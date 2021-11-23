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МВФ (3297) финансирование (1702) Рашкован Владислав (15)

Транш в размере $700 млн от МВФ уже во вторник будет на счетах украинского правительства, - представитель Фонда в Киеве Рашкован

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Транш в размере $700 млн от МВФ уже во вторник будет на счетах украинского правительства, - представитель Фонда в Киеве Рашкован

Совет директоров МВФ накануне утвердил решение о первом пересмотре программы стендбай и продлении программы до конца июня 2022 года.

Об этом в фейсбуке сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ.

"Второй транш программы в размере около 700 млн долларов уже во вторник будет на счетах украинского правительства. Благодарю всех, кто много месяцев работал над воплощением этого решения. Теперь нужно работать дальше", - отметил он.

Транш в размере $700 млн от МВФ уже во вторник будет на счетах украинского правительства, - представитель Фонда в Киеве Рашкован 01

Напомним, в ночь на 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что МВФ принял решение о выделении Украине транша в размере 700 млн долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ уже в ноябре может утвердить новый транш в размере около $700 млн, - Шмыгаль

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
"український уряд" вже звучить як стьоб(((
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23.11.2021 09:02
+6
Коломойский и Ахметов говорят спасибо.Есть что "попилить".
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23.11.2021 09:03
+4
Вам и вашим детям с внуками долги на шею, а мне
Вова 100 миллиардов долга перед бюджетом списал.
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23.11.2021 09:27
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Все раздерибанить на дороги!!
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23.11.2021 08:59 Ответить
"український уряд" вже звучить як стьоб(((
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23.11.2021 09:02 Ответить
Коломойский и Ахметов говорят спасибо.Есть что "попилить".
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23.11.2021 09:03 Ответить
І зуби в тієї "пилки" якісь титанові, навіть "славнозвісний" закон про олігархів не зламає.
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23.11.2021 09:14 Ответить
секрет экономического чуда зелных
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23.11.2021 09:05 Ответить
Якщо вже РашкоІван пообіцяв, то усьо, можна на новорічний відпочинок в Оман через Буковель.
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23.11.2021 09:08 Ответить
Объясните нам налогоплательщикам нахер брать кредит аж на 700 млн? У нас же растет экономика, по словам зе-упырей, растут налоговые отчисления. Нахера вешать очередную кредитную кабалу на шею наших детей? Не проще ли выгнать нахер ********, который управляет страной?!
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23.11.2021 09:08 Ответить
рост в воспаленном мкокосом мозгу главнокомандующего...
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23.11.2021 09:11 Ответить
... а налоговые отчисления растут за счет резкого повышения цен на товары и услуги, а все оплатит "мудрый нарид" за счет огромных пенсий и зарплат...
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23.11.2021 09:12 Ответить
Элементарно, эти бабки попилят по карманам. А потом, когда они смоются, все долги будет отдавать оставшееся в Украине быдло. За все нужно платить, в том числе за свой выбор.
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23.11.2021 10:40 Ответить
звіт про фактичне використання тмвф повинен складатися щомісяця виключно опозиційною позапарламентською комісією і оприлюднюватися недержавним медіа.
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23.11.2021 09:12 Ответить
В том и вся суть,что деньги окажутся на офшорных счетах правительства??
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23.11.2021 09:12 Ответить
можно будет неплохо прибарахлиться
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23.11.2021 09:17 Ответить
Вам и вашим детям с внуками долги на шею, а мне
Вова 100 миллиардов долга перед бюджетом списал.
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23.11.2021 09:27 Ответить
А вы думали откуда ковидную тыщу возьмут? Только отдавать придётся вашим детям
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23.11.2021 09:30 Ответить
Уже пошли веерные отключения ,гниды зелёные ...
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23.11.2021 09:31 Ответить
Так вы же хотели зельоную енергетику. Аж из штанов выпрыгивали так пропихивали вместе с Петькой и Ахметкой. Ну и как тебе сейчас вечерами когда темнеет в 16.30 в безветренную погоду?
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23.11.2021 09:43 Ответить
Да это у нас в Великобритании кругом дураки выходит,на каждом шагу то ветряки то панели солнечные.А вам Петро ещё в штаны Серет?
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23.11.2021 10:20 Ответить
Зеленый зебил, шнифты себе кислотой промой. При Порошенко почему-то хватало зеленую генерацию оплатить и электроэнергию еще и экспортировать.
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23.11.2021 10:42 Ответить
При Порохе было все ок,зебил)даже транши меньше миллиарда не давали -так что зебейся со своей зекрысой
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23.11.2021 12:14 Ответить
Ну слава Богу что только 8% считает что при поросе все ОК было. Ети 8% очень легко заметить в толпе по большим губам которые целовали порося в сраку
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23.11.2021 12:42 Ответить
будет на счетах украинского правительства ...

С АП и Депутатами делится не будут?
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23.11.2021 10:03 Ответить
давай быстрей перечисляйте, пацаны в автосалонах уже присмотрели новые брычки, а любовницы купили билеты на новогодний шопинг в гейропу.
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23.11.2021 10:37 Ответить
Чему радуетесь!!?.........Это всего -то навсего кредит, который надо будет отдавать нашим детям!! Этот дебил зеленский уже столько кредитов набрал, что отдавать прийдётся и внукам!!
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23.11.2021 14:06 Ответить
 
 