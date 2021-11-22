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Новости За рубежом
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В России с 2022 года меняют госстандарты по срочному захоронению трупов в военное и мирное время

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В России с 2022 года меняют госстандарты по срочному захоронению трупов в военное и мирное время

В РФ вводится или обновляется ряд госстандартов гражданской обороны на случай чрезвычайных ситуаций или военных конфликтов, в том числе массового срочного захоронения людей.

Такие стандарты вступят в силу с февраля 2022 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Среди принятых ГОСТов - "Защитные сооружения гражданской обороны. Порядок оценки готовности"; "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. Сроки и определения"; "Защитные сооружения гражданской обороны. Сооружения быстромонтируемого блок-модульного типа полной заводской готовности. Общие требования"; "Захоронение срочное трупов в военное и мирное время. Общие требования".

Все документы приняты в период с 31 августа по 13 сентября 2021 года и будут введены с 1 февраля 2022 года. Разработчик документа – Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

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В последнем из указанных госстандартов прописан "комплекс мер по срочному захоронению трупов людей и животных, погибших во время военных конфликтов или в результате этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени".

Расписываются нормативы и технологии кремации, а также захоронений в братских могилах с дезинфекцией с помощью хлорной извести. Подходящие иллюстрации показывают процесс создания братской могилы с помощью трактора.

Российские СМИ уточняют, что сейчас у РФ есть рекомендации по срочному захоронению тел, но они рассчитаны только на военное время. Введенный новый госстандарт фактически распространяет военные правила для "чрезвычайных ситуаций" мирного времени.

