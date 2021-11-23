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Резников о Гособоронзаказе: Нам нужно переходить на 3-летнее стратегическое планирование. И этим я буду заниматься

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Резников о Гособоронзаказе: Нам нужно переходить на 3-летнее стратегическое планирование. И этим я буду заниматься

По его словам, соответствующее украинское законодательство уже отвечает стандартам НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников, говоря о государственном оборонном заказе, отмечает необходимость перехода на 3-летнее стратегическое планирование, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос о государственном оборонном заказе, Резников отметил: "Нам надо переходить на 3-летнее стратегическое планирование. И это одна из задач, которыми я буду заниматься. С одной стороны, у нас же государственные программы могут быть на 3 года, а бюджетное планирование отсутствует как таковое, на 3 года. А вот оборонный заказ - уже, к счастью, новый закон нам позволяет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государственный оборонный заказ не будет выполнен, - нардеп "Голоса" Рахманин

Он добавил, что соответствующее законодательство Украины уже соответствует стандартам НАТО.

"Сегодня наши консультации с партнерами говорят о том, что нам крайне необходимы уже и сейчас, по крайней мере, в декабре и в январе, некоторые вещи прорывные", - сказал министр.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
а пока займись топливом здесь и сейчас
- пишут что у вояк баки пустые - горючки нет ни для наступления, ни для отступления..
Оставят технику противнику как красная армия в 1941-ом..
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23.11.2021 09:56
+2
значит он купил должность всего на 3 месяца. нужно успеть отбить свое и внукам прибарахлиться. в январе придет следующий борцун за денежные знаки
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23.11.2021 09:52
+2
Велике будівництво, Велике крадівництво, Велике садівництво мільярда дерев, Велике оборонозамовлення.
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23.11.2021 09:53
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Самозванцев нам не надо , командиром буду я. (с)
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23.11.2021 09:45 Ответить
Так ось у чому вся біді Держоборонзамовлення?
Усе геніальне - таке просте.
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23.11.2021 09:46 Ответить
Ну три года ты точно этим заниматься не будешь, бо погонит вас народ намного раньше.
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23.11.2021 09:49 Ответить
"дурень думкою багатіє"
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23.11.2021 10:23 Ответить
значит он купил должность всего на 3 месяца. нужно успеть отбить свое и внукам прибарахлиться. в январе придет следующий борцун за денежные знаки
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23.11.2021 09:52 Ответить
Велике будівництво, Велике крадівництво, Велике садівництво мільярда дерев, Велике оборонозамовлення.
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23.11.2021 09:53 Ответить
Ну мыслит правильно а дадут ли ему?...
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23.11.2021 10:16 Ответить
а пока займись топливом здесь и сейчас
- пишут что у вояк баки пустые - горючки нет ни для наступления, ни для отступления..
Оставят технику противнику как красная армия в 1941-ом..
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23.11.2021 09:56 Ответить
Отец Солдата


@uspenovka19632

·
12 ч



Не,ну власти жЫж,в лице Оборонпрома ,лудбще контракт с какими-нить мутными канадцами,армянского разлива сбацать,за которыми тянется несмываем след ,еще ПГУ КГБ,а щаЗ-ФСБ.Интересно,сколько успели перечислить закрывшейся в Канаде конторе"Рога и копыта"?Это ж они и казахов кинули.
Есть у нас патрон.завод,однако, перемирие у нас.. "Мы готовы реализ.оборон.проект и в Украине". Кременчугский патрон. завод -единст. в Украине Сейчас "Спецтехномаш" производ.оборудов. по производству воен. патронов для заказчиков из нескольк. стран НАТО

Кременчуцький патронний завод «СТМ» викликав інтерес на міжнародній виставці озброєння в ОАЕ

26 лютого 2021 12:40



Найближчим часом завод «СТМ» почне виробництво гільз та куль, а згодом - повний цикл із виробництва патронів, в тому числі мисливського та спортивного призначення.

Продукція Кременчуцького патронного заводу «СТМ» («Спецтехномаш») викликала великий інтерес на міжнародній виставці озброєння IDEX-2021, яка пройшла 21-25 лютого 2021 рокув Об'єднаних Арабських Еміратах. Ця виставка є однією з найпрестижніших у світі і відбувається раз на два роки.

Про це повідомила прес-служба заводу.

Директор «СТМ» Сергій Гончар сказав, що на виставці було проведено десятки переговорів з потенційними замовниками з різних країн.І завод очікує нових закордонних контрактів.

«Наш завод - єдиний в Україні. Ми успішно конкуруємо на світовому ринку високотехнологічної продукції, виготовляємо обладнання для виробництва військових патронів для замовників з країн НАТО. Сподіваємось, що наші можливості викличуть інтерес і в Україні», - відзначив Гончар.

Він сказав, що найближчим часом завод «СТМ» почне виробництво гільз та куль, а згодом - повний цикл із виробництва патронів, в тому числі мисливського та спортивного призначення. Більша частина планується на експорт.

За словами директора підприємства, Кременчуцький завод «СТМ» є соціально відповідальним підприємством. «Зараз на заводі працевлаштованімайже 150 людей,у нас багато фахівців з унікальним досвідом. Але це лише перший етап - із запуском нових виробництв ми будемо збільшувати кількість працівників.Також плануємо підтримувати соціальні проекти», - наголосив керівник заводу.

https://kg.ua/news/kremenchuckiy-patronniy-zavod-stm-viklikav-interesna-mizhnarodniy-vistavci-ozbroiennya-v-oae

Прес-служба Кременчуцького патронного заводу «СТМ»
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23.11.2021 10:02 Ответить
, в тому числі мисливського та спортивного призначення. Это в годы войны и при 4000 км открытой границе с оккупантом Московией?
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23.11.2021 10:33 Ответить
Проблемы заключаются в косорылости ГОСУДАРСТВЕННОЙ системы. Её основа - любые крупные закупки через тендеры требуют БОЛЬШЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ. А начинается такая деятельность с 1 января нового года, соответственно НИЧЕГО не может быть РЕАЛЬНО закуплено в первом полугодии. А с нового года всё повторяется по кругу.
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23.11.2021 10:02 Ответить
Дайош трехлетку в два года!Выполним и перевыполним планы партии и нариду!Ура,товарисчи!
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23.11.2021 10:49 Ответить
я буду заниматься.-Самые умные в кодлане Коломойского уже не кукарекают будет , может, станет, мы построим, мы поедем ,мы помчимся на оленях в север дальний. Самые умные в кодлане Коломойского кукарекают Мы работаем над.
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23.11.2021 10:55 Ответить
задолбали эти стратеги... начните с чего-то попроще
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23.11.2021 11:07 Ответить
Какое еще стратегическое планирование когда с текущим годом не разобрались..? Даже с поставкой ГСМ для боевой техники ВСУ проблемы. ..Горе-планировщики от"зелени"...
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23.11.2021 14:12 Ответить
 
 