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Два украинских воина ранены на Донбассе, один из них в тяжелом состоянии. За сутки войска РФ совершили 7 обстрелов, били из 82- и 120-мм минометов, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Два украинских воина ранены на Донбассе, один из них в тяжелом состоянии. За сутки войска РФ совершили 7 обстрелов, били из 82- и 120-мм минометов, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня, три из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.

В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Лебединского оккупанты открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

У Каменки российские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого - удовлетворительное, другого - тяжелое", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7 часов утра, 23 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ООС.

Два украинских воина ранены на Донбассе, один из них в тяжелом состоянии. За сутки войска РФ совершили 7 обстрелов, били из 82- и 120-мм минометов, - штаб ООС 01

Автор: Наталя Джума
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Суки!!!
Найшвидшого одужання нашим захисникам.
Горіть у пеклі москалі !!!
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23.11.2021 07:21 Ответить
Ну и где наши байрактары?
Или вместо них клоун решил памперсы использовать?
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23.11.2021 07:27 Ответить
Ви вчора морду гавнокомандувача бачили?
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23.11.2021 08:19 Ответить
Отправить сообщение германии, о нарушениях парашенцев. А то как применили беспилотник (и то удар ракетами был с нашей территории) сразу завизжали о нарушениях. И чем чаще отправлять через МЗС, тем лучше!
Нашим защитникам скорейшего выздоровления!!!
Слава Героям и защитникам Украины!
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23.11.2021 08:22 Ответить
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередную русскую тварь - выполни свой священный долг!
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23.11.2021 10:01 Ответить
Найшвидшого одужання нашим захисникам.
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23.11.2021 10:32 Ответить
Скорейшегои полноговыздоровления, Братья!!!

Байрактары, арта, арт- и авианаводчики, снайперские группы - выход на позиции.
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23.11.2021 14:45 Ответить
 
 