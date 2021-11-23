РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14698 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Оборона
8 571 77
ВМС (1317) Минобороны (8240) ПВО (1486) Резников (1168)

Защита воздушного и водного пространства - это два направления, которые критически недоразвиты, - Резников. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр обороны Александр Резников считает защиту воздушного и водного пространства Украины критическими приоритетами.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Небо и вода - это два направления, которые критически нодоразвиты с точки зрения защиты", - констатировал Резников.

Министр напомнил, что с британской стороной подписано Рамочное соглашение о развитии украинских ВМС.

"В настоящее время уже предусмотрено ее наполнение четырьмя контрактами (в поддержку ракетной программы, военно-морских баз и базы кораблей). Это открытая информация, поэтому ничего секретного не говорю, - уточнил Резников.

Также читайте: Украина усиливает систему противовоздушной обороны на северном направлении, - Минобороны

Что касается воздушной обороны, то иностранные партнеры пообещали помочь с экспертной оценкой потребностей Украины. "После этого мы сможем развивать воздушную оборону и сами по себе, и благодаря партнерам", - подчеркнул министр.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
Один дивизион ПКР "Нептун" стоит около 720 млн. Совсем недавно - 20 октября зелень дополнительно выделила еще 15 млрд грн. на финансирование дорожного хозяйства, в итоге общее бюджетное прямое финансирование "Укравтодора" в этом году достигло 66,38 млрд грн. Не говоря уже про остальные схемы. Воровать на дорогах для зеленых гнид оказалось намного важнее обороны страны.
показать весь комментарий
23.11.2021 01:01
+24
Та вы шо? А может соизволите вспомнить что при "барыгах" были разработаны, как минимум, ПКР "Нептун", на производство которых зеленая пошесть никак не найдет денег.
показать весь комментарий
23.11.2021 00:50
+17
Ага. Вот только барыги за свой счет ПВО Киева восстановили, а новые лица снова развалили ВСУ.
показать весь комментарий
23.11.2021 01:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та вы шо? А может соизволите вспомнить что при "барыгах" были разработаны, как минимум, ПКР "Нептун", на производство которых зеленая пошесть никак не найдет денег.
показать весь комментарий
23.11.2021 00:50 Ответить
Один дивизион ПКР "Нептун" стоит около 720 млн. Совсем недавно - 20 октября зелень дополнительно выделила еще 15 млрд грн. на финансирование дорожного хозяйства, в итоге общее бюджетное прямое финансирование "Укравтодора" в этом году достигло 66,38 млрд грн. Не говоря уже про остальные схемы. Воровать на дорогах для зеленых гнид оказалось намного важнее обороны страны.
показать весь комментарий
23.11.2021 01:01 Ответить
і то правда.
Втім, ні ти, ні я не претендуємо в своїх коментах на всю глибину висвітлення тої жопи в оборонці, яка відкрилась з приходом до влади зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе?
показать весь комментарий
23.11.2021 01:04 Ответить
порошенко всі гроші спускав на безглузді проекти Вільха-М та Нептун, МБАК Гюрза-М, Кентавр та інші, а протиповітряна та протикорабельна оборона не розвивалась. В результаті не маємо нічого нового що могло б протистояти ворогу. Нептун ще 10-15 років буде допилюватись до серійного виробництва.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:28 Ответить
розроблені не означає що є на озброєнні. При баригах захист повітряного і водного простору був нерозвинутий так само як і зараз.
показать весь комментарий
23.11.2021 01:30 Ответить
Ага. Вот только барыги за свой счет ПВО Киева восстановили, а новые лица снова развалили ВСУ.
показать весь комментарий
23.11.2021 01:51 Ответить
Сказки для приезжих : поставить новьіе аккумуляторьі и покрасить - не значит "восстановить ПВО Киева". Но так у ПАПа все пафосно и делалась. Только по ТВ почему-то не показали , как он передает "новую" технику в войска .
показать весь комментарий
23.11.2021 06:53 Ответить
Каанешн. То ли дело сейчас? Попонтоваться катерами и армией, созданными не при зебилах - это достижение
показать весь комментарий
23.11.2021 09:42 Ответить
Не пии...., Шурик. Станция не будет работать, даже если не хватает одного кабеля. Вопрос простой - работает - неработает.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:14 Ответить
Хорошо , к аккумуляторам и краске добавим покупку кабеля на Али-Єкспресс . Це потужно !
показать весь комментарий
23.11.2021 11:03 Ответить
Да, да... Куда проще изьять клистроны с систем ПВО...
показать весь комментарий
23.11.2021 11:57 Ответить
Ты - идиот.
"Не было гвоздя - подкова отпала
Подкова отпала - лошадь захромала
Лошадь захромала - командир убит
Армия разбита, конница бежит
Враг вступает в город, пленных не щадя
Оттого, что в кузнице на было гвоздя."
показать весь комментарий
23.11.2021 12:10 Ответить
Порохоботьі , какие вьі нудньіе ! Уговорили , к аккумуляторам , краске и кабеле добавим гвозди .
Надеюсь , на єтом вся "щедрость" Барьіги исчерпьівается ?
показать весь комментарий
23.11.2021 12:15 Ответить
Ты, животное, специалист считать чужие деньги?
Читай, тупорылый:
"В течение пяти лет Порошенко и структуры, бенефициаром которых он является, пожертвовали на благотворительность приблизительно 1 млрд 200 млн грн, из них 550 млн грн - на нужды армии", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве. Источник: https://censor.net/ru/n3114862

