Жуткая авария в Болгарии: в горящем автобусе погибли 45 человек, в том числе 12 детей. ВИДЕО

В Болгарии на автомагистрали "Струма" в результате ДТП и последующего возгорания автобуса погибли 45 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как пишет BGNES, всего в автобусе с македонской регистрацией ехали 52 человека. В числе погибших - 12 несовершеннолетних, а также водитель автобуса. Выжить удалось семи пассажирам, они под наблюдением медиков.

Авария произошла около 3:00 ночи

"На 31-м километре трассы произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 52 человека, в результате чего возник пожар. Погибли 45 человек. На месте руководит ситуацией глава МВД. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, но пожар произошел в результате несчастного случая. Остальные пострадавшие доставлены в больницу, их состояние не тяжелое", - сообщил журналистам начальник пожарной охраня Николай Николов.

Премьер-министр Северной Македонии выразил соболезнования в связи с происшествием. Сейчас движение по трассе временно ограничено.

По словам мэра болгарского города Перник, точная причина аварии пока не известна, рассматривают несколько версий.

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"Причин аварии может быть много, возможно, водитель спал, может быть другая причина. Со вчерашнего дня идет дождь, участок прямой с уклоном, - сказал Станислав Владимиров.

На указанном участке водители часто превышают скорость, что приводит к большому количеству ДТП.

Дорожный эксперт из Болгарии Диана Русинова рассказала, что на участке трассы было много проблем, минувшим летом там латали ямы.