Резников о Гособоронзаказе: Нам нужно переходить на 3-летнее стратегическое планирование. И этим я буду заниматься
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По его словам, соответствующее украинское законодательство уже отвечает стандартам НАТО.
Министр обороны Украины Алексей Резников, говоря о государственном оборонном заказе, отмечает необходимость перехода на 3-летнее стратегическое планирование, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отвечая на вопрос о государственном оборонном заказе, Резников отметил: "Нам надо переходить на 3-летнее стратегическое планирование. И это одна из задач, которыми я буду заниматься. С одной стороны, у нас же государственные программы могут быть на 3 года, а бюджетное планирование отсутствует как таковое, на 3 года. А вот оборонный заказ - уже, к счастью, новый закон нам позволяет".
Он добавил, что соответствующее законодательство Украины уже соответствует стандартам НАТО.
"Сегодня наши консультации с партнерами говорят о том, что нам крайне необходимы уже и сейчас, по крайней мере, в декабре и в январе, некоторые вещи прорывные", - сказал министр.
Пожалуйста, подождите...
Усе геніальне - таке просте.
- пишут что у вояк баки пустые - горючки нет ни для наступления, ни для отступления..
Оставят технику противнику как красная армия в 1941-ом..
@uspenovka19632
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12 ч
Не,ну власти жЫж,в лице Оборонпрома ,лудбще контракт с какими-нить мутными канадцами,армянского разлива сбацать,за которыми тянется несмываем след ,еще ПГУ КГБ,а щаЗ-ФСБ.Интересно,сколько успели перечислить закрывшейся в Канаде конторе"Рога и копыта"?Это ж они и казахов кинули.
Есть у нас патрон.завод,однако, перемирие у нас.. "Мы готовы реализ.оборон.проект и в Украине". Кременчугский патрон. завод -единст. в Украине Сейчас "Спецтехномаш" производ.оборудов. по производству воен. патронов для заказчиков из нескольк. стран НАТО
Кременчуцький патронний завод «СТМ» викликав інтерес на міжнародній виставці озброєння в ОАЕ
26 лютого 2021 12:40
Найближчим часом завод «СТМ» почне виробництво гільз та куль, а згодом - повний цикл із виробництва патронів, в тому числі мисливського та спортивного призначення.
Продукція Кременчуцького патронного заводу «СТМ» («Спецтехномаш») викликала великий інтерес на міжнародній виставці озброєння IDEX-2021, яка пройшла 21-25 лютого 2021 рокув Об'єднаних Арабських Еміратах. Ця виставка є однією з найпрестижніших у світі і відбувається раз на два роки.
Про це повідомила прес-служба заводу.
Директор «СТМ» Сергій Гончар сказав, що на виставці було проведено десятки переговорів з потенційними замовниками з різних країн.І завод очікує нових закордонних контрактів.
«Наш завод - єдиний в Україні. Ми успішно конкуруємо на світовому ринку високотехнологічної продукції, виготовляємо обладнання для виробництва військових патронів для замовників з країн НАТО. Сподіваємось, що наші можливості викличуть інтерес і в Україні», - відзначив Гончар.
Він сказав, що найближчим часом завод «СТМ» почне виробництво гільз та куль, а згодом - повний цикл із виробництва патронів, в тому числі мисливського та спортивного призначення. Більша частина планується на експорт.
За словами директора підприємства, Кременчуцький завод «СТМ» є соціально відповідальним підприємством. «Зараз на заводі працевлаштованімайже 150 людей,у нас багато фахівців з унікальним досвідом. Але це лише перший етап - із запуском нових виробництв ми будемо збільшувати кількість працівників.Також плануємо підтримувати соціальні проекти», - наголосив керівник заводу.
https://kg.ua/news/kremenchuckiy-patronniy-zavod-stm-viklikav-interesna-mizhnarodniy-vistavci-ozbroiennya-v-oae
Прес-служба Кременчуцького патронного заводу «СТМ»