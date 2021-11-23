США допустили стратегическую ошибку с "Северным потоком-2", - евродепутат фон Крамон
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Администрация Байдена допустила ошибку, когда отменила санкции против газопровода Nord Stream 2 - это позволило шантаж и политическое давление, которое Россия сейчас пытается оказывать на Евросоюз.
Об этом в ходе дискуссии "Москва, Nord Stream 2 и европейский энергокризис" под эгидой Атлантического совета заявила депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент Байден застал отношения между Германией и США не в лучшем состоянии, поэтому новая администрация искала путей для их улучшения. Мы видели действительно много вреда от администрации Трампа, но если и был хоть один проект, с которым мы могли бы согласиться – это были как раз санкции против Nord Stream 2. Они могли замедлить строительство и сохранить много времени. В конце концов президент Байден решил отменить эти санкции. Я думаю, что это была стратегическая ошибка, которая дала Газпрому зеленый свет на завершение проекта и дальнейшие действия", - рассказала евродепутат.
Она выразила убеждение, что Nord Stream 2 представляет большую угрозу, ведь сейчас Россия может использовать газ в качестве геополитического оружия даже в большей степени, чем в прошлом, что и подтверждает текущая ситуация на европейском энергетическом рынке.
Виола фон Крамон согласилась с выводом, что Nord Stream и Nord Stream 2 имеют очень четкую связь с российской геополитикой: первый проект был построен после событий Оранжевой революции в Украине, второй – после аннексии Крыма. Это должно было восприниматься как очевидный и сверхмощный сигнал для всего Европейского Союза об опасности энергетической зависимости от одной страны.
"Таким образом, это была стратегическая ошибка со стороны США. Очень досадно, что в составе тогдашнего правительства Германии не нашлось никого, кто мог бы сопротивляться этому трубопроводу. Пока я вижу в ЕС, в Еврокомиссии и в Европарламенте большое сопротивление. Я действительно надеюсь, что мы, с европейской стороны, сможем взаимодействовать с новым правительством (Германии – ред.), чтобы получить больше правовых оснований для откладывания всего процесса (запуска газопровода – ред.)", - заметила фон Крамон.
Она подчеркнула необходимость для ЕС четко соблюдать требования собственной Газовой директивы, включая требование анбандлинга и рыночного допуска третьих компаний к эксплуатации газопровода.
"Изначально было очевидно, что Газпром надеялся это обойти… Это не сработало. Теперь они оказывают политическое давление на национальные правительства, на немецкого регулятора и на всех, кто борется против этого проекта… Я думаю, что на Германии лежит очень большая ответственность за увеличение нашей зависимости от Газпрома еще до того, как Nord Stream 2 заработал", – подчеркнула депутат Европарламента.
"Я надеюсь, что мы будем устойчивы и точны, как это происходило до этого момента", - подытожила Виола фон Крамон.
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А кто маршал ЕС ввести санкции? Консенсус? Может нужно реформировать ЕС по демократическому принципу,а не консенсусу?
Германия преследовала чисто свои финансовые интересы.
Зачем США отменили санкции и дали достроить, вообще не понятно.
А Украина 30 лет тупо сидела на трубе СССР и вообще не думала о будущем и хоть о каком то развитии. Почему у нас растут тарифы? Потому что олигархи потеряв на трубе, компенсируют потери из народа. По другому они просто не умеют зарабатывать.
Прям как в том советском анекдоте, когда подорожала водка.
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок, это вы теперь будете меньше есть!
Этот форум мониторят многие спецслужбы и немецкие наверняка. Немцы, ну как вы можете спокойно наблюдать, что бывшая комсомолка Меркель с бандой жадных стариков уничтожает будущее и Европы и Германии. СП 2, очевидно, никакого отношения к развитию энергетики не имеет. Это атомная бомба, котрую Кремль закладывает под ЕС прежде всего. Они хотят уничтожить прежде всего не Украину, нет, Украину они считают плохой но "своей" , они прежде всего с этим СП-20хотят ЕС и вашу страну исломать, разобщить и подчинить. И крайним окажется Германия а не США когда начнется разбор полетов. Это огромный Позор для Германии, Гитлер оказалось недостаточно, чтоб расскаяться по настоящему и стать добрее и толерантнее
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Вы плохого мнения о населении страны, под флагом которой вы пишите, и возможно, проживаете. Изучайте историю страны, перед тем, как что-то ляпать языком.
"Анекдот"
...Что делают представители некоторых национальностей при глубокой обиде:
- Поляки - вызывают на дуэль.
- Русские - бьют морду, а потом бухие обнимаются с обидчиком.
- Украинцы - молча стерпят обиду и отойдут...А через три дня у обидчика сгорит хата...
На "заре" страной рулили бандиты и "кооператоры", потом бандиты стали "кооператорами" и стали страной рулить в качестве "олигархов". Потом "олигархи" стали евроинтеграторами и начали заниматься тупым гоп-стопом. Им на смену пришли еврокомпрадоры...
Где вы в этом шалмане увидели "советский нарид"???
Кому "чуждо все украинское" - вже у массі покинули теріторію, а хто з залишившихся "пользуются канализацией" - так вони її будували...
Ви, мабуть, забули, що за незалежність у 91 році голосовало 91% населення України - для кого, по вашому, з 91% "осталась одна Мацква"??? У 9% ? І вони вам заважають жити? Так з ціх 9% залишилося до сьогодні? Так вони зараз на теріторії Лугандонії та у Криму! Що вам ще заважає?
1.Изгнать их со всех оккупированных территорий и восстановить государственность порабощённых кацапсинами народов.
2.Провести международный трибунал,казнить главарей и их приспешников всех уровней во всех структурах красно-коричневого режима коммурастических русских людоедов.
3.Лишить русских всех видов вооружения, демонтировать промышленность,распустить армию и прочие карательно-палаческие органы.
4.Возложить пожизненые контрибуции на каждого русского для выплаты компенсаций жертвам красно-коричневых людоедов коммурастического режима.
и пр. и пр.
и перестали махать ядерной дубинкой.
Смешались в кучу, кони, рюкзаки и люди, и и залпы коронавирусных прелюдий слились в поотяжный вой.......ууууууууу.........