А сколько денег ты насчитал пожертвованных Зелей на армию?
показать весь комментарий
23.11.2021 16:37 Ответить
Хамло фашик , тебе вопрос : почему ПОП на армию пожертвовал меньше , чем на прочую "благотворительность" ? Не посчитал нужньім или єто бьіла просто схема по оптимизации налогообложения его компаний ?
показать весь комментарий
23.11.2021 17:05 Ответить
Мудак ті, Шупик. И душа твоя - гавно. Поинтересуйся "прочей" - ну там лечение раненых, кислородные концентраторы. Загляни на сайт с расшифровками, если интересно.
показать весь комментарий
24.11.2021 10:35 Ответить
А модернизировать РЗК С125 до уровня М2 "Тана" -- это подойдет? И если вам этого не сказали по Г+Г - это совсем не значит, что его не было.

показать весь комментарий
23.11.2021 10:22 Ответить
Що ти мелеш, недолуге?? "Нептун" за Пороха розробили, але не встигли почати випускати. А блазні фінансування ракетної програми зупинили.
показать весь комментарий
23.11.2021 08:29 Ответить
Ну почему? Вон при зебилах даже лишние клистроны изымали
показать весь комментарий
23.11.2021 09:41 Ответить
Единственный дивизион "Нептун", переданный в марте 2021 года на дежурство -- это именно тот комплект, который был произведен при "барыгах" для государственных испытаний. Зелень, принимая его, скромно забыла об этом рассказать. Как и о глубокой модернизации С125 до уровня М2

показать весь комментарий
23.11.2021 10:03 Ответить
ну, а про інформаційний простір знов потурбуються агресори...

"Ми танцюєм і поєм кагебістський кавеен":
камінгаут Чекалкіна-спєцпропагандиста
https://www.youtube.com/watch?v=S1TTae8-9M4&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85

22.11.2021 17:30
показать весь комментарий
23.11.2021 09:32 Ответить
Это умная беседа с мудрым и грамотным человеком для думающих людей. Поэтому не партесь. Если не дано понять суть - лучше и не пытаться.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:42 Ответить
пекло - це інші, що неуважно читають і не до кінця слухають...
показать весь комментарий
23.11.2021 10:08 Ответить
Я как-раз внимательно слушал и не раз. И он не сказал ничего нового. Например о том, что КВН - проект КГБ, умным людям было известно уже очень давно. Как и о том, что Вовочка -- служивая Бенина кукла. Поэтому повторю -- не партесь. Если не дано понять суть - лучше и не пытаться.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:18 Ответить
я теж люблю авантюр'єр - та не під час війни
показать весь комментарий
23.11.2021 10:26 Ответить
Ну так нарид же выбрал куклу Бени и манкурта на пост главнокомандующего и его холуев во власть именно во время войны.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:30 Ответить
не "народ вибрал", а народу вибралі, підсаженому 15 років на гигигага через ТБ
отакі от і вибрали (схему "вибирання" він розкриває САМ до деталей, ага)
Це не абдристович і навіть не Ілларіонов - це значно хитріший:
"смотрітє, ангєли, замрітє - я іграю..!"
показать весь комментарий
23.11.2021 10:37 Ответить
Ну да, нарид типа не виноват. Были бы мозги внимательно слушать и понимать умных людей -- не выбрали бы. Именно он, например, об этом и говорил и в 2004, и в 2010, и в 2019. Но нарид предпочел слушать не умное, а "гигигага". Без мозгов жить проще.

