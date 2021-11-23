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США рассматривают возможность отправки в Украину военных советников и вооружения из-за российской угрозы, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США рассматривают возможность отправки в Украину военных советников и вооружения из-за российской угрозы, - CNN

Администрация Байдена рассматривает возможность отправки в Украину военных советников и нового оборудования, включая вооружение, из-за концентрации войск России у границы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

По информации издания, США могут отправить в Украину новые противотанковые ракеты Javelin и минометы. Также рассматривается вариант поставки средств для противовоздушной обороны. Речь может идти о ракетах Stinger, а Министерство обороны США настаивает на отправке в Украину вертолетов Ми-17, которые изначально закупили для передачи предыдущему правительству Афганистана.

"Некоторые в администрации президента США обеспокоены тем, что отправка вооружения может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта", - говорится в публикации.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+54
Для України найважливіше розмістити військові бази США на своїй території. Це гарантувало б безпеку.
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23.11.2021 01:33
+31
Возьмите под контроль воздух,на земле Украине по силам справиться будет пару эскадрилий самолётов прикрыть небо.
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23.11.2021 01:53
+27
кроме всего прочего, новейшие высокоточные пво и про, край как нужны!!!
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23.11.2021 01:49
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Дякуємо, але чобіт НАТО нам би теж не завадив. Як би він топтав нашу землю, то не довелось би вам зараз напружуватись, а нам гинути
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25.11.2021 00:50 Ответить
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