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По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 4-е место в мире и 3-е в Европе. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 4-е место в мире и 3-е в Европе. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 ноября в мире зарегистрировали 465 462 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5828 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 258 437 036 случаев инфицирования, из них 465 462 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 174 857 человек, из них 5 828 за минувшие сутки.

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 4-е место в мире и 3-е в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 233,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 12 729 новых случаев заражения, 23 107 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 4-е место в мире и 3-е в Европе 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 14-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям - 4-ю в мире и 3-ю в Европе.

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 4-е место в мире и 3-е в Европе 03
По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 4-е место в мире и 3-е в Европе 04

Автор: Наталя Джума
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Как говорит хрипатый, "Надо просто перестать болеть!"
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23.11.2021 08:43 Ответить
эта ПАБЕДА!!!!
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23.11.2021 08:54 Ответить
Уже вернулась на второе. Ковид в Украине по выходным отдыхает.
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23.11.2021 08:59 Ответить
значит, послезавтра выйдем опять на 4-5, не сы.
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23.11.2021 09:33 Ответить
Вот такая медицина в Украине - не может ни лечить , ни спасать .
Зато Ахметов себе очередной самолёт купил за 50 млн евро недавно ( о том что ему вернули 1 млрд гривенник и он на него прикупил ещё немного Облэнерго ( шоб було) уже никто не пишет - нет журналистов в журналистике)
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23.11.2021 09:02 Ответить
Не сците. Сейчас дети побежали в школу, к новому году будем абсолютными чемпионами. Запомните этот пост.
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23.11.2021 09:04 Ответить
Якщо б озвучили всю смертність, то нашу медицину визнали б причетною до геноциду.
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23.11.2021 09:14 Ответить
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/deaths/
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23.11.2021 09:23 Ответить
Зãступ бараболі@Hlopak_

Черга на вакцинацію в Німеччині.
Як там кажуть солдати, "на війні немає атеїстів".
Так і в Німеччині - країна вийшла на друге місце в світі за новими захворюваннями (після США), й мітинги антиваксів різко розсосались - всі побігли вакцинуватись...
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23.11.2021 09:24 Ответить
За понедельник 720 трупов. Ничего страшного, катафалки по хорошей дороге весело мчат к ближайшим кладбищам
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23.11.2021 09:53 Ответить
 
 