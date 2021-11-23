Транш в размере $700 млн от МВФ уже во вторник будет на счетах украинского правительства, - представитель Фонда в Киеве Рашкован
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Совет директоров МВФ накануне утвердил решение о первом пересмотре программы стендбай и продлении программы до конца июня 2022 года.
Об этом в фейсбуке сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ.
"Второй транш программы в размере около 700 млн долларов уже во вторник будет на счетах украинского правительства. Благодарю всех, кто много месяцев работал над воплощением этого решения. Теперь нужно работать дальше", - отметил он.
Напомним, в ночь на 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что МВФ принял решение о выделении Украине транша в размере 700 млн долларов.
Топ комментарии
+9 Olexa Pluzh
показать весь комментарий23.11.2021 09:02
+6 Сергей Воробей 25ea4f2b
показать весь комментарий23.11.2021 09:03
+4 Старый зольдат
показать весь комментарий23.11.2021 09:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вова 100 миллиардов долга перед бюджетом списал.
С АП и Депутатами делится не будут?