РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15169 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияОбщество ДТП
5 072 43
дороги (2498) ДТП (7443) Харьков (6537) Терехов (203)

Терехов объяснил количество ДТП в Харькове: "А потому что дороги в городе хорошие"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Терехов объяснил количество ДТП в Харькове:

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что количество ДТП в городе якобы связано с высоким качеством дорожного покрытия.

Об этом он заявил во время выездного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, трансляцию вело Суспільне.

"Вы спрашиваете: "А почему так много ДТП?" Если честно, хоть это и не популярно, но скажу вам: а потому что дороги в Харькове хорошие. Я вам не случайно говорю это. Как только ты внутриквартальную дорогу делаешь хорошую, на следующей встрече приходят люди и просят: "Положите, пожалуйста, лежащего полицейского". Потому что ездят по внутриквартальной дороге, дети выходят на площадки и начинаются проблемы", - заявил Терехов.

Он предложил, чтобы в город на время приехали патрульные из других регионов.

Также смотрите: "Слуга народа" Куницкий, спеша на заседание по безопасности дорожного движения в Харькове, получил протокол о нарушении ПДД. ВИДЕО

"Скажу почему. Потому что сегодня многие патрульные полицейские в Харькове знают номера тех, кто ездит [по городу], и не останавливают их", - заявил Терехов.

В последнее время в Харькове произошли две резонансные аварии. Так, 26 октября на проспекте Гагарина 16-летний водитель Infiniti на высокой скорости пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti (двое молодых людей 19 лет и 16-летняя девушка) с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Еще одна авария произошла 11 ноября. Водитель Toyota Land Cruiser совершил ДТП на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в ​​Харькове, сбив 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе. Он ехал на красный свет и, по информации милиционеров, был под действием наркотиков.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
с такой логикой
нельзя было ...в меры
показать весь комментарий
23.11.2021 09:31
+5
Не дороги виноваты, а многие права купили "за сало". Взятки полицейским. Мажорам сходит все с рук при резонансных авариях - откупаются. Вот корень зла на дорогах.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:33
+3
Каков подлец!
показать весь комментарий
23.11.2021 09:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на нтн "лєнін в октябрє". Нє просрі трансляцію.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:31 Ответить
с такой логикой
нельзя было ...в меры
показать весь комментарий
23.11.2021 09:31 Ответить
ой, как раз с такой и можно..., а куда еще?
показать весь комментарий
23.11.2021 09:49 Ответить
В Америке люди богатые, потому что там каждые пять минут - ограбление!
показать весь комментарий
23.11.2021 10:22 Ответить
А это, кстати, правда.

Когда только начинали делать дороги, я говорила: они же будут гонять как шумахеры. Мой оппонент тогда ещё сказал: возобновление дорог должно идти одновременно с воспитанием водителей.

Но наша страна есть наша страна. Дороги сделали, а по дорогам ездят люди, самоуверенность, самоуважение которых стоит на владении авто. У меня авто = я король. Правил не знают, не соблюдают, каждый - царь.

Почему вот в той же Европе у каждого по машине, по две-три, но при этом дать перестроиться в твой ряд если впереди пробка - да пожалуйста! Если человек идёт, а ты выезжаешь из ворот - сдать обратно - норма? Если человек становится на зебру, машины останавливаются в обеих рядах, сразу, мгновенно?

Впрочем, сто раз обмусолено это всё. Люди у нас - быдло, и деться от этого некуда. А кумовство и вседозволенность, и решить вопрос за 200 баксов - норма. Тьфу.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:31 Ответить
Каков подлец!
показать весь комментарий
23.11.2021 09:33 Ответить
Не дороги виноваты, а многие права купили "за сало". Взятки полицейским. Мажорам сходит все с рук при резонансных авариях - откупаются. Вот корень зла на дорогах.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:33 Ответить
Что за бред?Ты рельно считаешь что человек купивший права не знает что нельзя лететь на красный со скоростью 100+кмч или не знает что нельзя ехать под наркотой?А вот если бы честно получил то этого бы не делал?
показать весь комментарий
23.11.2021 10:21 Ответить
Ты еще попробуй честно сдать на те права.
Будешь несколько дней на Шевченко в очереди стоять на экзамен, пока не пройдут все группы, за которых удаленно мышкой клацают, и пока не наберут с десяток таких принципиальных уникумов как ты.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:43 Ответить
Дебил, *** (с)
показать весь комментарий
23.11.2021 09:34 Ответить
штрафы надо брать так, как берут в Швейцарии и Финляндии... стоимость ДТП+%стоимости машины+%дохода=... но этот ярый сталинист с мясником жуковым в голове этого не понимает...
показать весь комментарий
23.11.2021 09:35 Ответить
Пишуть у ВР розглядають проект ще підвищити штрафи.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:15 Ответить
А если до поребрика рукой подать, что по его логике это будет означать?
показать весь комментарий
23.11.2021 09:36 Ответить
Це одна з причин. Якби дороги були погані, на них би так не поганяли.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:37 Ответить
........ а також велика кількість водіїв "долбодятлів" та неповнолітніх мажориків.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:37 Ответить
Причина якраз впирається в населення. Як завжди. Одні бички літають по місту, ніби хороші дороги поклали для них. Інші продажні шкури бабло беруть і заплющують очі на правопорушення.
А в результаті маємо вбивства на дорогах. Хто винний ?
показать весь комментарий
23.11.2021 09:41 Ответить
Випадки різні є. Суіцидники-пішоходи теж нерідко зустрічаються.
У п*ятницю спостерігав таку бабульку. Їм вже прізвисько дали - невмирущі.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:17 Ответить
В розвинутих суспільствах водії уважно стежать за дорогою. І не будуть збивати бабку поза пішохідним переходом.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:19 Ответить
Вчорашня новина. У Дрогобичі присудили пішоходу виплатити 44 тис. грн власнику БМВ.
Пішоход порушив ПДР.