показать весь комментарий
23.11.2021 11:13 Ответить
пріоритети маніпулянтів можуть мінятися - технології маніпуляції ж незмінні
показать весь комментарий
23.11.2021 17:10 Ответить
розумний супротивник нам за честь
особливо якщо сам він "оголює прийом", проти нас направлений
показать весь комментарий
23.11.2021 10:03 Ответить
" ... критически недоразвита ... " - В Л А С Т Ь !!!
показать весь комментарий
23.11.2021 15:38 Ответить
То доведи безголовому до відома, що це прямий наслідок невиконанні деожзамовлення.
показать весь комментарий
23.11.2021 00:51 Ответить
Оце повний "гітлер капут" від молодого жеребця.
показать весь комментарий
23.11.2021 00:57 Ответить
Якщо припинили канал контрабанди з касапії запчастин для літаків і систем ППО; якщо нізащо судять генералів, офіцерів генштабу і керівників єдиного працюючого суднобудівельного заводу - то, звісно, проблеми будуть. В такому разі їх не може не бути апріорі.
показать весь комментарий
23.11.2021 01:01 Ответить
Правильно каже Міністр оборони.
показать весь комментарий
23.11.2021 01:31 Ответить
Правильно собака сере, та не правильно кладе
показать весь комментарий
23.11.2021 08:02 Ответить
И как? Много сделали за два года?
показать весь комментарий
23.11.2021 09:44 Ответить
Прочитай що я написав.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:23 Ответить
Прочитал И?
показать весь комментарий
23.11.2021 13:28 Ответить
згоден, тут має рацію Резніков для ЗСУ найвищий пріоритет нове ППО, а так само ОТРК Сапсан, береговий комплекс Нептун, Ракетні катери за програмою від Британії.
показать весь комментарий
23.11.2021 01:48 Ответить
В якому часовому проміжку? Це потрібно було ще вчора, а не гроші в асфальт закопувати.
показать весь комментарий
23.11.2021 08:05 Ответить
що ти мені тут запитання ставиш, претензії свої став Зеленому на банковій, а не тут на цензорі. Там тобе точно почують.
Вже не важливо, головне щоб продовжували фінансувати ці проекти і поставили ЗСУ.
показать весь комментарий
23.11.2021 20:13 Ответить
Що ти мелеш?? Правильно кукурікати - це ніщо. Де доповідь у ВР з розгорнутим планом заходів і термінового фінансування ??
показать весь комментарий
23.11.2021 08:32 Ответить
Самый критически недоразвитый у нас буба
показать весь комментарий
23.11.2021 01:56 Ответить
і жОПа
показать весь комментарий
23.11.2021 02:04 Ответить
"Лучший способ защиты - нападение". Нужно готовить встречные атаки на эти скопления техники рядом с границей и заложить там бомбы и тп, все заминировать, чтобы при любом движении все там взлетело на воздух. Ну или еще чтото взорвать, чтобы пуканы путинистов зашевелились - любую критическую инфраструктуру!
Конечно, обсуждать публично такие вещи категорически нельзя, но работать в этом направление необходимо!
показать весь комментарий
23.11.2021 03:36 Ответить
Правильно. Мы у них критическую инфраструктуру взорвём, они испугаются и ничего у нас взрывать не будут.
показать весь комментарий
23.11.2021 07:36 Ответить
А еще лучше готовить диверсионньІе группьІ для ведения подрьІвной деятельности в глубоком тьІлу врага. ЧтобьІ перед нападающими горела земля у них дома. На ракетнье удари ответить ракетньІми ударами по Севастополю, Новоросийску и Ростову.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:42 Ответить
Критично недорозвинуті нєлох офшорний і його партнери - і це головна проблема
показать весь комментарий
23.11.2021 07:06 Ответить
Капець!Восьмий рік війни...!!! Зато критично розвинені корупційні схеми,контрабанда і офшори.
показать весь комментарий
23.11.2021 08:01 Ответить
Бубочка вже перевів гроші з офшора в Україну. продав квартири в Лондоні, вклав в оборону? Чи він інвестує в ту країну, де зібрався жити?
показать весь комментарий
23.11.2021 08:08 Ответить
Недоразвитые потому, что керуют недоразвитые!!!
показать весь комментарий
23.11.2021 08:09 Ответить
Можно было вместо "недоразвиты" подобрать другое слово? Теперь все, кому не лень подхватят и будут муссировать эту тему в самых разных вариантах. Почему нет? Ведь сам министр назвал так свои войска.
Мне кажется это не совсем умно, мягко говоря.
показать весь комментарий
23.11.2021 08:21 Ответить
Ну вот и прекрасно,ждем ковровых бомбардировок и морского десанта.
показать весь комментарий
23.11.2021 08:33 Ответить
Как показали события последних двух десятков лет, войны выигрываются в основном при наличии полной и безоговорочной победы в воздухе и контролем воздушного пространства. ( возможно это не коснулось только войны в Афганистане, но там совершенно отдельная история)
показать весь комментарий
23.11.2021 08:33 Ответить
Вобще-то, со Второй мировой.

