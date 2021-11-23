Защита воздушного и водного пространства - это два направления, которые критически недоразвиты, - Резников. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Александр Резников считает защиту воздушного и водного пространства Украины критическими приоритетами.
Об этом глава оборонного ведомства сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Небо и вода - это два направления, которые критически нодоразвиты с точки зрения защиты", - констатировал Резников.
Министр напомнил, что с британской стороной подписано Рамочное соглашение о развитии украинских ВМС.
"В настоящее время уже предусмотрено ее наполнение четырьмя контрактами (в поддержку ракетной программы, военно-морских баз и базы кораблей). Это открытая информация, поэтому ничего секретного не говорю, - уточнил Резников.
Что касается воздушной обороны, то иностранные партнеры пообещали помочь с экспертной оценкой потребностей Украины. "После этого мы сможем развивать воздушную оборону и сами по себе, и благодаря партнерам", - подчеркнул министр.
Пожалуйста, подождите...
Втім, ні ти, ні я не претендуємо в своїх коментах на всю глибину висвітлення тої жопи в оборонці, яка відкрилась з приходом до влади зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе?
"Не было гвоздя - подкова отпала
Подкова отпала - лошадь захромала
Лошадь захромала - командир убит
Армия разбита, конница бежит
Враг вступает в город, пленных не щадя
Оттого, что в кузнице на было гвоздя."
Надеюсь , на єтом вся "щедрость" Барьіги исчерпьівается ?
Читай, тупорылый:
"В течение пяти лет Порошенко и структуры, бенефициаром которых он является, пожертвовали на благотворительность приблизительно 1 млрд 200 млн грн, из них 550 млн грн - на нужды армии", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве. Источник: https://censor.net/ru/n3114862
А сколько денег ты насчитал пожертвованных Зелей на армию?
"Ми танцюєм і поєм кагебістський кавеен":
камінгаут Чекалкіна-спєцпропагандиста
https://www.youtube.com/watch?v=S1TTae8-9M4&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
22.11.2021 17:30
отакі от і вибрали (схему "вибирання" він розкриває САМ до деталей, ага)
Це не абдристович і навіть не Ілларіонов - це значно хитріший:
"смотрітє, ангєли, замрітє - я іграю..!"
особливо якщо сам він "оголює прийом", проти нас направлений
Вже не важливо, головне щоб продовжували фінансувати ці проекти і поставили ЗСУ.
Конечно, обсуждать публично такие вещи категорически нельзя, но работать в этом направление необходимо!
Мне кажется это не совсем умно, мягко говоря.
ВБ отбилась от Гитлера именно благодарч тому, что смогла защитить небо.
Т.е. техника 40-50 летней давности, отсутствие запчастей, топлива, дефицит боеприпасов, отсутствие нормальных учений, совок и уставщина - это НЕ проблема, а "небо и вода" - это проблема?
Ню, ню ...
этот резников обычный зеленый балабол