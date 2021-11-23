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Власть оказывает давление на членов МФО "Розумна політика". Дмитрука и Буймистер хотят выгнать из комитетов, другим звонят по телефону с угрозами, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Власти оказывают давление на соратников экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, в том числе на нардепов Артема Дмитрука и Людмилу Буймистер.
Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Двух коллег сейчас пытаются выгнать из комитетов – Дмитрука и Буймистер... К другим коллегам идут телефонные звонки и им говорят – если ты не выйдешь из МФО (межфракционного объединения. – Ред.), мы уволим твоего родственника с той или иной должности. Это низко, но время расставит все на свои места, и за каждое действие нужно будет отвечать - как за хорошее, так и за плохое. Все знают, что у меня хорошая память", - подчеркнул он.
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1 год ·
Вчора поліція вручала адміністративні протоколи хлопцям, які посміли крикнути «Ганьба!» Зеленському і завітати на Банкову в День Свободи і Гідності.
Хлопцям шиють *********.
До того вручили підозру Леросу за непристойний жест.
Коля Тіщенко заявив, що критикувати Єрмака- це державна зрада
Але якщо ти славно служиш Зеленському, то можеш матюкатися в залі ВР, спілкуватися абсцентною лексикою і тикати факи. Тобі за це нічого не буде.
Під час оголошення запитів депутат Камельчук демонстративно встав і підняв вверх середній палець. Слуги поряд ржали, президія теж не звертала увагу.
Інший слуга Ковальчук ( зрозуміла, що так я і вивчу їх прізвища) якось накинувся з брудною лайкою.
Глава регламентного комітету, ще один слуга Кольченко відмовляється розглянути ці випадки.
Я категорично не погоджуюся з вибірковим застосуванням регламентуRuslan Stefanchuk і буде наполягати Oleg SynyutkaСергій Євтушок запросити нашу фракцію на комітет та розглянути наші звернення.
Ми вимагаємо відсторонення цих персонажів від 5 засідань, рішення має прийняти комітет, а не опортуністські- його керівник, він не може вирішувати це сам .
Інакше це вибірковість і заохочення творити в залі що заманеться.
За слуг сесійна зала ВР перетворилася на привокзальну площу. Ходять в розтягнутих трєніках, матюкаються, плюються , хіба що сємки не лускають. Але все ще попереду.
Окреме звернення шляхетним виборцям з Рівного і Львівщини: ви правда за це голосували? За це безкінечне хамство і мат?
Як це "розумне" вже остогидло...
23 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 2
Злые языки с Банковой говорят, что у известного эксперта по молебнам, знатока мест где продают телятину по 20 гривен, а гречку по 12 и просто у суперзвезды #моносброда, Николая Тищенко, может начаться новый этап в его карьере.
Такую новость сообщил полчаса назад в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза.
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Дело в том, что новых кадров у Зеленского нет, а то, что Тищенко кум Ермака делает его крайне доверенных лицом, несмотря на все скандалы и факапы.
Теперь у Николая есть шансы стать тем самым новым главой КМДА после принятия закона о столице, который раскритиковали в Совете Европы.
После того, как #слуги проиграли выборы в мэры Киева и несмотря на админресурс и деньги не смогли возглавить Киевсовет, то Тищенко сослали в Закарпатье.
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Там он смог «отличиться» до такой степени, что местные депутаты в Закарпатской Облраде подняли бунт и фактически вышли из под контроля ОП.
А история с контрабандой в Словакию из Украины 33 килограммов героина, которые «не заметили» и молча пропустили на Закарпатской таможне, стали смачной вишенкой на торте в карьере Тищенко.
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Ведь «не заметил» этот героин тот, кто за это отвечает. Кто это? С 16 июля пост заместителя начальника Закарпатской таможни по борьбе с контрабандой, в статусе и.о. занимает Александр Костина, который является протеже Тищенко.
В общем, этот лоббизм привел к международному скандалу.
Теперь Николая решили попробовать в Киеве и Зеленский согласился назначить его Главой КМДА.
Кстати, не понятно почему в ОП тогда не хотят перенести и саму Администрацию в «Велюр»?
Все бы смотрелось гармонично. По-идиотски, как и все, что делает Зеленский с Ермаком, но в этом случае идиотизм был бы гармоничен.
А сам Николай Тищенко уже начал делать первые шаги, чтоб возглавить КМДА. Он уже заявил о создании в ВР МФО «Київ діє».
Это станет одной из причин рассказывать о том, что Николаю Киев не чужой и он им занимается.
Да, видимо теперь надо ждать срочного перевода Александра Костины из Закарпатской таможни на Киевскую. Ведь Николай зайдёт со «своими» кадрами.
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Но если серьёзно, то выходит, что у Зеленского уже все настолько хреново с кадрами, что он готов назначать маргинализированного, вечно говорящего глупости, скандального кандидата, чье главное достоинство - это кумовство с Ермаком.
Если все так и будет, то мы получим новый трэш и катастрофу в управлении Киевом.
Но, как говорит величайший политический лидер современности - Какая разница?
Ведь цель ОП - это сесть на бюджеты Киева и пилить их. А тут не важно, кто будет лицом, главное чтоб он был для ОП своим.
Но что-то мне подсказывает, что это точно не понравится киевлянам и лишь ускорит падение всех рейтингов Зеленского и #слуг. А вот в этом они сейчас лидеры.