ВБ отбилась от Гитлера именно благодарч тому, что смогла защитить небо.
показать весь комментарий
23.11.2021 08:39 Ответить
оно то так. Но сейчас этот фактор стал основополагающим. Тому пример Сербия, Сирия, Ирак, Карабах. Выпадают из этого перечня только Вьетнам и Афганистан.
показать весь комментарий
23.11.2021 08:48 Ответить
Выпадают, да не совсем. Во Вьетнаме свою роль сыграли С-75 и "Шилки", в Афгане "Стингеры" не позволяли безоговорочно господствовать в воздухе. К тому же Вы правильно заметили природные особенности - джунгли и горы.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:04 Ответить
Но там и не могло бьІть танковьІх ромбов Гудериана. Для етого необходимо бьІло форсировать Ла Манш.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:44 Ответить
"Тяжкое горе ожидает ту страну, которая окажется неспособна отразить удар с воздуха" /Г.К.Жуков/
показать весь комментарий
23.11.2021 08:45 Ответить
Чому бідний? Бо дурний. Чому дурний? Бо бідний.
показать весь комментарий
23.11.2021 08:36 Ответить
Схаменувся пан,як коней вкрали - то він і стайню закрив.А раніше про що ви,плять,думали?
показать весь комментарий
23.11.2021 08:53 Ответить
"Небо и вода" ...
Т.е. техника 40-50 летней давности, отсутствие запчастей, топлива, дефицит боеприпасов, отсутствие нормальных учений, совок и уставщина - это НЕ проблема, а "небо и вода" - это проблема?
Ню, ню ...
показать весь комментарий
23.11.2021 09:38 Ответить
*****, сколько же у нас великих стратегов. Аж страшно.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:43 Ответить
Аж страшно
показать весь комментарий
23.11.2021 09:47 Ответить
мы это уже слышали. винаваты папередники!
этот резников обычный зеленый балабол
показать весь комментарий
23.11.2021 09:54 Ответить
А вы еще пять журналов заставьте военных заполнять, может поможет. Не поможет - тогда еще десять.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:58 Ответить
Цікаво ,"міністр оборони"-сам служив десь чи як гавнокамандующій .....?
показать весь комментарий
23.11.2021 10:12 Ответить
Вторжение Расии начнётся с ударов по базам, штабам и скоплениям войск с воздуха.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:17 Ответить
за точные локации которых отвечает Дермак.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:48 Ответить
кРитически недоразвиты КЕМ ? Вода ? Кто людей , делающих военные катера в СИЗО посадил ? Кто блокирует в бюджете ракетостроение и оборонные заказы не выполняет сегодня ? Порошенко ? Или Мазепа ? Князь Святослав может это всё недоразвил ? Или это зеля недоразвитый ?
показать весь комментарий
23.11.2021 10:47 Ответить
Як на мене, у міністра є бачення процесів - як політичного, так й організаційного, тобто, відомчого рівня. Оператвно-тактичній рівень - хай ним головнокомандувач Залужній займається (що він добре й робить). Головне - системний підхід до вирішення різних проблематик нашого війська. Мені видається, міністр налагоджує цю систему.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:58 Ответить
Звісно ППО потрібно реформувати та розвивати, але ЗРК не паноцея. Потрібно вкладати гроші в з зброю возмездия (вибачте що по москальскі). Коли москаль буде знати, що прилетить у будь яку точку європейської частини московії, що будь яке скупчення металобрухту та м'яса під загрозою це зовсім інша річ. Приклад, робота точки У у 14 му році. Працювати по тилам... Тим паче по більшої частині не треба буде залучати спецназ для наведення, БПЛА + поміч союзників з визначенням координат... Так,на думку.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:07 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2021 11:22 Ответить
Чувствуете, в воздухе прямо ощущение катастрофы. Она витает вокруг. Никогда так Путлин злобно не нападал на нас, как в этом году. Катастрофа неминуема!!!
показать весь комментарий
23.11.2021 12:55 Ответить
Тю, що може бути важливішим за "велике крадівництво"?
показать весь комментарий
23.11.2021 13:15 Ответить
 
 