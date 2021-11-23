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Новости За рубежом Газовая война
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США допустили стратегическую ошибку с "Северным потоком-2", - евродепутат фон Крамон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США допустили стратегическую ошибку с

Администрация Байдена допустила ошибку, когда отменила санкции против газопровода Nord Stream 2 - это позволило шантаж и политическое давление, которое Россия сейчас пытается оказывать на Евросоюз.

Об этом в ходе дискуссии "Москва, Nord Stream 2 и европейский энергокризис" под эгидой Атлантического совета заявила депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Байден застал отношения между Германией и США не в лучшем состоянии, поэтому новая администрация искала путей для их улучшения. Мы видели действительно много вреда от администрации Трампа, но если и был хоть один проект, с которым мы могли бы согласиться – это были как раз санкции против Nord Stream 2. Они могли замедлить строительство и сохранить много времени. В конце концов президент Байден решил отменить эти санкции. Я думаю, что это была стратегическая ошибка, которая дала Газпрому зеленый свет на завершение проекта и дальнейшие действия", - рассказала евродепутат.

Она выразила убеждение, что Nord Stream 2 представляет большую угрозу, ведь сейчас Россия может использовать газ в качестве геополитического оружия даже в большей степени, чем в прошлом, что и подтверждает текущая ситуация на европейском энергетическом рынке.

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Виола фон Крамон согласилась с выводом, что Nord Stream и Nord Stream 2 имеют очень четкую связь с российской геополитикой: первый проект был построен после событий Оранжевой революции в Украине, второй – после аннексии Крыма. Это должно было восприниматься как очевидный и сверхмощный сигнал для всего Европейского Союза об опасности энергетической зависимости от одной страны.

"Таким образом, это была стратегическая ошибка со стороны США. Очень досадно, что в составе тогдашнего правительства Германии не нашлось никого, кто мог бы сопротивляться этому трубопроводу. Пока я вижу в ЕС, в Еврокомиссии и в Европарламенте большое сопротивление. Я действительно надеюсь, что мы, с европейской стороны, сможем взаимодействовать с новым правительством (Германии – ред.), чтобы получить больше правовых оснований для откладывания всего процесса (запуска газопровода – ред.)", - заметила фон Крамон.

Она подчеркнула необходимость для ЕС четко соблюдать требования собственной Газовой директивы, включая требование анбандлинга и рыночного допуска третьих компаний к эксплуатации газопровода.

"Изначально было очевидно, что Газпром надеялся это обойти… Это не сработало. Теперь они оказывают политическое давление на национальные правительства, на немецкого регулятора и на всех, кто борется против этого проекта… Я думаю, что на Германии лежит очень большая ответственность за увеличение нашей зависимости от Газпрома еще до того, как Nord Stream 2 заработал", – подчеркнула депутат Европарламента.