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Топ комментарии
+73
ну,наконец-то в кацапии и про людей подумали..
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22.11.2021 23:09
+44
Війни не буде, буде випадкове масове заховання трупів?
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22.11.2021 23:07
+43
для нас же главное, чтоб у этого скота
не торчали из нашей земли-
ни копыта ни рога !
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22.11.2021 23:08
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Війни не буде, буде випадкове масове заховання трупів?
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22.11.2021 23:07 Ответить
Банальний неофашизм. Підготовка до війни.
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23.11.2021 00:00 Ответить
Відчувають касаби, що трупів буде багато
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23.11.2021 08:29 Ответить
для нас же главное, чтоб у этого скота
не торчали из нашей земли-
ни копыта ни рога !
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22.11.2021 23:08 Ответить
Бульдозером!
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22.11.2021 23:08 Ответить
ну,наконец-то в кацапии и про людей подумали..
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22.11.2021 23:09 Ответить
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22.11.2021 23:30 Ответить
І про черв'яків теж.
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22.11.2021 23:34 Ответить
Порубили все дубьі на гробьі.(С)
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22.11.2021 23:34 Ответить
Китайцы вырубили и вывезли.
И не только дубы.
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22.11.2021 23:46 Ответить
"Железним ломом покончали всех поросят на Рождество" - радио пятница/суббота, Харьков, 90-е годы.
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22.11.2021 23:49 Ответить
Кацапи розраховують, що це для нас буде як 100% гарантія нападу. Знову блефують. Щось хочуть виторгувати. Розвідка завжди працює, аналізуючи саме такі сигнали.
Кацапи уміють і хочуть воювати лише тоді, коли вони убивають безкарно. Вони шакали. А Україна не Сирія чи Грузія - будуть валятися кацапські роги і копита, непоховані бульдозерами, як в Чечні в 90-х, а їхніми черепами будуть грати хто в футбол, а дехто в соккер.
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23.11.2021 09:24 Ответить
о Господи...
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22.11.2021 23:09 Ответить
Залиште мерцям ховати своїх мерців...
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22.11.2021 23:10 Ответить
Поховали москалів не по людськи,
Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
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22.11.2021 23:12 Ответить
Поховали москаля край дороги.
Видно руки, видно ноги, видно роги
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22.11.2021 23:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PV5WslMSeHI&t=22s
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23.11.2021 06:27 Ответить
головне щоб не забути забити осикові кілки
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22.11.2021 23:16 Ответить
}{уйло готовится к войне. Раскрыта тайна парашных ракет АналоГовнет.
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22.11.2021 23:17 Ответить
Силосні ями та ущільнювати танками !!!)))
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22.11.2021 23:17 Ответить
Є в нас один спеціаліст по силосним ямам, треба його наросію відправити в якості консультанта по цим справам.
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22.11.2021 23:20 Ответить
Кандидат жомо-технических наук.
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22.11.2021 23:49 Ответить
в 2014-му році куйло засекретило свої військові втрати у мирний час. в 2022-му мабуть уже важко буде засекретити, тому прийняли рішення, щоб швидше закопувати. хм.. совпадєніє?
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22.11.2021 23:18 Ответить
В 2015-ом засекретил указ 28 мая а не в 2014-ом
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23.11.2021 00:05 Ответить
Баби ішшо нарожают...
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22.11.2021 23:21 Ответить
"Такая у них незавидная доля" !!!)))
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22.11.2021 23:24 Ответить
но уже не совсем русских ...
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22.11.2021 23:32 Ответить
От китайцев.
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22.11.2021 23:48 Ответить
С ихней отравленной землёй и беспробудным пьянством, бабы только мутантов нарожать смогут.
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23.11.2021 14:01 Ответить
Тут им Кива с жомовой ямой в помощь...😁
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22.11.2021 23:24 Ответить
Це путінська альтернатива збільшенню видатків на медицину ? )
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22.11.2021 23:29 Ответить
русня начала чтото подозревать?
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22.11.2021 23:32 Ответить
Ннспроста все это
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22.11.2021 23:33 Ответить
Оптимізація називаіцца.
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22.11.2021 23:37 Ответить
Одна кацапська контора повністю переключилася з виробнтцтва одного виду продукції на постачання обладнання та будматеріалів у нові військові госпіталі.
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22.11.2021 23:38 Ответить
Годовяться к встрече с украинской трупорезкой ВСУ?
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22.11.2021 23:49 Ответить
Пенсионный фонд России готовится поднять рентабельность.
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22.11.2021 23:53 Ответить
утилизация руских за руские деньги это позитив.
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22.11.2021 23:55 Ответить
Ну, если не удобрять чернозём )
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23.11.2021 00:34 Ответить
Яка ще війна, це ковід їх так косить. Кацапи дохнуть від нього, наче таргани від дихлофосу. Незабаром їх будуть як худобу закопувати. Хоча вони і є худоба, бісова худоба.
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23.11.2021 00:42 Ответить
Nesebr
@nes_ebr
Опрос строго для россиян!
Всем другим представителям - лайк или ретвит.
В случае гипотетической войны с Украиной вы:
"Мясо", еду воевать
3,1 %
Дезертир, рою схрон
45 %
Перебезчик, слава Украине
38,9 %
Майор, записываю п. 2 и 3
13 %
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23.11.2021 03:51 Ответить
Так на каждом из этих трупов ещё по два кредита минимум висит.
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23.11.2021 06:51 Ответить
вот и назван срок нападения, февраль-март 22 года.
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23.11.2021 06:58 Ответить
кацапы готовятся в рай
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23.11.2021 07:03 Ответить
Ого яку проявляють "турботу" про екологію! Чи це плануються "зачистки" учасників акцій протестів в мирний час?
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23.11.2021 07:03 Ответить
Тільки у одній виликодуховній державі світу діє "стандарт" поховання (закопування) на своїй землі у братських канавах. Навіть нацисти у роки 2 світової війни на чужій території ховали своїх солдат у окремих могилах.
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23.11.2021 07:35 Ответить
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23.11.2021 07:39 Ответить
Готовятся к чему-то
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23.11.2021 08:08 Ответить
Зачем так все сложно..... Слишком много чести для этих свинособак.
Прикопал русню дохлую, ну и ладно.
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23.11.2021 08:54 Ответить
Нужно резко увеличить производство тракторов и извести.
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23.11.2021 08:57 Ответить
Готовится масштабная утилизация лишнехромосомных свинособак
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23.11.2021 08:59 Ответить
Полезные знания, как Рашка развалится, нам понадобятся такие специалисты, Ям много будет по периметру грнаницы от Чернигова до Херсона
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23.11.2021 09:29 Ответить
По захоронению трупов.
Они явные дебилы. Давным-давно, существует Наставление по Тылу ВС СССР, в котором досконально всё описано. Для военного времени. Для ГО СССР, существовал практически похожий Приказ, но для мирного времени. Там отличия в том что, ГО занималось ещё и захоронением скота.
Они давно внесли изменения. Мы тоже, и конечно дополнительно перевели на украинский язык.
В этом случае, кто-то из лепрозория, решил себе ноУчное звание присобачить или получить денежный профит. Но троллить баранов теперь будет ещё интереснее)))
Ничего нового.
Стандартные документы. Вот только появились в интересное время))))
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23.11.2021 11:38 Ответить
 
 