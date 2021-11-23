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Жуткая авария в Болгарии: в горящем автобусе погибли 45 человек, в том числе 12 детей. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В Болгарии на автомагистрали "Струма" в результате ДТП и последующего возгорания автобуса погибли 45 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как пишет BGNES, всего в автобусе с македонской регистрацией ехали 52 человека. В числе погибших - 12 несовершеннолетних, а также водитель автобуса. Выжить удалось семи пассажирам, они под наблюдением медиков.

Авария произошла около 3:00 ночи

"На 31-м километре трассы произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 52 человека, в результате чего возник пожар. Погибли 45 человек. На месте руководит ситуацией глава МВД. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, но пожар произошел в результате несчастного случая. Остальные пострадавшие доставлены в больницу, их состояние не тяжелое", - сообщил журналистам начальник пожарной охраня Николай Николов.

Премьер-министр Северной Македонии выразил соболезнования в связи с происшествием. Сейчас движение по трассе временно ограничено.

По словам мэра болгарского города Перник, точная причина аварии пока не известна, рассматривают несколько версий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 месяцев в ДТП погибли 2 592 человека, - патрульная полиция

"Причин аварии может быть много, возможно, водитель спал, может быть другая причина. Со вчерашнего дня идет дождь, участок прямой с уклоном, - сказал Станислав Владимиров.

На указанном участке водители часто превышают скорость, что приводит к большому количеству ДТП.

Дорожный эксперт из Болгарии Диана Русинова рассказала, что на участке трассы было много проблем, минувшим летом там латали ямы.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
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23.11.2021 08:07
+15
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23.11.2021 08:15
+11
Відео просто супер, нафіг таке викладати?
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23.11.2021 08:23
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Теперь пойдут ... новости про Болгарию.
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23.11.2021 08:04 Ответить
неперунисть - он имел в виду "знаки". вспомни как твой кумир наезжал в разные страны и тав в большинстве случаев что-то случалось, причем такое что по совокупности случаев - мона в лотерею выиграть три раза подряд как Ляшко, но отнюдь не смешные суммы.
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23.11.2021 08:09 Ответить
Так он там и до этого был.
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23.11.2021 08:05 Ответить
А болгари тут "яким боком"? Автобус із північномакедонською реєстрацією їхав з Туреччини до Північної Македонії Болгарами там "і не пахло" - хіба що причиною аварії міг буть автомобіль з болгарськими номерами що створив перешкоду на дорозі
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23.11.2021 08:07 Ответить
А я переконаний що логіка - хороша штука: допомагає розставить усе по своїх місцях і не молоть дурниць!
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23.11.2021 08:29 Ответить
Ви схожі на дитину, яка вивчила таблицю множення, але геть не підозрює про логіку другого порядку та інтегрування функцій комплексної перемінної.
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23.11.2021 10:24 Ответить
Ти вирішив мене "налякать" "високими науковими термінами? Ти хоч сам розумієш те що виклав?
"Запор в мозгах" активно способствует "словесному поносу"! Ти ляпнув дурницю а зараз пробуєш викрутиться - коли тобі "на хвіст наступили"!
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23.11.2021 10:45 Ответить
Жудко
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23.11.2021 08:04 Ответить
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23.11.2021 08:07 Ответить
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23.11.2021 08:15 Ответить
Відео просто супер, нафіг таке викладати?
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23.11.2021 08:23 Ответить
Біда...
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23.11.2021 08:34 Ответить
Яка жахлива смерть горіти живцем хто б там не був, особливо діткам!
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23.11.2021 09:01 Ответить
Жуткая смерть.
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23.11.2021 09:37 Ответить
С какого бодуна дизельный автобус вспыхнул ?
Нам не всё говорят.
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23.11.2021 09:40 Ответить
Если неплотности в топливной системы(трубки высокого давления), соляр накапливается на всех частях двигателя и попади на выхлопной коллектор, где температура выше 100*С , вспыхивает. Бо температура вспышки соляра - ниже 61*С. Особенно зимний соляр очень опасен, бо в нем присутствуют легко воспламеняемые вещества, которые предотвращают парафинообразование в зимнее время, тобто загустевание соляра в топливном баке... Некоторые камазисты пускают выхлопную трубу сквозь топливный бак, по-моему?...
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23.11.2021 09:55 Ответить
может быть, тупо, короткое замыкание проводки.
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23.11.2021 09:57 Ответить
Аж бегом...Как и вагон совкового поезда...45 сек и полностью охватывает пламя на ходу
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23.11.2021 09:55 Ответить
Блин, тока прочел статью... - АВАРИЯ - это топливо попало на выхлопную + короткое замыкание... Топливо лилось на выхлопную, пока мотор не заглох...ЗЫ... Жертвы: в основном из северной Македонии.
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23.11.2021 10:03 Ответить
Жуть....
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23.11.2021 10:34 Ответить
саме цікаве що в жодній новині немає інформації який саме автобус так швидко і сильно горить. ні марки, ні моделі, ні року випуску
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23.11.2021 11:11 Ответить
Обычно китайцы такие чудеса мастерят, они ничего не проектируют, просто крадут чертежи, переводят кое как на свой китайский и делают так что бы форма совпадала и блестело снаружи.
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23.11.2021 21:24 Ответить
 
 