По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 4-е место в мире и 3-е в Европе. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 ноября в мире зарегистрировали 465 462 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5828 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 258 437 036 случаев инфицирования, из них 465 462 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 174 857 человек, из них 5 828 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 233,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 14-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям - 4-ю в мире и 3-ю в Европе.



