РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15169 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Оборона
10 212 21
ВМС (1317) корабль (1926) США (23197)

Судно США Ocean Grand с двумя патрульными катерами класса Island для усиления ВМС вошло в территориальные воды Украины.. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 23 ноября на борту судна Ocean Grand из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы".

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки.

"Мы благодарны американским партнерам за многолетнюю неизменную поддержку, оказанную Украине. Мы высоко ценим вклад Соединенных Штатов Америки для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – отметил командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

"Оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США во главе консолидированного мирового сообщества защищает демократические ценности и трансатлантическую безопасность", – добавил он.

Судно США Ocean Grand с двумя патрульными катерами класса Island для усиления ВМС вошло в территориальные воды Украины. 01

Вскоре на катерах "Фастов" и "Сумы" будет поднят Военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

Также читайте: Зеленский присвоил пятому патрульному катеру типа Island имя Героя Украины Вячеслава Кубрака

Напомним, что недавно на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на Island.

Судно США Ocean Grand с двумя патрульными катерами класса Island для усиления ВМС вошло в территориальные воды Украины. 02

Справка. Передача катеров состоялась в рамках материально-технической помощи Соединенных Штатов Америки Украине, которая продолжается с 2014 года и является вкладом американского общества в укрепление морской безопасности нашей страны. Получение патрульных катеров иностранного производства позволяет украинским ВМС повысить уровень взаимосовместимости с флотами государств-членов и партнеров НАТО.

Судно США Ocean Grand с двумя патрульными катерами класса Island для усиления ВМС вошло в территориальные воды Украины. 03
Фото: ВМС/фейсбук

Судно США Ocean Grand с двумя патрульными катерами класса Island для усиления ВМС вошло в территориальные воды Украины. 04

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Вот так капля по капле и у Украины будет свой флот, ПВО и другие плюшки. США и Великобритании - респект!
показать весь комментарий
23.11.2021 10:42
+9
Шо завораживает... Мы не видим , шо находится под крышками трюмов. Походу, этот корабль зафрахтован амер. военными.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:16
+8
Спасибо нашим союзникам из США!!!
На корабле одно свободное место зря пропало... мог еще один катер поместиться....(
показать весь комментарий
23.11.2021 10:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Від Босфору до берегів України всього нічого. Дійшли за ніч.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:00 Ответить
Шо завораживает... Мы не видим , шо находится под крышками трюмов. Походу, этот корабль зафрахтован амер. военными.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:16 Ответить
Военными навряд ли, но Джевелины могут быть
показать весь комментарий
23.11.2021 10:40 Ответить
Скорей все таки бронетранспортеры или что то подобное. Это то в чем наша пехота жизнено нуждается, у нас же несколько бригад мото пехотные, т.е. на Кразах и автобусах лс перевозят, что недопустимо в 21 веке.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:24 Ответить
Привозили літаками ********** і т.п. Не думаю щоб сухогруз пішов напівпорожнім.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:44 Ответить
значить смаколиків ще підсипали
показать весь комментарий
23.11.2021 10:50 Ответить
так
показать весь комментарий
23.11.2021 12:31 Ответить
Лучше бы нам ПВО дали. В случае полномасштабной войны ети катера даже из бухты не выйдут. Ими контрабандистов только пугать. Да и зачем ***** нападать с моря если у него тысячи километров сухопутной границы с Украиной
показать весь комментарий
23.11.2021 10:07 Ответить
Тю, иногда новости почитывайте... Пару дней испытали гостинцы с четырех последних бортов... Дык в небе у всех самолетов глюконула спутниковая связь... Ко всему, вы - не оч наблюдатетельный... Неужели , корабль , зафрахтованный амервояками взял груз тока на люковые закрытия трюмов?... ХМЫ... КАЗАПЫ и те - догадливые, бо ща пыл нападать у них поубавился.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:22 Ответить
Спасибо нашим союзникам из США!!!
На корабле одно свободное место зря пропало... мог еще один катер поместиться....(
показать весь комментарий
23.11.2021 10:08 Ответить
Говори прямо: в трюм легко помещается подводная лодка.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:12 Ответить
Не вважай американців дурнями. Там щось є.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:12 Ответить
По идее, эти катера легко обгоняют такой сухогруз.
Американцы хотят сохранить товарный вид и ресурс движков.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:11 Ответить
Амер. техника у самих амеров служит и по 50 лет , бо надежная. Эти корабли - явно моложе. Мож кто не знал , этими кораблями укоплектован и Ближний восток , и Южная Азия, и, походу, США.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:25 Ответить
Эти катера - хорошее подспорье возрождающимся ВМС. И пока Украина в сотрудничестве с партнерами реализует более сложные перспективне проекты (сначала - брит тральщики, потом - ракетные катера, далее - корвет и тд), вот эти Айленды будут очень даже востребованы для патрульной работы в территориальных водах нашей страны. Освещение надводной обстановки - важный элемент патрулирования. И в этом тоже есть доля политики. Вывод: катера нужны, и спасибо надежным партнерам.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:35 Ответить
Вот так капля по капле и у Украины будет свой флот, ПВО и другие плюшки. США и Великобритании - респект!
показать весь комментарий
23.11.2021 10:42 Ответить
Скорее всего их будут обследовать слідчі ДБР , потом покатушки и естественно, повреждения обшивки и ходовой части..
показать весь комментарий
23.11.2021 10:45 Ответить
Кацапам боляче на це дивитись
показать весь комментарий
23.11.2021 11:12 Ответить
вижу зарево пердаков
показать весь комментарий
23.11.2021 12:34 Ответить
 
 