосити, що Україна готується за всіма напрямками до відбиття нападу РФ і розраховує на підтримку Європейських країн, США і всього прогресивного Світу.
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22.11.2021 23:01 Ответить
Росія, як постійний член, заблокує скликання Радбезу ООН.
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23.11.2021 15:46 Ответить
хомчак и таран, ваши имена останутся в истории Украины,как имена Кочубея и Искры
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22.11.2021 23:27 Ответить
Бегу затариваться солью, спичками....😁
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22.11.2021 23:36 Ответить
 
 