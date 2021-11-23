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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 12 729 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 23 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 10 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19!"

За сутки 22 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 зафиксированы 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 058,3 работников);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 270 258 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы – 191 051 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 госпитализированы – 2 055 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 летальных исходов – 720;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 выздоровели - 23 107 человек.

Также читайте: Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне остаются Киев и 18 областей, в двух из них показатели полностью стабилизировались, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 заболели – 3 353 136 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 796 597 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 летальных исходов – 82 318;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 595 737.

С начала вакцинальной кампании привиты 12 914 335 человек, из них получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек. В общей сложности проведены 22 939 693 прививки.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели 12

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Это только мне кажется?
Если сравнивать осень 2020, весну 2021, и сейчас - чем больше вакцинированных тем выше смертность.
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23.11.2021 08:52
+4
Також із-за того що ті що помирають не вакцинувались коли була така можливість.
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23.11.2021 08:45
+4
Ты еще скажи, что все умершие ели огурцы. Этим летом был рекордный урожай огурцов ...
Медицина потихоньку учится бороться с болезнями. Какое то количество народа вакцинированы (защищены от тяжелых последствий). Мобильность непривитых ограничена. Часть народа получили естественный иммунитет. Как по вашему объяснить увеличение смертности?
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23.11.2021 11:52
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Правила форума Совет форумчан
Хммм... Вчора лише рапортували - пішло на спад! Все зер гуд!!! Дивно...
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23.11.2021 08:16 Ответить
Захворюваність пішла на спад,а помирають ще ті які раніше захворіли
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23.11.2021 08:24 Ответить
В Украине третий день подряд больше выздоровевших, чем больных COVID
В Украине за минувшие сутки, 20 ноября зафиксировали 10 635 новых случаев коронавируса. При этом количество выздоровевших составляет 14 450.
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23.11.2021 09:32 Ответить
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23.11.2021 22:05 Ответить
різницю не бачите щодня по 26000 було і зараз 12 або 13000
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23.11.2021 08:24 Ответить
И заболеваемость падает
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23.11.2021 08:34 Ответить
сегодняшние 720 - это добежала статистика смертности за воскресенье и субботу.
Завтра будет меньше, около 400.
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23.11.2021 09:28 Ответить
ОШИБОЧКА - 595....
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24.11.2021 08:26 Ответить
Ну всё, сейчас заявят, что если и не на спад пошло, то уж точно вышли на плато, а это дорого стоит и всё это заслуга ЗЕбизян!
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23.11.2021 08:36 Ответить
Смертность высокая, из-за перегрузка больниц неделю - две назад и уровня медицины в целом. Зато пенсионный фонд в экстазе
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23.11.2021 08:40 Ответить
Також із-за того що ті що помирають не вакцинувались коли була така можливість.
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23.11.2021 08:45 Ответить
чего это в экстазе? им вечно денег не хватает миллиардами, а 70 тыс. трупиков пандемии никак не повлияют на ситуацию...
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23.11.2021 08:48 Ответить
Смертность высокая, потому что первичная медицина не работает. Вызывают скорые, когда уже "совсем плохо". При правильной и своевременной диагностики и лечении на первичке, большинство случаев можно было бы избежать на амбулаторном лечении. Вчера забирал приятеля с 6ой больницы и ждал его возле приемного отделения. За 2 часа ожидания - 2 скорые, одна пустая и одна привезла пожилую женщину. Она самостоятельно вышла из машины и пошла в приемное отделение. По словам приятеля, палаты не пустуют, но и в коридорах тоже никто не лежит. Может в реанимационных отделениях ситуация другая, но мне кажется, ситуацию немного драматизируют.
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23.11.2021 09:08 Ответить
Это только мне кажется?
Если сравнивать осень 2020, весну 2021, и сейчас - чем больше вакцинированных тем выше смертность.
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23.11.2021 08:52 Ответить
якось всім по..уй,що "ка..ется" кремлєботу....
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23.11.2021 08:53 Ответить
Считать не умеем или пользоваться Гуглом?
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23.11.2021 09:05 Ответить
Не надо "пользоваться Гуглом", надо открывать держстат и сравнивать до и в течение пандемии, кремлебот.
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23.11.2021 10:29 Ответить
На вору шапка горит!
И сколько было вакцинировано от ковида до пандемии?
Где взять данные смертности от ковида до пандемии?
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23.11.2021 11:54 Ответить
Вы идиот? Я написал - держстат (госстат Украины). Если вы не умеете "пользоваться Гуглом" (с), то вот вам прямая ссылка - http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html . Данные на начало 20-го года можно рассматривать как смертность до пандемии. Приятного просмотра.
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23.11.2021 12:09 Ответить
Не прикидывайтесь дурачком. Умерших от ковида больше, чем больше вакцинированных! И эта статистика верна для всех стран.
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23.11.2021 13:03 Ответить
Шта?.... От ковида в мире умерло порядка трёх миллионов. Доз вакцин только файзера вкололи порядка семи миллиардов.

