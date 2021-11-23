Терехов объяснил количество ДТП в Харькове: "А потому что дороги в городе хорошие"
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Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что количество ДТП в городе якобы связано с высоким качеством дорожного покрытия.
Об этом он заявил во время выездного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, трансляцию вело Суспільне.
"Вы спрашиваете: "А почему так много ДТП?" Если честно, хоть это и не популярно, но скажу вам: а потому что дороги в Харькове хорошие. Я вам не случайно говорю это. Как только ты внутриквартальную дорогу делаешь хорошую, на следующей встрече приходят люди и просят: "Положите, пожалуйста, лежащего полицейского". Потому что ездят по внутриквартальной дороге, дети выходят на площадки и начинаются проблемы", - заявил Терехов.
Он предложил, чтобы в город на время приехали патрульные из других регионов.
"Скажу почему. Потому что сегодня многие патрульные полицейские в Харькове знают номера тех, кто ездит [по городу], и не останавливают их", - заявил Терехов.
В последнее время в Харькове произошли две резонансные аварии. Так, 26 октября на проспекте Гагарина 16-летний водитель Infiniti на высокой скорости пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti (двое молодых людей 19 лет и 16-летняя девушка) с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
Еще одна авария произошла 11 ноября. Водитель Toyota Land Cruiser совершил ДТП на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в Харькове, сбив 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе. Он ехал на красный свет и, по информации милиционеров, был под действием наркотиков.
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нельзя было ...в меры
Когда только начинали делать дороги, я говорила: они же будут гонять как шумахеры. Мой оппонент тогда ещё сказал: возобновление дорог должно идти одновременно с воспитанием водителей.
Но наша страна есть наша страна. Дороги сделали, а по дорогам ездят люди, самоуверенность, самоуважение которых стоит на владении авто. У меня авто = я король. Правил не знают, не соблюдают, каждый - царь.
Почему вот в той же Европе у каждого по машине, по две-три, но при этом дать перестроиться в твой ряд если впереди пробка - да пожалуйста! Если человек идёт, а ты выезжаешь из ворот - сдать обратно - норма? Если человек становится на зебру, машины останавливаются в обеих рядах, сразу, мгновенно?
Впрочем, сто раз обмусолено это всё. Люди у нас - быдло, и деться от этого некуда. А кумовство и вседозволенность, и решить вопрос за 200 баксов - норма. Тьфу.
Будешь несколько дней на Шевченко в очереди стоять на экзамен, пока не пройдут все группы, за которых удаленно мышкой клацают, и пока не наберут с десяток таких принципиальных уникумов как ты.
А в результаті маємо вбивства на дорогах. Хто винний ?
У п*ятницю спостерігав таку бабульку. Їм вже прізвисько дали - невмирущі.
Пішоход порушив ПДР.
От так і бабулька, побігла на червоний. Побігла, мем !! І голова сіпалась при цьому. Спостерігав.
Правду кажуть - суіцидники.
Это менты хорошие и добрые на дорогах.
Може краще зупиняти кулею,ніж життями громадян таких недоношених шумахерів?