"Я надеюсь, что мы будем устойчивы и точны, как это происходило до этого момента", - подытожила Виола фон Крамон.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Ну да, газ у раши по этому газопроводу покупает Европа, а виноваты Штаты.
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23.11.2021 10:01
+14
труби збудували європейці, але винні американці?! Це звучить так по-москальськи...
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23.11.2021 10:15
+11
Т.е. к Германии никаких претензий у ЕС нет?
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23.11.2021 10:16
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Ну да, газ у раши по этому газопроводу покупает Европа, а виноваты Штаты.
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23.11.2021 10:01 Ответить
по сп2 никто ничего еще не покупает. даже при большом желании грязьпром не сможет юридически продавать по нему газ. основная цель этой аферы - представить рашкованию образованием, которое реально что то решает. но уже все поняли, что это просто понты.
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23.11.2021 10:03 Ответить
Ключевое слово "ещё".
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23.11.2021 10:07 Ответить
твой царь обещал до конца какого там года запустить? и? все камуняки - балаболы
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23.11.2021 10:10 Ответить
Кто всрався - невістка!!!
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23.11.2021 12:18 Ответить
Во всём виновата ваша чокнутая . ***** фрау МЕРКЕЛЬ!!!
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23.11.2021 14:00 Ответить
Невже ще там пару людей адекватних залишилось в тій німеччині?
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23.11.2021 10:04 Ответить
политические торги. им вообще то еще надо сформировать правительство
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23.11.2021 10:11 Ответить
Та ні, в неї не Меркель винувата, яка пхає цей потік, а байден, який повільно випихує
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23.11.2021 11:09 Ответить
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23.11.2021 10:08 Ответить
США тугенько,доходить,що сданая Україна,це про-рана 3-я Світова...
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23.11.2021 10:11 Ответить
труби збудували європейці, але винні американці?! Це звучить так по-москальськи...
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23.11.2021 10:15 Ответить
І по зебільськи. За Зєлєнского голосували зебіли, а винуватий у цьому - Порошенко. 😁
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23.11.2021 10:38 Ответить
Т.е. к Германии никаких претензий у ЕС нет?
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23.11.2021 10:16 Ответить
Так она и есть депутат от Германии)))
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23.11.2021 11:18 Ответить
Мне это напоминает жалобу маньяка на полицию: "Прошу наказать оперов за то, что меня так долго ловили"
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23.11.2021 10:20 Ответить
Меркель агент Кремля. І крапка. Всі її дії були і є на руку Москві.
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23.11.2021 10:21 Ответить
Остроумие на лестнице?
А кто маршал ЕС ввести санкции? Консенсус? Может нужно реформировать ЕС по демократическому принципу,а не консенсусу?
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23.11.2021 10:32 Ответить
Тут все хороши в этой нервной "борьбе" с Уйлом.
Германия преследовала чисто свои финансовые интересы.
Зачем США отменили санкции и дали достроить, вообще не понятно.
А Украина 30 лет тупо сидела на трубе СССР и вообще не думала о будущем и хоть о каком то развитии. Почему у нас растут тарифы? Потому что олигархи потеряв на трубе, компенсируют потери из народа. По другому они просто не умеют зарабатывать.
Прям как в том советском анекдоте, когда подорожала водка.
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок, это вы теперь будете меньше есть!
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23.11.2021 10:33 Ответить
Фон Крамон можно сміливо ставити статус "нештазі".
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23.11.2021 10:34 Ответить
https://youtu.be/B7Kl1Lcoj34...красивый видос Украина-США...
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23.11.2021 10:35 Ответить
А кто определил , что это была ошибка ?
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23.11.2021 10:36 Ответить
Главой МИДа Германии станет Аналена Бербок,и эта Дама для Путлера станет костью в горле,с его Северным потопом...Зуб даю..
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23.11.2021 10:40 Ответить
Наконец то глас разума от немецкого политика! Хоть и сделала крайними америкацев), потому что почуяла какие страшные последствия могут иметь проделки канцлера -комсомолки.

Этот форум мониторят многие спецслужбы и немецкие наверняка. Немцы, ну как вы можете спокойно наблюдать, что бывшая комсомолка Меркель с бандой жадных стариков уничтожает будущее и Европы и Германии. СП 2, очевидно, никакого отношения к развитию энергетики не имеет. Это атомная бомба, котрую Кремль закладывает под ЕС прежде всего. Они хотят уничтожить прежде всего не Украину, нет, Украину они считают плохой но "своей" , они прежде всего с этим СП-20хотят ЕС и вашу страну исломать, разобщить и подчинить. И крайним окажется Германия а не США когда начнется разбор полетов. Это огромный Позор для Германии, Гитлер оказалось недостаточно, чтоб расскаяться по настоящему и стать добрее и толерантнее
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23.11.2021 10:57 Ответить
ЕС (Германия, Франция) построили свое благополучие исключительно на "дешевом" энергоресурсе и природных ископаемых Пацакстана. Не будет "дешевого" пацакского энергоресурса и пацакского рынка сбыта ( находясь под "евросанкциями" Пацакстан получил "плюшку" от Германии - в 2019 году "Мерседес" открыл свой завод по выпуску "элитных" меринов) - экономика ЕС быстро деградирует до уровня Украины.
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23.11.2021 11:10 Ответить
100%. И эта ошибка (?) еще вылезет раком им самим
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23.11.2021 10:59 Ответить
А может США и не допустило ошибку а показало ЕС что такое мокшандия во всей красе.Теперь ЕС на своей шкуре ощущают что такое торговый союз из ******.
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23.11.2021 11:15 Ответить
Европа глупо поступила что повелась на СП 2, в буферной Украине за несколько столетий отшлифовался украинский народ под любую власть ,что с дикого Востока, что с Запада и будет продолжать жить, а ЕС от московской Орды может пострадать
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23.11.2021 11:16 Ответить
в буферной Украине за несколько столетий отшлифовался украинский народ под любую власть
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Вы плохого мнения о населении страны, под флагом которой вы пишите, и возможно, проживаете. Изучайте историю страны, перед тем, как что-то ляпать языком.

"Анекдот"
...Что делают представители некоторых национальностей при глубокой обиде:
- Поляки - вызывают на дуэль.
- Русские - бьют морду, а потом бухие обнимаются с обидчиком.
- Украинцы - молча стерпят обиду и отойдут...А через три дня у обидчика сгорит хата...
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23.11.2021 11:32 Ответить
Красиво сказано, но это для Украинского народа, а для советского нарида Украины это не подходит, только ОБЩАЯ БЕДА МОЖЕТ СПЛОТИТЬ УКРАИНЦЕВ,
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23.11.2021 13:47 Ответить
"советский нарид" Украины - это пенсионеры "за 70", которые додыхают на нищенскую милостыню от властей- они редко с нор вылазят, а не то, чтобы с кем то "сплочаться".