Что касается Украины, то да, умерших от ковида вполне может быть больше, чем вакцинированных, потому что вакцинированных мизерное количество по сравнению со всем населением.
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23.11.2021 13:20 Ответить
Ти ще можеш перевірити залежніть "чим більше вакцинованих - тим коротше день." Але поспішай, бо після 22 грудня ця залежність зміниться.
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23.11.2021 10:51 Ответить
Ты еще скажи, что все умершие ели огурцы. Этим летом был рекордный урожай огурцов ...
Медицина потихоньку учится бороться с болезнями. Какое то количество народа вакцинированы (защищены от тяжелых последствий). Мобильность непривитых ограничена. Часть народа получили естественный иммунитет. Как по вашему объяснить увеличение смертности?
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23.11.2021 11:52 Ответить
Штамм дельта гораздо более заразный, чем альфа, бета и гамма и несколько более смертоносный.
Это уже давно и много раз писали.
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23.11.2021 12:04 Ответить
Я и это проверил. Обычный практически не заметил, а дельта свалила меня на 3 дня с температурой.
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23.11.2021 13:04 Ответить
> "Какое то количество народа вакцинированы (защищены от тяжелых последствий)."

Надо 80%, вакцинировано 20%.

> "Часть народа получили естественный иммунитет."

Который очень трудно учесть, потому что в отличие от вакцины он гуляет в очень широких пределах. Это всё уже 100500 раз обсуждали.
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23.11.2021 12:11 Ответить
трупики, как говорят, ещё ТЕ! а основа - это превышение-заболевание в почти 2 раза! ЦЕ ПЕРЕМОГА!
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23.11.2021 15:05 Ответить
Здесь нельзя такое говорить)))
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23.11.2021 10:31 Ответить
Так и есть
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23.11.2021 10:36 Ответить
Ну, продолжай свою мысль: и если верен вывод Паровоза о том, что чем больше вакцинированных тем выше смертность, то, судя по смертности от ковида, Украина - одна их самых вакцинированных стран Европы. Правда? Неправда. Значит, твой вывод ошибочен.
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23.11.2021 10:38 Ответить
Нет смысла сравнивать разные страны. У всех разный менталитет, разный уровень медицины.
Однако, если сравнивать хотя бы Германию, по тем же периодам - картина будет аналогичная.
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23.11.2021 11:47 Ответить
Не будет. В Германии в последнюю волну наинизшая смертность, а в Украине - наивысшая. Но Вы тут связь с вакцинацией в упор не видите. Почему-то.
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23.11.2021 12:08 Ответить
Больше всего новых больных COVID-19 - в Киеве (1631)... Вот, что значит вовремя подсуетится и открыть все учебные заведения!!! Браво, Веталя!!!
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23.11.2021 09:01 Ответить
А ничего что там больше численность и плотность населения?
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23.11.2021 09:06 Ответить
Праздники приближаются, надо подзаработать на стадах плебса, "сметунов" фигни всякой с полок. Все, как и в прошлом году - по графику, если кто забыл. Вірте уряду, вакцинуйтесь, кохайтесь, плодіться й споживайте!
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23.11.2021 09:09 Ответить
Найбільший секрет полішинеля сьогоднішнього дня - причина хвороби ковід-19.
Говорять про всякі дельта-штами, але того самого сарс-ков-2, якого досі ніхто в очі не бачив.
Власне, перебіг хвороби і безсилість актуальних (офіційних) протоколів кричать криком і хором про справжню причину!
Зараз в більшості випадків базовий протокол лікування, який включає:
- засоби для розрідження крові;
- антибіотики останніх поколінь;
- гормони
НЕ ДІЄ.
Пора замислитися, чому?!
Якщо на стан хворого не впливають антибіотики, це означає, що причиною його стану не є бактеріальні чинники.
Якщо на стан хворого не впливають гормони, це означає, що запальні процеси погашені, активність імунної системи придушена.

Що залишається? Відповідь очевидна!
Думайте...
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23.11.2021 12:29 Ответить
В чьих руках вся пищевая промышленность ? Посмотрите на эти лица.
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23.11.2021 12:34 Ответить
Тепло-тепло
Це просто транспорт для розповсюдження
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23.11.2021 16:51 Ответить
Почему власть не введёт для переболевших сертификат отказа
от лечения "ковида" в любой клинике или больнице ?
Человек обязуется не претендовать на чью-то койку или концентратор.
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23.11.2021 12:33 Ответить
На чью койку? Вакцинированного? Так вакцинированные на койку не попадают же )
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23.11.2021 15:14 Ответить
тогда пусть те, кто не хочет участвовать в эксперименте с вакцинами- шмурдяком - и налоги не платят..
это не власть, а твари мразотные..

все равно шлюшки- ляшки- крадуцкие - тратят бюджетные миллионы на шмурдяк через фирмы прокладки, кладя в карманы миллионы.. ещё и откаты от фарм компаний имеют..
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23.11.2021 23:56 Ответить
Ого . За ці кілька днів моєї відсутності антиваксерів суттєво поменшало . Тільки втрати - декілька тисяч , а скільки ще десятків тисяч включили мозок і пішли вакцинуватися .
Так що все в нас буде ДОБРЕ !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.11.2021 21:36 Ответить
 
 