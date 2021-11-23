США допустили стратегическую ошибку с "Северным потоком-2", - евродепутат фон Крамон

Администрация Байдена допустила ошибку, когда отменила санкции против газопровода Nord Stream 2 - это позволило шантаж и политическое давление, которое Россия сейчас пытается оказывать на Евросоюз.

Об этом в ходе дискуссии "Москва, Nord Stream 2 и европейский энергокризис" под эгидой Атлантического совета заявила депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Байден застал отношения между Германией и США не в лучшем состоянии, поэтому новая администрация искала путей для их улучшения. Мы видели действительно много вреда от администрации Трампа, но если и был хоть один проект, с которым мы могли бы согласиться – это были как раз санкции против Nord Stream 2. Они могли замедлить строительство и сохранить много времени. В конце концов президент Байден решил отменить эти санкции. Я думаю, что это была стратегическая ошибка, которая дала Газпрому зеленый свет на завершение проекта и дальнейшие действия", - рассказала евродепутат.

Она выразила убеждение, что Nord Stream 2 представляет большую угрозу, ведь сейчас Россия может использовать газ в качестве геополитического оружия даже в большей степени, чем в прошлом, что и подтверждает текущая ситуация на европейском энергетическом рынке.

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Виола фон Крамон согласилась с выводом, что Nord Stream и Nord Stream 2 имеют очень четкую связь с российской геополитикой: первый проект был построен после событий Оранжевой революции в Украине, второй – после аннексии Крыма. Это должно было восприниматься как очевидный и сверхмощный сигнал для всего Европейского Союза об опасности энергетической зависимости от одной страны.

"Таким образом, это была стратегическая ошибка со стороны США. Очень досадно, что в составе тогдашнего правительства Германии не нашлось никого, кто мог бы сопротивляться этому трубопроводу. Пока я вижу в ЕС, в Еврокомиссии и в Европарламенте большое сопротивление. Я действительно надеюсь, что мы, с европейской стороны, сможем взаимодействовать с новым правительством (Германии – ред.), чтобы получить больше правовых оснований для откладывания всего процесса (запуска газопровода – ред.)", - заметила фон Крамон.

Она подчеркнула необходимость для ЕС четко соблюдать требования собственной Газовой директивы, включая требование анбандлинга и рыночного допуска третьих компаний к эксплуатации газопровода.

"Изначально было очевидно, что Газпром надеялся это обойти… Это не сработало. Теперь они оказывают политическое давление на национальные правительства, на немецкого регулятора и на всех, кто борется против этого проекта… Я думаю, что на Германии лежит очень большая ответственность за увеличение нашей зависимости от Газпрома еще до того, как Nord Stream 2 заработал", – подчеркнула депутат Европарламента.

"Я надеюсь, что мы будем устойчивы и точны, как это происходило до этого момента", - подытожила Виола фон Крамон.