От так і бабулька, побігла на червоний. Побігла, мем !! І голова сіпалась при цьому. Спостерігав.
Правду кажуть - суіцидники.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:00 Ответить
Придурок.
Это менты хорошие и добрые на дорогах.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:41 Ответить
То есть 95% нормальных водителей должны ездить по плохим дорогам потому что как только сделать хорошие то 5% конченых п"даров начинают убивать людей на дорогах? Так может легче этих 5% судей, прокуроров, чиновников и их сынков и кумов посадить на 15 лет на зону?
показать весь комментарий
23.11.2021 09:41 Ответить
а тому що ідіотів і мажорів дуже багато. ще тому що реформована поція за 200 баксів порушника в сраку поцілує
показать весь комментарий
23.11.2021 09:42 Ответить
Користуйтесь гужовим транспортом і буде вам щастя.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:42 Ответить
угу ... підкована коняка як дасть ... і таке бувало часто
показать весь комментарий
23.11.2021 10:18 Ответить
Ум не одолжишь, ума за деньги не купишь
показать весь комментарий
23.11.2021 09:48 Ответить
Все має бути у гармонії - гарні дороги і Інтернет ідіотам мусять бути заборонені.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:52 Ответить
Ще один черговий імбіцил. Але мабудь, якщо вибрали, то все всіх влаштовує.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:52 Ответить
Чим дурніший жид,тим вище посада
показать весь комментарий
23.11.2021 09:52 Ответить
І я навіть здогадуюсь, про кого тут ідеться...
показать весь комментарий
23.11.2021 09:56 Ответить
Полный дебил.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:14 Ответить
И ведь прав же, не в каждом городе такие дороги )
показать весь комментарий
23.11.2021 10:21 Ответить
А може тому,що патрульного,який стрільбою з таб.зброї запобігав такому перебігу подій у Києві,посадили? І патрульним стало пофіг :" Хай б'ються і вбивають,але мене за запобігання не посадять!"
Може краще зупиняти кулею,ніж життями громадян таких недоношених шумахерів?
показать весь комментарий
23.11.2021 10:24 Ответить
где он там "лутшие" дороги увидел ? Сумская и два проспекта, плять, и то не факт - съезжаешь 10 м в сторону и ты уже в "колхозе" ....
показать весь комментарий
23.11.2021 10:30 Ответить
і про два дтп брехня -почитати місцеві новини так там по 2-3 людини за добу "мочать" на пішохідних переходах ... Культура водіння , ****, города "лутших" доріг...
показать весь комментарий
23.11.2021 10:37 Ответить
мер сам себе жопу подлизал.....
показать весь комментарий
23.11.2021 10:32 Ответить
На центральных улицах покрытие нормальное. А дороги- это когда освещение, "карманы" на остановках, пешеходные переходы в правильных местах, парковки должны быть, а не эта х..ня по сбору денег и много прочего... Вот уж мэр, прости Господи.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:55 Ответить
Потому что вы недоразвитые еще не осознали какие должны быть дороги в городе
показать весь комментарий
23.11.2021 11:00 Ответить
А может мер идиот ?
показать весь комментарий
23.11.2021 11:13 Ответить
тєрєхов - типовий дятєл з ватою у голові замість мізків
показать весь комментарий
23.11.2021 11:30 Ответить
Терех і Гепа - два дебіла. Це сила !!!
показать весь комментарий
23.11.2021 11:59 Ответить
ну и мэра избрали...йовбака..
показать весь комментарий
23.11.2021 12:05 Ответить
каких постоянно оленей выбирает харьков, жуть)))))
показать весь комментарий
23.11.2021 12:29 Ответить
Да потому что у вас в Харькове светофоры настроены по конченному. Кто там ездил знает. Очень короткое время на проезд и все топят чтобы проскочить. Как Зайцева и ко
показать весь комментарий
23.11.2021 14:33 Ответить
 
 