На "заре" страной рулили бандиты и "кооператоры", потом бандиты стали "кооператорами" и стали страной рулить в качестве "олигархов". Потом "олигархи" стали евроинтеграторами и начали заниматься тупым гоп-стопом. Им на смену пришли еврокомпрадоры...

Где вы в этом шалмане увидели "советский нарид"???
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23.11.2021 14:10 Ответить
советский или русский народ это народы без своего государства(ссср распалось в 1991г,у них осталась одна Мацква) им чуждо всё украинское, а на земле украинской они только любят поесть хорошо и попользоваться центральной канализацией. а вы мне здесь рассказываете о кооперативщиках
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23.11.2021 15:47 Ответить
що за маячня! При СРСР Україна була "окремою" республікою у союзі! "Совет" - це мовою "Рада", як була "Республікою" - так і залишилась...Ось тільки "Соціальна" змінилась на "Закон джунглів"...Але то таке...

Кому "чуждо все украинское" - вже у массі покинули теріторію, а хто з залишившихся "пользуются канализацией" - так вони її будували...

Ви, мабуть, забули, що за незалежність у 91 році голосовало 91% населення України - для кого, по вашому, з 91% "осталась одна Мацква"??? У 9% ? І вони вам заважають жити? Так з ціх 9% залишилося до сьогодні? Так вони зараз на теріторії Лугандонії та у Криму! Що вам ще заважає?
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23.11.2021 16:10 Ответить
у 91 році голосовало 91% населення України, потому что Украину насильно загнали в Московское стойло в 1922году
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23.11.2021 16:31 Ответить
Главное вовремя перевести стрелы. Особенно впечатляет когда это озвучивается депутатом Европарламента от Германии. ))
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23.11.2021 11:45 Ответить
что-то слишком много "ошибок" последнее время.а может и не ошибок.
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23.11.2021 11:49 Ответить
Стратегическую ошибку США допустили 30 лет назад! После победы над русскими в Холодной войне США были обязаны:
1.Изгнать их со всех оккупированных территорий и восстановить государственность порабощённых кацапсинами народов.
2.Провести международный трибунал,казнить главарей и их приспешников всех уровней во всех структурах красно-коричневого режима коммурастических русских людоедов.
3.Лишить русских всех видов вооружения, демонтировать промышленность,распустить армию и прочие карательно-палаческие органы.
4.Возложить пожизненые контрибуции на каждого русского для выплаты компенсаций жертвам красно-коричневых людоедов коммурастического режима.
и пр. и пр.
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23.11.2021 11:50 Ответить
Имея 5 лет атомной монополии, надо было шмальнуть два заряда по Питеру и Москве. Совки сразу присели бы на zhoпу
и перестали махать ядерной дубинкой.
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23.11.2021 11:59 Ответить
В отличие от Украины в рашке ничего не осталось от коммунистического аппарата уже в 90-е. А Украине президентом стал председатель компартии.)
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23.11.2021 12:28 Ответить
Окраска кацапсиновых людоедов не влияет на их кровавую звериную сущность,что коммураст,что либераст,что ********-кацапсин враг человеческого рода!
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23.11.2021 12:39 Ответить
А как Америка должна была казнить либералов?
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23.11.2021 12:42 Ответить
зачем казнить кацапсиновых либералов,их можно продать в рабство на свинофермы китайских ********** или на рисовые поля в Бангладеш
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23.11.2021 12:48 Ответить
Трамп - путинский агент влияния ещё с 80-х - они с Меркель крутили ситуацией как хотели.
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23.11.2021 11:56 Ответить
Не надо кивать друг на друга.
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23.11.2021 12:10 Ответить
Хих... с СП -2 лоханулись! А с....Талибаном не лоханулись? К власти пришли отмороженные бабуины в бабушкиных платьях с трусами на голове и чеками от гранат в зубах. Сча ляжет банковская система, а может и уже легла. Нет выплат, нет денег на миску уличного плова у толпы. И....и... тут же появится спаситель мира громкопердыш Пукин, который любезно предоставить самолеты Аэрофлота, для палетов в Мокву, а оттудо автобусами к Лукобульбосу. Ну у него же домашнее задание от Пукана, органайз с перебросом. И тут начнется ...краш-хорор.
Смешались в кучу, кони, рюкзаки и люди, и и залпы коронавирусных прелюдий слились в поотяжный вой.......ууууууууу.........
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23.11.2021 12:11 Ответить
Обама... трумп... бабайден... шмеркель... соркази... олланд... микрон! Что вы - суки! - натворили...
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23.11.2021 20:54 Ответить
 
 