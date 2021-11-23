В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 12 729 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 23 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 10 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19!"
За сутки 22 ноября в Украине:
зафиксированы 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 058,3 работников);
270 258 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы – 191 051 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 2 055 человек;
летальных исходов – 720;
выздоровели - 23 107 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 353 136 человек;
выздоровели - 2 796 597 человек;
летальных исходов – 82 318;
проведено ПЦР-тестирований – 15 595 737.
С начала вакцинальной кампании привиты 12 914 335 человек, из них получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек. В общей сложности проведены 22 939 693 прививки.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
В Украине за минувшие сутки, 20 ноября зафиксировали 10 635 новых случаев коронавируса. При этом количество выздоровевших составляет 14 450.
Завтра будет меньше, около 400.
Если сравнивать осень 2020, весну 2021, и сейчас - чем больше вакцинированных тем выше смертность.
И сколько было вакцинировано от ковида до пандемии?
Где взять данные смертности от ковида до пандемии?
Что касается Украины, то да, умерших от ковида вполне может быть больше, чем вакцинированных, потому что вакцинированных мизерное количество по сравнению со всем населением.
Медицина потихоньку учится бороться с болезнями. Какое то количество народа вакцинированы (защищены от тяжелых последствий). Мобильность непривитых ограничена. Часть народа получили естественный иммунитет. Как по вашему объяснить увеличение смертности?
Это уже давно и много раз писали.
Надо 80%, вакцинировано 20%.
> "Часть народа получили естественный иммунитет."
Который очень трудно учесть, потому что в отличие от вакцины он гуляет в очень широких пределах. Это всё уже 100500 раз обсуждали.
Однако, если сравнивать хотя бы Германию, по тем же периодам - картина будет аналогичная.
Говорять про всякі дельта-штами, але того самого сарс-ков-2, якого досі ніхто в очі не бачив.
Власне, перебіг хвороби і безсилість актуальних (офіційних) протоколів кричать криком і хором про справжню причину!
Зараз в більшості випадків базовий протокол лікування, який включає:
- засоби для розрідження крові;
- антибіотики останніх поколінь;
- гормони
НЕ ДІЄ.
Пора замислитися, чому?!
Якщо на стан хворого не впливають антибіотики, це означає, що причиною його стану не є бактеріальні чинники.
Якщо на стан хворого не впливають гормони, це означає, що запальні процеси погашені, активність імунної системи придушена.
Що залишається? Відповідь очевидна!
Думайте...
Це просто транспорт для розповсюдження
от лечения "ковида" в любой клинике или больнице ?
Человек обязуется не претендовать на чью-то койку или концентратор.
это не власть, а твари мразотные..
все равно шлюшки- ляшки- крадуцкие - тратят бюджетные миллионы на шмурдяк через фирмы прокладки, кладя в карманы миллионы.. ещё и откаты от фарм компаний имеют..
Так що все в нас буде ДОБРЕ !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