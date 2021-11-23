Резников о Гособоронзаказе: Нам нужно переходить на 3-летнее стратегическое планирование. И этим я буду заниматься

По его словам, соответствующее украинское законодательство уже отвечает стандартам НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников, говоря о государственном оборонном заказе, отмечает необходимость перехода на 3-летнее стратегическое планирование, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос о государственном оборонном заказе, Резников отметил: "Нам надо переходить на 3-летнее стратегическое планирование. И это одна из задач, которыми я буду заниматься. С одной стороны, у нас же государственные программы могут быть на 3 года, а бюджетное планирование отсутствует как таковое, на 3 года. А вот оборонный заказ - уже, к счастью, новый закон нам позволяет".

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Он добавил, что соответствующее законодательство Украины уже соответствует стандартам НАТО.

"Сегодня наши консультации с партнерами говорят о том, что нам крайне необходимы уже и сейчас, по крайней мере, в декабре и в январе, некоторые вещи прорывные", - сказал министр.