Защита воздушного и водного пространства - это два направления, которые критически недоразвиты, - Резников. ВИДЕО

Министр обороны Александр Резников считает защиту воздушного и водного пространства Украины критическими приоритетами.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Небо и вода - это два направления, которые критически нодоразвиты с точки зрения защиты", - констатировал Резников.

Министр напомнил, что с британской стороной подписано Рамочное соглашение о развитии украинских ВМС.

"В настоящее время уже предусмотрено ее наполнение четырьмя контрактами (в поддержку ракетной программы, военно-морских баз и базы кораблей). Это открытая информация, поэтому ничего секретного не говорю, - уточнил Резников.

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Что касается воздушной обороны, то иностранные партнеры пообещали помочь с экспертной оценкой потребностей Украины. "После этого мы сможем развивать воздушную оборону и сами по себе, и благодаря партнерам", - подчеркнул министр.