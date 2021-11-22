В России с 2022 года меняют госстандарты по срочному захоронению трупов в военное и мирное время
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В РФ вводится или обновляется ряд госстандартов гражданской обороны на случай чрезвычайных ситуаций или военных конфликтов, в том числе массового срочного захоронения людей.
Такие стандарты вступят в силу с февраля 2022 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Среди принятых ГОСТов - "Защитные сооружения гражданской обороны. Порядок оценки готовности"; "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. Сроки и определения"; "Защитные сооружения гражданской обороны. Сооружения быстромонтируемого блок-модульного типа полной заводской готовности. Общие требования"; "Захоронение срочное трупов в военное и мирное время. Общие требования".
Все документы приняты в период с 31 августа по 13 сентября 2021 года и будут введены с 1 февраля 2022 года. Разработчик документа – Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
В последнем из указанных госстандартов прописан "комплекс мер по срочному захоронению трупов людей и животных, погибших во время военных конфликтов или в результате этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени".
Расписываются нормативы и технологии кремации, а также захоронений в братских могилах с дезинфекцией с помощью хлорной извести. Подходящие иллюстрации показывают процесс создания братской могилы с помощью трактора.
Российские СМИ уточняют, что сейчас у РФ есть рекомендации по срочному захоронению тел, но они рассчитаны только на военное время. Введенный новый госстандарт фактически распространяет военные правила для "чрезвычайных ситуаций" мирного времени.
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не торчали из нашей земли-
ни копыта ни рога !
И не только дубы.
Кацапи уміють і хочуть воювати лише тоді, коли вони убивають безкарно. Вони шакали. А Україна не Сирія чи Грузія - будуть валятися кацапські роги і копита, непоховані бульдозерами, як в Чечні в 90-х, а їхніми черепами будуть грати хто в футбол, а дехто в соккер.
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
Видно руки, видно ноги, видно роги
@nes_ebr
Опрос строго для россиян!
Всем другим представителям - лайк или ретвит.
В случае гипотетической войны с Украиной вы:
"Мясо", еду воевать
3,1 %
Дезертир, рою схрон
45 %
Перебезчик, слава Украине
38,9 %
Майор, записываю п. 2 и 3
13 %
Прикопал русню дохлую, ну и ладно.
Они явные дебилы. Давным-давно, существует Наставление по Тылу ВС СССР, в котором досконально всё описано. Для военного времени. Для ГО СССР, существовал практически похожий Приказ, но для мирного времени. Там отличия в том что, ГО занималось ещё и захоронением скота.
Они давно внесли изменения. Мы тоже, и конечно дополнительно перевели на украинский язык.
В этом случае, кто-то из лепрозория, решил себе ноУчное звание присобачить или получить денежный профит. Но троллить баранов теперь будет ещё интереснее)))
Ничего нового.
Стандартные документы. Вот только появились в интересное время))))